10企業組旗艦團隊布局泰國印尼 最快2020啟動談判

行政院政務委員龔明鑫今 (23) 日表示，為因應美中貿易戰，「亞洲・矽谷計畫」培育 10 家具潛力的企業組成「旗艦團隊」，透過三階段協助企業在海外策略布局時程將提前進行，目前正評估泰國北部、印尼泗水設立專供台商投資的「區中區」、「園中園」，最快明年就能啟動細部談判。

龔明鑫指出，這 10 家企業包含研揚科技 (6579-TW) (智慧路燈、能源管理)、中華電信 (2412-TW) (治理)、神通資訊 (交通)、環拓 (能源)、皇輝 (交通)、光寶科技 (2301-TW) (智慧路燈)、佳世達科技 (2352-TW) (健康)、國興資訊 (農業)、經緯航太 (農業)、寬緯科技 (農業)。

龔明鑫表示，政府推動產業升級，讓台灣廠商從第 1 階段的零組件與代工，進到第 2 階段的系統整合輸出，將國內成熟的示範應用輸出到海外。

第 3 階段則是國際策略布局，也就是主動瞭解合作國家的需求，協助對方發展，目前將重點放在新南向國家與邦交國，包括馬來西亞、印尼和泰國都表達希望台商前去投資布局智慧產業的意願，政府也正與友邦聖文森和史瓦帝尼討論中。

龔明鑫表示，目前策略布局中的案子，包括印尼泗水的綜合性產業園區，規劃以「園中園」形式，提供 100 公頃土地作為台灣專區，希望智慧產業和電子業可以前往投資。

泰國泰北工業區預定地也有意以「區中區」的方式，提供台灣智慧製造、數位經濟與智慧醫療等產業進駐，作為台灣智慧產業示範區，中興工程顧問社與中華電信已前往考察評估。另外，馬來西亞也向台灣的智慧城市產業招手。