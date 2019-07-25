[表八10]台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧07月24日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 合世 樺晟 B富邦美債1-3 勝昱 新昕纖 訊聯 穩懋 易威 晟楠 富邦美債20年 新零售 韋僑 美時 碩禾 天良 寬魚國際 B元大美債1-3 益通 久陽 強生 南璋 群益15年IG科技債 天剛 東林 寶島科 勝昱 群益10年IG金融債 沛亨 欣厚-KY 其祥-KY 萬國通 國泰投資級公司債 志嘉 友銓 中華食 飛寶企業 國泰5Y+新興債 富驛-KY 倉和 世坤 精確 富邦全球高收債 六角 三圓 冠好 宏易 國泰中國政金債5+ 雙喜 萬國通 唐鋒 富邦中政債0-1 力泰 聚紡 聯光通 富邦A級公司債 理銘 世德 通訊-KY FH中國政策債 亞都 精確 榮群 凱基中國債3-10 老爺知 至興 天宇 凱基新興債10+ 東凌-KY 萬在 新零售 凱基科技債10+ 邁達康 健椿 恩得利 群益AAA-AA公司債 綠河-KY 科際精密 李洲 群益15年IG公用債 欣泰 永純 凱柏實業 群益15年EM主權債 台聯電 元炬 FH能源債 富宇 及成 FH製藥債 威潤 和進 FH新興企業債 天宇 耀勝 國泰A級公司債 唐榮 倚強 群益25年美債 晉椿 錦明 FH20年美債 強新 鑫創 FH中國信用債 松和 廣寰科 中信高評級公司債 力新 點晶 中信優先金融債 凌網 斐成 凱基AAA至A公司債 李洲 泰谷 凱基金融債20+ 凱柏實業 典範 B凱基美債25+ 及成 益通 國泰A級金融債 耀勝 振維 國泰A級科技債 倚強 鴻翊 國泰A級公用債 至寶電 迎輝 富邦中國投等債 鑫創 研勤 富邦金融投等債 宇環 欣厚-KY 元大10年IG銀行債 廣寰科 兆遠 元大10年IG電能債 杭特 太欣 FH公司債A3 雙鴻 系統電 FH次順位IG金融債 幸康 天剛 FH美元信用債1-5Y 泰谷 世紀 群益A級公司債 熱映 華容 群益AAA-A醫療債 哲固 建榮 中信美國公債20年 森寶 立衛 中信中國債7-10 先益 天揚 中信中國美元IG債 泓格 鈺創 B新光美債1-3 博磊 佳總 B新光美債20+ 東林 合正 第一金美債20+ 富晶通 金利 第一金金融債 10+ 盈正 寶聯通 第一金科技債 10+ 晟楠 凱鈺 永豐10年A公司債 艾恩特 德宏 永豐15年金融債 精聯 合邦 永豐7-10年中國債 德微 萬旭 凱基醫療保健債 欣厚-KY 久正 B凱基IG精選15+ 世紀 上揚 凱基AAA-AA公司債 友銓 全譜 台新美元銀行債 立衛 易通展 台新中國政策債 合正 茂迪 新光15年IG金融債 慕康生醫 安鈦克 富邦新興投等債 凱鈺 元隆 富邦歐洲銀行債 通泰 沛亨 合世 彩富 九暘 杏昌 合邦 凱碩 易威 亞元 全達 天良 萬旭 奧斯特 聿新科 訊達 保銳 南璋 撼訊 越峰 勝昱 順發 商丞 萬國通 上揚 英格爾 東隆興 全譜 士開 飛寶企業 元隆 昇益 精確 沛亨 志嘉 江興鍛 廣錠 富裔 宏易 神盾 燦星旅 唐鋒 長科 富驛-KY 聚和 光菱 劍湖山 聯光通 全達 德記 通訊-KY 奧斯特 泰偉 榮群 宏捷科 華義 天宇 常珵 昇華 新零售 大世科 得利影 恩得利 森田 鼎創達 李洲 三圓 愛地雅 凱柏實業 力泰 邦泰 元炬 理銘 及成 富裔 和進 燦星旅 志豐 富驛-KY 耀勝 易飛網 倚強 亞都 錦明 老爺知 鑫創 東凌-KY 東碩 紅馬-KY 廣寰科 弘帆 點晶 關中 斐成 大展證 加百裕 泰偉 幸康 華義 泰谷 得利影 典範 隆中 旭軟 時報 益通 旭然 矽瑪 鼎創達 振維 捷必勝-KY 鴻翊 旭源 迎輝 紅木-KY 先益 綠電 禾瑞亞 綠河-KY 光頡 花王 研勤 欣雄 欣厚-KY 欣泰 兆遠 富堡 萬達光電 太欣 系統電 天剛 世紀 華容 建榮 立衛 天揚 鈺創 佳總 合正 金利 振發 均豪 寶聯通 凱鈺 德宏 合邦 信音 萬旭 久正 上揚 全譜 易通展 茂迪 安鈦克 元隆 沛亨 迅德 大中 九暘 凱碩 全達 奧斯特 保銳 博大 越峰 商丞 英格爾 士開 昇益 志嘉 富裔 燦星旅 富驛-KY 劍湖山 德記 泰偉 華義 昇華 得利影 鼎創達 鉅明 大汽電 愛地雅 邦泰