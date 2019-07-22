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◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧07月22日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
00672L 元大S&P原油正2         18742         0    00632R 元大台灣50反1         -14128         0  
2330   台積電                  5163     13277    00637L 元大滬深300正2        -12791         0  
2449   京元電子                3338      8774    3481   群創                   -6498    -64312  
2367   燿華                    3293      9529    2884   玉山金                 -3986     -4649  
1303   南亞                    2867      1222    1102   亞泥                   -3756     -2418  
00708L 元大S&P黃金正2          2790         0    00677U 富邦VIX                -3739         0  
3231   緯創                    2607     -3538    00673R 元大S&P原油反1         -2908         0  
8112   至上                    2571      -509    00633L 富邦上証正2            -2162         0  
2408   南亞科                  2460     31323    0056   元大高股息             -2020    -46605  
0050   元大台灣50              1770      2542    2317   鴻海                   -1937    -17894  
2349   錸德                    1523       842    2409   友達                   -1804    -44543  
2344   華邦電                  1391     22388    2888   新光金                 -1757    -14912  
2313   華通                    1355      6004    2882   國泰金                 -1630    -18386  
00642U 元大S&P石油             1277         0    00671R 富邦NASDAQ反1          -1616         0  
2886   兆豐金                  1239      9615    1101   台泥                   -1501     -6629  
2887   台新金                  1173      4222    2618   長榮航                 -1437    -11436  
2823   中壽                    1068     10200    2891   中信金                 -1298    -10508  
3017   奇鋐                    1049     -2380    3049   和鑫                   -1269      4520  
00634R 富邦上証反1             1046         0    2890   永豐金                 -1050      2962  
2606   裕民                     983      2581    2337   旺宏                    -979     35001  
3037   欣興                     934      4783    2881   富邦金                  -962     -9037  
2603   長榮                     747      9934    2880   華南金                  -955     -6553  
2301   光寶科                   746     -1618    2633   台灣高鐵                -933     -1609  
1504   東元                     732      4234    00655L 國泰中國A50正2          -889         0  
2601   益航                     701      -969    2352   佳世達                  -886     -1927  
2442   新美齊                   665      2684    2883   開發金                  -838    -10371  
8150   南茂                     625       654    1605   華新                    -837     -2023  
3596   智易                     591       450    2455   全新                    -821       714  
3380   明泰                     573       542    1312A  國喬特                  -807         0  
2105   正新                     569      -981    6116   彩晶                    -773      -412  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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