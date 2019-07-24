陸家嘴國壽、大陸資產信託公司簽交易框架協議

國泰金 (2882-TW) 旗下國泰人壽今 (24) 日召開重大訊息說明記者會，其轉投資的上海陸家嘴國壽經董事會通過，與陸家嘴國際信託有限公司簽署統一交易框架協議，國泰人壽副總經理洪祝瑞表示，為展開長期投資業務合作，按照規定，必須簽訂統一的交易協定。

陸家嘴國際信託有限公司成立於 2012 年，主要經營資產管理及信託服務，為陸家嘴國泰人壽的股東，也是陸家嘴金融發展公司的子公司，經營實力深受肯定。

國泰人壽副總經理洪祝瑞表示，為開展雙方長期的投資業務合作，依照大陸監管規定，關聯方之間長期持續的關聯交易，必須簽訂統一的交易協定，目的在於確定雙方合作關係、範疇與基本條件，簽署協議後，協議內單筆交易將視各別交易條件另外進行協商。

洪祝瑞進一步表示，根據協議內容，陸家嘴國泰人壽可申（認）購、贖回由陸家嘴國際信託發行的信託產品，與以陸家嘴國際信託為對交易對手的金融產品交易，而交易限額部分，依照大陸監管規定，以陸家嘴國泰人壽當年度總資產 12.5% 為上限，此外，陸家嘴國際信託也會提供陸家嘴國泰人壽投資建議和相關金融產品資訊。

洪祝瑞指出，這次案件屬於框架性協議，協議期限自雙方簽署日起至 2021 年 12 月 31 日止。