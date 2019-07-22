[表一5] 國內基金淨值一覽　

基金名稱 108/07/19 108/07/18 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A 10.39960 10.21360 0.00720 0.06928 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B 10.22070 10.46790 0.00710 0.06952 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A 10.47530 10.29520 0.00740 0.07069 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B 10.30240 10.00000 0.00720 0.06994 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B 10.00000 10.27220 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B 10.27750 10.00000 0.00530 0.05160 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B 10.00000 10.27240 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A 10.27860 10.27240 0.00620 0.06036 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B 10.27860 10.33870 0.00620 0.06036 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B 10.34280 9.93250 0.00410 0.03966 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH A 9.93230 9.93250 -0.00020 -0.00201 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH B 9.93230 9.92130 -0.00020 -0.00201 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD A 9.92190 9.92130 0.00060 0.00605 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD B 9.92190 10.03220 0.00060 0.00605 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR A 10.02730 10.03220 -0.00490 -0.04884 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR B 10.02730 10.78000 -0.00490 -0.04884 大華銀多元特別收益平衡基金 10.80000 10.76820 0.02000 0.18553 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 10.77300 10.56720 0.00480 0.04458 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 10.57180 10.67530 0.00460 0.04353 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 10.67990 10.56270 0.00460 0.04309 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 10.56720 23.29000 0.00450 0.04260 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 23.08000 25.11000 -0.21000 -0.90167 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 24.78000 41.69270 -0.33000 -1.31422 中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金 41.74520 40.31500 0.05250 0.12592 中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金 40.36110 9.90190 0.04610 0.11435 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.90730 10.43000 0.00540 0.05453 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 10.43610 13.28000 0.00610 0.05849 中國信託台灣活力基金 13.42000 10.77000 0.14000 1.05422 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.77000 10.68000 0.00000 0.00000 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 10.68000 9.67000 0.00000 0.00000 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.67000 10.04000 0.00000 0.00000 中國信託全球不動產收益基金-美元B 10.04000 9.40000 0.00000 0.00000 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.45000 10.21000 0.05000 0.53191 中國信託全球股票入息基金-累積型 10.26000 9.98600 0.05000 0.48972 中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B 9.97690 10.10470 -0.00910 -0.09113 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 10.10090 9.03190 -0.00380 -0.03761 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.02850 10.41660 -0.00340 -0.03764 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.41200 9.27750 -0.00460 -0.04416 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.27340 11.50910 -0.00410 -0.04419 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 11.57850 9.75000 0.06940 0.60300 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.80880 11.44970 0.05880 0.60308 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.40020 9.97870 -0.04950 -0.43233 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.93560 43.03460 -0.04310 -0.43192 中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 43.07460 45.18540 0.04000 0.09295 中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 45.21330 45.65060 0.02790 0.06175 中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金 45.72550 10.91000 0.07490 0.16407 中國信託智能運動基金-台幣 10.90000 10.53000 -0.01000 -0.09166 中國信託智能運動基金-美元 10.52000 10.22000 -0.01000 -0.09497 中國信託智慧城市建設基金-台幣 10.25000 10.00000 0.03000 0.29354 中國信託智慧城市建設基金-美元 10.03000 11.03640 0.03000 0.30000 中國信託華盈貨幣市場基金 11.03650 10.19010 0.00010 0.00091 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 10.19990 9.37120 0.00980 0.09617 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.38020 10.41220 0.00900 0.09604 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 10.42200 9.57390 0.00980 0.09412 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.58300 11.51000 0.00910 0.09505 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.54000 10.92000 0.03000 0.26064 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.96000 11.59000 0.04000 0.36630 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.63000 11.05000 0.04000 0.34513 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 11.09000 42.64290 0.04000 0.36199 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 42.64120 43.14380 -0.00170 -0.00399 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 43.17840 42.95860 0.03460 0.08020 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 42.93840 62.85000 -0.02020 -0.04702 元大2001基金 63.84000 45.55650 0.99000 1.57518 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 45.54370 43.88200 -0.01280 -0.02810 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 43.82400 21.18000 -0.05800 -0.13217 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 20.96000 11.70790 -0.22000 -1.03872 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.70880 10.87320 0.00090 0.00769 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.88020 33.09000 0.00700 0.06438 元大上證50基金 33.47000 10.40000 0.38000 1.14838 元大大中華TMT基金-人民幣 10.18000 9.35000 -0.22000 -2.11538 元大大中華TMT基金-新台幣 9.15000 13.56000 -0.20000 -2.13904 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.50000 12.70200 -0.06000 -0.44248 元大大中華價值指數基金-美元 12.65200 17.27800 -0.05000 -0.39364 元大大中華價值指數基金-新台幣 17.21100 10.92400 -0.06700 -0.38778 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 10.88000 10.59100 -0.04400 -0.40278 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 10.55400 3.06000 -0.03700 -0.34935 元大中國平衡基金-人民幣 3.04000 13.77000 -0.02000 -0.65359 元大中國平衡基金-新台幣 13.70000 47.24780 -0.07000 -0.50835 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 47.23290 10.95670 -0.01490 -0.03154 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.96510 9.97540 0.00840 0.07667 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.98300 10.15940 0.00760 0.07619 元大中國機會債券基金-新台幣 10.17300 7.53400 0.01360 0.13387 元大巴西指數基金 7.68200 26.75000 0.14800 1.96443 元大日經225基金 27.30000 22.68000 0.55000 2.05607 元大台商收成基金 22.81000 11.51000 0.13000 0.57319 元大台灣50單日反向1倍基金 11.42000 40.40000 -0.09000 -0.78193 元大台灣50單日正向2倍基金 41.15000 33.29000 0.75000 1.85644 元大台灣中型100基金 33.55000 26.05400 0.26000 0.78102 元大台灣加權股價指數基金 26.24100 10.44000 0.18700 0.71774 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.53000 10.44000 0.09000 0.86207 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.53000 83.03000 0.09000 0.86207 元大台灣卓越50基金 83.06000 18.55000 0.03000 0.03613 元大台灣金融基金 18.58000 10.36000 0.03000 0.16173 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.41000 10.36000 0.05000 0.48263 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.41000 32.18000 0.05000 0.48263 元大台灣高股息低波動ETF基金 32.30000 27.04000 0.12000 0.37290 元大台灣高股息基金 27.17000 35.89000 0.13000 0.48077 元大台灣電子科技基金 36.33000 10.68000 0.44000 1.22597 元大全球ETF成長組合基金 10.71000 15.04000 0.03000 0.28090 元大全球ETF穩健組合基金 15.08000 23.81000 0.04000 0.26596 元大全球人工智慧ETF基金 23.81000 13.66000 0.00000 0.00000 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.65000 9.38000 -0.01000 -0.07321 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.37000 13.31000 -0.01000 -0.10661 元大全球不動產證券化基金-人民幣 13.30000 12.50000 -0.01000 -0.07513 元大全球不動產證券化基金-美元 12.49200 8.81000 -0.00800 -0.06400 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.78000 6.63000 -0.03000 -0.34052 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.60000 9.06000 -0.03000 -0.45249 元大全球地產建設入息基金-不配息型 9.06000 6.95000 0.00000 0.00000 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.96000 8.59700 0.01000 0.14388 元大全球股票入息基金-美元配息 8.60100 10.02000 0.00400 0.04653 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.02000 8.57000 0.00000 0.00000 元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.58000 13.89000 0.01000 0.11669 元大全球新興市場精選組合基金 13.90000 18.02000 0.01000 0.07199 元大全球農業商機基金 18.10000 10.07700 0.08000 0.44395 元大印尼指數基金 10.11200 10.22900 0.03500 0.34733 元大印度指數基金 10.16700 13.11000 -0.06200 -0.60612 元大印度基金 13.08000 17.21000 -0.03000 -0.22883 元大多多基金 17.39000 52.00000 0.18000 1.04590 元大多福基金 52.45000 8.72000 0.45000 0.86538 元大亞太成長基金 8.70000 9.36650 -0.02000 -0.22936 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.40480 7.49320 0.03830 0.40890 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.52390 9.37600 0.03070 0.40970 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.33400 10.21000 -0.04200 -0.44795 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 10.16000 9.66000 -0.05000 -0.48972 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.62000 10.21000 -0.04000 -0.41408 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 10.16000 10.29500 -0.05000 -0.48972 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 10.15300 10.21970 -0.14200 -1.37931 元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息 10.21070 10.42870 -0.00900 -0.08807 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息 10.42030 10.21640 -0.00840 -0.08055 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息 10.20810 10.49420 -0.00830 -0.08124 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息 10.48630 10.28130 -0.00790 -0.07528 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息 10.27360 43.75000 -0.00770 -0.07489 元大卓越基金 44.04000 8.43000 0.29000 0.66286 元大店頭基金 8.55000 10.47920 0.12000 1.42349 元大美元貨幣市場基金-美元 10.47990 9.84450 0.00070 0.00668 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.83600 32.76600 -0.00850 -0.08634 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 32.77200 42.20760 0.00600 0.01831 元大美國政府20年期(以上)債券基金 42.20220 16.98690 -0.00540 -0.01279 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 16.97310 22.41840 -0.01380 -0.08124 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 22.44410 42.07630 0.02570 0.11464 元大美國政府7至10年期債券基金 42.12580 19.29000 0.04950 0.11764 元大高科技基金 19.52000 16.32990 0.23000 1.19233 元大得利貨幣市場基金 16.33010 12.03540 0.00020 0.00122 元大得寶貨幣市場基金 12.03560 10.71000 0.00020 0.00166 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.83000 10.71000 0.12000 1.12045 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.83000 12.87000 0.12000 1.12045 元大富櫃50基金 13.03000 7.35000 0.16000 1.24320 元大華夏中小基金 7.29000 9.76000 -0.06000 -0.81633 元大新中國基金-人民幣 9.69000 9.15400 -0.07000 -0.71721 元大新中國基金-美元 9.09100 9.19000 -0.06300 -0.68822 元大新中國基金-新台幣 9.12000 24.26000 -0.07000 -0.76170 元大新主流基金 24.53000 9.68200 0.27000 1.11294 元大新東協平衡基金-美元 9.68800 9.51000 0.00600 0.06197 元大新東協平衡基金-新台幣 9.51000 11.09450 0.00000 0.00000 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.12750 10.24510 0.03300 0.29744 元大新興印尼機會債券基金-美金 10.28090 11.67530 0.03580 0.34944 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.71680 9.61970 0.04150 0.35545 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.65390 10.55640 0.03420 0.35552 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 10.56560 9.79720 0.00920 0.08715 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.80580 10.80230 0.00860 0.08778 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 10.81250 10.03360 0.01020 0.09442 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 10.04310 10.09130 0.00950 0.09468 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 10.09970 11.13000 0.00840 0.08324 元大新興亞洲基金 11.10000 9.89720 -0.03000 -0.26954 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.93150 9.17130 0.03430 0.34656 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 9.20300 10.24840 0.03170 0.34564 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 10.28450 9.51170 0.03610 0.35225 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.54520 15.16760 0.03350 0.35220 元大萬泰貨幣市場基金 15.16780 36.38000 0.00020 0.00132 元大經貿基金 36.69000 8.95000 0.31000 0.85212 元大實質多重資產基金-人民幣 9.00000 8.24100 0.05000 0.55866 元大實質多重資產基金-美元 8.28300 8.76000 0.04200 0.50965 元大實質多重資產基金-新台幣 8.80000 12.50000 0.04000 0.45662 元大滬深300單日反向1倍基金 12.34000 17.46000 -0.16000 -1.28000 元大滬深300單日正向2倍基金 17.87000 38.90000 0.41000 2.34822 元大摩臺基金 38.87000 28.15000 -0.03000 -0.07712 元大標普500基金 28.23000 12.11000 0.08000 0.28419 元大標普500單日反向1倍基金 12.06000 37.20000 -0.05000 -0.41288 元大標普500單日正向2倍基金 37.51000 20.70000 0.31000 0.83333 元大標普美國高息特別股ETF基金 20.73000 18.18000 0.03000 0.14493 元大標智滬深300基金 18.32000 25.59000 0.14000 0.77008 元大歐洲50基金 25.48000 9.39460 -0.11000 -0.42986 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.42640 10.29580 0.03180 0.33849 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.29600 15.37000 0.00020 0.00194 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 15.56000 35.11000 0.19000 1.23617 日盛上選基金 35.49000 18.11000 0.38000 1.08231 日盛小而美基金 18.35000 9.69000 0.24000 1.32523 日盛中國內需動力基金 9.60000 12.37070 -0.09000 -0.92879 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 12.36540 9.85360 -0.00530 -0.04284 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.84940 12.63390 -0.00420 -0.04262 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.62890 10.05810 -0.00500 -0.03958 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.05410 11.42520 -0.00400 -0.03977 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 11.42080 9.07850 -0.00440 -0.03851 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.07500 10.63000 -0.00350 -0.03855 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 10.54000 10.12000 -0.09000 -0.84666 日盛中國戰略A股基金(美元) 10.03000 10.53000 -0.09000 -0.88933 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 10.44000 10.64000 -0.09000 -0.85470 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 10.58000 10.50000 -0.06000 -0.56391 日盛中國豐收平衡基金(美元) 10.44000 10.65000 -0.06000 -0.57143 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 10.59000 11.41000 -0.06000 -0.56338 日盛日盛基金 11.63000 9.50000 0.22000 1.92813 日盛目標收益組合基金(美元) 9.50000 9.45000 0.00000 0.00000 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.44000 11.44000 -0.01000 -0.10582 日盛全球抗暖化基金 11.46000 10.54770 0.02000 0.17483 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.54170 9.40780 -0.00600 -0.05688 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.40250 10.31610 -0.00530 -0.05634 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 10.31010 9.20170 -0.00600 -0.05816 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.19630 10.52000 -0.00540 -0.05868 日盛全球智能車基金(美元) 10.55000 10.60000 0.03000 0.28517 日盛全球智能車基金(新臺幣) 10.63000 2.52100 0.03000 0.28302 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.51950 1.65350 -0.00150 -0.05950 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.65250 0.39050 -0.00100 -0.06048 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.39020 0.25660 -0.00030 -0.07682 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25650 12.87830 -0.00010 -0.03897 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.87100 8.33790 -0.00730 -0.05668 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.33320 7.13000 -0.00470 -0.05637 日盛亞洲機會基金 7.08000 17.26000 -0.05000 -0.70126 日盛首選基金 17.50000 18.36000 0.24000 1.39050 日盛高科技基金 18.57000 14.83850 0.21000 1.14379 日盛貨幣市場基金 14.83880 39.67000 0.00030 0.00202 日盛新台商基金 40.38000 36.37000 0.71000 1.78977 日盛精選五虎基金 36.76000 13.54950 0.39000 1.07231 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.54970 31.61000 0.00020 0.00148 台新2000高科技基金 31.90000 10.49000 0.29000 0.91743 台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金 10.37000 20.45000 -0.12000 -1.14395 台新MSCI中國基金 20.29000 14.22620 -0.16000 -0.78240 台新大眾貨幣市場基金 14.22650 10.44360 0.00030 0.00211 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.43870 10.55480 -0.00490 -0.04692 台新中美貨幣市場基金-美元 10.55510 10.19710 0.00030 0.00284 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.19810 45.26000 0.00100 0.00981 台新中國通基金 45.87000 0.56370 0.61000 1.34777 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.55770 17.49000 -0.00600 -1.06440 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 17.30600 0.31870 -0.18400 -1.05203 台新中國精選中小基金-美元 0.31570 9.56000 -0.00300 -0.94132 台新中國精選中小基金-新台幣 9.47000 24.44000 -0.09000 -0.94142 台新主流基金 24.58000 23.67000 0.14000 0.57283 台新北美收益資產證券化基金(A) 23.70000 0.76610 0.03000 0.12674 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.76700 16.76000 0.00090 0.11748 台新北美收益資產證券化基金(B) 16.78000 0.54140 0.02000 0.11933 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.54200 35.01000 0.00060 0.11082 台新台灣中小基金 35.45000 10.75910 0.44000 1.25678 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.76180 9.98470 0.00270 0.02510 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.97780 9.46000 -0.00690 -0.06911 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 9.46000 11.55000 0.00000 0.00000 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 11.54200 10.99000 -0.00800 -0.06926 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.98000 10.18160 -0.01000 -0.09099 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.17340 9.81000 -0.00820 -0.08054 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.80000 11.40140 -0.01000 -0.10194 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.39210 10.98000 -0.00930 -0.08157 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.97000 15.05000 -0.01000 -0.09107 台新印度基金 15.02000 8.62940 -0.03000 -0.19934 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.62330 0.28280 -0.00610 -0.07069 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28260 12.67200 -0.00020 -0.07072 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.66310 0.41030 -0.00890 -0.07023 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.41000 40.00000 -0.00030 -0.07312 台新息收傘型基金之台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金 40.04000 40.73000 0.04000 0.10000 台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 40.74000 11.13220 0.01000 0.02455 台新真吉利貨幣市場基金 11.13230 32.05980 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 32.42440 10.91190 0.36460 1.13725 台新智慧生活基金-美元 10.91980 11.31000 0.00790 0.07240 台新智慧生活基金-新台幣 11.31000 8.34030 0.00000 0.00000 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.35480 8.59100 0.01450 0.17385 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.60650 9.47220 0.01550 0.18042 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.48860 9.76740 0.01640 0.17314 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.78490 11.70570 0.01750 0.17917 台新新興市場債券基金(A類型) 11.74430 0.37100 0.03860 0.32975 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.37220 8.30040 0.00120 0.32345 台新新興市場債券基金(B類型) 8.32770 0.27760 0.02730 0.32890 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.27850 5.75000 0.00090 0.32421 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.75000 22.46000 0.00000 0.00000 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 22.26000 10.26040 -0.20000 -0.89047 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣 10.24570 10.05370 -0.01470 -0.14327 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元 10.04450 10.14740 -0.00920 -0.09151 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣 10.13810 10.26020 -0.00930 -0.09165 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣 10.24550 10.05360 -0.01470 -0.14327 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元 10.04430 10.14740 -0.00930 -0.09250 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣 10.13810 42.07130 -0.00930 -0.09165 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 42.06510 41.70550 -0.00620 -0.01474 永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金 41.71970 39.95880 0.01420 0.03405 永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金 40.00900 11.36470 0.05020 0.12563 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.36540 10.19250 0.00070 0.00616 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.19730 9.24450 0.00480 0.04709 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.24750 10.85860 0.00300 0.03245 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.86210 7.84740 0.00350 0.03223 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.85320 9.28810 0.00580 0.07391 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.29490 52.67000 0.00680 0.07321 永豐中小基金 53.12000 1.79670 0.45000 0.85438 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.79540 2.50170 -0.00130 -0.07235 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.49990 8.23180 -0.00180 -0.07195 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.22950 11.12060 -0.00230 -0.02794 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.11740 4.74000 -0.00320 -0.02878 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.70000 21.45000 -0.04000 -0.84388 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 21.27000 19.95000 -0.18000 -0.83916 永豐主流品牌基金 19.97000 33.05000 0.02000 0.10025 永豐永豐基金 33.35000 9.24980 0.30000 0.90772 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.25980 9.73220 0.01000 0.10811 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.74270 9.14580 0.01050 0.10789 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.15610 9.62500 0.01030 0.11262 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.63580 12.09000 0.01080 0.11221 永豐亞洲民生消費基金 12.06000 14.18570 -0.03000 -0.24814 永豐南非幣2021保本基金 14.18980 23.19000 0.00410 0.02890 永豐高科技基金 23.50000 13.94210 0.31000 1.33678 永豐貨幣市場基金 13.94230 2.12070 0.00020 0.00143 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.11950 2.61680 -0.00120 -0.05659 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.61530 7.82350 -0.00150 -0.05732 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.82230 10.95740 -0.00120 -0.01534 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.95560 7.22730 -0.00180 -0.01643 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.22180 11.58240 -0.00550 -0.07610 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.57360 10.42000 -0.00880 -0.07598 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 10.32000 8.23000 -0.10000 -0.95969 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 8.15000 18.96000 -0.08000 -0.97205 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 18.79000 54.58000 -0.17000 -0.89662 永豐臺灣加權ETF基金 54.99000 37.60000 0.41000 0.75119 永豐領航科技基金 38.06000 12.30000 0.46000 1.22340 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 12.28000 11.73000 -0.02000 -0.16260 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 11.71000 10.25000 -0.02000 -0.17050 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.22000 10.24000 -0.03000 -0.29268 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.19000 41.23000 -0.05000 -0.48828 永豐趨勢平衡基金 41.49000 11.89280 0.26000 0.63061 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.89360 9.75780 0.00080 0.00673 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.75990 10.40860 0.00210 0.02152 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 10.41100 9.81560 0.00240 0.02306 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.81850 10.29240 0.00290 0.02954 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 10.29540 9.81410 0.00300 0.02915 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.81640 10.59510 0.00230 0.02344 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 10.59760 9.82840 0.00250 0.02360 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.83150 10.39020 0.00310 0.03154 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 10.39350 11.00000 0.00330 0.03176 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.93000 9.65000 -0.07000 -0.63636 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.59000 10.35000 -0.06000 -0.62176 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 10.28000 15.03000 -0.07000 -0.67633 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 14.92000 19.79000 -0.11000 -0.73187 兆豐國際中國A股基金(台幣) 19.63000 19.70000 -0.16000 -0.80849 兆豐國際中國A股基金(美金) 19.53000 10.05000 -0.17000 -0.86294 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型 10.05210 10.05000 0.00210 0.02090 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型 10.05210 10.00000 0.00210 0.02090 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型 10.00000 10.00070 0.00000 0.00000 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型 10.00260 10.00070 0.00190 0.01900 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型 10.00260 10.12930 0.00190 0.01900 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型 10.13220 10.12910 0.00290 0.02863 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型 10.13210 10.05140 0.00300 0.02962 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型 10.05390 10.05140 0.00250 0.02487 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型 10.05390 15.50000 0.00250 0.02487 兆豐國際生命科學基金 15.56000 10.46510 0.06000 0.38710 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.48740 10.70420 0.02230 0.21309 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.72670 31.50000 0.02250 0.21020 兆豐國際全球基金 31.45000 10.49070 -0.05000 -0.15873 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.49130 10.21590 0.00060 0.00572 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.20770 22.77000 -0.00820 -0.08027 兆豐國際國民基金 23.00000 13.29000 0.23000 1.01010 兆豐國際第一基金 13.41000 10.74870 0.12000 0.90293 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.74700 8.20420 -0.00170 -0.01582 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.20290 20.64000 -0.00130 -0.01585 兆豐國際萬全基金 20.77000 26.14000 0.13000 0.62984 兆豐國際電子基金 26.45000 22.11000 0.31000 1.18592 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 22.27000 15.53000 0.16000 0.72365 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 15.41000 35.08000 -0.12000 -0.77270 兆豐國際豐台灣基金 35.46000 12.55810 0.38000 1.08324 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.55830 9.98000 0.00020 0.00159 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息) 9.94000 9.96000 -0.04000 -0.40080 合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息) 9.91000 0.00000 -0.05000 -0.50201 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(AUD不配息) 10.00420 0.00000 10.00420 0.00000 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(CNY不配息) 9.99960 0.00000 9.99960 0.00000 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(TWD不配息) 10.00440 0.00000 10.00440 0.00000 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(USD不配息) 10.00440 0.00000 10.00440 0.00000 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(ZAR不配息) 9.98230 0.00000 9.98230 0.00000 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(AUD配息) 10.00420 0.00000 10.00420 0.00000 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(CNY配息) 9.99960 0.00000 9.99960 0.00000 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(TWD配息) 10.00440 0.00000 10.00440 0.00000 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(USD配息) 10.00440 0.00000 10.00440 0.00000 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(ZAR配息) 9.98230 10.85540 9.98230 0.00000 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 10.86770 10.59380 0.01230 0.11331 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 10.60470 10.84240 0.01090 0.10289 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 10.85510 10.53660 0.01270 0.11713 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 10.54860 10.69120 0.01200 0.11389 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 10.70220 10.64130 0.01100 0.10289 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 10.65380 11.43000 0.01250 0.11747 合庫台灣基金 11.69000 11.72030 0.26000 2.27472 合庫全球高收益債券基金A類型 11.69320 12.71610 -0.02710 -0.23122 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 12.68710 11.33890 -0.02900 -0.22806 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 11.31290 12.11560 -0.02600 -0.22930 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 12.08170 8.14960 -0.03390 -0.27980 合庫全球高收益債券基金B類型 8.13070 9.43730 -0.01890 -0.23191 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.41590 9.14160 -0.02140 -0.22676 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.12070 8.84870 -0.02090 -0.22863 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.82420 9.29380 -0.02450 -0.27688 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.27250 10.61000 -0.02130 -0.22919 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.62000 11.29000 0.01000 0.09425 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.30000 9.45000 0.01000 0.08857 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.46000 10.23000 0.01000 0.10582 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.24000 9.67000 0.01000 0.09775 合庫全球新興市場基金 9.64000 10.19000 -0.03000 -0.31024 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.19000 10.52000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.52000 9.14000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.14000 9.45000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.45000 10.17450 0.00000 0.00000 合庫貨幣市場基金 10.17460 9.95740 0.00010 0.00098 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.94960 10.29100 -0.00780 -0.07833 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 10.28730 10.56610 -0.00370 -0.03595 合庫新興多重收益基金A類型 10.56170 12.11020 -0.00440 -0.04164 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 12.10550 15.34940 -0.00470 -0.03881 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 15.35690 8.74680 0.00750 0.04886 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.74030 9.57800 -0.00650 -0.07431 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.57460 7.93560 -0.00340 -0.03550 合庫新興多重收益基金B類型 7.93230 8.71350 -0.00330 -0.04158 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.71020 10.61310 -0.00330 -0.03787 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.61720 10.51000 0.00410 0.03863 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.54000 10.56000 0.03000 0.28544 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.58000 10.39000 0.02000 0.18939 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 10.41000 9.67000 0.02000 0.19249 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.69000 9.89000 0.02000 0.20683 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.91000 9.74000 0.02000 0.20222 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.76000 10.18000 0.02000 0.20534 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元 10.17000 10.01000 -0.01000 -0.09823 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣 10.00000 10.60000 -0.01000 -0.09990 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元 10.59000 10.39000 -0.01000 -0.09434 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣 10.38000 11.84000 -0.01000 -0.09625 安本標準兩岸價值基金 人民幣 11.78000 11.64000 -0.06000 -0.50676 安本標準兩岸價值基金 美元 11.56000 11.83000 -0.08000 -0.68729 安本標準兩岸價值基金 新臺幣 11.76000 10.17160 -0.07000 -0.59172 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息人民幣避險 10.16360 10.17600 -0.00800 -0.07865 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險 10.16800 10.12990 -0.00800 -0.07862 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息新臺幣 10.14450 10.13510 0.01460 0.14413 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息澳幣 10.12460 10.17160 -0.01050 -0.10360 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險 10.16350 10.17600 -0.00810 -0.07963 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積美元避險 10.16790 10.12990 -0.00810 -0.07960 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積新臺幣 10.14450 10.13510 0.01460 0.14413 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積澳幣 10.12450 10.19000 -0.01060 -0.10459 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.21000 10.49000 0.02000 0.19627 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.51000 9.77000 0.02000 0.19066 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.78000 10.06000 0.01000 0.10235 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.08000 11.21980 0.02000 0.19881 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.22050 10.08810 0.00070 0.00624 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 10.09020 10.04380 0.00210 0.02082 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.04650 15.91000 0.00270 0.02688 安聯中國東協基金 15.84000 12.30000 -0.07000 -0.43997 安聯中國策略基金-美元 12.17000 16.10000 -0.13000 -1.05691 安聯中國策略基金-新臺幣 15.94000 15.07000 -0.16000 -0.99379 安聯中華新思路基金-人民幣 14.98000 14.02000 -0.09000 -0.59721 安聯中華新思路基金-美元 13.93000 13.26000 -0.09000 -0.64194 安聯中華新思路基金-新臺幣 13.18000 31.02000 -0.08000 -0.60332 安聯台灣大壩基金 31.39000 52.32000 0.37000 1.19278 安聯台灣科技基金 52.89000 12.54930 0.57000 1.08945 安聯台灣貨幣市場基金 12.54950 34.73000 0.00020 0.00159 安聯台灣智慧基金 35.19000 10.76370 0.46000 1.32450 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.76570 15.87040 0.00200 0.01858 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.87320 9.88710 0.00280 0.01764 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.88880 11.73000 0.00170 0.01719 安聯四季成長組合基金-美元 11.73000 12.11000 0.00000 0.00000 安聯四季成長組合基金-新臺幣 12.12000 13.22390 0.01000 0.08258 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 13.22430 10.81540 0.00040 0.00302 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.81650 12.88120 0.00110 0.01017 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.88220 9.58920 0.00100 0.00776 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.58940 9.52500 0.00020 0.00209 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.52600 9.06570 0.00100 0.01050 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.06650 10.22140 0.00080 0.00882 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣 10.22120 10.26510 -0.00020 -0.00196 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.26590 11.57000 0.00080 0.00779 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.58000 11.58000 0.01000 0.08643 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.58000 10.97000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.97000 10.13000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.14000 9.63000 0.01000 0.09872 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.64000 11.51000 0.01000 0.10384 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.50000 11.07000 -0.01000 -0.08688 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 11.06000 9.84000 -0.01000 -0.09033 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.84000 9.50000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.50000 12.51570 0.00000 0.00000 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.50650 11.36220 -0.00920 -0.07351 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 11.35490 10.97200 -0.00730 -0.06425 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.96490 8.65140 -0.00710 -0.06471 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.64510 8.51680 -0.00630 -0.07282 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.51130 8.19810 -0.00550 -0.06458 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.19280 10.27680 -0.00530 -0.06465 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣 10.26930 10.18980 -0.00750 -0.07298 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.18310 12.64000 -0.00670 -0.06575 安聯全球人口趨勢基金 12.68000 8.97000 0.04000 0.31646 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.03000 34.02000 0.06000 0.66890 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 34.24000 8.06000 0.22000 0.64668 安聯全球油礦金趨勢基金 8.07000 12.46540 0.01000 0.12407 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.47790 10.55380 0.01250 0.10028 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.56340 17.68000 0.00960 0.09096 安聯全球新興市場基金 17.66000 9.24000 -0.02000 -0.11312 安聯全球農金趨勢基金 9.28000 9.27000 0.04000 0.43290 安聯全球綠能趨勢基金 9.27000 10.92000 0.00000 0.00000 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣 10.92000 11.16000 0.00000 0.00000 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣 11.17000 11.00000 0.01000 0.08961 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 11.00000 10.57000 0.00000 0.00000 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.57000 9.81000 0.00000 0.00000 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.81000 9.78000 0.00000 0.00000 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.78000 22.66000 0.00000 0.00000 安聯亞洲動態策略基金 22.67000 10.07080 0.01000 0.04413 安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元 10.06990 10.08060 -0.00090 -0.00894 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣 10.07860 10.07000 -0.00200 -0.01984 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元 10.06910 10.08310 -0.00090 -0.00894 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣 10.08110 10.07390 -0.00200 -0.01984 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元 10.07300 10.03100 -0.00090 -0.00893 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.02980 10.03100 -0.00120 -0.01196 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣 10.02980 10.03100 -0.00120 -0.01196 安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.02980 10.56420 -0.00120 -0.01196 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.56800 10.09820 0.00380 0.03597 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 10.10190 90.71730 0.00370 0.03664 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 90.70960 13.39120 -0.00770 -0.00849 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 13.38730 68.58850 -0.00390 -0.02912 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 68.57930 9.99610 -0.00920 -0.01341 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.99310 2.74090 -0.00300 -0.03001 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.74370 10.94580 0.00280 0.10216 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.95290 2.27840 0.00710 0.06487 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.28160 8.84480 0.00320 0.14045 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.85060 10.52820 0.00580 0.06558 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型 10.52550 10.46850 -0.00270 -0.02565 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.46600 10.83190 -0.00250 -0.02388 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.83560 10.42910 0.00370 0.03416 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.42680 10.47010 -0.00230 -0.02205 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險) 10.46490 10.42640 -0.00520 -0.04967 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型 10.42370 10.33950 -0.00270 -0.02590 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.33700 10.62150 -0.00250 -0.02418 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.62560 10.32540 0.00410 0.03860 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.32330 10.37910 -0.00210 -0.02034 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險) 10.37430 10.30240 -0.00480 -0.04625 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.30050 10.38430 -0.00190 -0.01844 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.38860 10.29400 0.00430 0.04141 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.29230 10.24410 -0.00170 -0.01651 宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險) 10.24050 10.31100 -0.00360 -0.03514 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.30930 10.33550 -0.00170 -0.01649 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.33970 10.29380 0.00420 0.04064 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.29210 10.24360 -0.00170 -0.01651 宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險) 10.24000 30.59000 -0.00360 -0.03514 宏利台灣動力基金A類型 31.03000 30.59000 0.44000 1.43838 宏利台灣動力基金I類型 31.03000 10.12280 0.44000 1.43838 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.11350 10.00410 -0.00930 -0.09187 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.99470 7.64790 -0.00940 -0.09396 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.64090 7.62530 -0.00700 -0.09153 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.61760 10.00000 -0.00770 -0.10098 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 11.56000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 11.60000 13.76640 0.04000 0.34602 宏利全球債券組合基金 13.76700 2.99640 0.00060 0.00436 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.99710 12.45130 0.00070 0.02336 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.45220 8.96050 0.00090 0.00723 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.96130 2.55140 0.00080 0.00893 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.55360 11.52270 0.00220 0.08623 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.52490 3.45400 0.00220 0.01909 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.44250 0.55460 -0.01150 -0.33295 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.55280 15.64000 -0.00180 -0.32456 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 15.58000 12.32320 -0.06000 -0.38363 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.30290 10.90990 -0.02030 -0.16473 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.89160 10.47020 -0.01830 -0.16774 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.45150 8.75900 -0.01870 -0.17860 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.74430 8.39830 -0.01470 -0.16783 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.38430 8.25980 -0.01400 -0.16670 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.24490 8.41530 -0.01490 -0.18039 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.39820 10.39000 -0.01710 -0.20320 宏利美國銀行機會基金(人民幣避險) 10.47000 10.35000 0.08000 0.76997 宏利美國銀行機會基金(台幣) 10.44000 10.27000 0.09000 0.86957 宏利美國銀行機會基金(美元) 10.35000 10.94000 0.08000 0.77897 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 10.96000 10.66000 0.02000 0.18282 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 10.68000 10.67000 0.02000 0.18762 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 10.69000 10.43000 0.02000 0.18744 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.45000 10.21000 0.02000 0.19175 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 10.23000 10.26000 0.02000 0.19589 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 10.28000 3.03710 0.02000 0.19493 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 3.03510 0.44010 -0.00200 -0.06585 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.43980 13.24280 -0.00030 -0.06817 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 13.23260 1.00270 -0.01020 -0.07702 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 1.00160 7.60980 -0.00110 -0.10970 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.60390 2.11360 -0.00590 -0.07753 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.11230 0.30530 -0.00130 -0.06151 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.30510 9.26860 -0.00020 -0.06551 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.26140 0.33690 -0.00720 -0.07768 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.33660 13.68930 -0.00030 -0.08905 宏利萬利貨幣市場基金 13.68940 2.53000 0.00010 0.00073 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.51000 11.38000 -0.02000 -0.79051 宏利精選中華基金(新臺幣) 11.32000 26.11000 -0.06000 -0.52724 宏利臺灣股息收益基金A類型 26.29000 26.11000 0.18000 0.68939 宏利臺灣股息收益基金I類型 26.29000 12.66170 0.18000 0.68939 宏利澳幣保本基金 12.64370 10.01000 -0.01800 -0.14216 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 10.00000 9.90000 -0.01000 -0.09990 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.89000 10.72000 -0.01000 -0.10101 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.70000 10.06000 -0.02000 -0.18657 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 10.05000 10.89000 -0.01000 -0.09940 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.88000 11.39000 -0.01000 -0.09183 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 11.36000 11.46000 -0.03000 -0.26339 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 11.43000 11.19000 -0.03000 -0.26178 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 11.17000 11.17000 -0.02000 -0.17873 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 11.17000 10.73000 0.00000 0.00000 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 10.72000 9.82000 -0.01000 -0.09320 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.81000 12.22000 -0.01000 -0.10183 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 12.21000 10.44830 -0.01000 -0.08183 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.43340 9.68050 -0.01490 -0.14261 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.67130 9.17880 -0.00920 -0.09504 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 9.17060 11.56610 -0.00820 -0.08934 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 11.55590 9.36000 -0.01020 -0.08819 貝萊德亞美利加收益基金 9.37000 10.29000 0.01000 0.10684 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 10.29000 10.12000 0.00000 0.00000 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 10.12000 9.91000 0.00000 0.00000 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.91000 12.97150 0.00000 0.00000 貝萊德新台幣基金 12.97170 27.55000 0.00020 0.00154 貝萊德寶利基金 27.84000 11.49020 0.29000 1.05263 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.48910 10.15940 -0.00110 -0.00957 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.15290 10.17000 -0.00650 -0.06398 保德信大中華基金-人民幣 10.11000 10.04000 -0.06000 -0.58997 保德信大中華基金-美元 9.98000 30.09000 -0.06000 -0.59761 保德信大中華基金-新台幣 29.91000 47.46000 -0.18000 -0.59821 保德信中小型股基金 48.15000 8.74000 0.69000 1.45386 保德信中國中小基金-人民幣 8.59000 8.42000 -0.15000 -1.71625 保德信中國中小基金-美元 8.28000 8.19000 -0.14000 -1.66271 保德信中國中小基金-新臺幣 8.05000 9.89980 -0.14000 -1.70940 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.87160 9.97660 -0.02820 -0.28485 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.94840 10.01790 -0.02820 -0.28266 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.98940 11.11200 -0.02850 -0.28449 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 11.08040 10.28000 -0.03160 -0.28438 保德信中國品牌基金-人民幣 10.21000 10.23000 -0.07000 -0.68093 保德信中國品牌基金-美元 10.16000 11.03000 -0.07000 -0.68426 保德信中國品牌基金-新臺幣 10.96000 10.00000 -0.07000 -0.63463 保德信全球中小基金-美元 10.00000 28.58000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 28.50000 19.74000 -0.08000 -0.27992 保德信全球消費商機基金 19.72000 13.90000 -0.02000 -0.10132 保德信全球基礎建設基金 13.97000 7.40000 0.07000 0.50360 保德信全球資源基金 7.37000 10.05000 -0.03000 -0.40541 保德信全球醫療生化基金-美元 10.10000 33.56000 0.05000 0.49751 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 33.74000 10.56070 0.18000 0.53635 保德信印度機會債券基金－美元月配息型 10.56110 10.99160 0.00040 0.00379 保德信印度機會債券基金－美元累積型 10.99200 10.61520 0.00040 0.00364 保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型 10.61620 11.04620 0.00100 0.00942 保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型 11.04730 9.66510 0.00110 0.00996 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.68350 10.83420 0.01840 0.19038 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.85490 9.24690 0.02070 0.19106 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.26510 10.34830 0.01820 0.19682 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 10.36860 8.18700 0.02030 0.19617 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.19530 11.29250 0.00830 0.10138 保德信好時債組合基金-累積型(A) 11.30400 20.87000 0.01150 0.10184 保德信亞太基金 20.79000 8.72840 -0.08000 -0.38333 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.73010 12.09980 0.00170 0.01948 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 12.10210 34.51000 0.00230 0.01901 保德信店頭市場基金 34.97000 7.74000 0.46000 1.33295 保德信拉丁美洲基金 7.76000 30.34000 0.02000 0.25840 保德信金平衡基金 30.53000 42.71000 0.19000 0.62624 保德信金滿意基金 43.00000 26.77000 0.29000 0.67900 保德信科技島基金 27.01000 94.66000 0.24000 0.89653 保德信高成長基金 95.83000 15.84140 1.17000 1.23600 保德信貨幣市場基金 15.84160 10.73310 0.00020 0.00126 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.77140 10.99500 0.03830 0.35684 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 11.03500 11.05580 0.04000 0.36380 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 11.10280 10.60450 0.04700 0.42512 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.65030 10.46000 0.04580 0.43189 保德信新世紀基金 10.50000 8.22800 0.04000 0.38241 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.22180 10.00000 -0.00620 -0.07535 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.38790 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.38030 11.71950 -0.00760 -0.07316 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.71080 11.08000 -0.00870 -0.07424 保德信新興趨勢組合基金 11.15000 15.65220 0.07000 0.63177 保德信瑞騰基金 15.64650 10.37000 -0.00570 -0.03642 保德信歐洲組合基金 10.40000 9.99530 0.03000 0.28930 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.99390 10.57130 -0.00140 -0.01401 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.56990 9.93890 -0.00140 -0.01324 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.93840 10.24720 -0.00050 -0.00503 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 10.24740 10.00490 0.00020 0.00195 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 10.00750 10.53370 0.00260 0.02599 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.53540 9.94490 0.00170 0.01614 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.94630 10.32870 0.00140 0.01408 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.33020 10.00000 0.00150 0.01452 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.61380 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.61700 10.37540 0.00320 0.03015 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 10.37540 10.77540 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 10.77560 10.32110 0.00020 0.00186 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 10.32090 10.66330 -0.00020 -0.00194 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 10.66340 10.20310 0.00010 0.00094 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 10.20210 10.76470 -0.00100 -0.00980 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.76370 10.11740 -0.00100 -0.00929 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 10.11620 10.52580 -0.00120 -0.01186 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 10.52460 9.93060 -0.00120 -0.01140 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－配息型 9.91140 9.93050 -0.01920 -0.19334 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－累積型 9.91140 10.08400 -0.01910 -0.19234 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(南非幣)－配息型 10.07410 9.91010 -0.00990 -0.09818 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－配息型 9.89120 9.91010 -0.01890 -0.19071 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－累積型 9.89120 10.03280 -0.01890 -0.19071 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(澳幣)－配息型 9.99830 10.46140 -0.03450 -0.34387 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.46290 10.21240 0.00150 0.01434 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.21310 10.39300 0.00070 0.00685 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 10.39070 10.77640 -0.00230 -0.02213 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.77410 10.50940 -0.00230 -0.02134 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.51250 11.17900 0.00310 0.02950 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 11.18300 10.40350 0.00400 0.03578 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 10.40090 10.71540 -0.00260 -0.02499 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.71270 10.54410 -0.00270 -0.02520 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.54620 10.59970 0.00210 0.01992 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.60090 10.63770 0.00120 0.01132 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型 10.63960 10.39930 0.00190 0.01786 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型 10.39850 10.42930 -0.00080 -0.00769 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型 10.42850 10.48100 -0.00080 -0.00767 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型 10.48820 10.66370 0.00720 0.06870 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型 10.67100 10.24900 0.00730 0.06846 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型 10.24780 10.34690 -0.00120 -0.01171 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型 10.34570 1.97540 -0.00120 -0.01160 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.97510 2.83380 -0.00030 -0.01519 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.83340 0.29600 -0.00040 -0.01412 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.29580 0.46060 -0.00020 -0.06757 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.46040 8.40990 -0.00020 -0.04342 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.40650 12.31340 -0.00340 -0.04043 施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.30950 9.71420 -0.00390 -0.03167 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.71810 12.35580 0.00390 0.04015 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 12.36090 8.75580 0.00510 0.04128 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.75650 11.18950 0.00070 0.00799 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 11.19030 10.94250 0.00080 0.00715 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.94180 10.75070 -0.00070 -0.00640 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.75190 19.30000 0.00120 0.01116 施羅德台灣樂活中小基金-A類型 19.47000 3000.00000 0.17000 0.88083 施羅德台灣樂活中小基金-C類型 3000.00000 4465.46000 0.00000 0.00000 施羅德台灣樂活中小基金-I類型 4505.75000 10.30900 40.29000 0.90226 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.31020 11.21370 0.00120 0.01164 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 11.21540 10.21100 0.00170 0.01516 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.21300 9.95280 0.00200 0.01959 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.95110 10.58120 -0.00170 -0.01708 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.57940 9.96220 -0.00180 -0.01701 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.96060 10.33810 -0.00160 -0.01606 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.33840 10.51660 0.00030 0.00290 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.52040 6.17890 0.00380 0.03613 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.17760 11.32420 -0.00130 -0.02104 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 11.32180 10.18000 -0.00240 -0.02119 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 10.13000 10.35000 -0.05000 -0.49116 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣) 10.30000 10.11000 -0.05000 -0.48309 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元) 10.06000 10.18000 -0.05000 -0.49456 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 10.13000 10.35000 -0.05000 -0.49116 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣) 10.30000 10.11000 -0.05000 -0.48309 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元) 10.06000 10.70730 -0.05000 -0.49456 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.67700 11.72080 -0.03030 -0.28298 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.68710 10.93080 -0.03370 -0.28752 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.89970 9.22820 -0.03110 -0.28452 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.20210 9.55630 -0.02610 -0.28283 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.52890 9.43170 -0.02740 -0.28672 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.40490 10.59600 -0.02680 -0.28415 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.56610 11.07310 -0.02990 -0.28218 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 11.04130 11.05530 -0.03180 -0.28718 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 11.02380 7.43000 -0.03150 -0.28493 柏瑞五國金勢力建設基金 7.42000 12.91000 -0.01000 -0.13459 柏瑞巨人基金 13.01000 13.70030 0.10000 0.77459 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.70040 16.94000 0.00010 0.00073 柏瑞全球金牌組合基金 16.92000 14.36510 -0.02000 -0.11806 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 14.33790 12.70980 -0.02720 -0.18935 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.68530 13.30530 -0.02450 -0.19276 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 13.28040 8.64950 -0.02490 -0.18714 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.63310 6.82370 -0.01640 -0.18961 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.81080 8.74420 -0.01290 -0.18905 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.72740 8.51140 -0.01680 -0.19213 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.49590 10.84010 -0.01550 -0.18211 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.81980 8.45560 -0.02030 -0.18727 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.43260 12.89830 -0.02300 -0.27201 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.87350 12.44290 -0.02480 -0.19227 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 12.41930 13.15100 -0.02360 -0.18967 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 13.12700 12.11210 -0.02400 -0.18250 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 12.08950 9.04260 -0.02260 -0.18659 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.02550 9.77380 -0.01710 -0.18910 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.75500 9.72620 -0.01880 -0.19235 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.70840 9.63750 -0.01780 -0.18301 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.61950 9.49020 -0.01800 -0.18677 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.46440 10.75900 -0.02580 -0.27186 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.75600 10.68840 -0.00300 -0.02788 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.68440 10.52630 -0.00400 -0.03742 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 10.52330 10.56920 -0.00300 -0.02850 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.55970 9.92480 -0.00950 -0.08988 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.92200 9.63280 -0.00280 -0.02821 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.62920 10.60760 -0.00360 -0.03737 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣) 10.60530 9.69370 -0.00230 -0.02168 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.69100 9.73970 -0.00270 -0.02785 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.73090 10.73890 -0.00880 -0.09035 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.73590 10.68870 -0.00300 -0.02794 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.68470 10.52670 -0.00400 -0.03742 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 10.52370 10.57030 -0.00300 -0.02850 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.56070 9.92450 -0.00960 -0.09082 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.92170 9.63300 -0.00280 -0.02821 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.62940 10.78760 -0.00360 -0.03737 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣) 10.78530 9.69380 -0.00230 -0.02132 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.69110 9.74020 -0.00270 -0.02785 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.73130 11.33970 -0.00890 -0.09137 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 11.33870 12.74090 -0.00100 -0.00882 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.73910 12.04630 -0.00180 -0.01413 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 12.04580 9.03250 -0.00050 -0.00415 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.03170 9.72490 -0.00080 -0.00886 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.72350 9.65610 -0.00140 -0.01440 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.65570 11.03440 -0.00040 -0.00414 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 11.03350 11.86390 -0.00090 -0.00816 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.86220 11.63760 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0.01958 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.86310 12.04020 0.00200 0.02028 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 12.05310 12.80740 0.01290 0.10714 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 12.82060 11.68150 0.01320 0.10307 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 11.69460 9.38220 0.01310 0.11214 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.39230 10.00830 0.01010 0.10765 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.01860 10.01000 0.01030 0.10291 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.02130 12.07170 0.01130 0.11289 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 12.08410 10.74220 0.01240 0.10272 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.75380 11.13030 0.01160 0.10799 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 11.14280 9.96120 0.01250 0.11231 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.97190 9.54760 0.01070 0.10742 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.55790 10.24820 0.01030 0.10788 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.25870 9.75170 0.01050 0.10246 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.76260 19.32000 0.01090 0.11178 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 19.31000 18.18000 -0.01000 -0.05176 柏瑞旗艦全球成長組合基金 18.16000 13.40430 -0.02000 -0.11001 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.40310 10.50180 -0.00120 -0.00895 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.51680 11.55030 0.01500 0.14283 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.56610 12.40980 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國泰小龍基金-新台幣 15.05000 1.37050 0.19000 1.27860 國泰中小成長基金-美元I 1.39190 42.59000 0.02140 1.56147 國泰中小成長基金-新台幣 43.21000 4.31200 0.62000 1.45574 國泰中國內需增長基金-人民幣 4.27000 0.68500 -0.04200 -0.97403 國泰中國內需增長基金-美元A 0.67870 0.73260 -0.00630 -0.91971 國泰中國內需增長基金-美元I 0.72590 19.49000 -0.00670 -0.91455 國泰中國內需增長基金-新台幣 19.31000 42.18130 -0.18000 -0.92355 國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金 42.28100 2.29850 0.09970 0.23636 國泰中國高收益債券基金-人民幣A(不配息) 2.29680 0.32970 -0.00170 -0.07396 國泰中國高收益債券基金-美元A(不配息) 0.32960 10.13330 -0.00010 -0.03033 國泰中國高收益債券基金-新台幣A(不配息) 10.13160 8.15270 -0.00170 -0.01678 國泰中國高收益債券基金-新台幣B(配息) 8.15140 2.33970 -0.00130 -0.01595 國泰中國新時代平衡基金-人民幣 2.32020 0.33790 -0.01950 -0.83344 國泰中國新時代平衡基金-美元 0.33520 10.53160 -0.00270 -0.79905 國泰中國新時代平衡基金-新台幣 10.44970 0.34280 -0.08190 -0.77766 國泰中國新興債券基金-美元 0.34260 10.47530 -0.00020 -0.05834 國泰中國新興債券基金-新台幣 10.47160 4.18610 -0.00370 -0.03532 國泰中國新興戰略基金-人民幣 4.13320 0.60350 -0.05290 -1.26371 國泰中國新興戰略基金-美元 0.59610 18.91000 -0.00740 -1.22618 國泰中國新興戰略基金-新台幣 18.68000 3.11470 -0.23000 -1.21629 國泰中港台基金-人民幣 3.07210 0.45460 -0.04260 -1.36771 國泰中港台基金-美元 0.44860 14.08000 -0.00600 -1.31984 國泰中港台基金-新台幣 13.89000 10.08600 -0.19000 -1.34943 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息) 10.07600 10.21090 -0.01000 -0.09915 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息) 10.21300 10.26590 0.00210 0.02057 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息) 10.26870 26.12000 0.00280 0.02727 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 26.63000 12.66000 0.51000 1.95253 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.45000 31.16000 -0.21000 -1.65877 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 32.20000 0.35340 1.04000 3.33761 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息) 0.35300 0.33330 -0.00040 -0.11319 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息) 0.33290 0.33420 -0.00040 -0.12001 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息) 0.33380 10.99080 -0.00040 -0.11969 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息) 10.97960 10.37220 -0.01120 -0.10190 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息) 10.36170 10.40730 -0.01050 -0.10123 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息) 10.39670 12.46030 -0.01060 -0.10185 國泰台灣貨幣市場基金 12.46050 0.42330 0.00020 0.00161 國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息) 0.42430 0.37440 0.00100 0.23624 國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.37520 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-0.27892 國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息) 0.37060 0.31910 -0.00080 -0.21540 國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息) 0.31830 11.49490 -0.00080 -0.25071 國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息) 11.46880 9.87440 -0.02610 -0.22706 國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息) 9.85200 0.52900 -0.02240 -0.22685 國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息) 0.52290 0.40160 -0.00610 -1.15312 國泰亞洲成長基金-美元 0.40020 12.08000 -0.00140 -0.34861 國泰亞洲成長基金-新台幣 12.04000 33.12000 -0.04000 -0.33113 國泰科技生化基金 33.61000 29.98000 0.49000 1.47947 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 29.99000 12.15000 0.01000 0.03336 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 12.16000 14.72000 0.01000 0.08230 國泰美國費城半導體基金 14.94000 43.70200 0.22000 1.49457 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 43.74570 17.37990 0.04370 0.10000 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 17.36680 22.97190 -0.01310 -0.07537 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 23.00400 44.09950 0.03210 0.13974 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 44.09030 44.87520 -0.00920 -0.02086 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 44.88530 42.95310 0.01010 0.02251 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 42.88800 12.80520 -0.06510 -0.15156 國泰紐幣2021保本基金 12.80150 13.17180 -0.00370 -0.02889 國泰紐幣八年期保本基金 13.16770 12.74960 -0.00410 -0.03113 國泰紐幣保本基金 12.74970 22.90000 0.00010 0.00078 國泰國泰基金-新台幣A 23.26000 22.90000 0.36000 1.57205 國泰國泰基金-新台幣I 23.26000 21.79000 0.36000 1.57205 國泰富時中國A50基金 22.05000 46.39750 0.26000 1.19321 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 46.44970 0.34640 0.05220 0.11251 國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息) 0.34670 10.76000 0.00030 0.08661 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息) 10.76000 10.21000 0.00000 0.00000 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息) 10.22000 0.50400 0.01000 0.09794 國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息) 0.49980 42.26810 -0.00420 -0.83333 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 42.30580 20.95000 0.03770 0.08919 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 21.12000 0.39790 0.17000 0.81146 國泰新興市場基金-美元 0.39730 12.36000 -0.00060 -0.15079 國泰新興市場基金-新台幣 12.34000 2.44160 -0.02000 -0.16181 國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息) 2.44190 1.50580 0.00030 0.01229 國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息) 1.50600 0.36620 0.00020 0.01328 國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息) 0.36640 0.22810 0.00020 0.05461 國泰新興高收益債券基金-美元B(配息) 0.22820 0.35690 0.00010 0.04384 國泰新興高收益債券基金-美元I(不配息) 0.35700 11.08940 0.00010 0.02802 國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息) 11.09590 6.71010 0.00650 0.05861 國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息) 6.71410 44.19720 0.00400 0.05961 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金 44.27700 44.73400 0.07980 0.18055 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金 44.79620 42.55640 0.06220 0.13904 國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金 42.62940 13.07000 0.07300 0.17154 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 12.96000 37.26000 -0.11000 -0.84162 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 37.89000 23.84000 0.63000 1.69082 國泰標普北美科技ETF基金 23.96000 0.35440 0.12000 0.50336 國泰歐洲精選基金-美元 0.35580 10.47000 0.00140 0.39503 國泰歐洲精選基金-新台幣 10.52000 39.90200 0.05000 0.47755 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 39.92170 22.44000 0.01970 0.04937 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 22.38000 20.22000 -0.06000 -0.26738 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 20.16000 17.86000 -0.06000 -0.29674 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 18.13000 0.41550 0.27000 1.51176 國泰豐益債券組合基金-美元 0.41540 12.53200 -0.00010 -0.02407 國泰豐益債券組合基金-新台幣 12.52710 10.55760 -0.00490 -0.03910 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.56050 10.44520 0.00290 0.02747 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元) 10.44950 10.58030 0.00430 0.04117 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 10.58430 10.24110 0.00400 0.03781 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.24340 10.16580 0.00230 0.02246 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元) 10.16820 10.22720 0.00240 0.02361 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 10.23020 9.97810 0.00300 0.02933 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 9.96060 9.79320 -0.01750 -0.17538 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣) 9.77540 9.93620 -0.01780 -0.18176 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元) 9.92030 9.76810 -0.01590 -0.16002 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 9.75310 9.97800 -0.01500 -0.15356 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 9.96050 9.78850 -0.01750 -0.17539 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣) 9.77070 9.93620 -0.01780 -0.18185 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元) 9.92030 9.76800 -0.01590 -0.16002 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 9.75300 11.43800 -0.01500 -0.15356 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.43870 10.10050 0.00070 0.00612 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.10300 26.24000 0.00250 0.02475 第一金大中華基金 26.43000 32.74000 0.19000 0.72409 第一金小型精選基金 33.09000 13.47000 0.35000 1.06903 第一金中國世紀基金-人民幣 13.32000 8.40830 -0.15000 -1.11359 第一金中國世紀基金-美元 8.32080 8.40860 -0.08750 -1.04064 第一金中國世紀基金-美元-N 8.32110 9.96000 -0.08750 -1.04060 第一金中國世紀基金-新臺幣 9.86000 9.96000 -0.10000 -1.00402 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 9.86000 9.76370 -0.10000 -1.00402 第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.75620 8.36740 -0.00750 -0.07682 第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.36470 11.29980 -0.00270 -0.03227 第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣 11.29120 9.85440 -0.00860 -0.07611 第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.85120 26.80000 -0.00320 -0.03247 第一金中概平衡基金 27.09000 15.32460 0.29000 1.08209 第一金台灣貨幣市場基金 15.32480 178.67800 0.00020 0.00131 第一金全家福貨幣市場基金 178.68100 16.24060 0.00300 0.00168 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元 16.22100 16.23990 -0.01960 -0.12069 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N 16.22020 15.71000 -0.01970 -0.12131 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣 15.70000 15.72000 -0.01000 -0.06365 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N 15.70000 11.04710 -0.02000 -0.12723 第一金全球AI人工智慧基金-美元 11.05180 11.04530 0.00470 0.04255 第一金全球AI人工智慧基金-美元-N 11.04990 11.11000 0.00460 0.04165 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣 11.11000 11.11000 0.00000 0.00000 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N 11.12000 10.13520 0.01000 0.09001 第一金全球AI精準醫療基金-美元 10.14850 10.13540 0.01330 0.13123 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 10.14860 10.40000 0.01320 0.13024 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 10.41000 10.40000 0.01000 0.09615 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 10.41000 13.45670 0.01000 0.09615 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元 13.36980 13.47480 -0.08690 -0.64577 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N 13.38790 12.79000 -0.08690 -0.64491 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣 12.71000 12.82000 -0.08000 -0.62549 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 12.74000 9.88820 -0.08000 -0.62402 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.88730 9.88400 -0.00090 -0.00910 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.88310 9.51710 -0.00090 -0.00911 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.51580 9.54140 -0.00130 -0.01366 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.54010 10.76790 -0.00130 -0.01362 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.76700 10.39860 -0.00090 -0.00836 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 10.39730 25.60000 -0.00130 -0.01250 第一金全球大趨勢基金 25.70000 9.44070 0.10000 0.39063 第一金全球不動產證券化基金A 9.48310 6.51730 0.04240 0.44912 第一金全球不動產證券化基金B 6.54650 10.08440 0.02920 0.44804 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 10.12480 10.08460 0.04040 0.40062 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 10.12510 9.62000 0.04050 0.40160 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.66000 9.63000 0.04000 0.41580 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.66000 10.96070 0.03000 0.31153 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 11.00460 10.96250 0.04390 0.40052 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 11.00640 10.47000 0.04390 0.40046 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 10.51000 10.47000 0.04000 0.38204 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 10.51000 8.56300 0.04000 0.38204 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.60830 10.49960 0.04530 0.52902 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.55510 9.29280 0.05550 0.52859 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.28060 9.29140 -0.01220 -0.13128 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.27910 7.74050 -0.01230 -0.13238 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.73140 7.73460 -0.00910 -0.11756 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N 7.72560 8.51500 -0.00900 -0.11636 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.50480 8.51570 -0.01020 -0.11979 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.50550 11.59970 -0.01020 -0.11978 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.58430 11.60040 -0.01540 -0.13276 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.58500 10.26290 -0.01540 -0.13275 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 10.25090 10.26380 -0.01200 -0.11693 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N 10.25180 15.05290 -0.01200 -0.11692 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 15.03490 18.04000 -0.01800 -0.11958 第一金亞洲科技基金 17.92000 13.58000 -0.12000 -0.66519 第一金亞洲新興市場基金 13.58000 8.13000 0.00000 0.00000 第一金店頭市場基金 8.20000 9.96590 0.07000 0.86101 第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元 9.98050 9.96590 0.01460 0.14650 第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N 9.98050 9.95760 0.01460 0.14650 第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣 9.97280 9.95760 0.01520 0.15265 第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N 9.97280 9.96590 0.01520 0.15265 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元 9.98050 9.96920 0.01460 0.14650 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-I 9.98390 9.96590 0.01470 0.14745 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-N 9.98050 9.95760 0.01460 0.14650 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣 9.97280 9.96080 0.01520 0.15265 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I 9.97620 9.95760 0.01540 0.15461 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-N 9.97280 21.59000 0.01520 0.15265 第一金創新趨勢基金 21.81000 42.39600 0.22000 1.01899 第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 42.46060 42.45710 0.06460 0.15237 第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金 42.51140 42.30760 0.05430 0.12789 第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金 42.34410 33.02000 0.03650 0.08627 第一金電子基金 33.44000 18.84000 0.42000 1.27196 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 18.97000 20.68000 0.13000 0.69002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一NYSE FANG+ ETF基金 20.41000 8.01000 -0.27000 -1.30561 統一大中華中小基金(人民幣) 7.87000 7.32000 -0.14000 -1.74782 統一大中華中小基金(美元) 7.20000 10.89000 -0.12000 -1.63934 統一大中華中小基金(新台幣) 10.72000 10.21000 -0.17000 -1.56107 統一大東協高股息基金(人民幣) 10.20000 9.48000 -0.01000 -0.09794 統一大東協高股息基金(美元) 9.48000 9.84000 0.00000 0.00000 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.84000 33.97000 0.00000 0.00000 統一大滿貫基金-A類型 34.37000 33.97000 0.40000 1.17751 統一大滿貫基金-I類型 34.37000 14.75000 0.40000 1.17751 統一大龍印基金 14.62000 9.33000 -0.13000 -0.88136 統一大龍騰中國基金(人民幣) 9.18000 8.54000 -0.15000 -1.60772 統一大龍騰中國基金(美元) 8.41000 9.77000 -0.13000 -1.52225 統一大龍騰中國基金(新台幣) 9.62000 23.50000 -0.15000 -1.53531 統一中小基金 23.86000 9.85270 0.36000 1.53191 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.85000 9.16180 -0.00270 -0.02740 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.16320 8.90380 0.00140 0.01528 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.90560 12.34110 0.00180 0.02022 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 12.33770 11.42880 -0.00340 -0.02755 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.43050 11.06620 0.00170 0.01487 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 11.06840 17.63000 0.00220 0.01988 統一台灣動力基金 17.94000 107.51000 0.31000 1.75837 統一全天候基金-A類型 109.07000 108.10000 1.56000 1.45103 統一全天候基金-I類型 109.67000 8.30810 1.57000 1.45236 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.31470 8.01720 0.00660 0.07944 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 8.02690 8.05610 0.00970 0.12099 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 8.06640 8.95660 0.01030 0.12785 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.96370 8.65100 0.00710 0.07927 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.66150 8.68550 0.01050 0.12137 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.69660 12.42720 0.01110 0.12780 統一全球債券組合基金 12.41850 15.96000 -0.00870 -0.07001 統一全球新科技基金(人民幣) 15.92000 15.01000 -0.04000 -0.25063 統一全球新科技基金(美元) 14.98000 14.50000 -0.03000 -0.19987 統一全球新科技基金(新台幣) 14.47000 25.08000 -0.03000 -0.20690 統一亞太基金 24.87000 12.52000 -0.21000 -0.83732 統一亞洲大金磚基金 12.46000 57.52000 -0.06000 -0.47923 統一奔騰基金 58.29000 16.73550 0.77000 1.33866 統一強棒貨幣市場基金 16.73580 10.99000 0.00030 0.00179 統一強漢基金(人民幣) 10.87000 9.89000 -0.12000 -1.09190 統一強漢基金(美元) 9.79000 26.21000 -0.10000 -1.01112 統一強漢基金(新台幣) 25.95000 29.78000 -0.26000 -0.99199 統一統信基金 30.14000 58.14000 0.36000 1.20887 統一黑馬基金 58.88000 16.34000 0.74000 1.27279 統一新亞洲科技能源基金 16.23000 8.10310 -0.11000 -0.67319 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.09980 10.78060 -0.00330 -0.04073 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.77630 45.56000 -0.00430 -0.03989 統一經建基金 46.23000 66.42000 0.67000 1.47059 統一龍馬基金 67.40000 19.21000 0.98000 1.47546 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 19.62000 10.00000 0.41000 2.13431 野村中小基金-S類型 10.00000 45.59000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 46.37000 14.51000 0.78000 1.71090 野村中國機會基金 14.35000 10.38940 -0.16000 -1.10269 野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.39050 10.36860 0.00110 0.01059 野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價 10.36950 10.40400 0.00090 0.00868 野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.40500 7.21000 0.00100 0.00961 野村巴西基金 7.33000 10.00000 0.12000 1.66436 野村日本領先基金-S類型 10.00000 11.43000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 11.24000 25.18000 -0.19000 -1.66229 野村台灣高股息基金 25.30000 36.64000 0.12000 0.47657 野村台灣運籌基金 37.19000 9.82700 0.55000 1.50109 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.82800 9.76250 0.00100 0.01018 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.76240 9.83160 -0.00010 -0.00102 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.83250 10.44590 0.00090 0.00915 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 10.44700 10.27010 0.00110 0.01053 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 10.27020 10.04710 0.00010 0.00097 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 10.04790 19.57000 0.00080 0.00796 野村平衡基金 19.80000 10.00000 0.23000 1.17527 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 9.88000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.89000 10.13000 0.01000 0.10121 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.15000 14.68000 0.02000 0.19743 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 14.70000 12.07000 0.02000 0.13624 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 12.09000 16.66000 0.02000 0.16570 野村全球生技醫療基金 16.76000 10.00000 0.10000 0.60024 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.16920 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價 10.18120 10.16740 0.01200 0.11800 野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價 10.18000 10.07290 0.01260 0.12393 野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價 10.08570 10.41130 0.01280 0.12707 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 10.42350 10.37450 0.01220 0.11718 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 10.38690 10.28280 0.01240 0.11952 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 10.29590 10.11130 0.01310 0.12740 野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價 10.12400 10.76690 0.01270 0.12560 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 10.77950 10.68700 0.01260 0.11703 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 10.69990 10.59550 0.01290 0.12071 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 10.60910 29.87000 0.01360 0.12836 野村全球品牌基金 29.70000 10.68000 -0.17000 -0.56913 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.69000 12.98000 0.01000 0.09363 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 13.01000 10.85000 0.03000 0.23112 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.86000 19.72000 0.01000 0.09217 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.75000 12.25000 0.03000 0.15213 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.27000 10.93840 0.02000 0.16327 野村全球短期收益基金-人民幣計價 10.94460 10.98740 0.00620 0.05668 野村全球短期收益基金-美元計價 10.99310 10.75310 0.00570 0.05188 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.76010 10.00000 0.00700 0.06510 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 8.66950 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 8.68660 8.47650 0.01710 0.19724 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 8.49330 8.05540 0.01680 0.19820 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.07210 11.06540 0.01670 0.20731 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.08720 10.53540 0.02180 0.19701 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.55640 10.10720 0.02100 0.19933 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.12810 30.81000 0.02090 0.20678 野村成長基金 31.34000 8.51960 0.53000 1.72022 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.50040 8.53400 -0.01920 -0.22536 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.51450 8.75390 -0.01950 -0.22850 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.73460 9.78690 -0.01930 -0.22047 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.76490 9.65380 -0.02200 -0.22479 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.63170 9.88710 -0.02210 -0.22893 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.86520 10.00000 -0.02190 -0.22150 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 9.32000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 9.28000 10.79000 -0.04000 -0.42918 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 13.50000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 13.45000 10.28470 -0.05000 -0.37037 野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價 10.28680 10.18970 0.00210 0.02042 野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價 10.19180 10.08960 0.00210 0.02061 野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價 10.09260 9.70890 0.00300 0.02973 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.71120 9.70890 0.00230 0.02369 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.71090 9.82090 0.00200 0.02060 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.82390 10.13530 0.00300 0.03055 野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價 10.13860 10.85670 0.00330 0.03256 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.85820 10.70190 0.00150 0.01382 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.70410 10.82600 0.00220 0.02056 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.82930 10.04700 0.00330 0.03048 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.04700 10.12070 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型人民幣計價 10.10170 10.12840 -0.01900 -0.18773 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型美元計價 10.10970 10.06130 -0.01870 -0.18463 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價 10.04350 8.56390 -0.01780 -0.17692 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.54870 9.18270 -0.01520 -0.17749 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.16550 9.05390 -0.01720 -0.18731 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 9.03700 10.11700 -0.01690 -0.18666 野村亞太複合高收益債基金-累積N類型新臺幣計價 10.09930 13.85860 -0.01770 -0.17495 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.83400 12.99580 -0.02460 -0.17751 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.97140 10.52730 -0.02440 -0.18775 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.50780 10.45160 -0.01950 -0.18523 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.45560 10.43710 0.00400 0.03827 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.44050 10.48530 0.00340 0.03258 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.49980 10.74900 0.01450 0.13829 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.75310 10.71130 0.00410 0.03814 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.71470 10.67810 0.00340 0.03174 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.69280 10.67480 0.01470 0.13766 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.67940 10.62810 0.00460 0.04309 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 10.63200 10.75500 0.00390 0.03670 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.76000 10.23780 0.00500 0.04649 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.20770 9.89930 -0.03010 -0.29401 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.86740 9.52720 -0.03190 -0.32225 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.49800 9.01400 -0.02920 -0.30649 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.98730 11.46440 -0.02670 -0.29621 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.43040 10.35970 -0.03400 -0.29657 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.36950 11.49620 0.00980 0.09460 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.50660 10.92190 0.01040 0.09046 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.93130 10.69230 0.00940 0.08607 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.70240 44.13000 0.01010 0.09446 野村泰國基金 44.23000 10.13000 0.10000 0.22660 野村高科技基金 10.36000 10.60660 0.23000 2.27048 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.60070 10.23630 -0.00590 -0.05563 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.23080 10.78550 -0.00550 -0.05373 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.78740 9.63700 0.00190 0.01762 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.63070 9.61800 -0.00630 -0.06537 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.61250 9.81840 -0.00550 -0.05718 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.80260 12.22430 -0.01580 -0.16092 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 12.21780 14.13810 -0.00650 -0.05317 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 14.14750 11.12050 0.00940 0.06649 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 11.11320 11.10660 -0.00730 -0.06564 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 11.10020 11.51500 -0.00640 -0.05762 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 11.49640 16.34000 -0.01860 -0.16153 野村貨幣市場基金 16.34030 15.65000 0.00030 0.00184 野村新馬基金 15.57000 10.00000 -0.08000 -0.51118 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.37030 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 10.37830 10.27660 0.00800 0.07714 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 10.27780 10.39670 0.00120 0.01168 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.39870 10.26470 0.00200 0.01924 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 10.27030 10.22650 0.00560 0.05456 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 10.23340 10.26850 0.00690 0.06747 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 10.25830 10.67190 -0.01020 -0.09933 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 10.67710 10.59610 0.00520 0.04873 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 10.60030 10.66160 0.00420 0.03964 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 10.66090 10.00000 -0.00070 -0.00657 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.24240 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 10.23670 10.25330 -0.00570 -0.05565 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 10.24690 10.14550 -0.00640 -0.06242 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 10.13950 10.82950 -0.00600 -0.05914 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 10.82350 10.79070 -0.00600 -0.05540 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 10.78400 10.68310 -0.00670 -0.06209 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 10.67670 10.62220 -0.00640 -0.05991 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.61050 7.99540 -0.01170 -0.11015 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.98670 12.35150 -0.00870 -0.10881 野村新興高收益債組合基金-累積型 12.33800 9.20000 -0.01350 -0.10930 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 9.17000 10.37440 -0.03000 -0.32609 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.37440 10.53050 0.00000 0.00000 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.53440 10.34120 0.00390 0.03704 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.34130 10.41700 0.00010 0.00097 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.41780 10.37220 0.00080 0.00768 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.36910 10.37490 -0.00310 -0.02989 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.37490 10.53100 0.00000 0.00000 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.53480 10.34140 0.00380 0.03608 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.34160 10.42060 0.00020 0.00193 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.42150 10.37130 0.00090 0.00864 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.36820 10.40390 -0.00310 -0.02989 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.40340 10.55650 -0.00050 -0.00481 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.56060 10.36950 0.00410 0.03884 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.36910 10.44610 -0.00040 -0.00386 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.44630 10.40170 0.00020 0.00191 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.39770 10.40390 -0.00400 -0.03846 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.40340 10.55670 -0.00050 -0.00481 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.56040 10.37690 0.00370 0.03505 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.37640 10.46150 -0.00050 -0.00482 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.46180 10.40230 0.00030 0.00287 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.39830 12.11470 -0.00400 -0.03845 野村精選貨幣市場基金 12.11480 10.00000 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 11.93000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.84000 11.14000 -0.09000 -0.75440 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.05000 10.48000 -0.09000 -0.80790 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 10.40000 7.77000 -0.08000 -0.76336 野村歐洲高股息基金季配型 7.75000 11.12000 -0.02000 -0.25740 野村歐洲高股息基金累積型 11.09000 13.05000 -0.03000 -0.26978 野村積極成長基金 13.28000 10.07000 0.23000 1.76245 野村優質基金-S類型新臺幣計價 10.23000 36.53000 0.16000 1.58888 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 37.12000 10.65860 0.59000 1.61511 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.63860 8.53510 -0.02000 -0.18764 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.51790 7.86920 -0.01720 -0.20152 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.85370 7.70880 -0.01550 -0.19697 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.69420 12.24530 -0.01460 -0.18939 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.22050 10.95890 -0.02480 -0.20253 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.93730 10.77570 -0.02160 -0.19710 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.75530 11.87000 -0.02040 -0.18931 野村環球基金-S類型新臺幣計價 11.91000 17.97000 0.04000 0.33698 野村環球基金-人民幣計價 18.03000 13.96000 0.06000 0.33389 野村環球基金-美元計價 14.00000 19.70000 0.04000 0.28653 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 19.76000 23.52000 0.06000 0.30457 野村鴻利基金 23.80000 16.90350 0.28000 1.19048 野村鴻揚貨幣市場基金 16.90370 19.83000 0.00020 0.00118 野村鴻運基金 20.13000 10.77000 0.30000 1.51286 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.76000 14.00000 -0.01000 -0.09285 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 13.90000 10.43000 -0.10000 -0.71429 野村鑫平衡組合基金-S類型 10.40000 15.49000 -0.03000 -0.28763 野村鑫平衡組合基金-累積類型 15.46000 10.71600 -0.03000 -0.19367 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.71300 14.03440 -0.00300 -0.02800 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 14.03040 10.77110 -0.00400 -0.02850 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.77440 10.70410 0.00330 0.03064 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 10.71380 10.56200 0.00970 0.09062 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣) 10.55910 10.46880 -0.00290 -0.02746 凱基2025到期新興市場債券基金(美元) 10.47170 10.02040 0.00290 0.02770 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣) 10.01920 10.11560 -0.00120 -0.01198 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元) 10.12060 9.98690 0.00500 0.04943 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣) 9.99320 10.28100 0.00630 0.06308 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 10.28470 10.43720 0.00370 0.03599 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 10.44040 13.63000 0.00320 0.03066 凱基台商天下基金 13.55000 21.57000 -0.08000 -0.58694 凱基台灣精五門基金 21.76000 44.19680 0.19000 0.88085 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 44.26330 45.72240 0.06650 0.15046 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 45.72140 42.86250 -0.00100 -0.00219 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 42.86240 10.48000 -0.00010 -0.00023 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.50000 9.60000 0.02000 0.19084 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.62000 10.66970 0.02000 0.20833 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.69330 44.46900 0.02360 0.22119 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基 44.50180 45.17990 0.03280 0.07376 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 45.23430 44.04790 0.05440 0.12041 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金 44.08800 12.52000 0.04010 0.09104 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 12.41000 11.30670 -0.11000 -0.87859 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 11.20840 11.24000 -0.09830 -0.86940 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 11.14000 11.59580 -0.10000 -0.88968 凱基凱旋貨幣市場基金 11.59600 28.94000 0.00020 0.00172 凱基開創基金 29.27000 23.36000 0.33000 1.14029 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 23.42000 22.44020 0.06000 0.25685 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 22.49970 17.62000 0.05950 0.26515 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 17.58000 16.69040 -0.04000 -0.22701 凱基新興市場中小基金-美元計價B 16.65480 7.69000 -0.03560 -0.21330 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.72000 40.73770 0.03000 0.39012 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司 40.78800 40.87990 0.05030 0.12347 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債 40.87820 40.78150 -0.00170 -0.00416 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司 40.78740 11.63000 0.00590 0.01447 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.63000 11.32100 0.00000 0.00000 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.32760 10.93000 0.00660 0.05830 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.93000 12.44490 0.00000 0.00000 凱基醫院及長照產業基金(美元) 12.53820 12.86000 0.09330 0.74970 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 12.96000 13.23000 0.10000 0.77760 凱基護城河基金-台幣計價A 13.21000 12.85140 -0.02000 -0.15117 凱基護城河基金-美元計價B 12.83260 10.37130 -0.01880 -0.14629 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.32640 10.13020 -0.04490 -0.43293 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元) 10.09100 10.23460 -0.03920 -0.38696 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.19570 10.37120 -0.03890 -0.38008 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣) 10.32630 10.13020 -0.04490 -0.43293 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元) 10.09100 10.23460 -0.03920 -0.38696 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣) 10.19570 12.28000 -0.03890 -0.38008 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 12.20000 36.89000 -0.08000 -0.65147 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 37.31000 33.28000 0.42000 1.13852 富邦NASDAQ-100基金 33.32000 31.63000 0.04000 0.12019 富邦上証180基金 31.95000 0.19450 0.32000 1.01170 富邦大中華成長基金-(美元) 0.19330 6.05000 -0.00120 -0.61697 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 6.01000 6.18000 -0.04000 -0.66116 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 6.11000 45.65000 -0.07000 -1.13269 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 46.72000 12.17890 1.07000 2.34392 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 12.11590 11.25600 -0.06300 -0.51729 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 11.19920 10.89360 -0.05680 -0.50462 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.84270 10.33080 -0.05090 -0.46725 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.27740 9.46720 -0.05340 -0.51690 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.41950 9.17230 -0.04770 -0.50384 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.12950 20.81660 -0.04280 -0.46662 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.80470 11.64670 -0.01190 -0.05717 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.64760 10.72600 0.00090 0.00773 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.73240 13.80630 0.00640 0.05967 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.79640 2.02140 -0.00990 -0.07171 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 2.02020 9.44060 -0.00120 -0.05936 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.43390 1.43190 -0.00670 -0.07097 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.43110 12.36510 -0.00080 -0.05587 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 12.37000 1.80240 0.00490 0.03963 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.80330 10.34270 0.00090 0.04993 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.34680 1.52860 0.00410 0.03964 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.52940 10.94440 0.00080 0.05234 富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣 10.95020 10.87560 0.00580 0.05300 富邦六年到期新興市場債券基金-美元 10.88150 15.57000 0.00590 0.05425 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 15.30000 17.95000 -0.27000 -1.73410 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 18.55000 19.81000 0.60000 3.34262 富邦日本東証基金 20.17000 47.11000 0.36000 1.81726 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 47.18000 46.92000 0.07000 0.14859 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 47.06000 52.77000 0.14000 0.29838 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 53.27000 21.91000 0.50000 0.94751 富邦台灣心基金 22.14000 46.51000 0.23000 1.04975 富邦台灣釆吉50基金 46.92000 55.65000 0.41000 0.88153 富邦台灣科技指數基金 56.58000 47.26870 0.93000 1.67116 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 46.61840 42.14820 -0.65030 -1.37575 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.40610 0.31970 -0.74210 -1.76069 富邦全球不動產基金-(美元) 0.32080 10.61000 0.00110 0.34407 富邦全球不動產基金-(新台幣) 10.64000 2.61820 0.03000 0.28275 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.61990 0.35730 0.00170 0.06493 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.35760 11.02350 0.00030 0.08396 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 11.03380 2.23600 0.01030 0.09344 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.23730 0.33670 0.00130 0.05814 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.33700 9.35020 0.00030 0.08910 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.35890 24.84000 0.00870 0.09305 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 24.59000 13.86000 -0.25000 -1.00644 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 13.94000 30.25000 0.08000 0.57720 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 29.86000 15.70840 -0.39000 -1.28926 富邦吉祥貨幣市場基金 15.70870 17.66000 0.00030 0.00191 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金 17.77000 41.42590 0.11000 0.62288 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金 41.06060 43.43620 -0.36530 -0.88182 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF 43.29080 39.72300 -0.14540 -0.33474 富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等 39.69720 39.78680 -0.02580 -0.06495 富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行 39.80050 41.16850 0.01370 0.03443 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 41.14130 45.37900 -0.02720 -0.06607 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 44.95310 61.11000 -0.42590 -0.93854 富邦長紅基金 61.74000 24.27000 0.63000 1.03093 富邦科技基金 24.64000 41.40130 0.37000 1.52452 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 41.33850 44.34040 -0.06280 -0.15169 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 44.04970 39.97350 -0.29070 -0.65561 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 39.83690 20.99000 -0.13660 -0.34173 富邦恒生國企ETF基金 21.23000 13.41000 0.24000 1.14340 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 13.22000 27.81000 -0.19000 -1.41685 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 28.59000 23.59000 0.78000 2.80475 富邦高成長基金 23.83000 13.49000 0.24000 1.01738 富邦基金A類型 13.66000 13.49000 0.17000 1.26019 富邦基金I類型 13.66000 10.37000 0.17000 1.26019 富邦深証100基金 10.46000 20.98000 0.09000 0.86789 富邦富時歐洲ETF基金 20.97000 0.42800 -0.01000 -0.04766 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.42690 12.54260 -0.00110 -0.25701 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.51080 9.33390 -0.03180 -0.25354 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.31030 0.30260 -0.02360 -0.25284 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30190 8.52860 -0.00070 -0.23133 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.50700 10.41960 -0.02160 -0.25327 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 10.38630 11.08700 -0.03330 -0.31959 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 11.05240 9.67290 -0.03460 -0.31208 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.64210 10.28730 -0.03080 -0.31842 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 10.25520 18.47000 -0.03210 -0.31204 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 18.57000 43.95000 0.10000 0.54142 富邦精準基金 44.31000 11.49000 0.36000 0.81911 富邦精銳中小基金 11.66000 17.84000 0.17000 1.47955 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 18.03000 21.50000 0.19000 1.06502 富邦臺灣公司治理100基金 21.69000 7.07000 0.19000 0.88372 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.01000 16.19000 -0.06000 -0.84866 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 16.46000 20.04000 0.27000 1.66770 富邦標普美國特別股ETF基金 19.83000 10.73930 -0.21000 -1.04790 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.70030 10.52390 -0.03900 -0.36315 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.49300 10.72950 -0.03090 -0.29362 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.69940 10.18530 -0.03010 -0.28053 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.14840 9.93470 -0.03690 -0.36229 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.90560 10.11560 -0.02910 -0.29291 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.08720 31.42000 -0.02840 -0.28075 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 31.60000 10.12740 0.18000 0.57288 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 10.12410 10.11910 -0.00330 -0.03258 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 10.11530 9.93140 -0.00380 -0.03755 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.92780 10.45540 -0.00360 -0.03625 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.45150 10.46120 -0.00390 -0.03730 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 10.45720 10.26940 -0.00400 -0.03824 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 10.26520 8.52920 -0.00420 -0.04090 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.51130 9.24720 -0.01790 -0.20987 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.22830 8.78770 -0.01890 -0.20439 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.77000 10.33250 -0.01770 -0.20142 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.31070 10.41600 -0.02180 -0.21098 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 10.39460 9.92610 -0.02140 -0.20545 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.90620 10.00000 -0.01990 -0.20048 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.07520 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.05510 8.66030 -0.02010 -0.19950 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.65110 9.96920 -0.00920 -0.10623 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.95910 9.22530 -0.01010 -0.10131 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.21620 11.50330 -0.00910 -0.09864 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 11.49130 11.33540 -0.01200 -0.10432 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 11.32380 10.61340 -0.01160 -0.10233 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 10.60300 9.42630 -0.01040 -0.09799 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.41720 10.34460 -0.00910 -0.09654 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 10.34460 15.62000 0.00000 0.00000 富達卓越領航全球組合基金 15.51000 8.89270 -0.11000 -0.70423 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.88530 9.81980 -0.00740 -0.08321 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.81180 9.29720 -0.00800 -0.08147 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.29000 10.76120 -0.00720 -0.07744 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 10.75190 10.81340 -0.00930 -0.08642 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 10.80460 10.30120 -0.00880 -0.08138 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 10.29320 9.44500 -0.00800 -0.07766 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.43790 10.28060 -0.00710 -0.07517 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.28060 9.11000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.00000 9.76000 -0.11000 -1.20746 富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.65000 8.64000 -0.11000 -1.12705 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.54000 7.75000 -0.10000 -1.15741 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 7.66000 10.04000 -0.09000 -1.16129 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型 9.92000 8.87000 -0.12000 -1.19522 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 8.77000 8.74000 -0.10000 -1.12740 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 8.64000 9.88000 -0.10000 -1.14416 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型 9.77000 10.22720 -0.11000 -1.11336 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.20930 9.58520 -0.01790 -0.17502 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.57020 9.10180 -0.01500 -0.15649 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.08800 11.25000 -0.01380 -0.15162 富蘭克林華美中華基金 11.19000 22.23000 -0.06000 -0.53333 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 22.45000 22.32000 0.22000 0.98965 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 22.43000 10.07000 0.11000 0.49283 富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.09000 9.85000 0.02000 0.19861 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.87000 8.03360 0.02000 0.20305 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.06640 9.16220 0.03280 0.40829 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.19920 10.15060 0.03700 0.40383 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 10.19150 9.65370 0.04090 0.40293 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.69320 11.60360 0.03950 0.40917 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.58560 8.69520 -0.01800 -0.15512 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.68170 8.84560 -0.01350 -0.15526 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 8.83180 9.93670 -0.01380 -0.15601 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型 9.92130 14.06740 -0.01540 -0.15498 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.97590 10.15210 -0.09150 -0.65044 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.08600 10.12430 -0.06610 -0.65110 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型 10.05840 10.61490 -0.06590 -0.65091 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.59860 7.64870 -0.01630 -0.15356 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.63690 8.98760 -0.01180 -0.15427 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 8.97380 9.98190 -0.01380 -0.15354 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型 9.96650 11.21080 -0.01540 -0.15428 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 11.19400 7.54370 -0.01680 -0.14986 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.53240 8.88200 -0.01130 -0.14979 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.86870 10.03010 -0.01330 -0.14974 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型 10.01510 10.85900 -0.01500 -0.14955 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.82690 7.65480 -0.03210 -0.29561 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.63220 8.22850 -0.02260 -0.29524 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.23120 9.33230 0.00270 0.03281 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.33480 10.41770 0.00250 0.02679 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.42050 13.09430 0.00280 0.02688 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.09860 8.09000 0.00430 0.03284 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 8.14000 8.37000 0.05000 0.61805 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.43000 8.80000 0.06000 0.71685 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.81000 10.79000 0.01000 0.11364 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.80000 7.88000 0.01000 0.09268 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 7.79000 11.59000 -0.09000 -1.14213 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 11.47000 8.81000 -0.12000 -1.03538 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 8.82000 10.51000 0.01000 0.11351 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.53000 8.35000 0.02000 0.19029 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.36000 9.96000 0.01000 0.11976 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.98000 9.59000 0.02000 0.20080 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.58000 9.56000 -0.01000 -0.10428 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.55000 10.70000 -0.01000 -0.10460 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.68000 9.29000 -0.02000 -0.18692 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.27000 10.35000 -0.02000 -0.21529 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.33000 13.40710 -0.02000 -0.19324 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.41510 9.86000 0.00800 0.05967 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.88000 9.86000 0.02000 0.20284 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.88000 10.29000 0.02000 0.20284 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.30000 10.28000 0.01000 0.09718 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.30000 10.47000 0.02000 0.19455 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 10.48000 9.88000 0.01000 0.09551 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.89000 9.88000 0.01000 0.10121 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.89000 11.03000 0.01000 0.10121 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 11.05000 10.41000 0.02000 0.18132 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.43000 10.41000 0.02000 0.19212 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.43000 9.99000 0.02000 0.19212 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 10.01000 10.30000 0.02000 0.20020 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 10.32000 9.88000 0.02000 0.19417 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.89000 10.18000 0.01000 0.10121 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 10.19000 9.73000 0.01000 0.09823 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.76000 10.03000 0.03000 0.30832 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 10.06000 39.13000 0.03000 0.29910 富蘭克林華美第一富基金 39.52000 10.35250 0.39000 0.99668 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.35270 8.81000 0.00020 0.00193 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.81000 9.52000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.52000 9.09000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.08000 9.81000 -0.01000 -0.11001 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.81000 15.01000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 15.09000 13.96000 0.08000 0.53298 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 14.04000 16.32000 0.08000 0.57307 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 16.41000 10.20350 0.09000 0.55147 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型 10.25160 10.20340 0.04810 0.47141 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型 10.25160 10.09460 0.04820 0.47239 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型 10.10050 10.09460 0.00590 0.05845 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型 10.10050 10.15630 0.00590 0.05845 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型 10.20570 10.15630 0.04940 0.48640 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型 10.20570 10.15620 0.04940 0.48640 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型 10.20570 10.23730 0.04950 0.48739 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型 10.28770 10.23730 0.05040 0.49232 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型 10.28770 10.23720 0.05040 0.49232 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型 10.28770 6.72210 0.05050 0.49330 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.71320 10.91060 -0.00890 -0.13240 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.89270 9.59660 -0.01790 -0.16406 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.59140 11.61390 -0.00520 -0.05419 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.60760 6.80270 -0.00630 -0.05425 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.80000 9.00380 -0.00270 -0.03969 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.99960 10.64870 -0.00420 -0.04665 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.64380 11.01150 -0.00490 -0.04602 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.00710 68.51000 -0.00440 -0.03996 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華15年期以上能源業債券ETF基金 68.22000 68.91000 -0.29000 -0.42330 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 68.81000 62.50970 -0.10000 -0.14512 復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金 62.47560 20.72000 -0.03410 -0.05455 復華1至5年期高收益債券基金 20.67000 10.75000 -0.05000 -0.24131 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.75000 10.70000 0.00000 0.00000 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 10.70000 66.65740 0.00000 0.00000 復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金 66.61750 65.94950 -0.03990 -0.05986 復華8年期以上次順位金融債券ETF基金 66.00970 11.87600 0.06020 0.09128 復華人民幣貨幣市場基金 11.87670 39.66150 0.00070 0.00589 復華人生目標基金 40.05900 10.30000 0.39750 1.00223 復華十年到期新興市場債券基金(人民幣) 10.30000 10.29000 0.00000 0.00000 復華十年到期新興市場債券基金(美元) 10.29000 10.37000 0.00000 0.00000 復華十年到期新興市場債券基金(新台幣) 10.37000 8.92000 0.00000 0.00000 復華大中華中小策略基金 8.85000 66.88000 -0.07000 -0.78475 復華中小精選基金 67.58000 52.77040 0.70000 1.04665 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 52.78870 62.38040 0.01830 0.03468 復華中國特選信用債券ETF基金 62.35570 9.95000 -0.02470 -0.03960 復華中國新經濟A股基金-人民幣 9.88000 8.93000 -0.07000 -0.70352 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 8.88000 11.78000 -0.05000 -0.55991 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 11.76000 10.58000 -0.02000 -0.16978 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.56000 10.22000 -0.02000 -0.18904 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 10.21000 10.81000 -0.01000 -0.09785 復華六年到期新興市場債券基金 10.81000 11.68000 0.00000 0.00000 復華台灣智能基金 11.78000 29.85000 0.10000 0.85616 復華全方位基金 30.17000 13.20000 0.32000 1.07203 復華全球大趨勢基金-美元 13.16000 20.87000 -0.04000 -0.30303 復華全球大趨勢基金-新臺幣 20.80000 9.25000 -0.07000 -0.33541 復華全球平衡基金-美元 9.25000 19.83000 0.00000 0.00000 復華全球平衡基金-新臺幣 19.84000 14.67000 0.01000 0.05043 復華全球物聯網科技基金-美元 14.67000 14.20000 0.00000 0.00000 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 14.20000 8.44000 0.00000 0.00000 復華全球原物料基金 8.46000 13.36000 0.02000 0.23697 復華全球消費基金-新臺幣 13.34000 12.13090 -0.02000 -0.14970 復華全球短期收益基金-新臺幣 12.13730 14.76100 0.00640 0.05276 復華全球債券基金 14.78800 15.32000 0.02700 0.18291 復華全球債券組合基金 15.31000 15.19000 -0.01000 -0.06527 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 15.17000 10.46000 -0.02000 -0.13167 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.44000 9.80000 -0.02000 -0.19120 復華全球戰略配置強基金-美元 9.78000 11.01000 -0.02000 -0.20408 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 11.00000 13.49470 -0.01000 -0.09083 復華有利貨幣市場基金 13.49490 11.56000 0.00020 0.00148 復華亞太平衡基金 11.54000 12.49000 -0.02000 -0.17301 復華亞太成長基金 12.48000 9.25000 -0.01000 -0.08006 復華亞太神龍科技基金-美元 9.22000 9.87000 -0.03000 -0.32432 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 9.83000 12.76000 -0.04000 -0.40527 復華東協世紀基金 12.76000 14.26000 0.00000 0.00000 復華南非幣長期收益基金A 14.35000 8.13000 0.09000 0.63114 復華南非幣長期收益基金B 8.18000 14.65000 0.05000 0.61501 復華南非幣短期收益基金A 14.67000 9.02000 0.02000 0.13652 復華南非幣短期收益基金B 9.03000 67.61970 0.01000 0.11086 復華美國20年期以上公債ETF基金 67.62040 22.38000 0.00070 0.00104 復華美國金融服務業股票ETF基金 22.57000 13.13000 0.19000 0.84897 復華美國新星基金-美元 13.09000 13.39000 -0.04000 -0.30465 復華美國新星基金-新臺幣 13.35000 21.97000 -0.04000 -0.29873 復華恒生基金 22.20000 8.11000 0.23000 1.04688 復華恒生單日反向一倍基金 8.00000 32.17000 -0.11000 -1.35635 復華恒生單日正向二倍基金 33.07000 26.26320 0.90000 2.79764 復華神盾基金 26.53910 69.22000 0.27590 1.05052 復華高成長基金 70.06000 13.59000 0.84000 1.21352 復華高益策略組合基金 13.58000 14.45820 -0.01000 -0.07358 復華貨幣市場基金 14.45840 18.34000 0.00020 0.00138 復華富時不動產證券化基金 18.31000 49.62000 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A股基金 23.80000 46.77000 0.23000 0.97582 復華數位經濟基金 47.37000 10.07260 0.60000 1.28287 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 10.06980 9.83000 -0.00280 -0.02780 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.82640 10.61740 -0.00360 -0.03662 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 10.61450 10.22500 -0.00290 -0.02731 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 10.22120 9.99960 -0.00380 -0.03716 景順2023到期優質新興債券基金累積型南非幣 9.89450 10.02620 -0.10510 -1.05104 景順2023到期優質新興債券基金累積型美元 10.03000 10.26990 0.00380 0.03790 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 10.26900 10.89250 -0.00090 -0.00876 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.89230 10.06230 -0.00020 -0.00184 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 10.06180 10.69570 -0.00050 -0.00497 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.69590 10.42030 0.00020 0.00187 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 10.41990 11.06200 -0.00040 -0.00384 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 11.06220 10.75820 0.00020 0.00181 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.76150 10.71560 0.00330 0.03067 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 10.71410 10.80940 -0.00150 -0.01400 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.80890 10.67940 -0.00050 -0.00463 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.68360 11.94340 0.00420 0.03933 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 11.81470 10.63400 -0.12870 -1.07758 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 10.63270 10.86190 -0.00130 -0.01222 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.86610 12.26580 0.00420 0.03867 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 12.13320 10.77710 -0.13260 -1.08105 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 10.77570 10.91520 -0.00140 -0.01299 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 10.91470 10.21260 -0.00050 -0.00458 景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.21740 10.21340 0.00480 0.04700 景順2025到期精選新興債券基金累積型美元 10.21360 10.11250 0.00020 0.00196 景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.11330 10.57310 0.00080 0.00791 景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.57950 10.81730 0.00640 0.06053 景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.70050 10.58550 -0.11680 -1.07975 景順2025到期優選新興債券基金年配型美元 10.58700 10.57170 0.00150 0.01417 景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.57810 10.81670 0.00640 0.06054 景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.69990 10.58240 -0.11680 -1.07981 景順2025到期優選新興債券基金累積型美元 10.58380 10.42970 0.00140 0.01323 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.43600 10.40730 0.00630 0.06040 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元 10.40890 10.42770 0.00160 0.01537 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.43400 10.40820 0.00630 0.06042 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元 10.40980 10.97510 0.00160 0.01537 景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.97910 10.97540 0.00400 0.03645 景順2028到期精選新興債券基金年配型美元 10.97410 11.05980 -0.00130 -0.01184 景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣 11.05920 10.29170 -0.00060 -0.00543 景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.29120 10.28890 -0.00050 -0.00486 景順2029到期精選新興債券基金年配型美元 10.28380 10.18760 -0.00510 -0.04957 景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣 10.18310 9.19620 -0.00450 -0.04417 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.20070 8.26930 0.00450 0.04893 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.26380 8.30440 -0.00550 -0.06651 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.29940 11.99560 -0.00500 -0.06021 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 12.00150 10.81840 0.00590 0.04918 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.81130 10.98650 -0.00710 -0.06563 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.98000 17.97000 -0.00650 -0.05916 景順主流基金 18.22000 31.28000 0.25000 1.39121 景順台灣科技基金 31.67000 9.97000 0.39000 1.24680 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 10.00000 9.66000 0.03000 0.30090 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.67000 9.06000 0.01000 0.10352 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.07000 11.64000 0.01000 0.11038 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.66000 10.93000 0.02000 0.17182 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.95000 24.30000 0.02000 0.18298 景順全球科技基金 24.39000 19.64000 0.09000 0.37037 景順全球康健基金 19.74000 15.99310 0.10000 0.50916 景順貨幣市場基金 15.99320 32.66000 0.00010 0.00063 景順潛力基金 32.99000 15.06000 0.33000 1.01041 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 15.04000 14.17000 -0.02000 -0.13280 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 14.16000 11.05000 -0.01000 -0.07057 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 11.07000 11.34000 0.02000 0.18100 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 11.36000 11.74000 0.02000 0.17637 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 11.76000 11.90000 0.02000 0.17036 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 11.93000 9.57000 0.03000 0.25210 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.57000 9.81000 0.00000 0.00000 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 9.81000 10.05000 0.00000 0.00000 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 10.05000 10.35000 0.00000 0.00000 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.35000 8.62340 0.00000 0.00000 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.62570 7.97500 0.00230 0.02667 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 7.96020 11.46710 -0.01480 -0.18558 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.47020 10.58230 0.00310 0.02703 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.56270 8.30000 -0.01960 -0.18521 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.23000 7.96000 -0.07000 -0.84337 華南永昌中國A股基金(美元) 7.87000 11.78000 -0.09000 -1.13065 華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.64000 9.59670 -0.14000 -1.18846 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.59910 9.86610 0.00240 0.02501 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.86920 10.20010 0.00310 0.03142 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 10.20260 10.49030 0.00250 0.02451 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 10.49360 20.08000 0.00330 0.03146 華南永昌永昌基金 20.24000 10.06000 0.16000 0.79681 華南永昌全球多重資產基金(月配美元) 10.07000 10.22000 0.01000 0.09940 華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣) 10.23000 10.47000 0.01000 0.09785 華南永昌全球多重資產基金(累積美元) 10.46000 10.56000 -0.01000 -0.09551 華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣) 10.56000 14.98330 0.00000 0.00000 華南永昌全球亨利組合基金 14.97170 10.02000 -0.01160 -0.07742 華南永昌全球神農水資源基金 10.04000 10.35000 0.02000 0.19960 華南永昌全球新零售基金(美元) 10.32000 10.74000 -0.03000 -0.28986 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 10.72000 17.61000 -0.02000 -0.18622 華南永昌全球精品基金 17.62000 10.81000 0.01000 0.05679 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.82000 10.87000 0.01000 0.09251 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.88000 13.69000 0.01000 0.09200 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 13.70000 13.68000 0.01000 0.07305 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.69000 12.16000 0.01000 0.07310 華南永昌物聯網精選基金 12.24000 16.28040 0.08000 0.65789 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.28060 25.03560 0.00020 0.00123 華南永昌龍盈平衡基金 25.13970 9.96000 0.10410 0.41581 華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣) 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000 華南永昌優選收益多重資產基金(累積新台幣) 9.96000 11.98960 0.00000 0.00000 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.98980 10.75870 0.00020 0.00167 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.75940 10.77850 0.00070 0.00651 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.78550 9.97270 0.00700 0.06494 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.97380 9.92330 0.00110 0.01103 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.92970 10.61350 0.00640 0.06449 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.61460 10.56380 0.00110 0.01036 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.57100 9.95920 0.00720 0.06816 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.96020 9.85370 0.00100 0.01004 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.86040 20.56000 0.00670 0.06799 華頓中小型基金 20.92000 11.98890 0.36000 1.75097 華頓中國多重機會平衡基金 11.91460 23.24000 -0.07430 -0.61974 華頓台灣基金 23.59000 11.56990 0.35000 1.50602 華頓平安貨幣市場基金 11.57010 18.40000 0.00020 0.00173 華頓全球時尚精品基金 18.39000 14.12510 -0.01000 -0.05435 華頓全球高收益債券基金A 14.10020 8.23550 -0.02490 -0.17628 華頓全球高收益債券基金B 8.22100 5.06000 -0.01450 -0.17607 華頓全球黑鑽油源基金 5.08000 2.75600 0.02000 0.39526 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.72740 12.45610 -0.02860 -1.03774 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.31340 0.40080 -0.14270 -1.14562 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.39620 12.01030 -0.00460 -1.14770 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.96680 12.01030 -0.04350 -0.36219 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 11.96680 10.63580 -0.04350 -0.36219 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 10.60010 10.79130 -0.03570 -0.33566 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.74060 10.79080 -0.05070 -0.46982 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.74010 9.49160 -0.05070 -0.46984 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 9.44700 10.92960 -0.04460 -0.46989 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.87750 10.92960 -0.05210 -0.47669 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.87750 9.63020 -0.05210 -0.47669 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息) 9.58420 10.74000 -0.04600 -0.47766 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 10.57000 9.35000 -0.17000 -1.58287 匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.19000 9.95000 -0.16000 -1.71123 匯豐中國科技精選基金(美元) 9.78000 2.65050 -0.17000 -1.70854 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.65160 2.07200 0.00110 0.04150 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.07420 12.25110 0.00220 0.10618 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.24160 9.49910 -0.00950 -0.07754 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.49170 0.38480 -0.00740 -0.07790 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.38450 0.30240 -0.00030 -0.07796 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.30210 3.53000 -0.00030 -0.09921 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.51000 15.96000 -0.02000 -0.56657 匯豐中國動力基金(台幣) 15.86000 0.51000 -0.10000 -0.62657 匯豐中國動力基金(美元) 0.51000 24.50000 0.00000 0.00000 匯豐台灣精典基金 24.71000 12.94000 0.21000 0.85714 匯豐全球趨勢組合基金 12.98000 8.45000 0.04000 0.30912 匯豐全球關鍵資源基金 8.40000 25.84000 -0.05000 -0.59172 匯豐安富基金 25.99000 44.46000 0.15000 0.58050 匯豐成功基金 44.56000 11.06000 0.10000 0.22492 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 11.04000 2.41000 -0.02000 -0.18083 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 2.41000 10.88000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.86000 10.21000 -0.02000 -0.18382 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.19000 10.88000 -0.02000 -0.19589 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 10.86000 11.52000 -0.02000 -0.18382 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.51000 10.80000 -0.01000 -0.08681 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.78000 11.52000 -0.02000 -0.18519 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息) 11.51000 10.65000 -0.01000 -0.08681 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配) 10.65000 0.50000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息) 0.50000 2.70060 0.00000 0.00000 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.70410 2.36670 0.00350 0.12960 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.36990 11.99610 0.00320 0.13521 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.99770 8.06080 0.00160 0.01334 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.06260 0.39360 0.00180 0.02233 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.39360 0.33790 0.00000 0.00000 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33790 15.40000 0.00000 0.00000 匯豐金磚動力基金 15.33000 15.01210 -0.07000 -0.45455 匯豐富泰二號貨幣市場基金 15.01220 5.48000 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.50000 10.90000 0.02000 0.36496 匯豐新鑽動力基金 10.89000 5.66360 -0.01000 -0.09174 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.70970 9.51480 0.04610 0.81397 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.56060 52.91000 0.04580 0.48136 匯豐龍鳳基金-A類型 53.38000 52.91000 0.47000 0.88830 匯豐龍鳳基金-I類型 53.38000 37.03000 0.47000 0.88830 匯豐龍騰電子基金 37.43000 12.78860 0.40000 1.08021 匯豐雙高收益債券組合基金 12.78530 18.16000 -0.00330 -0.02580 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 18.39000 9.25000 0.23000 1.26652 新光中國成長基金(人民幣) 9.18000 9.28000 -0.07000 -0.75676 新光中國成長基金(美元) 9.22000 9.32000 -0.06000 -0.64655 新光中國成長基金(新臺幣) 9.25000 11.39290 -0.07000 -0.75107 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 11.39580 10.39660 0.00290 0.02545 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 10.40230 10.81670 0.00570 0.05483 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 10.81220 23.94000 -0.00450 -0.04160 新光台灣富貴基金 24.22000 22.01000 0.28000 1.16959 新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金 22.07000 40.67640 0.06000 0.27260 新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債 40.68900 43.99850 0.01260 0.03098 新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級 43.98920 10.13000 -0.00930 -0.02114 新光全球AI新創產業基金人民幣 10.14000 10.05000 0.01000 0.09872 新光全球AI新創產業基金美元 10.06000 10.19000 0.01000 0.09950 新光全球AI新創產業基金新臺幣 10.19000 9.80000 0.00000 0.00000 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.80000 8.64000 0.00000 0.00000 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.63000 11.20000 -0.01000 -0.11574 新光全球生技醫療基金(美元) 11.23000 11.01000 0.03000 0.26786 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 11.03000 9.99000 0.02000 0.18165 新光全球特別股收益基金(A累積)美元 9.98000 10.00000 -0.01000 -0.10010 新光全球特別股收益基金(A累積)新台幣 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000 新光全球特別股收益基金(B配息)新台幣 9.99000 10.86740 -0.01000 -0.10000 新光全球債券基金(A累積)美元 10.88260 10.71230 0.01520 0.13987 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 10.71700 10.24930 0.00470 0.04387 新光全球債券基金(B配息)美元 10.26360 10.09020 0.01430 0.13952 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 10.09450 9.25000 0.00430 0.04262 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.22000 10.66000 -0.03000 -0.32432 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.63000 9.69000 -0.03000 -0.28143 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.70000 9.30000 0.01000 0.10320 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.32000 15.50760 0.02000 0.21505 新光吉星貨幣市場基金 15.50780 9.43000 0.00020 0.00129 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.44000 8.60000 0.01000 0.10604 新光多重資產基金(A累積)美元 8.61000 9.05000 0.01000 0.11628 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.05000 8.71000 0.00000 0.00000 新光多重資產基金(B配息)新台幣 8.72000 21.88000 0.01000 0.11481 新光亞洲精選基金-美金 21.83000 22.36000 -0.05000 -0.22852 新光亞洲精選基金-新台幣 22.29000 22.82000 -0.07000 -0.31306 新光店頭基金 23.08000 11.34000 0.26000 1.13935 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 11.34000 10.83000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 10.82000 10.32000 -0.01000 -0.09234 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 10.32000 9.84000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.83000 40.05510 -0.01000 -0.10163 新光首選收益傘型基金之新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 40.06510 21.08000 0.01000 0.02497 新光特選內需收益ETF基金 21.13000 13.08000 0.05000 0.23719 新光創新科技基金 13.21000 10.27480 0.13000 0.99388 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 10.27320 10.55140 -0.00160 -0.01557 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.54840 10.05110 -0.00300 -0.02843 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 10.05250 9.38880 0.00140 0.01393 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.38740 9.61360 -0.00140 -0.01491 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.61110 9.14640 -0.00250 -0.02600 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.14680 40.88550 0.00040 0.00437 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金 40.88870 43.62680 0.00320 0.00783 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金 43.61960 10.95000 -0.00720 -0.01650 新光澳幣八年期保本基金 10.94000 10.92000 -0.01000 -0.09132 新光澳幣十年期保本基金 10.93000 12.44000 0.01000 0.09158 新光澳幣保本基金 12.44000 10.76370 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.76690 9.51770 0.00320 0.02973 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.52050 9.50130 0.00280 0.02942 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.50330 10.53780 0.00200 0.02105 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 10.54000 10.59300 0.00220 0.02088 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.59590 9.53340 0.00290 0.02738 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.53600 9.48480 0.00260 0.02727 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.48400 10.52400 -0.00080 -0.00843 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.52310 7.44000 -0.00090 -0.00855 瑞銀全球創新趨勢基金 7.42000 10.44000 -0.02000 -0.26882 瑞銀亞洲全方位不動產基金 10.44000 10.78300 0.00000 0.00000 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.77410 9.62570 -0.00890 -0.08254 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.61780 10.63110 -0.00790 -0.08207 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.62220 9.61770 -0.00890 -0.08372 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.60970 9.68050 -0.00800 -0.08318 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.66600 10.70530 -0.01450 -0.14979 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.68970 14.98610 -0.01560 -0.14572 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 14.97330 8.70120 -0.01280 -0.08541 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.69380 41.22030 -0.00740 -0.08505 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 41.27740 42.19010 0.05710 0.13852 群益10年期以上金融債ETF基金 42.24780 43.03190 0.05770 0.13676 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 43.06580 43.16440 0.03390 0.07878 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 43.24610 44.84680 0.08170 0.18928 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 44.88950 42.74460 0.04270 0.09521 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 42.81020 46.46460 0.06560 0.15347 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 46.49760 48.02430 0.03300 0.07102 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 48.02090 45.47300 -0.00340 -0.00708 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 45.56390 10.74270 0.09090 0.19990 群益2028 REVERSO美元保本基金 10.69590 43.71010 -0.04680 -0.43564 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 43.74080 40.76130 0.03070 0.07024 群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 40.85240 11.48030 0.09110 0.22350 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.48110 10.26100 0.00080 0.00697 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.26360 13.10240 0.00260 0.02534 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 13.00390 9.79110 -0.09850 -0.75177 群益大中華雙力優勢基金-美元 9.71870 10.21000 -0.07240 -0.73945 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 10.13000 10.40000 -0.08000 -0.78355 群益大印度基金N-新臺幣 10.31000 13.70350 -0.09000 -0.86538 群益大印度基金-人民幣 13.58300 12.88480 -0.12050 -0.87934 群益大印度基金-美元 12.77320 12.31000 -0.11160 -0.86614 群益大印度基金-新臺幣 12.20000 12.27990 -0.11000 -0.89358 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.32400 11.84000 0.04410 0.35912 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 11.88400 11.20000 0.04400 0.37162 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.25000 10.94550 0.05000 0.44643 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.98480 9.62790 0.03930 0.35905 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.66370 9.13000 0.03580 0.37184 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.17000 9.85580 0.04000 0.43812 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.89120 8.70500 0.03540 0.35918 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 8.73740 9.27000 0.03240 0.37220 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.30000 9.13930 0.03000 0.32362 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.17210 8.34330 0.03280 0.35889 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 8.37440 46.21000 0.03110 0.37275 群益中小型股基金 46.44000 10.29960 0.23000 0.49773 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 10.26020 9.56030 -0.03940 -0.38254 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.52500 9.03470 -0.03530 -0.36924 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 9.00200 8.74610 -0.03270 -0.36194 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.71270 8.11740 -0.03340 -0.38188 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.08740 7.67200 -0.03000 -0.36958 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.64420 10.59360 -0.02780 -0.36236 群益中國高收益債券基金N-人民幣 10.59170 11.65290 -0.00190 -0.01794 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.65080 11.24750 -0.00210 -0.01802 群益中國高收益債券基金-美元 11.24570 10.39180 -0.00180 -0.01600 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.39070 8.48830 -0.00110 -0.01059 群益中國新機會基金N-人民幣 8.38900 7.79300 -0.09930 -1.16985 群益中國新機會基金N-美元 7.70280 8.39000 -0.09020 -1.15745 群益中國新機會基金N-新臺幣 8.29000 7.52770 -0.10000 -1.19190 群益中國新機會基金-人民幣 7.43960 8.33210 -0.08810 -1.17034 群益中國新機會基金-美元 8.23560 8.01000 -0.09650 -1.15817 群益中國新機會基金-新臺幣 7.92000 19.75360 -0.09000 -1.12360 群益平衡王基金 19.85380 9.09000 0.10020 0.50725 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 9.10000 6.49000 0.01000 0.11001 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.49000 12.11250 0.00000 0.00000 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 12.13320 11.55860 0.02070 0.17090 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 11.57980 11.04000 0.02120 0.18341 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 11.06000 10.37560 0.02000 0.18116 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 10.39330 9.90060 0.01770 0.17059 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.91880 9.46000 0.01820 0.18383 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.47000 10.41910 0.01000 0.10571 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.43350 10.20000 0.01440 0.13821 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 10.21390 10.15000 0.01390 0.13627 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 10.17000 9.22190 0.02000 0.19704 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.23460 9.21390 0.01270 0.13772 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.22640 9.17000 0.01250 0.13566 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.19000 10.47970 0.02000 0.21810 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.49410 10.52020 0.01440 0.13741 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.53450 10.63000 0.01430 0.13593 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.64000 9.38470 0.01000 0.09407 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.39760 9.85860 0.01290 0.13746 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.87210 10.06000 0.01350 0.13694 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.08000 11.24860 0.02000 0.19881 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 11.25310 7.76220 0.00450 0.04000 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.76530 10.72230 0.00310 0.03994 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.71490 10.53840 -0.00740 -0.06902 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.53150 10.63350 -0.00690 -0.06547 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.62730 9.93730 -0.00620 -0.05831 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.93040 9.87390 -0.00690 -0.06944 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.86740 9.96320 -0.00650 -0.06583 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 9.95740 10.72230 -0.00580 -0.05821 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.71490 10.53820 -0.00740 -0.06902 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.53140 10.63340 -0.00680 -0.06453 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.62720 9.93730 -0.00620 -0.05831 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.93050 9.87370 -0.00680 -0.06843 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.86730 9.96320 -0.00640 -0.06482 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 9.95740 9.78770 -0.00580 -0.05821 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.86510 11.47000 0.07740 0.79079 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.56000 16.01470 0.09000 0.78466 群益全球關鍵生技基金-美元 16.14130 15.91000 0.12660 0.79052 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 16.04000 12.48000 0.13000 0.81710 群益印巴雙星基金-新臺幣 12.52000 11.11060 0.04000 0.32051 群益印度中小基金N-人民幣 10.99480 9.32510 -0.11580 -1.04225 群益印度中小基金N-美元 9.22910 8.88000 -0.09600 -1.02948 群益印度中小基金N-新臺幣 8.79000 15.04130 -0.09000 -1.01351 群益印度中小基金-人民幣 14.88450 13.33750 -0.15680 -1.04246 群益印度中小基金-美元 13.20020 15.54000 -0.13730 -1.02943 群益印度中小基金-新臺幣 15.38000 11.89000 -0.16000 -1.02960 群益多利策略組合基金 11.88000 14.10000 -0.01000 -0.08410 群益多重收益組合基金 14.10000 15.63000 0.00000 0.00000 群益多重資產組合基金 15.64000 24.84710 0.01000 0.06398 群益安家基金 24.97990 16.15800 0.13280 0.53447 群益安穩貨幣市場基金 16.15830 21.64000 0.00030 0.00186 群益那斯達克生技基金 21.82000 10.90000 0.18000 0.83179 群益亞太中小基金 10.88000 16.84000 -0.02000 -0.18349 群益亞太新趨勢平衡基金 16.76000 10.57570 -0.08000 -0.47506 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 10.58050 7.82460 0.00480 0.04539 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.82820 10.27470 0.00360 0.04601 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - NA(累積型) 10.27940 94.12000 0.00470 0.04574 群益店頭市場基金 94.87000 8.95000 0.75000 0.79686 群益東方盛世基金 8.92000 13.71120 -0.03000 -0.33520 群益東協成長基金-人民幣 13.71900 12.03260 0.00780 0.05689 群益東協成長基金-美元 12.04100 11.99000 0.00840 0.06981 群益東協成長基金-新臺幣 12.00000 11.90290 0.01000 0.08340 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.93570 11.22220 0.03280 0.27556 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 11.25370 10.63760 0.03150 0.28069 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.66770 9.77020 0.03010 0.28296 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.79710 9.21490 0.02690 0.27533 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.24090 8.73280 0.02600 0.28215 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.75750 10.99970 0.02470 0.28284 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣) 11.03080 9.56110 0.03110 0.28273 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.58750 9.37860 0.02640 0.27612 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.40500 9.75590 0.02640 0.28149 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.78340 29.38000 0.02750 0.28188 群益長安基金 29.80000 10.54020 0.42000 1.42954 群益美國新創亮點基金N-美元 10.59790 15.94500 0.05770 0.54743 群益美國新創亮點基金-美元 16.03210 15.51000 0.08710 0.54625 群益美國新創亮點基金-新臺幣 15.60000 15.63330 0.09000 0.58027 群益真善美基金 15.65580 119.11000 0.02250 0.14392 群益馬拉松基金 119.84000 11.58000 0.73000 0.61288 群益深証中小板基金 11.66000 32.57000 0.08000 0.69085 群益創新科技基金 32.84000 9.58780 0.27000 0.82898 群益華夏盛世基金N-人民幣 9.52450 8.82270 -0.06330 -0.66021 群益華夏盛世基金N-美元 8.76560 9.26000 -0.05710 -0.64719 群益華夏盛世基金N-新臺幣 9.20000 10.44120 -0.06000 -0.64795 群益華夏盛世基金-人民幣 10.37220 9.72800 -0.06900 -0.66084 群益華夏盛世基金-美元 9.66500 16.16000 -0.06300 -0.64762 群益華夏盛世基金-新臺幣 16.06000 29.58000 -0.10000 -0.61881 群益奧斯卡基金 29.89000 11.77590 0.31000 1.04801 群益新興金鑽基金-美元 11.76570 9.06000 -0.01020 -0.08662 群益新興金鑽基金-新臺幣 9.05000 23.42000 -0.01000 -0.11038 群益葛萊美基金 23.64000 21.99000 0.22000 0.93937 群益道瓊美國地產ETF基金 21.98000 7.72000 -0.01000 -0.04548 群益臺灣加權單日反向1倍基金 7.65000 14.23000 -0.07000 -0.90674 群益臺灣加權單日正向2倍基金 14.47000 11.20130 0.24000 1.68658 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) 11.23640 11.04090 0.03510 0.31336 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) 11.07690 11.13680 0.03600 0.32606 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣) 11.17380 10.87860 0.03700 0.33223 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) 10.91260 10.72320 0.03400 0.31254 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) 10.75820 10.81590 0.03500 0.32640 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) 10.85190 11.20120 0.03600 0.33284 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) 11.23630 11.04130 0.03510 0.31336 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) 11.07730 10.87860 0.03600 0.32605 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) 10.91270 10.72280 0.03410 0.31346 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) 10.75770 13.02780 0.03490 0.32547 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 13.03320 11.86850 0.00540 0.04145 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.87060 10.89000 0.00210 0.01769 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.89000 11.76470 0.00000 0.00000 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.76440 8.74520 -0.00030 -0.00255 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.74890 9.06750 0.00370 0.04231 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.06910 8.33000 0.00160 0.01765 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.33000 8.56590 0.00000 0.00000 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.56560 10.33130 -0.00030 -0.00350 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 10.33310 10.03170 0.00180 0.01742 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 10.03340 10.03000 0.00170 0.01695 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁5G股票基金N累積(人民幣) 10.01000 10.02000 -0.02000 -0.19940 路博邁5G股票基金N累積(南非幣) 10.00000 10.03000 -0.02000 -0.19960 路博邁5G股票基金N累積(美元) 10.01000 10.02000 -0.02000 -0.19940 路博邁5G股票基金N累積(新臺幣) 10.00000 10.02000 -0.02000 -0.19960 路博邁5G股票基金N累積(澳幣) 10.00000 10.03000 -0.02000 -0.19960 路博邁5G股票基金T累積(人民幣) 10.01000 10.02000 -0.02000 -0.19940 路博邁5G股票基金T累積(南非幣) 10.00000 10.03000 -0.02000 -0.19960 路博邁5G股票基金T累積(美元) 10.01000 10.02000 -0.02000 -0.19940 路博邁5G股票基金T累積(新臺幣) 10.00000 10.02000 -0.02000 -0.19960 路博邁5G股票基金T累積(澳幣) 10.00000 10.00000 -0.02000 -0.19960 路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣) 10.00000 9.14000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.18000 10.08000 0.04000 0.43764 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 10.13000 10.04000 0.05000 0.49603 路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣) 10.03000 10.01000 -0.01000 -0.09960 路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣) 10.00000 10.09000 -0.01000 -0.09990 路博邁全球高收益債券基金N月配(美元) 10.08000 10.08000 -0.01000 -0.09911 路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣) 10.06000 10.02000 -0.02000 -0.19841 路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣) 10.00000 10.27000 -0.02000 -0.19960 路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣) 10.25000 10.45000 -0.02000 -0.19474 路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣) 10.44000 10.29000 -0.01000 -0.09569 路博邁全球高收益債券基金N累積(美元) 10.27000 10.33000 -0.02000 -0.19436 路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣) 10.31000 10.25000 -0.02000 -0.19361 路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣) 10.23000 9.84000 -0.02000 -0.19512 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 9.82000 9.91000 -0.02000 -0.20325 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 9.89000 9.91000 -0.02000 -0.20182 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 9.89000 9.96000 -0.02000 -0.20182 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 9.94000 9.83000 -0.02000 -0.20080 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.82000 10.66000 -0.01000 -0.10173 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 10.65000 11.06000 -0.01000 -0.09381 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 11.04000 10.61000 -0.02000 -0.18083 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 10.59000 10.57000 -0.02000 -0.18850 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 10.55000 10.53000 -0.02000 -0.18921 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 10.51000 10.14000 -0.02000 -0.18993 路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣) 10.15000 10.10000 0.01000 0.09862 路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣) 10.11000 10.22000 0.01000 0.09901 路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元) 10.23000 10.19000 0.01000 0.09785 路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣) 10.20000 10.14000 0.01000 0.09814 路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣) 10.15000 10.71000 0.01000 0.09862 路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣) 10.72000 10.90000 0.01000 0.09337 路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣) 10.91000 10.70000 0.01000 0.09174 路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元) 10.71000 10.61000 0.01000 0.09346 路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣) 10.62000 10.63000 0.01000 0.09425 路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣) 10.64000 10.14000 0.01000 0.09407 路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) 10.15000 10.11000 0.01000 0.09862 路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣) 10.11000 10.22000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) 10.23000 10.19000 0.01000 0.09785 路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣) 10.20000 10.14000 0.01000 0.09814 路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣) 10.15000 10.71000 0.01000 0.09862 路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣) 10.72000 10.90000 0.01000 0.09337 路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣) 10.91000 10.70000 0.01000 0.09174 路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元) 10.71000 10.61000 0.01000 0.09346 路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣) 10.62000 10.63000 0.01000 0.09425 路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣) 10.64000 10.00000 0.01000 0.09407 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信TAROBO機器人量化中國基金 10.00000 29.83000 0.00000 0.00000 德信大發基金 30.07000 11.98000 0.24000 0.80456 德信中國精選成長基金 11.85000 19.64000 -0.13000 -1.08514 德信台灣主流中小基金 19.83000 11.98430 0.19000 0.96741 德信萬保貨幣市場基金 11.98450 32.35000 0.00020 0.00167 德信數位時代基金 32.57000 10.92670 0.22000 0.68006 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 10.92870 10.82710 0.00200 0.01830 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 10.83030 11.71450 0.00320 0.02956 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.71470 16.43000 0.00020 0.00171 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.65000 18.03000 0.22000 1.33901 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.00000 10.66530 -0.03000 -0.16639 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.65790 16.12950 -0.00740 -0.06938 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 16.11860 8.29080 -0.01090 -0.06758 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.28990 11.23070 -0.00090 -0.01086 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.22880 12.20210 -0.00190 -0.01692 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 12.20000 14.06230 -0.00210 -0.01721 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 14.06080 17.31000 -0.00150 -0.01067 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 17.27000 22.37000 -0.04000 -0.23108 摩根中小基金 22.52000 15.19000 0.15000 0.67054 摩根中國A股基金 15.05000 11.84000 -0.14000 -0.92166 摩根中國A股基金(美元) 11.73000 13.17000 -0.11000 -0.92905 摩根中國亮點基金 13.04000 11.68730 -0.13000 -0.98709 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.64640 12.95010 -0.04090 -0.34995 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.90910 9.92190 -0.04100 -0.31660 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.88680 13.61810 -0.03510 -0.35376 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.57040 15.70870 -0.04770 -0.35027 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 15.65880 19.59000 -0.04990 -0.31766 摩根台灣金磚基金-累積型 19.73000 19.59000 0.14000 0.71465 摩根台灣金磚基金-機構法人型 19.73000 50.25000 0.14000 0.71465 摩根台灣增長基金 50.60000 27.81000 0.35000 0.69652 摩根平衡基金 27.91000 18.86000 0.10000 0.35958 摩根全球α基金 18.88000 16.41420 0.02000 0.10604 摩根全球平衡基金 16.43710 9.54650 0.02290 0.13951 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.53220 10.67800 -0.01430 -0.14979 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.66430 10.09580 -0.01370 -0.12830 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.08180 11.73460 -0.01400 -0.13867 摩根多元入息成長基金-累積型 11.71720 10.47740 -0.01740 -0.14828 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 10.46280 10.83830 -0.01460 -0.13935 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.81920 14.43350 -0.01910 -0.17623 摩根亞太高息平衡基金-累積型 14.40810 60.64000 -0.02540 -0.17598 摩根亞洲基金 60.49000 8.53880 -0.15000 -0.24736 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.53380 10.08000 -0.00500 -0.05856 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.07520 8.92310 -0.00480 -0.04762 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.91830 12.99560 -0.00480 -0.05379 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.98800 19.19000 -0.00760 -0.05848 摩根東方內需機會基金 19.15000 31.80000 -0.04000 -0.20844 摩根東方科技基金 31.49000 10.05000 -0.31000 -0.97484 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 10.03000 10.28000 -0.02000 -0.19900 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.25000 9.72000 -0.03000 -0.29183 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.70000 12.24000 -0.02000 -0.20576 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 12.21000 22.39000 -0.03000 -0.24510 摩根金龍收成基金 22.23000 15.13150 -0.16000 -0.71460 摩根第一貨幣市場基金 15.13170 14.00000 0.00020 0.00132 摩根絕對日本基金 13.80000 13.10000 -0.20000 -1.42857 摩根新金磚五國基金 13.10000 9.56000 0.00000 0.00000 摩根新絲路基金 9.51000 13.93000 -0.05000 -0.52301 摩根新興35基金 13.89000 23.29000 -0.04000 -0.28715 摩根新興日本基金 22.89000 7.43590 -0.40000 -1.71748 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.43600 9.83000 0.00010 0.00134 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.83160 9.66550 0.00160 0.01628 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.66650 11.44540 0.00100 0.01035 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 11.44550 52.65000 0.00010 0.00087 摩根新興科技基金 53.06000 8.96270 0.41000 0.77873 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.96670 9.67930 0.00400 0.04463 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.68400 9.13120 0.00470 0.04856 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 9.13480 10.67790 0.00360 0.03943 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.68270 33.44000 0.00480 0.04495 摩根龍揚基金 33.20000 10.59000 -0.24000 -0.71770 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.64000 11.20000 0.05000 0.47214 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 11.26000 10.93000 0.06000 0.53571 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.98000 12.19000 0.05000 0.45746 摩根環球股票收益基金-累積型 12.25000 9.32620 0.06000 0.49221 摩根總收益組合基金-月配息型 9.32130 11.52720 -0.00490 -0.05254 摩根總收益組合基金-累積型 11.52120 10.06000 -0.00600 -0.05205 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-人民幣 10.04000 10.20000 -0.02000 -0.19881 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-南非幣 10.18000 10.09000 -0.02000 -0.19608 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-美元 10.08000 9.92000 -0.01000 -0.09911 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-新台幣 9.91000 10.06000 -0.01000 -0.10081 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-澳幣 10.05000 10.06000 -0.01000 -0.09940 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-人民幣 10.05000 9.92000 -0.01000 -0.09940 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-台幣 9.91000 10.20000 -0.01000 -0.10081 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-南非幣 10.19000 10.09000 -0.01000 -0.09804 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-美元 10.08000 10.06000 -0.01000 -0.09911 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-澳幣 10.05000 10.06000 -0.01000 -0.09940 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-人民幣 10.05000 10.21000 -0.01000 -0.09940 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-南非幣 10.19000 10.09000 -0.02000 -0.19589 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-美元 10.08000 9.92000 -0.01000 -0.09911 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-新台幣 9.91000 10.06000 -0.01000 -0.10081 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-澳幣 10.04000 10.06000 -0.02000 -0.19881 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-人民幣 10.04000 9.92000 -0.02000 -0.19881 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-台幣 9.91000 10.20000 -0.01000 -0.10081 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-南非幣 10.19000 10.09000 -0.01000 -0.09804 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-美元 10.08000 10.07000 -0.01000 -0.09911 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-澳幣 10.05000 20.89000 -0.02000 -0.19861 鋒裕匯理亞洲新富基金 20.78000 12.61450 -0.11000 -0.52657 鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金 12.61470 10.95000 0.00020 0.00159 鋒裕匯理阿波羅基金 11.08000 10.66300 0.13000 1.18721 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣 10.66860 10.68240 0.00560 0.05252 聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元 10.68180 25.75000 -0.00060 -0.00562 聯邦中國龍基金 25.96000 12.72910 0.21000 0.81553 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.71750 11.87270 -0.01160 -0.09113 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.86370 10.76750 -0.00900 -0.07580 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.75910 10.52300 -0.00840 -0.07801 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.51350 9.87040 -0.00950 -0.09028 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.86290 8.94470 -0.00750 -0.07598 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.93770 10.11540 -0.00700 -0.07826 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.11560 10.25300 0.00020 0.00198 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.25390 10.10620 0.00090 0.00878 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 10.08900 10.34030 -0.01720 -0.17019 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 10.32340 9.61680 -0.01690 -0.16344 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.60040 9.83570 -0.01640 -0.17053 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.81960 11.65340 -0.01610 -0.16369 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.65160 11.42140 -0.00180 -0.01545 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.42160 10.62870 0.00020 0.00175 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.62920 10.78030 0.00050 0.00470 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.77880 10.55180 -0.00150 -0.01391 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.55200 9.82000 0.00020 0.00190 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.82050 22.95400 0.00050 0.00509 聯邦金鑽平衡基金 23.14590 9.61170 0.19190 0.83602 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.58890 10.00120 -0.02280 -0.23721 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 9.97810 9.56690 -0.02310 -0.23097 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.54420 9.94370 -0.02270 -0.23728 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.92080 13.22180 -0.02290 -0.23030 聯邦貨幣市場基金 13.22200 12.90000 0.00020 0.00151 聯邦精選科技基金 13.01000 16.87160 0.11000 0.85271 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.85680 12.89260 -0.01480 -0.08772 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.89000 12.53450 -0.00260 -0.02017 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.54800 11.93090 0.01350 0.10770 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.94370 12.39340 0.01280 0.10728 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 12.40290 11.55520 0.00950 0.07665 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.56520 10.60660 0.01000 0.08654 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.61460 8.71160 0.00800 0.07542 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.71920 35.76000 0.00760 0.08724 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 36.06000 18.46000 0.30000 0.83893 聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) 18.27000 18.57000 -0.19000 -1.02925 聯博中國A股基金-A2類型(美元) 18.37000 12.37000 -0.20000 -1.07701 聯博中國A股基金-A2類型(新台幣) 12.24000 16.35000 -0.13000 -1.05093 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 16.34000 10.72000 -0.01000 -0.06116 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.72000 12.07000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 12.06000 12.90000 -0.01000 -0.08285 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 12.90000 12.03000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 12.02000 7.64000 -0.01000 -0.08313 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.63000 11.57000 -0.01000 -0.13089 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 11.56000 15.54000 -0.01000 -0.08643 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元) 15.50000 11.18000 -0.04000 -0.25740 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.15000 8.91000 -0.03000 -0.26834 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 8.90000 11.58000 -0.01000 -0.11223 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瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣 10.67610 9.92700 -0.02800 -0.26158 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣 9.90890 9.84510 -0.01810 -0.18233 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元 9.81920 9.92090 -0.02590 -0.26308 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣 9.89500 14.94000 -0.02590 -0.26107 瀚亞印度基金-人民幣 14.79000 14.11000 -0.15000 -1.00402 瀚亞印度基金-美元 13.96000 31.52000 -0.15000 -1.06308 瀚亞印度基金-新台幣 31.19000 10.35000 -0.33000 -1.04695 瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元 10.22000 10.42000 -0.13000 -1.25604 瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣 10.30000 9.74000 -0.12000 -1.15163 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣 9.63000 9.75000 -0.11000 -1.12936 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元 9.63000 9.81000 -0.12000 -1.23077 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣 9.69000 9.75000 -0.12000 -1.22324 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣 9.64000 9.74000 -0.11000 -1.12821 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元 9.63000 9.81000 -0.11000 -1.12936 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣 9.70000 10.35000 -0.11000 -1.12130 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元 10.34000 10.39000 -0.01000 -0.09662 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣 10.38000 9.78000 -0.01000 -0.09625 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣 9.78000 9.16000 0.00000 0.00000 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣 9.15000 9.89000 -0.01000 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