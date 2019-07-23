〈廣越法說〉明年訂單續旺營收估增雙位數 200億元年營收目標提前一年達陣

羽絨衣代工大廠廣越 (4438-TW) 總經理吳朝筆今 (23) 日指出，目前看來主力大客戶 Nike、Adidas、Patagonia 訂單都可望成長 2 成以上，今年新加入的 UA、Puma 更可望倍增，且明年 ASP 可望續漲 5% 以上，預計營收可望維持雙位數年增，而原先預計 2022 年要達到營收 200 億元的目標，預計也可望於後年提前達陣。

吳朝筆表示，從目前接洽明年的訂單情況來看，幾個主要大客戶看來都有成長，像是 Nike、Adidas、Patagonia 都可望成長 2 成以上，就連今年衰退的 The North Face，也預計將於今年重返成長軌道。

吳朝筆也看好，新加入的客戶因為基期較低，也有很強勁的成長動能，像是今年 UA 出貨 10 萬件，但預計到明年將出貨 40 萬件，Puma 也將倍增，另外，明年也將新增加拿大品牌 Canada Goose。

目前因為羽絨衣代工產能吃緊，有利廣越 ASP 持穩提升，吳朝筆表示，預計明年 ASP 再漲 5% ，其中像是 Adidas 等客戶，更上漲 5-10%，也將推動營收維持年增雙位數。

因應訂單需求，廣越也持續推動擴產計畫，像是今年 11 月羅馬尼亞廠就將投產，年底則有約旦 2 廠動工，中國嘉興廠也穩步提升產能，滿足國際大廠當地銷售需求，吳朝筆透露，接下來也計畫將前進印尼，擴大全球布局。