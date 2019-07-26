〈開發金展望〉凱基銀海外首據點有譜 大陸消金公司力拚年底取得執照

開發金 (2883-TW) 旗下凱基銀行目前尚無海外據點，但今年可望有所進展，資深副總經理暨發言人張立荃今 (26) 日表示，凱基銀與江蘇銀行合資的江蘇銀凱基消金公司期望在年底前拿到執照，一旦順利取得執照，最快明年上半年即可開業。

開發金於 6 月中旬股東會後，大舉調整組織架構，原任凱基銀行總經理張立荃轉任開發金發言人，並監督子公司跨售，張立荃擔任新職後今天首度與媒體見面。

凱基銀行目前尚無海外據點，但張立荃表示，與江蘇銀行合資的江蘇銀凱基消金公司在 2017 年送件後，中間因為中國銀保監會合併而延宕，今年終於接獲銀保監通知可以做淨值調查 (DD)，期望今年底可以拿到執照，一旦順利取得，將力拚明年上半年開業。

張立荃進一步指出，江蘇昆山市政府積極爭取，屆時江蘇銀凱基消金公司的據點將設於花橋，比起金控旗下設於昆山的租賃公司，是位於新開發區，消金公司設於花橋近地鐵站、又近上海，更便利於推廣消費金融。

此外，談到開發金的集團跨售，張立荃表示，開發金過去著重機構法人，但是歷經多次整併，證券進來時，業務上有一半承銷、一半零售，進一步併購銀行和壽險後，客戶數就大舉變多，管理不能再像過去面對機構法人時以個案處理，而需要大數據管理、對內溝通的課題也不一樣。

以凱基銀行為例，該行於 2014 年底正式併購萬泰銀行，張立荃表示，其中核心系統已經是萬泰銀時代使用約 20 年的舊系統，為了優化客戶體驗與產品上市速度，凱基銀花了 2 年的時間，汰換舊系統改採 TCS 的銀行核心系統，今年正式上線，且用戶使用順利，完全無縫接軌。

張立荃表示，凱基銀行更新新的核心系統，完成建置消金 6 大系統，也能加入數位金融轉型，這可說是為跨售行銷做了最好的準備，公司內部也針對銀行、證券等的跨售行銷正積極規劃中，他還信心滿滿要客戶「可以敬請期待」。