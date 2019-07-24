虹冠電上半年純益年減9成 EPS 0.12元

電源管理 IC 廠虹冠電 (3257-TW) 今 (24) 日公布自結，上半年稅後純益 864 萬元，年減 90%，每股稅後純益 0.12 元，其中本業盈轉虧，營運靠業外支撐獲利，第 2 季單季稅後純益為 536.2 萬元，年減 89%，每股純益 0.08 元。

虹冠電上半年營收 2.53 億元，年減 46%，毛利率 33.48%，年減 12.4 個百分比，營益率 - 13.68%，與去年同期盈轉虧。

虹冠電第 2 季營收 1.38 億元，季減 18%，年減 43%，毛利率 35.95%，年減 13 個百分點，營益率 - 7.81%，也較去年同期盈轉虧，稅後純益 536 萬元，多於第 1 季的 300 萬元，但遠低於去年同期 4911 萬元，每股純益 0.08 元。

虹冠電第 2 季受美中貿易戰影響，PC 市場衰退，加上新產品未能貢獻業績，本業營收下滑，但受惠業外獲利挹注，單季與上半年仍是獲利。

虹冠電近日也深陷經營權變動之虞，預計將由 MCU 廠松翰 (5471-TW) 獨董蔡高忠，帶領 151 人，召集股東臨時會，預計 7/25 舉行，將全面改選董事與監察人，由於蔡高忠成持股過半，屆時公司經營權可能易主。