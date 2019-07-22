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[表一5] 國內基金淨值一覽　

基金名稱                                                          108/07/19  108/07/18  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A                 10.39960   10.21360   0.00720    0.06928
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B                 10.22070   10.46790   0.00710    0.06952
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A                   10.47530   10.29520   0.00740    0.07069
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B                   10.30240   10.00000   0.00720    0.06994
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B                 10.00000   10.27220   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B                       10.27750   10.00000   0.00530    0.05160
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B                       10.00000   10.27240   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A                       10.27860   10.27240   0.00620    0.06036
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B                       10.27860   10.33870   0.00620    0.06036
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B                       10.34280    9.93250   0.00410    0.03966
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH A              9.93230    9.93250  -0.00020   -0.00201
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH B              9.93230    9.92130  -0.00020   -0.00201
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD A              9.92190    9.92130   0.00060    0.00605
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD B              9.92190   10.03220   0.00060    0.00605
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR A             10.02730   10.03220  -0.00490   -0.04884
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR B             10.02730   10.78000  -0.00490   -0.04884
大華銀多元特別收益平衡基金                                         10.80000   10.76820   0.02000    0.18553
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                         10.77300   10.56720   0.00480    0.04458
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                         10.57180   10.67530   0.00460    0.04353
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                           10.67990   10.56270   0.00460    0.04309
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                           10.56720   23.29000   0.00450    0.04260
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金                    23.08000   25.11000  -0.21000   -0.90167
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金         24.78000   41.69270  -0.33000   -1.31422
中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金                     41.74520   40.31500   0.05250    0.12592
中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金                 40.36110    9.90190   0.04610    0.11435
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                               9.90730   10.43000   0.00540    0.05453
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                              10.43610   13.28000   0.00610    0.05849
中國信託台灣活力基金                                               13.42000   10.77000   0.14000    1.05422
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                 10.77000   10.68000   0.00000    0.00000
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                   10.68000    9.67000   0.00000    0.00000
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                    9.67000   10.04000   0.00000    0.00000
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                   10.04000    9.40000   0.00000    0.00000
中國信託全球股票入息基金-配息型                                     9.45000   10.21000   0.05000    0.53191
中國信託全球股票入息基金-累積型                                    10.26000    9.98600   0.05000    0.48972
中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B                              9.97690   10.10470  -0.00910   -0.09113
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                               10.10090    9.03190  -0.00380   -0.03761
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                                9.02850   10.41660  -0.00340   -0.03764
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                               10.41200    9.27750  -0.00460   -0.04416
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                                9.27340   11.50910  -0.00410   -0.04419
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                  11.57850    9.75000   0.06940    0.60300
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                     9.80880   11.44970   0.05880    0.60308
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                              11.40020    9.97870  -0.04950   -0.43233
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                               9.93560   43.03460  -0.04310   -0.43192
中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金                              43.07460   45.18540   0.04000    0.09295
中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金              45.21330   45.65060   0.02790    0.06175
中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金                45.72550   10.91000   0.07490    0.16407
中國信託智能運動基金-台幣                                          10.90000   10.53000  -0.01000   -0.09166
中國信託智能運動基金-美元                                          10.52000   10.22000  -0.01000   -0.09497
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                      10.25000   10.00000   0.03000    0.29354
中國信託智慧城市建設基金-美元                                      10.03000   11.03640   0.03000    0.30000
中國信託華盈貨幣市場基金                                           11.03650   10.19010   0.00010    0.00091
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                 10.19990    9.37120   0.00980    0.09617
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                  9.38020   10.41220   0.00900    0.09604
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                 10.42200    9.57390   0.00980    0.09412
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                  9.58300   11.51000   0.00910    0.09505
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                     11.54000   10.92000   0.03000    0.26064
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                     10.96000   11.59000   0.04000    0.36630
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                     11.63000   11.05000   0.04000    0.34513
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                     11.09000   42.64290   0.04000    0.36199
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元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金                    42.64120   43.14380  -0.00170   -0.00399
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金                            43.17840   42.95860   0.03460    0.08020
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金                        42.93840   62.85000  -0.02020   -0.04702
元大2001基金                                                       63.84000   45.55650   0.99000    1.57518
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金                          45.54370   43.88200  -0.01280   -0.02810
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                             43.82400   21.18000  -0.05800   -0.13217
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                       20.96000   11.70790  -0.22000   -1.03872
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.70880   10.87320   0.00090    0.00769
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                      10.88020   33.09000   0.00700    0.06438
元大上證50基金                                                     33.47000   10.40000   0.38000    1.14838
元大大中華TMT基金-人民幣                                           10.18000    9.35000  -0.22000   -2.11538
元大大中華TMT基金-新台幣                                            9.15000   13.56000  -0.20000   -2.13904
元大大中華價值指數基金-人民幣                                      13.50000   12.70200  -0.06000   -0.44248
元大大中華價值指數基金-美元                                        12.65200   17.27800  -0.05000   -0.39364
元大大中華價值指數基金-新台幣                                      17.21100   10.92400  -0.06700   -0.38778
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                      10.88000   10.59100  -0.04400   -0.40278
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                      10.55400    3.06000  -0.03700   -0.34935
元大中國平衡基金-人民幣                                             3.04000   13.77000  -0.02000   -0.65359
元大中國平衡基金-新台幣                                            13.70000   47.24780  -0.07000   -0.50835
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                      47.23290   10.95670  -0.01490   -0.03154
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                               10.96510    9.97540   0.00840    0.07667
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                  9.98300   10.15940   0.00760    0.07619
元大中國機會債券基金-新台幣                                        10.17300    7.53400   0.01360    0.13387
元大巴西指數基金                                                    7.68200   26.75000   0.14800    1.96443
元大日經225基金                                                    27.30000   22.68000   0.55000    2.05607
元大台商收成基金                                                   22.81000   11.51000   0.13000    0.57319
元大台灣50單日反向1倍基金                                          11.42000   40.40000  -0.09000   -0.78193
元大台灣50單日正向2倍基金                                          41.15000   33.29000   0.75000    1.85644
元大台灣中型100基金                                                33.55000   26.05400   0.26000    0.78102
元大台灣加權股價指數基金                                           26.24100   10.44000   0.18700    0.71774
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(A)不配息                          10.53000   10.44000   0.09000    0.86207
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(B)配息                            10.53000   83.03000   0.09000    0.86207
元大台灣卓越50基金                                                 83.06000   18.55000   0.03000    0.03613
元大台灣金融基金                                                   18.58000   10.36000   0.03000    0.16173
元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(A)不配息                          10.41000   10.36000   0.05000    0.48263
元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(B)配息                            10.41000   32.18000   0.05000    0.48263
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        32.30000   27.04000   0.12000    0.37290
元大台灣高股息基金                                                 27.17000   35.89000   0.13000    0.48077
元大台灣電子科技基金                                               36.33000   10.68000   0.44000    1.22597
元大全球ETF成長組合基金                                            10.71000   15.04000   0.03000    0.28090
元大全球ETF穩健組合基金                                            15.08000   23.81000   0.04000    0.26596
元大全球人工智慧ETF基金                                            23.81000   13.66000   0.00000    0.00000
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                               13.65000    9.38000  -0.01000   -0.07321
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                  9.37000   13.31000  -0.01000   -0.10661
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                    13.30000   12.50000  -0.01000   -0.07513
元大全球不動產證券化基金-美元                                      12.49200    8.81000  -0.00800   -0.06400
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                   8.78000    6.63000  -0.03000   -0.34052
元大全球公用能源效率基金-配息型                                     6.60000    9.06000  -0.03000   -0.45249
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                   9.06000    6.95000   0.00000    0.00000
元大全球地產建設入息基金-配息型                                     6.96000    8.59700   0.01000    0.14388
元大全球股票入息基金-美元配息                                       8.60100   10.02000   0.00400    0.04653
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                  10.02000    8.57000   0.00000    0.00000
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                     8.58000   13.89000   0.01000    0.11669
元大全球新興市場精選組合基金                                       13.90000   18.02000   0.01000    0.07199
元大全球農業商機基金                                               18.10000   10.07700   0.08000    0.44395
元大印尼指數基金                                                   10.11200   10.22900   0.03500    0.34733
元大印度指數基金                                                   10.16700   13.11000  -0.06200   -0.60612
元大印度基金                                                       13.08000   17.21000  -0.03000   -0.22883
元大多多基金                                                       17.39000   52.00000   0.18000    1.04590
元大多福基金                                                       52.45000    8.72000   0.45000    0.86538
元大亞太成長基金                                                    8.70000    9.36650  -0.02000   -0.22936
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                9.40480    7.49320   0.03830    0.40890
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  7.52390    9.37600   0.03070    0.40970
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                           9.33400   10.21000  -0.04200   -0.44795
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                      10.16000    9.66000  -0.05000   -0.48972
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                         9.62000   10.21000  -0.04000   -0.41408
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                            10.16000   10.29500  -0.05000   -0.48972
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                          10.15300   10.21970  -0.14200   -1.37931
元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息                       10.21070   10.42870  -0.00900   -0.08807
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息                           10.42030   10.21640  -0.00840   -0.08055
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息                             10.20810   10.49420  -0.00830   -0.08124
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息                         10.48630   10.28130  -0.00790   -0.07528
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息                           10.27360   43.75000  -0.00770   -0.07489
元大卓越基金                                                       44.04000    8.43000   0.29000    0.66286
元大店頭基金                                                        8.55000   10.47920   0.12000    1.42349
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.47990    9.84450   0.00070    0.00668
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                         9.83600   32.76600  -0.00850   -0.08634
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                    32.77200   42.20760   0.00600    0.01831
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                   42.20220   16.98690  -0.00540   -0.01279
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                        16.97310   22.41840  -0.01380   -0.08124
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                        22.44410   42.07630   0.02570    0.11464
元大美國政府7至10年期債券基金                                      42.12580   19.29000   0.04950    0.11764
元大高科技基金                                                     19.52000   16.32990   0.23000    1.19233
元大得利貨幣市場基金                                               16.33010   12.03540   0.00020    0.00122
元大得寶貨幣市場基金                                               12.03560   10.71000   0.00020    0.00166
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息                              10.83000   10.71000   0.12000    1.12045
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息                                10.83000   12.87000   0.12000    1.12045
元大富櫃50基金                                                     13.03000    7.35000   0.16000    1.24320
元大華夏中小基金                                                    7.29000    9.76000  -0.06000   -0.81633
元大新中國基金-人民幣                                               9.69000    9.15400  -0.07000   -0.71721
元大新中國基金-美元                                                 9.09100    9.19000  -0.06300   -0.68822
元大新中國基金-新台幣                                               9.12000   24.26000  -0.07000   -0.76170
元大新主流基金                                                     24.53000    9.68200   0.27000    1.11294
元大新東協平衡基金-美元                                             9.68800    9.51000   0.00600    0.06197
元大新東協平衡基金-新台幣                                           9.51000   11.09450   0.00000    0.00000
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                    11.12750   10.24510   0.03300    0.29744
元大新興印尼機會債券基金-美金                                      10.28090   11.67530   0.03580    0.34944
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                              11.71680    9.61970   0.04150    0.35545
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                                 9.65390   10.55640   0.03420    0.35552
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                             10.56560    9.79720   0.00920    0.08715
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                                9.80580   10.80230   0.00860    0.08778
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                           10.81250   10.03360   0.01020    0.09442
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                             10.04310   10.09130   0.00950    0.09468
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                       10.09970   11.13000   0.00840    0.08324
元大新興亞洲基金                                                   11.10000    9.89720  -0.03000   -0.26954
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                          9.93150    9.17130   0.03430    0.34656
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                            9.20300   10.24840   0.03170    0.34564
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                       10.28450    9.51170   0.03610    0.35225
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                          9.54520   15.16760   0.03350    0.35220
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.16780   36.38000   0.00020    0.00132
元大經貿基金                                                       36.69000    8.95000   0.31000    0.85212
元大實質多重資產基金-人民幣                                         9.00000    8.24100   0.05000    0.55866
元大實質多重資產基金-美元                                           8.28300    8.76000   0.04200    0.50965
元大實質多重資產基金-新台幣                                         8.80000   12.50000   0.04000    0.45662
元大滬深300單日反向1倍基金                                         12.34000   17.46000  -0.16000   -1.28000
元大滬深300單日正向2倍基金                                         17.87000   38.90000   0.41000    2.34822
元大摩臺基金                                                       38.87000   28.15000  -0.03000   -0.07712
元大標普500基金                                                    28.23000   12.11000   0.08000    0.28419
元大標普500單日反向1倍基金                                         12.06000   37.20000  -0.05000   -0.41288
元大標普500單日正向2倍基金                                         37.51000   20.70000   0.31000    0.83333
元大標普美國高息特別股ETF基金                                      20.73000   18.18000   0.03000    0.14493
元大標智滬深300基金                                                18.32000   25.59000   0.14000    0.77008
元大歐洲50基金                                                     25.48000    9.39460  -0.11000   -0.42986
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                         9.42640   10.29580   0.03180    0.33849
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                          10.29600   15.37000   0.00020    0.00194
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                    15.56000   35.11000   0.19000    1.23617
日盛上選基金                                                       35.49000   18.11000   0.38000    1.08231
日盛小而美基金                                                     18.35000    9.69000   0.24000    1.32523
日盛中國內需動力基金                                                9.60000   12.37070  -0.09000   -0.92879
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                    12.36540    9.85360  -0.00530   -0.04284
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                     9.84940   12.63390  -0.00420   -0.04262
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                      12.62890   10.05810  -0.00500   -0.03958
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                      10.05410   11.42520  -0.00400   -0.03977
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                    11.42080    9.07850  -0.00440   -0.03851
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                     9.07500   10.63000  -0.00350   -0.03855
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                        10.54000   10.12000  -0.09000   -0.84666
日盛中國戰略A股基金(美元)                                          10.03000   10.53000  -0.09000   -0.88933
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                        10.44000   10.64000  -0.09000   -0.85470
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                       10.58000   10.50000  -0.06000   -0.56391
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                         10.44000   10.65000  -0.06000   -0.57143
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                       10.59000   11.41000  -0.06000   -0.56338
日盛日盛基金                                                       11.63000    9.50000   0.22000    1.92813
日盛目標收益組合基金(美元)                                          9.50000    9.45000   0.00000    0.00000
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                        9.44000   11.44000  -0.01000   -0.10582
日盛全球抗暖化基金                                                 11.46000   10.54770   0.02000    0.17483
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                     10.54170    9.40780  -0.00600   -0.05688
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                      9.40250   10.31610  -0.00530   -0.05634
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                   10.31010    9.20170  -0.00600   -0.05816
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                    9.19630   10.52000  -0.00540   -0.05868
日盛全球智能車基金(美元)                                           10.55000   10.60000   0.03000    0.28517
日盛全球智能車基金(新臺幣)                                         10.63000    2.52100   0.03000    0.28302
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                     2.51950    1.65350  -0.00150   -0.05950
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                     1.65250    0.39050  -0.00100   -0.06048
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                       0.39020    0.25660  -0.00030   -0.07682
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                       0.25650   12.87830  -0.00010   -0.03897
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                    12.87100    8.33790  -0.00730   -0.05668
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                     8.33320    7.13000  -0.00470   -0.05637
日盛亞洲機會基金                                                    7.08000   17.26000  -0.05000   -0.70126
日盛首選基金                                                       17.50000   18.36000   0.24000    1.39050
日盛高科技基金                                                     18.57000   14.83850   0.21000    1.14379
日盛貨幣市場基金                                                   14.83880   39.67000   0.00030    0.00202
日盛新台商基金                                                     40.38000   36.37000   0.71000    1.78977
日盛精選五虎基金                                                   36.76000   13.54950   0.39000    1.07231
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                               13.54970   31.61000   0.00020    0.00148
台新2000高科技基金                                                 31.90000   10.49000   0.29000    0.91743
台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金                         10.37000   20.45000  -0.12000   -1.14395
台新MSCI中國基金                                                   20.29000   14.22620  -0.16000   -0.78240
台新大眾貨幣市場基金                                               14.22650   10.44360   0.00030    0.00211
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                        10.43870   10.55480  -0.00490   -0.04692
台新中美貨幣市場基金-美元                                          10.55510   10.19710   0.00030    0.00284
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                        10.19810   45.26000   0.00100    0.00981
台新中國通基金                                                     45.87000    0.56370   0.61000    1.34777
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元                 0.55770   17.49000  -0.00600   -1.06440
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣              17.30600    0.31870  -0.18400   -1.05203
台新中國精選中小基金-美元                                           0.31570    9.56000  -0.00300   -0.94132
台新中國精選中小基金-新台幣                                         9.47000   24.44000  -0.09000   -0.94142
台新主流基金                                                       24.58000   23.67000   0.14000    0.57283
台新北美收益資產證券化基金(A)                                      23.70000    0.76610   0.03000    0.12674
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                   0.76700   16.76000   0.00090    0.11748
台新北美收益資產證券化基金(B)                                      16.78000    0.54140   0.02000    0.11933
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                   0.54200   35.01000   0.00060    0.11082
台新台灣中小基金                                                   35.45000   10.75910   0.44000    1.25678
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                            10.76180    9.98470   0.00270    0.02510
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                               9.97780    9.46000  -0.00690   -0.06911
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             9.46000   11.55000   0.00000    0.00000
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                11.54200   10.99000  -0.00800   -0.06926
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                              10.98000   10.18160  -0.01000   -0.09099
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                            10.17340    9.81000  -0.00820   -0.08054
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                           9.80000   11.40140  -0.01000   -0.10194
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                              11.39210   10.98000  -0.00930   -0.08157
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                            10.97000   15.05000  -0.01000   -0.09107
台新印度基金                                                       15.02000    8.62940  -0.03000   -0.19934
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                    8.62330    0.28280  -0.00610   -0.07069
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                                0.28260   12.67200  -0.00020   -0.07072
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                     12.66310    0.41030  -0.00890   -0.07023
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                  0.41000   40.00000  -0.00030   -0.07312
台新息收傘型基金之台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金             40.04000   40.73000   0.04000    0.10000
台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金                40.74000   11.13220   0.01000    0.02455
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.13230   32.05980   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                                 32.42440   10.91190   0.36460    1.13725
台新智慧生活基金-美元                                              10.91980   11.31000   0.00790    0.07240
台新智慧生活基金-新台幣                                            11.31000    8.34030   0.00000    0.00000
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           8.35480    8.59100   0.01450    0.17385
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.60650    9.47220   0.01550    0.18042
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             9.48860    9.76740   0.01640    0.17314
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.78490   11.70570   0.01750    0.17917
台新新興市場債券基金(A類型)                                        11.74430    0.37100   0.03860    0.32975
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.37220    8.30040   0.00120    0.32345
台新新興市場債券基金(B類型)                                         8.32770    0.27760   0.02730    0.32890
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.27850    5.75000   0.00090    0.32421
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.75000   22.46000   0.00000    0.00000
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                        22.26000   10.26040  -0.20000   -0.89047
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣               10.24570   10.05370  -0.01470   -0.14327
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元                 10.04450   10.14740  -0.00920   -0.09151
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣               10.13810   10.26020  -0.00930   -0.09165
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣                 10.24550   10.05360  -0.01470   -0.14327
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元                   10.04430   10.14740  -0.00930   -0.09250
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣                 10.13810   42.07130  -0.00930   -0.09165
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金                               42.06510   41.70550  -0.00620   -0.01474
永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金                     41.71970   39.95880   0.01420    0.03405
永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金                             40.00900   11.36470   0.05020    0.12563
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                  11.36540   10.19250   0.00070    0.00616
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                  10.19730    9.24450   0.00480    0.04709
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                   9.24750   10.85860   0.00300    0.03245
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                  10.86210    7.84740   0.00350    0.03223
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                   7.85320    9.28810   0.00580    0.07391
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                   9.29490   52.67000   0.00680    0.07321
永豐中小基金                                                       53.12000    1.79670   0.45000    0.85438
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                               1.79540    2.50170  -0.00130   -0.07235
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                               2.49990    8.23180  -0.00180   -0.07195
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                               8.22950   11.12060  -0.00230   -0.02794
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                              11.11740    4.74000  -0.00320   -0.02878
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                     4.70000   21.45000  -0.04000   -0.84388
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                    21.27000   19.95000  -0.18000   -0.83916
永豐主流品牌基金                                                   19.97000   33.05000   0.02000    0.10025
永豐永豐基金                                                       33.35000    9.24980   0.30000    0.90772
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                   9.25980    9.73220   0.01000    0.10811
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                   9.74270    9.14580   0.01050    0.10789
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                                 9.15610    9.62500   0.01030    0.11262
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                                 9.63580   12.09000   0.01080    0.11221
永豐亞洲民生消費基金                                               12.06000   14.18570  -0.03000   -0.24814
永豐南非幣2021保本基金                                             14.18980   23.19000   0.00410    0.02890
永豐高科技基金                                                     23.50000   13.94210   0.31000    1.33678
永豐貨幣市場基金                                                   13.94230    2.12070   0.00020    0.00143
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                             2.11950    2.61680  -0.00120   -0.05659
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                             2.61530    7.82350  -0.00150   -0.05732
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                             7.82230   10.95740  -0.00120   -0.01534
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                            10.95560    7.22730  -0.00180   -0.01643
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                    7.22180   11.58240  -0.00550   -0.07610
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                   11.57360   10.42000  -0.00880   -0.07598
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                 10.32000    8.23000  -0.10000   -0.95969
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                    8.15000   18.96000  -0.08000   -0.97205
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                                 18.79000   54.58000  -0.17000   -0.89662
永豐臺灣加權ETF基金                                                54.99000   37.60000   0.41000    0.75119
永豐領航科技基金                                                   38.06000   12.30000   0.46000    1.22340
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                    12.28000   11.73000  -0.02000   -0.16260
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                  11.71000   10.25000  -0.02000   -0.17050
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                      10.22000   10.24000  -0.03000   -0.29268
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                        10.19000   41.23000  -0.05000   -0.48828
永豐趨勢平衡基金                                                   41.49000   11.89280   0.26000    0.63061
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                         11.89360    9.75780   0.00080    0.00673
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                       9.75990   10.40860   0.00210    0.02152
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                      10.41100    9.81560   0.00240    0.02306
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                       9.81850   10.29240   0.00290    0.02954
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                      10.29540    9.81410   0.00300    0.02915
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                         9.81640   10.59510   0.00230    0.02344
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                        10.59760    9.82840   0.00250    0.02360
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                           9.83150   10.39020   0.00310    0.03154
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                          10.39350   11.00000   0.00330    0.03176
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                     10.93000    9.65000  -0.07000   -0.63636
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                        9.59000   10.35000  -0.06000   -0.62176
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                       10.28000   15.03000  -0.07000   -0.67633
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                        14.92000   19.79000  -0.11000   -0.73187
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                          19.63000   19.70000  -0.16000   -0.80849
兆豐國際中國A股基金(美金)                                          19.53000   10.05000  -0.17000   -0.86294
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型                    10.05210   10.05000   0.00210    0.02090
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型                    10.05210   10.00000   0.00210    0.02090
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型                        10.00000   10.00070   0.00000    0.00000
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型                      10.00260   10.00070   0.00190    0.01900
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型                      10.00260   10.12930   0.00190    0.01900
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型                    10.13220   10.12910   0.00290    0.02863
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型                    10.13210   10.05140   0.00300    0.02962
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型                      10.05390   10.05140   0.00250    0.02487
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型                      10.05390   15.50000   0.00250    0.02487
兆豐國際生命科學基金                                               15.56000   10.46510   0.06000    0.38710
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                  10.48740   10.70420   0.02230    0.21309
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                  10.72670   31.50000   0.02250    0.21020
兆豐國際全球基金                                                   31.45000   10.49070  -0.05000   -0.15873
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.49130   10.21590   0.00060    0.00572
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                   10.20770   22.77000  -0.00820   -0.08027
兆豐國際國民基金                                                   23.00000   13.29000   0.23000    1.01010
兆豐國際第一基金                                                   13.41000   10.74870   0.12000    0.90293
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                            10.74700    8.20420  -0.00170   -0.01582
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                             8.20290   20.64000  -0.00130   -0.01585
兆豐國際萬全基金                                                   20.77000   26.14000   0.13000    0.62984
兆豐國際電子基金                                                   26.45000   22.11000   0.31000    1.18592
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          22.27000   15.53000   0.16000    0.72365
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              15.41000   35.08000  -0.12000   -0.77270
兆豐國際豐台灣基金                                                 35.46000   12.55810   0.38000    1.08324
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.55830    9.98000   0.00020    0.00159
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息)                             9.94000    9.96000  -0.04000   -0.40080
合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息)                             9.91000    0.00000  -0.05000   -0.50201
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(AUD不配息)                        10.00420    0.00000  10.00420    0.00000
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(CNY不配息)                         9.99960    0.00000   9.99960    0.00000
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(TWD不配息)                        10.00440    0.00000  10.00440    0.00000
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(USD不配息)                        10.00440    0.00000  10.00440    0.00000
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(ZAR不配息)                         9.98230    0.00000   9.98230    0.00000
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(AUD配息)                          10.00420    0.00000  10.00420    0.00000
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(CNY配息)                           9.99960    0.00000   9.99960    0.00000
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(TWD配息)                          10.00440    0.00000  10.00440    0.00000
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(USD配息)                          10.00440    0.00000  10.00440    0.00000
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(ZAR配息)                           9.98230   10.85540   9.98230    0.00000
合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)                           10.86770   10.59380   0.01230    0.11331
合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)                           10.60470   10.84240   0.01090    0.10289
合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息)                           10.85510   10.53660   0.01270    0.11713
合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息)                             10.54860   10.69120   0.01200    0.11389
合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息)                             10.70220   10.64130   0.01100    0.10289
合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息)                             10.65380   11.43000   0.01250    0.11747
合庫台灣基金                                                       11.69000   11.72030   0.26000    2.27472
合庫全球高收益債券基金A類型                                        11.69320   12.71610  -0.02710   -0.23122
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                                12.68710   11.33890  -0.02900   -0.22806
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                  11.31290   12.11560  -0.02600   -0.22930
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                  12.08170    8.14960  -0.03390   -0.27980
合庫全球高收益債券基金B類型                                         8.13070    9.43730  -0.01890   -0.23191
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                                 9.41590    9.14160  -0.02140   -0.22676
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                   9.12070    8.84870  -0.02090   -0.22863
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                   8.82420    9.29380  -0.02450   -0.27688
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                   9.27250   10.61000  -0.02130   -0.22919
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                     10.62000   11.29000   0.01000    0.09425
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                     11.30000    9.45000   0.01000    0.08857
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                        9.46000   10.23000   0.01000    0.10582
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                       10.24000    9.67000   0.01000    0.09775
合庫全球新興市場基金                                                9.64000   10.19000  -0.03000   -0.31024
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                                10.19000   10.52000   0.00000    0.00000
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                                10.52000    9.14000   0.00000    0.00000
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                   9.14000    9.45000   0.00000    0.00000
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                   9.45000   10.17450   0.00000    0.00000
合庫貨幣市場基金                                                   10.17460    9.95740   0.00010    0.00098
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                    9.94960   10.29100  -0.00780   -0.07833
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                   10.28730   10.56610  -0.00370   -0.03595
合庫新興多重收益基金A類型                                          10.56170   12.11020  -0.00440   -0.04164
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                  12.10550   15.34940  -0.00470   -0.03881
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                  15.35690    8.74680   0.00750    0.04886
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                      8.74030    9.57800  -0.00650   -0.07431
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                      9.57460    7.93560  -0.00340   -0.03550
合庫新興多重收益基金B類型                                           7.93230    8.71350  -0.00330   -0.04158
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                   8.71020   10.61310  -0.00330   -0.03787
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                  10.61720   10.51000   0.00410    0.03863
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                         10.54000   10.56000   0.03000    0.28544
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                         10.58000   10.39000   0.02000    0.18939
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                         10.41000    9.67000   0.02000    0.19249
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                            9.69000    9.89000   0.02000    0.20683
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                            9.91000    9.74000   0.02000    0.20222
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                            9.76000   10.18000   0.02000    0.20534
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安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元                          10.17000   10.01000  -0.01000   -0.09823
安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣                        10.00000   10.60000  -0.01000   -0.09990
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元                            10.59000   10.39000  -0.01000   -0.09434
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣                          10.38000   11.84000  -0.01000   -0.09625
安本標準兩岸價值基金 人民幣                                        11.78000   11.64000  -0.06000   -0.50676
安本標準兩岸價值基金 美元                                          11.56000   11.83000  -0.08000   -0.68729
安本標準兩岸價值基金 新臺幣                                        11.76000   10.17160  -0.07000   -0.59172
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息人民幣避險                      10.16360   10.17600  -0.00800   -0.07865
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險                        10.16800   10.12990  -0.00800   -0.07862
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息新臺幣                          10.14450   10.13510   0.01460    0.14413
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息澳幣                            10.12460   10.17160  -0.01050   -0.10360
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險                        10.16350   10.17600  -0.00810   -0.07963
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積美元避險                          10.16790   10.12990  -0.00810   -0.07960
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積新臺幣                            10.14450   10.13510   0.01460    0.14413
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積澳幣                              10.12450   10.19000  -0.01060   -0.10459
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安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                     10.21000   10.49000   0.02000    0.19627
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                   10.51000    9.77000   0.02000    0.19066
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                     9.78000   10.06000   0.01000    0.10235
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                  10.08000   11.21980   0.02000    0.19881
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.22050   10.08810   0.00070    0.00624
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                        10.09020   10.04380   0.00210    0.02082
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                      10.04650   15.91000   0.00270    0.02688
安聯中國東協基金                                                   15.84000   12.30000  -0.07000   -0.43997
安聯中國策略基金-美元                                              12.17000   16.10000  -0.13000   -1.05691
安聯中國策略基金-新臺幣                                            15.94000   15.07000  -0.16000   -0.99379
安聯中華新思路基金-人民幣                                          14.98000   14.02000  -0.09000   -0.59721
安聯中華新思路基金-美元                                            13.93000   13.26000  -0.09000   -0.64194
安聯中華新思路基金-新臺幣                                          13.18000   31.02000  -0.08000   -0.60332
安聯台灣大壩基金                                                   31.39000   52.32000   0.37000    1.19278
安聯台灣科技基金                                                   52.89000   12.54930   0.57000    1.08945
安聯台灣貨幣市場基金                                               12.54950   34.73000   0.00020    0.00159
安聯台灣智慧基金                                                   35.19000   10.76370   0.46000    1.32450
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.76570   15.87040   0.00200    0.01858
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        15.87320    9.88710   0.00280    0.01764
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.88880   11.73000   0.00170    0.01719
安聯四季成長組合基金-美元                                          11.73000   12.11000   0.00000    0.00000
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                        12.12000   13.22390   0.01000    0.08258
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                        13.22430   10.81540   0.00040    0.00302
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.81650   12.88120   0.00110    0.01017
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        12.88220    9.58920   0.00100    0.00776
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.58940    9.52500   0.00020    0.00209
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.52600    9.06570   0.00100    0.01050
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.06650   10.22140   0.00080    0.00882
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣                      10.22120   10.26510  -0.00020   -0.00196
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣                      10.26590   11.57000   0.00080    0.00779
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                          11.58000   11.58000   0.01000    0.08643
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        11.58000   10.97000   0.00000    0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                      10.97000   10.13000   0.00000    0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                        10.14000    9.63000   0.01000    0.09872
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.64000   11.51000   0.01000    0.10384
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                              11.50000   11.07000  -0.01000   -0.08688
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                            11.06000    9.84000  -0.01000   -0.09033
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                             9.84000    9.50000   0.00000    0.00000
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                           9.50000   12.51570   0.00000    0.00000
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                                12.50650   11.36220  -0.00920   -0.07351
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                  11.35490   10.97200  -0.00730   -0.06425
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                                10.96490    8.65140  -0.00710   -0.06471
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                               8.64510    8.51680  -0.00630   -0.07282
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                                 8.51130    8.19810  -0.00550   -0.06458
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                               8.19280   10.27680  -0.00530   -0.06465
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣                              10.26930   10.18980  -0.00750   -0.07298
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣                              10.18310   12.64000  -0.00670   -0.06575
安聯全球人口趨勢基金                                               12.68000    8.97000   0.04000    0.31646
安聯全球生技趨勢基金-美元                                           9.03000   34.02000   0.06000    0.66890
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                        34.24000    8.06000   0.22000    0.64668
安聯全球油礦金趨勢基金                                              8.07000   12.46540   0.01000    0.12407
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                       12.47790   10.55380   0.01250    0.10028
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                     10.56340   17.68000   0.00960    0.09096
安聯全球新興市場基金                                               17.66000    9.24000  -0.02000   -0.11312
安聯全球農金趨勢基金                                                9.28000    9.27000   0.04000    0.43290
安聯全球綠能趨勢基金                                                9.27000   10.92000   0.00000    0.00000
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣                     10.92000   11.16000   0.00000    0.00000
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣                     11.17000   11.00000   0.01000    0.08961
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                        11.00000   10.57000   0.00000    0.00000
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                        10.57000    9.81000   0.00000    0.00000
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.81000    9.78000   0.00000    0.00000
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.78000   22.66000   0.00000    0.00000
安聯亞洲動態策略基金                                               22.67000   10.07080   0.01000    0.04413
安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元                     10.06990   10.08060  -0.00090   -0.00894
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣                 10.07860   10.07000  -0.00200   -0.01984
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元                   10.06910   10.08310  -0.00090   -0.00894
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣                 10.08110   10.07390  -0.00200   -0.01984
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元                   10.07300   10.03100  -0.00090   -0.00893
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣                 10.02980   10.03100  -0.00120   -0.01196
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣                    10.02980   10.03100  -0.00120   -0.01196
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣                  10.02980   10.56420  -0.00120   -0.01196
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                  10.56800   10.09820   0.00380    0.03597
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                  10.10190   90.71730   0.00370    0.03664
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                               90.70960   13.39120  -0.00770   -0.00849
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                                 13.38730   68.58850  -0.00390   -0.02912
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                               68.57930    9.99610  -0.00920   -0.01341
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.99310    2.74090  -0.00300   -0.03001
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                  2.74370   10.94580   0.00280    0.10216
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                                 10.95290    2.27840   0.00710    0.06487
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                  2.28160    8.84480   0.00320    0.14045
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.85060   10.52820   0.00580    0.06558
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型                                 10.52550   10.46850  -0.00270   -0.02565
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                     10.46600   10.83190  -0.00250   -0.02388
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                     10.83560   10.42910   0.00370    0.03416
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元)                           10.42680   10.47010  -0.00230   -0.02205
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險)                       10.46490   10.42640  -0.00520   -0.04967
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型                                 10.42370   10.33950  -0.00270   -0.02590
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.33700   10.62150  -0.00250   -0.02418
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                     10.62560   10.32540   0.00410    0.03860
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元)                           10.32330   10.37910  -0.00210   -0.02034
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險)                       10.37430   10.30240  -0.00480   -0.04625
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                 10.30050   10.38430  -0.00190   -0.01844
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                 10.38860   10.29400   0.00430    0.04141
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元)                       10.29230   10.24410  -0.00170   -0.01651
宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險)                  10.24050   10.31100  -0.00360   -0.03514
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                 10.30930   10.33550  -0.00170   -0.01649
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                 10.33970   10.29380   0.00420    0.04064
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元)                       10.29210   10.24360  -0.00170   -0.01651
宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險)                  10.24000   30.59000  -0.00360   -0.03514
宏利台灣動力基金A類型                                              31.03000   30.59000   0.44000    1.43838
宏利台灣動力基金I類型                                              31.03000   10.12280   0.44000    1.43838
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                               10.11350   10.00410  -0.00930   -0.09187
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                              9.99470    7.64790  -0.00940   -0.09396
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                                7.64090    7.62530  -0.00700   -0.09153
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                              7.61760   10.00000  -0.00770   -0.10098
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                       10.00000   11.56000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                       11.60000   13.76640   0.04000    0.34602
宏利全球債券組合基金                                               13.76700    2.99640   0.00060    0.00436
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                              2.99710   12.45130   0.00070    0.02336
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                                 12.45220    8.96050   0.00090    0.00723
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.96130    2.55140   0.00080    0.00893
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                              2.55360   11.52270   0.00220    0.08623
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                                 11.52490    3.45400   0.00220    0.01909
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                    3.44250    0.55460  -0.01150   -0.33295
宏利亞太中小企業基金(美元)                                          0.55280   15.64000  -0.00180   -0.32456
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                       15.58000   12.32320  -0.06000   -0.38363
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                           12.30290   10.90990  -0.02030   -0.16473
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                                 10.89160   10.47020  -0.01830   -0.16774
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                               10.45150    8.75900  -0.01870   -0.17860
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                            8.74430    8.39830  -0.01470   -0.16783
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                  8.38430    8.25980  -0.01400   -0.16670
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                                8.24490    8.41530  -0.01490   -0.18039
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                              8.39820   10.39000  -0.01710   -0.20320
宏利美國銀行機會基金(人民幣避險)                                   10.47000   10.35000   0.08000    0.76997
宏利美國銀行機會基金(台幣)                                         10.44000   10.27000   0.09000    0.86957
宏利美國銀行機會基金(美元)                                         10.35000   10.94000   0.08000    0.77897
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                             10.96000   10.66000   0.02000    0.18282
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.68000   10.67000   0.02000    0.18762
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                 10.69000   10.43000   0.02000    0.18744
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                             10.45000   10.21000   0.02000    0.19175
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                   10.23000   10.26000   0.02000    0.19589
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                 10.28000    3.03710   0.02000    0.19493
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                        3.03510    0.44010  -0.00200   -0.06585
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                              0.43980   13.24280  -0.00030   -0.06817
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           13.23260    1.00270  -0.01020   -0.07702
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                          1.00160    7.60980  -0.00110   -0.10970
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            7.60390    2.11360  -0.00590   -0.07753
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                        2.11230    0.30530  -0.00130   -0.06151
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                              0.30510    9.26860  -0.00020   -0.06551
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                            9.26140    0.33690  -0.00720   -0.07768
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                          0.33660   13.68930  -0.00030   -0.08905
宏利萬利貨幣市場基金                                               13.68940    2.53000   0.00010    0.00073
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                        2.51000   11.38000  -0.02000   -0.79051
宏利精選中華基金(新臺幣)                                           11.32000   26.11000  -0.06000   -0.52724
宏利臺灣股息收益基金A類型                                          26.29000   26.11000   0.18000    0.68939
宏利臺灣股息收益基金I類型                                          26.29000   12.66170   0.18000    0.68939
宏利澳幣保本基金                                                   12.64370   10.01000  -0.01800   -0.14216
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                       10.00000    9.90000  -0.01000   -0.09990
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                          9.89000   10.72000  -0.01000   -0.10101
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                         10.70000   10.06000  -0.02000   -0.18657
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                       10.05000   10.89000  -0.01000   -0.09940
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                       10.88000   11.39000  -0.01000   -0.09183
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                  11.36000   11.46000  -0.03000   -0.26339
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                    11.43000   11.19000  -0.03000   -0.26178
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                   11.17000   11.17000  -0.02000   -0.17873
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                      11.17000   10.73000   0.00000    0.00000
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                        10.72000    9.82000  -0.01000   -0.09320
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                       9.81000   12.22000  -0.01000   -0.10183
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                      12.21000   10.44830  -0.01000   -0.08183
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                           10.43340    9.68050  -0.01490   -0.14261
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                              9.67130    9.17880  -0.00920   -0.09504
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                            9.17060   11.56610  -0.00820   -0.08934
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                           11.55590    9.36000  -0.01020   -0.08819
貝萊德亞美利加收益基金                                              9.37000   10.29000   0.01000    0.10684
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                               10.29000   10.12000   0.00000    0.00000
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                               10.12000    9.91000   0.00000    0.00000
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                                9.91000   12.97150   0.00000    0.00000
貝萊德新台幣基金                                                   12.97170   27.55000   0.00020    0.00154
貝萊德寶利基金                                                     27.84000   11.49020   0.29000    1.05263
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.48910   10.15940  -0.00110   -0.00957
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.15290   10.17000  -0.00650   -0.06398
保德信大中華基金-人民幣                                            10.11000   10.04000  -0.06000   -0.58997
保德信大中華基金-美元                                               9.98000   30.09000  -0.06000   -0.59761
保德信大中華基金-新台幣                                            29.91000   47.46000  -0.18000   -0.59821
保德信中小型股基金                                                 48.15000    8.74000   0.69000    1.45386
保德信中國中小基金-人民幣                                           8.59000    8.42000  -0.15000   -1.71625
保德信中國中小基金-美元                                             8.28000    8.19000  -0.14000   -1.66271
保德信中國中小基金-新臺幣                                           8.05000    9.89980  -0.14000   -1.70940
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                                 9.87160    9.97660  -0.02820   -0.28485
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                   9.94840   10.01790  -0.02820   -0.28266
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                                 9.98940   11.11200  -0.02850   -0.28449
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                                11.08040   10.28000  -0.03160   -0.28438
保德信中國品牌基金-人民幣                                          10.21000   10.23000  -0.07000   -0.68093
保德信中國品牌基金-美元                                            10.16000   11.03000  -0.07000   -0.68426
保德信中國品牌基金-新臺幣                                          10.96000   10.00000  -0.07000   -0.63463
保德信全球中小基金-美元                                            10.00000   28.58000   0.00000    0.00000
保德信全球中小基金-新台幣                                          28.50000   19.74000  -0.08000   -0.27992
保德信全球消費商機基金                                             19.72000   13.90000  -0.02000   -0.10132
保德信全球基礎建設基金                                             13.97000    7.40000   0.07000    0.50360
保德信全球資源基金                                                  7.37000   10.05000  -0.03000   -0.40541
保德信全球醫療生化基金-美元                                        10.10000   33.56000   0.05000    0.49751
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                      33.74000   10.56070   0.18000    0.53635
保德信印度機會債券基金－美元月配息型                               10.56110   10.99160   0.00040    0.00379
保德信印度機會債券基金－美元累積型                                 10.99200   10.61520   0.00040    0.00364
保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型                             10.61620   11.04620   0.00100    0.00942
保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型                               11.04730    9.66510   0.00110    0.00996
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                   9.68350   10.83420   0.01840    0.19038
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                  10.85490    9.24690   0.02070    0.19106
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                                 9.26510   10.34830   0.01820    0.19682
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                                10.36860    8.18700   0.02030    0.19617
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                    8.19530   11.29250   0.00830    0.10138
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                     11.30400   20.87000   0.01150    0.10184
保德信亞太基金                                                     20.79000    8.72840  -0.08000   -0.38333
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                              8.73010   12.09980   0.00170    0.01948
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                               12.10210   34.51000   0.00230    0.01901
保德信店頭市場基金                                                 34.97000    7.74000   0.46000    1.33295
保德信拉丁美洲基金                                                  7.76000   30.34000   0.02000    0.25840
保德信金平衡基金                                                   30.53000   42.71000   0.19000    0.62624
保德信金滿意基金                                                   43.00000   26.77000   0.29000    0.67900
保德信科技島基金                                                   27.01000   94.66000   0.24000    0.89653
保德信高成長基金                                                   95.83000   15.84140   1.17000    1.23600
保德信貨幣市場基金                                                 15.84160   10.73310   0.00020    0.00126
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                     10.77140   10.99500   0.03830    0.35684
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                   11.03500   11.05580   0.04000    0.36380
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                     11.10280   10.60450   0.04700    0.42512
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                   10.65030   10.46000   0.04580    0.43189
保德信新世紀基金                                                   10.50000    8.22800   0.04000    0.38241
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                              8.22180   10.00000  -0.00620   -0.07535
保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)                         10.00000   10.38790   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)                           10.38030   11.71950  -0.00760   -0.07316
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                               11.71080   11.08000  -0.00870   -0.07424
保德信新興趨勢組合基金                                             11.15000   15.65220   0.07000    0.63177
保德信瑞騰基金                                                     15.64650   10.37000  -0.00570   -0.03642
保德信歐洲組合基金                                                 10.40000    9.99530   0.03000    0.28930
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型             9.99390   10.57130  -0.00140   -0.01401
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型            10.56990    9.93890  -0.00140   -0.01324
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                   9.93840   10.24720  -0.00050   -0.00503
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                  10.24740   10.00490   0.00020    0.00195
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                  10.00750   10.53370   0.00260    0.02599
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                  10.53540    9.94490   0.00170    0.01614
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.94630   10.32870   0.00140    0.01408
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.33020   10.00000   0.00150    0.01452
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                  10.00000   10.61380   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                  10.61700   10.37540   0.00320    0.03015
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型              10.37540   10.77540   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型              10.77560   10.32110   0.00020    0.00186
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型                10.32090   10.66330  -0.00020   -0.00194
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型                10.66340   10.20310   0.00010    0.00094
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型              10.20210   10.76470  -0.00100   -0.00980
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型              10.76370   10.11740  -0.00100   -0.00929
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型                10.11620   10.52580  -0.00120   -0.01186
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型                10.52460    9.93060  -0.00120   -0.01140
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－配息型                      9.91140    9.93050  -0.01920   -0.19334
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－累積型                      9.91140   10.08400  -0.01910   -0.19234
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(南非幣)－配息型                     10.07410    9.91010  -0.00990   -0.09818
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－配息型                        9.89120    9.91010  -0.01890   -0.19071
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－累積型                        9.89120   10.03280  -0.01890   -0.19071
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(澳幣)－配息型                        9.99830   10.46140  -0.03450   -0.34387
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                10.46290   10.21240   0.00150    0.01434
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.21310   10.39300   0.00070    0.00685
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型              10.39070   10.77640  -0.00230   -0.02213
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.77410   10.50940  -0.00230   -0.02134
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型              10.51250   11.17900   0.00310    0.02950
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型              11.18300   10.40350   0.00400    0.03578
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型                10.40090   10.71540  -0.00260   -0.02499
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.71270   10.54410  -0.00270   -0.02520
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.54620   10.59970   0.00210    0.01992
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.60090   10.63770   0.00120    0.01132
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型              10.63960   10.39930   0.00190    0.01786
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型             10.39850   10.42930  -0.00080   -0.00769
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型             10.42850   10.48100  -0.00080   -0.00767
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型             10.48820   10.66370   0.00720    0.06870
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型             10.67100   10.24900   0.00730    0.06846
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型               10.24780   10.34690  -0.00120   -0.01171
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型               10.34570    1.97540  -0.00120   -0.01160
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                             1.97510    2.83380  -0.00030   -0.01519
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                             2.83340    0.29600  -0.00040   -0.01412
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                               0.29580    0.46060  -0.00020   -0.06757
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                               0.46040    8.40990  -0.00020   -0.04342
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                     8.40650   12.31340  -0.00340   -0.04043
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                    12.30950    9.71420  -0.00390   -0.03167
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                   9.71810   12.35580   0.00390    0.04015
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                  12.36090    8.75580   0.00510    0.04128
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                     8.75650   11.18950   0.00070    0.00799
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                    11.19030   10.94250   0.00080    0.00715
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.94180   10.75070  -0.00070   -0.00640
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.75190   19.30000   0.00120    0.01116
施羅德台灣樂活中小基金-A類型                                       19.47000 3000.00000   0.17000    0.88083
施羅德台灣樂活中小基金-C類型                                     3000.00000 4465.46000   0.00000    0.00000
施羅德台灣樂活中小基金-I類型                                     4505.75000   10.30900  40.29000    0.90226
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                            10.31020   11.21370   0.00120    0.01164
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                            11.21540   10.21100   0.00170    0.01516
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                  10.21300    9.95280   0.00200    0.01959
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.95110   10.58120  -0.00170   -0.01708
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.57940    9.96220  -0.00180   -0.01701
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                           9.96060   10.33810  -0.00160   -0.01606
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.33840   10.51660   0.00030    0.00290
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                        10.52040    6.17890   0.00380    0.03613
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                   6.17760   11.32420  -0.00130   -0.02104
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                  11.32180   10.18000  -0.00240   -0.02119
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型                                      10.13000   10.35000  -0.05000   -0.49116
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣)                              10.30000   10.11000  -0.05000   -0.48309
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元)                                10.06000   10.18000  -0.05000   -0.49456
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型                                     10.13000   10.35000  -0.05000   -0.49116
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣)                             10.30000   10.11000  -0.05000   -0.48309
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元)                               10.06000   10.70730  -0.05000   -0.49456
柏瑞中國平衡基金-A類型                                             10.67700   11.72080  -0.03030   -0.28298
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                     11.68710   10.93080  -0.03370   -0.28752
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                       10.89970    9.22820  -0.03110   -0.28452
柏瑞中國平衡基金-B類型                                              9.20210    9.55630  -0.02610   -0.28283
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                      9.52890    9.43170  -0.02740   -0.28672
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                        9.40490   10.59600  -0.02680   -0.28415
柏瑞中國平衡基金-N類型                                             10.56610   11.07310  -0.02990   -0.28218
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                     11.04130   11.05530  -0.03180   -0.28718
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                       11.02380    7.43000  -0.03150   -0.28493
柏瑞五國金勢力建設基金                                              7.42000   12.91000  -0.01000   -0.13459
柏瑞巨人基金                                                       13.01000   13.70030   0.10000    0.77459
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                               13.70040   16.94000   0.00010    0.00073
柏瑞全球金牌組合基金                                               16.92000   14.36510  -0.02000   -0.11806
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                   14.33790   12.70980  -0.02720   -0.18935
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                           12.68530   13.30530  -0.02450   -0.19276
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                             13.28040    8.64950  -0.02490   -0.18714
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                   8.63310    6.82370  -0.01640   -0.18961
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                    6.81080    8.74420  -0.01290   -0.18905
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.72740    8.51140  -0.01680   -0.19213
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                            8.49590   10.84010  -0.01550   -0.18211
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                             10.81980    8.45560  -0.02030   -0.18727
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                              8.43260   12.89830  -0.02300   -0.27201
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                          12.87350   12.44290  -0.02480   -0.19227
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                            12.41930   13.15100  -0.02360   -0.18967
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                          13.12700   12.11210  -0.02400   -0.18250
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                            12.08950    9.04260  -0.02260   -0.18659
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                    9.02550    9.77380  -0.01710   -0.18910
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.75500    9.72620  -0.01880   -0.19235
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                            9.70840    9.63750  -0.01780   -0.18301
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                              9.61950    9.49020  -0.01800   -0.18677
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                              9.46440   10.75900  -0.02580   -0.27186
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                     10.75600   10.68840  -0.00300   -0.02788
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                             10.68440   10.52630  -0.00400   -0.03742
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                               10.52330   10.56920  -0.00300   -0.02850
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                               10.55970    9.92480  -0.00950   -0.08988
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                      9.92200    9.63280  -0.00280   -0.02821
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                              9.62920   10.60760  -0.00360   -0.03737
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣)                             10.60530    9.69370  -0.00230   -0.02168
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                                9.69100    9.73970  -0.00270   -0.02785
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                                9.73090   10.73890  -0.00880   -0.09035
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                    10.73590   10.68870  -0.00300   -0.02794
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                            10.68470   10.52670  -0.00400   -0.03742
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                              10.52370   10.57030  -0.00300   -0.02850
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                              10.56070    9.92450  -0.00960   -0.09082
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                      9.92170    9.63300  -0.00280   -0.02821
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                              9.62940   10.78760  -0.00360   -0.03737
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣)                             10.78530    9.69380  -0.00230   -0.02132
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                                9.69110    9.74020  -0.00270   -0.02785
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                                9.73130   11.33970  -0.00890   -0.09137
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                       11.33870   12.74090  -0.00100   -0.00882
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                               12.73910   12.04630  -0.00180   -0.01413
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                                 12.04580    9.03250  -0.00050   -0.00415
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                        9.03170    9.72490  -0.00080   -0.00886
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                                9.72350    9.65610  -0.00140   -0.01440
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.65570   11.03440  -0.00040   -0.00414
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                      11.03350   11.86390  -0.00090   -0.00816
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                              11.86220   11.63760  -0.00170   -0.01433
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                                11.63710    9.03280  -0.00050   -0.00430
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                        9.03200    9.72540  -0.00080   -0.00886
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                                9.72400    9.65650  -0.00140   -0.01440
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                  9.65610   13.83000  -0.00040   -0.00414
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                           13.81000   14.61000  -0.02000   -0.14461
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                   14.60000    9.59000  -0.01000   -0.06845
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                      9.57000    8.88000  -0.02000   -0.20855
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                            8.87000    9.62000  -0.01000   -0.11261
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                    9.60000   11.72000  -0.02000   -0.20790
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                           11.70000   11.52000  -0.02000   -0.17065
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                   11.50000   11.82000  -0.02000   -0.17361
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                     11.81000   13.44000  -0.01000   -0.08460
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                 13.39000   13.78000  -0.05000   -0.37202
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                   13.74000   10.92000  -0.04000   -0.29028
柏瑞拉丁美洲基金                                                   11.05000   12.07240   0.13000    1.19048
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                       12.07800   10.28460   0.00560    0.04639
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元)                                 10.28960    7.68970   0.00500    0.04862
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                        7.69330   10.19350   0.00360    0.04682
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元)                                 10.19840   10.83000   0.00490    0.04807
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                         10.83000   11.56000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                                 11.56000   11.18000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                   11.19000    9.49000   0.01000    0.08945
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                          9.50000    9.77000   0.01000    0.10537
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                  9.78000    9.81000   0.01000    0.10235
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.82000    9.75000   0.01000    0.10194
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                    9.75000   10.81000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                        10.82000   11.27000   0.01000    0.09251
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                                11.28000   10.96000   0.01000    0.08873
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                  10.97000    9.58000   0.01000    0.09124
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                          9.58000    9.55000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                  9.56000    9.67000   0.01000    0.10471
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                    9.68000    9.75000   0.01000    0.10341
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                    9.75000   12.31490   0.00000    0.00000
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                 12.31850   12.02890   0.00360    0.02923
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                         12.03160   11.03210   0.00270    0.02245
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                           11.03500    8.59430   0.00290    0.02629
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                  8.59680    9.65840   0.00250    0.02909
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                          9.66060    9.71650   0.00220    0.02278
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                            9.71910   11.57130   0.00260    0.02676
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                        11.57400   10.81420   0.00270    0.02333
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                          10.81740   11.01360   0.00320    0.02959
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                          11.01650   10.00310   0.00290    0.02633
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                         10.00530    9.28600   0.00220    0.02199
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                            9.28870    9.14360   0.00270    0.02908
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                          9.14550    9.74310   0.00190    0.02078
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                            9.74560   12.83140   0.00250    0.02566
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                   12.83390   12.31060   0.00250    0.01948
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                           12.31240   11.65180   0.00180    0.01462
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                             11.65420    7.20430   0.00240    0.02060
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                    7.20570    8.96180   0.00140    0.01943
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.96320    9.65480   0.00140    0.01562
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                              9.65670   11.03030   0.00190    0.01968
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                            11.03250   11.67000   0.00220    0.01995
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.67240    9.70620   0.00240    0.02057
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.70760    9.19250   0.00140    0.01442
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                              9.19430    9.86110   0.00180    0.01958
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                              9.86310   12.04020   0.00200    0.02028
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                     12.05310   12.80740   0.01290    0.10714
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                             12.82060   11.68150   0.01320    0.10307
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                               11.69460    9.38220   0.01310    0.11214
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                      9.39230   10.00830   0.01010    0.10765
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                             10.01860   10.01000   0.01030    0.10291
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                               10.02130   12.07170   0.01130    0.11289
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                            12.08410   10.74220   0.01240    0.10272
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                              10.75380   11.13030   0.01160    0.10799
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                              11.14280    9.96120   0.01250    0.11231
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                     9.97190    9.54760   0.01070    0.10742
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                      9.55790   10.24820   0.01030    0.10788
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                             10.25870    9.75170   0.01050    0.10246
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                                9.76260   19.32000   0.01090    0.11178
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                           19.31000   18.18000  -0.01000   -0.05176
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                           18.16000   13.40430  -0.02000   -0.11001
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                     13.40310   10.50180  -0.00120   -0.00895
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                         10.51680   11.55030   0.01500    0.14283
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                                 11.56610   12.40980   0.01580    0.13679
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                                 12.42620   11.05310   0.01640    0.13215
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                   11.06940    9.12790   0.01630    0.14747
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                          9.14090    9.69530   0.01300    0.14242
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                  9.70860    9.50450   0.01330    0.13718
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                  9.51700    9.65180   0.01250    0.13152
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                    9.66600    9.26410   0.01420    0.14712
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                          9.27730    9.49390   0.01320    0.14249
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                  9.50690   11.37530   0.01300    0.13693
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                                 11.39030    9.59370   0.01500    0.13186
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                    9.60780   43.06940   0.01410    0.14697
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金                            43.08170   11.38000   0.01230    0.02856
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                        11.23000   32.74000  -0.15000   -1.31810
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                        33.55000   11.80200   0.81000    2.47404
國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.80270    1.71130   0.00070    0.00593
國泰人民幣貨幣市場基金-美元                                         1.71230   19.74000   0.00100    0.05844
國泰大中華基金                                                     20.06000    0.47820   0.32000    1.62107
國泰小龍基金-美元I                                                  0.48480   14.86000   0.00660    1.38018
國泰小龍基金-新台幣                                                15.05000    1.37050   0.19000    1.27860
國泰中小成長基金-美元I                                              1.39190   42.59000   0.02140    1.56147
國泰中小成長基金-新台幣                                            43.21000    4.31200   0.62000    1.45574
國泰中國內需增長基金-人民幣                                         4.27000    0.68500  -0.04200   -0.97403
國泰中國內需增長基金-美元A                                          0.67870    0.73260  -0.00630   -0.91971
國泰中國內需增長基金-美元I                                          0.72590   19.49000  -0.00670   -0.91455
國泰中國內需增長基金-新台幣                                        19.31000   42.18130  -0.18000   -0.92355
國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金                               42.28100    2.29850   0.09970    0.23636
國泰中國高收益債券基金-人民幣A(不配息)                              2.29680    0.32970  -0.00170   -0.07396
國泰中國高收益債券基金-美元A(不配息)                                0.32960   10.13330  -0.00010   -0.03033
國泰中國高收益債券基金-新台幣A(不配息)                             10.13160    8.15270  -0.00170   -0.01678
國泰中國高收益債券基金-新台幣B(配息)                                8.15140    2.33970  -0.00130   -0.01595
國泰中國新時代平衡基金-人民幣                                       2.32020    0.33790  -0.01950   -0.83344
國泰中國新時代平衡基金-美元                                         0.33520   10.53160  -0.00270   -0.79905
國泰中國新時代平衡基金-新台幣                                      10.44970    0.34280  -0.08190   -0.77766
國泰中國新興債券基金-美元                                           0.34260   10.47530  -0.00020   -0.05834
國泰中國新興債券基金-新台幣                                        10.47160    4.18610  -0.00370   -0.03532
國泰中國新興戰略基金-人民幣                                         4.13320    0.60350  -0.05290   -1.26371
國泰中國新興戰略基金-美元                                           0.59610   18.91000  -0.00740   -1.22618
國泰中國新興戰略基金-新台幣                                        18.68000    3.11470  -0.23000   -1.21629
國泰中港台基金-人民幣                                               3.07210    0.45460  -0.04260   -1.36771
國泰中港台基金-美元                                                 0.44860   14.08000  -0.00600   -1.31984
國泰中港台基金-新台幣                                              13.89000   10.08600  -0.19000   -1.34943
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息)                    10.07600   10.21090  -0.01000   -0.09915
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息)                      10.21300   10.26590   0.00210    0.02057
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息)                    10.26870   26.12000   0.00280    0.02727
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                   26.63000   12.66000   0.51000    1.95253
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                       12.45000   31.16000  -0.21000   -1.65877
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                       32.20000    0.35340   1.04000    3.33761
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息)                      0.35300    0.33330  -0.00040   -0.11319
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息)                        0.33290    0.33420  -0.00040   -0.12001
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息)                       0.33380   10.99080  -0.00040   -0.11969
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息)                   10.97960   10.37220  -0.01120   -0.10190
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息)                     10.36170   10.40730  -0.01050   -0.10123
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息)                    10.39670   12.46030  -0.01060   -0.10185
國泰台灣貨幣市場基金                                               12.46050    0.42330   0.00020    0.00161
國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息)                              0.42430    0.37440   0.00100    0.23624
國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)                              0.37520    0.45190   0.00080    0.21368
國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息)                              0.45280   11.21000   0.00090    0.19916
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息)                           11.23000    9.76000   0.02000    0.17841
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息)                              9.78000    0.54600   0.02000    0.20492
國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息)                              0.54210    2.53610  -0.00390   -0.71429
國泰全球高股息基金-人民幣                                           2.53950    0.36910   0.00340    0.13406
國泰全球高股息基金-美元                                             0.36980   11.48000   0.00070    0.18965
國泰全球高股息基金-新台幣                                          11.50000    0.52920   0.02000    0.17422
國泰全球高股息基金-澳幣                                             0.52530    0.49170  -0.00390   -0.73696
國泰全球基礎建設基金-美元                                           0.49400   14.37000   0.00230    0.46776
國泰全球基礎建設基金-新台幣                                        14.44000    0.16650   0.07000    0.48713
國泰全球資源基金-美元                                               0.16670    5.25000   0.00020    0.12012
國泰全球資源基金-新台幣                                             5.26000    0.62110   0.01000    0.19048
國泰全球積極組合基金-美元A(不配息)                                  0.62120   19.30000   0.00010    0.01610
國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息)                               19.31000   18.80000   0.01000    0.05181
國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息)                                 18.81000    0.88610   0.01000    0.05319
國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息)                                  0.87810   20.93000  -0.00800   -0.90283
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金                 21.07000   22.50000   0.14000    0.66890
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動股利精選30基金                    22.53000    2.54550   0.03000    0.13333
國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息)                                2.53840    0.37140  -0.00710   -0.27892
國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息)                                  0.37060    0.31910  -0.00080   -0.21540
國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息)                                    0.31830   11.49490  -0.00080   -0.25071
國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息)                               11.46880    9.87440  -0.02610   -0.22706
國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息)                                  9.85200    0.52900  -0.02240   -0.22685
國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息)                                  0.52290    0.40160  -0.00610   -1.15312
國泰亞洲成長基金-美元                                               0.40020   12.08000  -0.00140   -0.34861
國泰亞洲成長基金-新台幣                                            12.04000   33.12000  -0.04000   -0.33113
國泰科技生化基金                                                   33.61000   29.98000   0.49000    1.47947
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                          29.99000   12.15000   0.01000    0.03336
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金           12.16000   14.72000   0.01000    0.08230
國泰美國費城半導體基金                                             14.94000   43.70200   0.22000    1.49457
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金    43.74570   17.37990   0.04370    0.10000
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    17.36680   22.97190  -0.01310   -0.07537
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    23.00400   44.09950   0.03210    0.13974
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基   44.09030   44.87520  -0.00920   -0.02086
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等   44.88530   42.95310   0.01010    0.02251
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金         42.88800   12.80520  -0.06510   -0.15156
國泰紐幣2021保本基金                                               12.80150   13.17180  -0.00370   -0.02889
國泰紐幣八年期保本基金                                             13.16770   12.74960  -0.00410   -0.03113
國泰紐幣保本基金                                                   12.74970   22.90000   0.00010    0.00078
國泰國泰基金-新台幣A                                               23.26000   22.90000   0.36000    1.57205
國泰國泰基金-新台幣I                                               23.26000   21.79000   0.36000    1.57205
國泰富時中國A50基金                                                22.05000   46.39750   0.26000    1.19321
國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金                   46.44970    0.34640   0.05220    0.11251
國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息)                               0.34670   10.76000   0.00030    0.08661
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息)                            10.76000   10.21000   0.00000    0.00000
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息)                              10.22000    0.50400   0.01000    0.09794
國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息)                               0.49980   42.26810  -0.00420   -0.83333
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金       42.30580   20.95000   0.03770    0.08919
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                            21.12000    0.39790   0.17000    0.81146
國泰新興市場基金-美元                                               0.39730   12.36000  -0.00060   -0.15079
國泰新興市場基金-新台幣                                            12.34000    2.44160  -0.02000   -0.16181
國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息)                              2.44190    1.50580   0.00030    0.01229
國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息)                                1.50600    0.36620   0.00020    0.01328
國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息)                                0.36640    0.22810   0.00020    0.05461
國泰新興高收益債券基金-美元B(配息)                                  0.22820    0.35690   0.00010    0.04384
國泰新興高收益債券基金-美元I(不配息)                                0.35700   11.08940   0.00010    0.02802
國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息)                             11.09590    6.71010   0.00650    0.05861
國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息)                                6.71410   44.19720   0.00400    0.05961
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金       44.27700   44.73400   0.07980    0.18055
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金           44.79620   42.55640   0.06220    0.13904
國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金               42.62940   13.07000   0.07300    0.17154
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                   12.96000   37.26000  -0.11000   -0.84162
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                   37.89000   23.84000   0.63000    1.69082
國泰標普北美科技ETF基金                                            23.96000    0.35440   0.12000    0.50336
國泰歐洲精選基金-美元                                               0.35580   10.47000   0.00140    0.39503
國泰歐洲精選基金-新台幣                                            10.52000   39.90200   0.05000    0.47755
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                    39.92170   22.44000   0.01970    0.04937
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金              22.38000   20.22000  -0.06000   -0.26738
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                              20.16000   17.86000  -0.06000   -0.29674
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                  18.13000    0.41550   0.27000    1.51176
國泰豐益債券組合基金-美元                                           0.41540   12.53200  -0.00010   -0.02407
國泰豐益債券組合基金-新台幣                                        12.52710   10.55760  -0.00490   -0.03910
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                         10.56050   10.44520   0.00290    0.02747
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元)                           10.44950   10.58030   0.00430    0.04117
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                         10.58430   10.24110   0.00400    0.03781
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                         10.24340   10.16580   0.00230    0.02246
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元)                           10.16820   10.22720   0.00240    0.02361
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                         10.23020    9.97810   0.00300    0.02933
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                          9.96060    9.79320  -0.01750   -0.17538
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣)                          9.77540    9.93620  -0.01780   -0.18176
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元)                            9.92030    9.76810  -0.01590   -0.16002
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                          9.75310    9.97800  -0.01500   -0.15356
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                          9.96050    9.78850  -0.01750   -0.17539
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣)                          9.77070    9.93620  -0.01780   -0.18185
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元)                            9.92030    9.76800  -0.01590   -0.16002
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                          9.75300   11.43800  -0.01500   -0.15356
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.43870   10.10050   0.00070    0.00612
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.10300   26.24000   0.00250    0.02475
第一金大中華基金                                                   26.43000   32.74000   0.19000    0.72409
第一金小型精選基金                                                 33.09000   13.47000   0.35000    1.06903
第一金中國世紀基金-人民幣                                          13.32000    8.40830  -0.15000   -1.11359
第一金中國世紀基金-美元                                             8.32080    8.40860  -0.08750   -1.04064
第一金中國世紀基金-美元-N                                           8.32110    9.96000  -0.08750   -1.04060
第一金中國世紀基金-新臺幣                                           9.86000    9.96000  -0.10000   -1.00402
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                         9.86000    9.76370  -0.10000   -1.00402
第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣                             9.75620    8.36740  -0.00750   -0.07682
第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣                             8.36470   11.29980  -0.00270   -0.03227
第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣                            11.29120    9.85440  -0.00860   -0.07611
第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣                             9.85120   26.80000  -0.00320   -0.03247
第一金中概平衡基金                                                 27.09000   15.32460   0.29000    1.08209
第一金台灣貨幣市場基金                                             15.32480  178.67800   0.00020    0.00131
第一金全家福貨幣市場基金                                          178.68100   16.24060   0.00300    0.00168
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元                              16.22100   16.23990  -0.01960   -0.12069
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N                            16.22020   15.71000  -0.01970   -0.12131
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣                            15.70000   15.72000  -0.01000   -0.06365
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N                          15.70000   11.04710  -0.02000   -0.12723
第一金全球AI人工智慧基金-美元                                      11.05180   11.04530   0.00470    0.04255
第一金全球AI人工智慧基金-美元-N                                    11.04990   11.11000   0.00460    0.04165
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣                                    11.11000   11.11000   0.00000    0.00000
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N                                  11.12000   10.13520   0.01000    0.09001
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                      10.14850   10.13540   0.01330    0.13123
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                    10.14860   10.40000   0.01320    0.13024
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                    10.41000   10.40000   0.01000    0.09615
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                  10.41000   13.45670   0.01000    0.09615
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元                            13.36980   13.47480  -0.08690   -0.64577
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N                          13.38790   12.79000  -0.08690   -0.64491
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣                          12.71000   12.82000  -0.08000   -0.62549
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        12.74000    9.88820  -0.08000   -0.62402
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                            9.88730    9.88400  -0.00090   -0.00910
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                          9.88310    9.51710  -0.00090   -0.00911
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                          9.51580    9.54140  -0.00130   -0.01366
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                        9.54010   10.76790  -0.00130   -0.01362
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                           10.76700   10.39860  -0.00090   -0.00836
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                         10.39730   25.60000  -0.00130   -0.01250
第一金全球大趨勢基金                                               25.70000    9.44070   0.10000    0.39063
第一金全球不動產證券化基金A                                         9.48310    6.51730   0.04240    0.44912
第一金全球不動產證券化基金B                                         6.54650   10.08440   0.02920    0.44804
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                   10.12480   10.08460   0.04040    0.40062
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                 10.12510    9.62000   0.04050    0.40160
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                  9.66000    9.63000   0.04000    0.41580
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N                9.66000   10.96070   0.03000    0.31153
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                   11.00460   10.96250   0.04390    0.40052
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                 11.00640   10.47000   0.04390    0.40046
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                 10.51000   10.47000   0.04000    0.38204
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N               10.51000    8.56300   0.04000    0.38204
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                              8.60830   10.49960   0.04530    0.52902
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                             10.55510    9.29280   0.05550    0.52859
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                              9.28060    9.29140  -0.01220   -0.13128
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                            9.27910    7.74050  -0.01230   -0.13238
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                                7.73140    7.73460  -0.00910   -0.11756
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N                              7.72560    8.51500  -0.00900   -0.11636
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                              8.50480    8.51570  -0.01020   -0.11979
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                            8.50550   11.59970  -0.01020   -0.11978
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                             11.58430   11.60040  -0.01540   -0.13276
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                           11.58500   10.26290  -0.01540   -0.13275
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                               10.25090   10.26380  -0.01200   -0.11693
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N                             10.25180   15.05290  -0.01200   -0.11692
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                             15.03490   18.04000  -0.01800   -0.11958
第一金亞洲科技基金                                                 17.92000   13.58000  -0.12000   -0.66519
第一金亞洲新興市場基金                                             13.58000    8.13000   0.00000    0.00000
第一金店頭市場基金                                                  8.20000    9.96590   0.07000    0.86101
第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元                             9.98050    9.96590   0.01460    0.14650
第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N                           9.98050    9.95760   0.01460    0.14650
第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣                           9.97280    9.95760   0.01520    0.15265
第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N                         9.97280    9.96590   0.01520    0.15265
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元                             9.98050    9.96920   0.01460    0.14650
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-I                           9.98390    9.96590   0.01470    0.14745
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-N                           9.98050    9.95760   0.01460    0.14650
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣                           9.97280    9.96080   0.01520    0.15265
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I                         9.97620    9.95760   0.01540    0.15461
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-N                         9.97280   21.59000   0.01520    0.15265
第一金創新趨勢基金                                                 21.81000   42.39600   0.22000    1.01899
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金                  42.46060   42.45710   0.06460    0.15237
第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金            42.51140   42.30760   0.05430    0.12789
第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金                      42.34410   33.02000   0.03650    0.08627
第一金電子基金                                                     33.44000   18.84000   0.42000    1.27196
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                       18.97000   20.68000   0.13000    0.69002
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一NYSE FANG+ ETF基金                                             20.41000    8.01000  -0.27000   -1.30561
統一大中華中小基金(人民幣)                                          7.87000    7.32000  -0.14000   -1.74782
統一大中華中小基金(美元)                                            7.20000   10.89000  -0.12000   -1.63934
統一大中華中小基金(新台幣)                                         10.72000   10.21000  -0.17000   -1.56107
統一大東協高股息基金(人民幣)                                       10.20000    9.48000  -0.01000   -0.09794
統一大東協高股息基金(美元)                                          9.48000    9.84000   0.00000    0.00000
統一大東協高股息基金(新台幣)                                        9.84000   33.97000   0.00000    0.00000
統一大滿貫基金-A類型                                               34.37000   33.97000   0.40000    1.17751
統一大滿貫基金-I類型                                               34.37000   14.75000   0.40000    1.17751
統一大龍印基金                                                     14.62000    9.33000  -0.13000   -0.88136
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                          9.18000    8.54000  -0.15000   -1.60772
統一大龍騰中國基金(美元)                                            8.41000    9.77000  -0.13000   -1.52225
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                          9.62000   23.50000  -0.15000   -1.53531
統一中小基金                                                       23.86000    9.85270   0.36000    1.53191
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                               9.85000    9.16180  -0.00270   -0.02740
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                                 9.16320    8.90380   0.00140    0.01528
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                               8.90560   12.34110   0.00180    0.02022
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                              12.33770   11.42880  -0.00340   -0.02755
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                                11.43050   11.06620   0.00170    0.01487
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                              11.06840   17.63000   0.00220    0.01988
統一台灣動力基金                                                   17.94000  107.51000   0.31000    1.75837
統一全天候基金-A類型                                              109.07000  108.10000   1.56000    1.45103
統一全天候基金-I類型                                              109.67000    8.30810   1.57000    1.45236
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                             8.31470    8.01720   0.00660    0.07944
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                               8.02690    8.05610   0.00970    0.12099
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                             8.06640    8.95660   0.01030    0.12785
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                             8.96370    8.65100   0.00710    0.07927
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                               8.66150    8.68550   0.01050    0.12137
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                             8.69660   12.42720   0.01110    0.12780
統一全球債券組合基金                                               12.41850   15.96000  -0.00870   -0.07001
統一全球新科技基金(人民幣)                                         15.92000   15.01000  -0.04000   -0.25063
統一全球新科技基金(美元)                                           14.98000   14.50000  -0.03000   -0.19987
統一全球新科技基金(新台幣)                                         14.47000   25.08000  -0.03000   -0.20690
統一亞太基金                                                       24.87000   12.52000  -0.21000   -0.83732
統一亞洲大金磚基金                                                 12.46000   57.52000  -0.06000   -0.47923
統一奔騰基金                                                       58.29000   16.73550   0.77000    1.33866
統一強棒貨幣市場基金                                               16.73580   10.99000   0.00030    0.00179
統一強漢基金(人民幣)                                               10.87000    9.89000  -0.12000   -1.09190
統一強漢基金(美元)                                                  9.79000   26.21000  -0.10000   -1.01112
統一強漢基金(新台幣)                                               25.95000   29.78000  -0.26000   -0.99199
統一統信基金                                                       30.14000   58.14000   0.36000    1.20887
統一黑馬基金                                                       58.88000   16.34000   0.74000    1.27279
統一新亞洲科技能源基金                                             16.23000    8.10310  -0.11000   -0.67319
統一新興市場企業債券基金-月配型                                     8.09980   10.78060  -0.00330   -0.04073
統一新興市場企業債券基金-累積型                                    10.77630   45.56000  -0.00430   -0.03989
統一經建基金                                                       46.23000   66.42000   0.67000    1.47059
統一龍馬基金                                                       67.40000   19.21000   0.98000    1.47546
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                     19.62000   10.00000   0.41000    2.13431
野村中小基金-S類型                                                 10.00000   45.59000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                              46.37000   14.51000   0.78000    1.71090
野村中國機會基金                                                   14.35000   10.38940  -0.16000   -1.10269
野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價                        10.39050   10.36860   0.00110    0.01059
野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價                          10.36950   10.40400   0.00090    0.00868
野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價                        10.40500    7.21000   0.00100    0.00961
野村巴西基金                                                        7.33000   10.00000   0.12000    1.66436
野村日本領先基金-S類型                                             10.00000   11.43000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                          11.24000   25.18000  -0.19000   -1.66229
野村台灣高股息基金                                                 25.30000   36.64000   0.12000    0.47657
野村台灣運籌基金                                                   37.19000    9.82700   0.55000    1.50109
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價                 9.82800    9.76250   0.00100    0.01018
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                   9.76240    9.83160  -0.00010   -0.00102
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價                 9.83250   10.44590   0.00090    0.00915
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價                10.44700   10.27010   0.00110    0.01053
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                  10.27020   10.04710   0.00010    0.00097
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價                10.04790   19.57000   0.00080    0.00796
野村平衡基金                                                       19.80000   10.00000   0.23000    1.17527
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                           10.00000    9.88000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                            9.89000   10.13000   0.01000    0.10121
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                        10.15000   14.68000   0.02000    0.19743
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                           14.70000   12.07000   0.02000    0.13624
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                        12.09000   16.66000   0.02000    0.16570
野村全球生技醫療基金                                               16.76000   10.00000   0.10000    0.60024
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.16920   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價                           10.18120   10.16740   0.01200    0.11800
野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價                             10.18000   10.07290   0.01260    0.12393
野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價                           10.08570   10.41130   0.01280    0.12707
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                            10.42350   10.37450   0.01220    0.11718
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                              10.38690   10.28280   0.01240    0.11952
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                            10.29590   10.11130   0.01310    0.12740
野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價                           10.12400   10.76690   0.01270    0.12560
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                            10.77950   10.68700   0.01260    0.11703
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                              10.69990   10.59550   0.01290    0.12071
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                            10.60910   29.87000   0.01360    0.12836
野村全球品牌基金                                                   29.70000   10.68000  -0.17000   -0.56913
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.69000   12.98000   0.01000    0.09363
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                                 13.01000   10.85000   0.03000    0.23112
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                              10.86000   19.72000   0.01000    0.09217
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                                 19.75000   12.25000   0.03000    0.15213
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                              12.27000   10.93840   0.02000    0.16327
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                    10.94460   10.98740   0.00620    0.05668
野村全球短期收益基金-美元計價                                      10.99310   10.75310   0.00570    0.05188
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                    10.76010   10.00000   0.00700    0.06510
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                               10.00000    8.66950   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                             8.68660    8.47650   0.01710    0.19724
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                               8.49330    8.05540   0.01680    0.19820
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                             8.07210   11.06540   0.01670    0.20731
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                            11.08720   10.53540   0.02180    0.19701
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                              10.55640   10.10720   0.02100    0.19933
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                            10.12810   30.81000   0.02090    0.20678
野村成長基金                                                       31.34000    8.51960   0.53000    1.72022
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                         8.50040    8.53400  -0.01920   -0.22536
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                           8.51450    8.75390  -0.01950   -0.22850
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         8.73460    9.78690  -0.01930   -0.22047
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                         9.76490    9.65380  -0.02200   -0.22479
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                           9.63170    9.88710  -0.02210   -0.22893
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         9.86520   10.00000  -0.02190   -0.22150
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                                10.76000    9.32000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                  9.28000   10.79000  -0.04000   -0.42918
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                                10.79000   13.50000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                                 13.45000   10.28470  -0.05000   -0.37037
野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價                           10.28680   10.18970   0.00210    0.02042
野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價                             10.19180   10.08960   0.00210    0.02061
野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價                           10.09260    9.70890   0.00300    0.02973
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                             9.71120    9.70890   0.00230    0.02369
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                               9.71090    9.82090   0.00200    0.02060
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                             9.82390   10.13530   0.00300    0.03055
野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價                           10.13860   10.85670   0.00330    0.03256
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                            10.85820   10.70190   0.00150    0.01382
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                              10.70410   10.82600   0.00220    0.02056
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                            10.82930   10.04700   0.00330    0.03048
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.04700   10.12070   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型人民幣計價                       10.10170   10.12840  -0.01900   -0.18773
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型美元計價                         10.10970   10.06130  -0.01870   -0.18463
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價                       10.04350    8.56390  -0.01780   -0.17692
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                           8.54870    9.18270  -0.01520   -0.17749
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                         9.16550    9.05390  -0.01720   -0.18731
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                           9.03700   10.11700  -0.01690   -0.18666
野村亞太複合高收益債基金-累積N類型新臺幣計價                       10.09930   13.85860  -0.01770   -0.17495
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                          13.83400   12.99580  -0.02460   -0.17751
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                        12.97140   10.52730  -0.02440   -0.18775
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                          10.50780   10.45160  -0.01950   -0.18523
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.45560   10.43710   0.00400    0.03827
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.44050   10.48530   0.00340    0.03258
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.49980   10.74900   0.01450    0.13829
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.75310   10.71130   0.00410    0.03814
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.71470   10.67810   0.00340    0.03174
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.69280   10.67480   0.01470    0.13766
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價      10.67940   10.62810   0.00460    0.04309
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價        10.63200   10.75500   0.00390    0.03670
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價      10.76000   10.23780   0.00500    0.04649
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                             10.20770    9.89930  -0.03010   -0.29401
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                           9.86740    9.52720  -0.03190   -0.32225
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                             9.49800    9.01400  -0.02920   -0.30649
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           8.98730   11.46440  -0.02670   -0.29621
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          11.43040   10.35970  -0.03400   -0.29657
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.36950   11.49620   0.00980    0.09460
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                                11.50660   10.92190   0.01040    0.09046
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                  10.93130   10.69230   0.00940    0.08607
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.70240   44.13000   0.01010    0.09446
野村泰國基金                                                       44.23000   10.13000   0.10000    0.22660
野村高科技基金                                                     10.36000   10.60660   0.23000    2.27048
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.60070   10.23630  -0.00590   -0.05563
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                        10.23080   10.78550  -0.00550   -0.05373
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                        10.78740    9.63700   0.00190    0.01762
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                           9.63070    9.61800  -0.00630   -0.06537
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         9.61250    9.81840  -0.00550   -0.05718
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                           9.80260   12.22430  -0.01580   -0.16092
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                        12.21780   14.13810  -0.00650   -0.05317
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                        14.14750   11.12050   0.00940    0.06649
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                          11.11320   11.10660  -0.00730   -0.06564
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        11.10020   11.51500  -0.00640   -0.05762
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                          11.49640   16.34000  -0.01860   -0.16153
野村貨幣市場基金                                                   16.34030   15.65000   0.00030    0.00184
野村新馬基金                                                       15.57000   10.00000  -0.08000   -0.51118
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價         10.00000   10.37030   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價              10.37830   10.27660   0.00800    0.07714
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價                10.27780   10.39670   0.00120    0.01168
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價      10.39870   10.26470   0.00200    0.01924
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民    10.27030   10.22650   0.00560    0.05456
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元    10.23340   10.26850   0.00690    0.06747
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺    10.25830   10.67190  -0.01020   -0.09933
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民    10.67710   10.59610   0.00520    0.04873
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元    10.60030   10.66160   0.00420    0.03964
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺    10.66090   10.00000  -0.00070   -0.00657
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價     10.00000   10.24240   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計    10.23670   10.25330  -0.00570   -0.05565
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價    10.24690   10.14550  -0.00640   -0.06242
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計    10.13950   10.82950  -0.00600   -0.05914
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計    10.82350   10.79070  -0.00600   -0.05540
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價    10.78400   10.68310  -0.00670   -0.06209
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計    10.67670   10.62220  -0.00640   -0.05991
野村新興高收益債組合基金-S類型                                     10.61050    7.99540  -0.01170   -0.11015
野村新興高收益債組合基金-月配型                                     7.98670   12.35150  -0.00870   -0.10881
野村新興高收益債組合基金-累積型                                    12.33800    9.20000  -0.01350   -0.10930
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                      9.17000   10.37440  -0.03000   -0.32609
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.37440   10.53050   0.00000    0.00000
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.53440   10.34120   0.00390    0.03704
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.34130   10.41700   0.00010    0.00097
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.41780   10.37220   0.00080    0.00768
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.36910   10.37490  -0.00310   -0.02989
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.37490   10.53100   0.00000    0.00000
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.53480   10.34140   0.00380    0.03608
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.34160   10.42060   0.00020    0.00193
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.42150   10.37130   0.00090    0.00864
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.36820   10.40390  -0.00310   -0.02989
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.40340   10.55650  -0.00050   -0.00481
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.56060   10.36950   0.00410    0.03884
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.36910   10.44610  -0.00040   -0.00386
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.44630   10.40170   0.00020    0.00191
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.39770   10.40390  -0.00400   -0.03846
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.40340   10.55670  -0.00050   -0.00481
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.56040   10.37690   0.00370    0.03505
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.37640   10.46150  -0.00050   -0.00482
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.46180   10.40230   0.00030    0.00287
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.39830   12.11470  -0.00400   -0.03845
野村精選貨幣市場基金                                               12.11480   10.00000   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   11.93000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                    11.84000   11.14000  -0.09000   -0.75440
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                      11.05000   10.48000  -0.09000   -0.80790
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                            10.40000    7.77000  -0.08000   -0.76336
野村歐洲高股息基金季配型                                            7.75000   11.12000  -0.02000   -0.25740
野村歐洲高股息基金累積型                                           11.09000   13.05000  -0.03000   -0.26978
野村積極成長基金                                                   13.28000   10.07000   0.23000    1.76245
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                       10.23000   36.53000   0.16000    1.58888
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                    37.12000   10.65860   0.59000    1.61511
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                               10.63860    8.53510  -0.02000   -0.18764
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                             8.51790    7.86920  -0.01720   -0.20152
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                               7.85370    7.70880  -0.01550   -0.19697
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                             7.69420   12.24530  -0.01460   -0.18939
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                            12.22050   10.95890  -0.02480   -0.20253
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                              10.93730   10.77570  -0.02160   -0.19710
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                            10.75530   11.87000  -0.02040   -0.18931
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                       11.91000   17.97000   0.04000    0.33698
野村環球基金-人民幣計價                                            18.03000   13.96000   0.06000    0.33389
野村環球基金-美元計價                                              14.00000   19.70000   0.04000    0.28653
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                    19.76000   23.52000   0.06000    0.30457
野村鴻利基金                                                       23.80000   16.90350   0.28000    1.19048
野村鴻揚貨幣市場基金                                               16.90370   19.83000   0.00020    0.00118
野村鴻運基金                                                       20.13000   10.77000   0.30000    1.51286
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                     10.76000   14.00000  -0.01000   -0.09285
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                     13.90000   10.43000  -0.10000   -0.71429
野村鑫平衡組合基金-S類型                                           10.40000   15.49000  -0.03000   -0.28763
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                        15.46000   10.71600  -0.03000   -0.19367
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                       10.71300   14.03440  -0.00300   -0.02800
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                    14.03040   10.77110  -0.00400   -0.02850
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.77440   10.70410   0.00330    0.03064
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.71380   10.56200   0.00970    0.09062
凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.55910   10.46880  -0.00290   -0.02746
凱基2025到期新興市場債券基金(美元)                                 10.47170   10.02040   0.00290    0.02770
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)                           10.01920   10.11560  -0.00120   -0.01198
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)                             10.12060    9.98690   0.00500    0.04943
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣)                            9.99320   10.28100   0.00630    0.06308
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                 10.28470   10.43720   0.00370    0.03599
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                 10.44040   13.63000   0.00320    0.03066
凱基台商天下基金                                                   13.55000   21.57000  -0.08000   -0.58694
凱基台灣精五門基金                                                 21.76000   44.19680   0.19000    0.88085
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金       44.26330   45.72240   0.06650    0.15046
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類   45.72140   42.86250  -0.00100   -0.00219
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金      42.86240   10.48000  -0.00010   -0.00023
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                          10.50000    9.60000   0.02000    0.19084
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                     9.62000   10.66970   0.02000    0.20833
凱基全球高效平衡基?(美元)                                          10.69330   44.46900   0.02360    0.22119
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基   44.50180   45.17990   0.03280    0.07376
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金         45.23430   44.04790   0.05440    0.12041
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金             44.08800   12.52000   0.04010    0.09104
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                     12.41000   11.30670  -0.11000   -0.87859
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                       11.20840   11.24000  -0.09830   -0.86940
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                     11.14000   11.59580  -0.10000   -0.88968
凱基凱旋貨幣市場基金                                               11.59600   28.94000   0.00020    0.00172
凱基開創基金                                                       29.27000   23.36000   0.33000    1.14029
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                         23.42000   22.44020   0.06000    0.25685
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                         22.49970   17.62000   0.05950    0.26515
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                     17.58000   16.69040  -0.04000   -0.22701
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                     16.65480    7.69000  -0.03560   -0.21330
凱基新興趨勢ETF組合基金                                             7.72000   40.73770   0.03000    0.39012
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司    40.78800   40.87990   0.05030    0.12347
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債    40.87820   40.78150  -0.00170   -0.00416
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司   40.78740   11.63000   0.00590    0.01447
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                       11.63000   11.32100   0.00000    0.00000
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                         11.32760   10.93000   0.00660    0.05830
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                       10.93000   12.44490   0.00000    0.00000
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                       12.53820   12.86000   0.09330    0.74970
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                     12.96000   13.23000   0.10000    0.77760
凱基護城河基金-台幣計價A                                           13.21000   12.85140  -0.02000   -0.15117
凱基護城河基金-美元計價B                                           12.83260   10.37130  -0.01880   -0.14629
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)                       10.32640   10.13020  -0.04490   -0.43293
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)                         10.09100   10.23460  -0.03920   -0.38696
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣)                       10.19570   10.37120  -0.03890   -0.38008
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)                       10.32630   10.13020  -0.04490   -0.43293
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)                         10.09100   10.23460  -0.03920   -0.38696
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣)                       10.19570   12.28000  -0.03890   -0.38008
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金         12.20000   36.89000  -0.08000   -0.65147
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金         37.31000   33.28000   0.42000    1.13852
富邦NASDAQ-100基金                                                 33.32000   31.63000   0.04000    0.12019
富邦上証180基金                                                    31.95000    0.19450   0.32000    1.01170
富邦大中華成長基金-(美元)                                           0.19330    6.05000  -0.00120   -0.61697
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                         6.01000    6.18000  -0.04000   -0.66116
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                    6.11000   45.65000  -0.07000   -1.13269
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                   46.72000   12.17890   1.07000    2.34392
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                               12.11590   11.25600  -0.06300   -0.51729
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                                 11.19920   10.89360  -0.05680   -0.50462
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                               10.84270   10.33080  -0.05090   -0.46725
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                               10.27740    9.46720  -0.05340   -0.51690
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                  9.41950    9.17230  -0.04770   -0.50384
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                                9.12950   20.81660  -0.04280   -0.46662
富邦中國政策金融債券ETF基金                                        20.80470   11.64670  -0.01190   -0.05717
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                        11.64760   10.72600   0.00090    0.00773
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                        10.73240   13.80630   0.00640    0.05967
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)             13.79640    2.02140  -0.00990   -0.07171
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)                2.02020    9.44060  -0.00120   -0.05936
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)              9.43390    1.43190  -0.00670   -0.07097
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)                1.43110   12.36510  -0.00080   -0.05587
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)               12.37000    1.80240   0.00490    0.03963
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                  1.80330   10.34270   0.00090    0.04993
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)               10.34680    1.52860   0.00410    0.03964
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                  1.52940   10.94440   0.00080    0.05234
富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣                                10.95020   10.87560   0.00580    0.05300
富邦六年到期新興市場債券基金-美元                                  10.88150   15.57000   0.00590    0.05425
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                  15.30000   17.95000  -0.27000   -1.73410
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                  18.55000   19.81000   0.60000    3.34262
富邦日本東証基金                                                   20.17000   47.11000   0.36000    1.81726
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                    47.18000   46.92000   0.07000    0.14859
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                    47.06000   52.77000   0.14000    0.29838
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                    53.27000   21.91000   0.50000    0.94751
富邦台灣心基金                                                     22.14000   46.51000   0.23000    1.04975
富邦台灣釆吉50基金                                                 46.92000   55.65000   0.41000    0.88153
富邦台灣科技指數基金                                               56.58000   47.26870   0.93000    1.67116
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收   46.61840   42.14820  -0.65030   -1.37575
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF    41.40610    0.31970  -0.74210   -1.76069
富邦全球不動產基金-(美元)                                           0.32080   10.61000   0.00110    0.34407
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                        10.64000    2.61820   0.03000    0.28275
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                              2.61990    0.35730   0.00170    0.06493
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                                0.35760   11.02350   0.00030    0.08396
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                             11.03380    2.23600   0.01030    0.09344
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                              2.23730    0.33670   0.00130    0.05814
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                                0.33700    9.35020   0.00030    0.08910
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                              9.35890   24.84000   0.00870    0.09305
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                             24.59000   13.86000  -0.25000   -1.00644
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金                 13.94000   30.25000   0.08000    0.57720
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金                 29.86000   15.70840  -0.39000   -1.28926
富邦吉祥貨幣市場基金                                               15.70870   17.66000   0.00030    0.00191
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金              17.77000   41.42590   0.11000    0.62288
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金         41.06060   43.43620  -0.36530   -0.88182
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF   43.29080   39.72300  -0.14540   -0.33474
富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等   39.69720   39.78680  -0.02580   -0.06495
富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行    39.80050   41.16850   0.01370    0.03443
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金          41.14130   45.37900  -0.02720   -0.06607
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券   44.95310   61.11000  -0.42590   -0.93854
富邦長紅基金                                                       61.74000   24.27000   0.63000    1.03093
富邦科技基金                                                       24.64000   41.40130   0.37000    1.52452
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金           41.33850   44.34040  -0.06280   -0.15169
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金        44.04970   39.97350  -0.29070   -0.65561
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金          39.83690   20.99000  -0.13660   -0.34173
富邦恒生國企ETF基金                                                21.23000   13.41000   0.24000    1.14340
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金              13.22000   27.81000  -0.19000   -1.41685
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金              28.59000   23.59000   0.78000    2.80475
富邦高成長基金                                                     23.83000   13.49000   0.24000    1.01738
富邦基金A類型                                                      13.66000   13.49000   0.17000    1.26019
富邦基金I類型                                                      13.66000   10.37000   0.17000    1.26019
富邦深証100基金                                                    10.46000   20.98000   0.09000    0.86789
富邦富時歐洲ETF基金                                                20.97000    0.42800  -0.01000   -0.04766
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                  0.42690   12.54260  -0.00110   -0.25701
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                               12.51080    9.33390  -0.03180   -0.25354
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                                9.31030    0.30260  -0.02360   -0.25284
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                  0.30190    8.52860  -0.00070   -0.23133
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                                8.50700   10.41960  -0.02160   -0.25327
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                               10.38630   11.08700  -0.03330   -0.31959
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                             11.05240    9.67290  -0.03460   -0.31208
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                                9.64210   10.28730  -0.03080   -0.31842
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                             10.25520   18.47000  -0.03210   -0.31204
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                      18.57000   43.95000   0.10000    0.54142
富邦精準基金                                                       44.31000   11.49000   0.36000    0.81911
富邦精銳中小基金                                                   11.66000   17.84000   0.17000    1.47955
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                       18.03000   21.50000   0.19000    1.06502
富邦臺灣公司治理100基金                                            21.69000    7.07000   0.19000    0.88372
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金               7.01000   16.19000  -0.06000   -0.84866
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金              16.46000   20.04000   0.27000    1.66770
富邦標普美國特別股ETF基金                                          19.83000   10.73930  -0.21000   -1.04790
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                           10.70030   10.52390  -0.03900   -0.36315
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                             10.49300   10.72950  -0.03090   -0.29362
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                           10.69940   10.18530  -0.03010   -0.28053
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                           10.14840    9.93470  -0.03690   -0.36229
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                              9.90560   10.11560  -0.02910   -0.29291
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                           10.08720   31.42000  -0.02840   -0.28075
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富達台灣成長基金                                                   31.60000   10.12740   0.18000    0.57288
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別          10.12410   10.11910  -0.00330   -0.03258
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別                10.11530    9.93140  -0.00380   -0.03755
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.92780   10.45540  -0.00360   -0.03625
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別            10.45150   10.46120  -0.00390   -0.03730
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別                  10.45720   10.26940  -0.00400   -0.03824
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別                10.26520    8.52920  -0.00420   -0.04090
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別                 8.51130    9.24720  -0.01790   -0.20987
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                       9.22830    8.78770  -0.01890   -0.20439
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                     8.77000   10.33250  -0.01770   -0.20142
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                  10.31070   10.41600  -0.02180   -0.21098
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                        10.39460    9.92610  -0.02140   -0.20545
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                       9.90620   10.00000  -0.01990   -0.20048
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                    10.00000   10.07520   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                      10.05510    8.66030  -0.02010   -0.19950
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                     8.65110    9.96920  -0.00920   -0.10623
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                           9.95910    9.22530  -0.01010   -0.10131
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                         9.21620   11.50330  -0.00910   -0.09864
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                      11.49130   11.33540  -0.01200   -0.10432
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                            11.32380   10.61340  -0.01160   -0.10233
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                          10.60300    9.42630  -0.01040   -0.09799
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                        9.41720   10.34460  -0.00910   -0.09654
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                         10.34460   15.62000   0.00000    0.00000
富達卓越領航全球組合基金                                           15.51000    8.89270  -0.11000   -0.70423
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別           8.88530    9.81980  -0.00740   -0.08321
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別                 9.81180    9.29720  -0.00800   -0.08147
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.29000   10.76120  -0.00720   -0.07744
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別            10.75190   10.81340  -0.00930   -0.08642
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                  10.80460   10.30120  -0.00880   -0.08138
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別                10.29320    9.44500  -0.00800   -0.07766
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別               9.43790   10.28060  -0.00710   -0.07517
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別                10.28060    9.11000   0.00000    0.00000
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富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                     9.00000    9.76000  -0.11000   -1.20746
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                       9.65000    8.64000  -0.11000   -1.12705
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                     8.54000    7.75000  -0.10000   -1.15741
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                        7.66000   10.04000  -0.09000   -1.16129
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型                   9.92000    8.87000  -0.12000   -1.19522
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                          8.77000    8.74000  -0.10000   -1.12740
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                        8.64000    9.88000  -0.10000   -1.14416
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型                   9.77000   10.22720  -0.11000   -1.11336
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣                10.20930    9.58520  -0.01790   -0.17502
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                   9.57020    9.10180  -0.01500   -0.15649
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣                 9.08800   11.25000  -0.01380   -0.15162
富蘭克林華美中華基金                                               11.19000   22.23000  -0.06000   -0.53333
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                               22.45000   22.32000   0.22000    0.98965
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                 22.43000   10.07000   0.11000    0.49283
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                      10.09000    9.85000   0.02000    0.19861
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                     9.87000    8.03360   0.02000    0.20305
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                               8.06640    9.16220   0.03280    0.40829
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                           9.19920   10.15060   0.03700    0.40383
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                          10.19150    9.65370   0.04090    0.40293
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                               9.69320   11.60360   0.03950    0.40917
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                       11.58560    8.69520  -0.01800   -0.15512
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                        8.68170    8.84560  -0.01350   -0.15526
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                        8.83180    9.93670  -0.01380   -0.15601
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型                       9.92130   14.06740  -0.01540   -0.15498
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                       13.97590   10.15210  -0.09150   -0.65044
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                       10.08600   10.12430  -0.06610   -0.65110
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型                      10.05840   10.61490  -0.06590   -0.65091
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                         10.59860    7.64870  -0.01630   -0.15356
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                          7.63690    8.98760  -0.01180   -0.15427
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                          8.97380    9.98190  -0.01380   -0.15354
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型                         9.96650   11.21080  -0.01540   -0.15428
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                       11.19400    7.54370  -0.01680   -0.14986
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                        7.53240    8.88200  -0.01130   -0.14979
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                        8.86870   10.03010  -0.01330   -0.14974
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型                      10.01510   10.85900  -0.01500   -0.14955
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                         10.82690    7.65480  -0.03210   -0.29561
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                          7.63220    8.22850  -0.02260   -0.29524
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                                 8.23120    9.33230   0.00270    0.03281
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                             9.33480   10.41770   0.00250    0.02679
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                            10.42050   13.09430   0.00280    0.02688
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                                13.09860    8.09000   0.00430    0.03284
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                   8.14000    8.37000   0.05000    0.61805
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                                 8.43000    8.80000   0.06000    0.71685
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                           8.81000   10.79000   0.01000    0.11364
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                          10.80000    7.88000   0.01000    0.09268
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                           7.79000   11.59000  -0.09000   -1.14213
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                          11.47000    8.81000  -0.12000   -1.03538
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                             8.82000   10.51000   0.01000    0.11351
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                            10.53000    8.35000   0.02000    0.19029
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                           8.36000    9.96000   0.01000    0.11976
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                           9.98000    9.59000   0.02000    0.20080
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                             9.58000    9.56000  -0.01000   -0.10428
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                               9.55000   10.70000  -0.01000   -0.10460
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                              10.68000    9.29000  -0.02000   -0.18692
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                             9.27000   10.35000  -0.02000   -0.21529
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                            10.33000   13.40710  -0.02000   -0.19324
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                 13.41510    9.86000   0.00800    0.05967
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                            9.88000    9.86000   0.02000    0.20284
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                           9.88000   10.29000   0.02000    0.20284
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                           10.30000   10.28000   0.01000    0.09718
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                          10.30000   10.47000   0.02000    0.19455
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                             10.48000    9.88000   0.01000    0.09551
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                              9.89000    9.88000   0.01000    0.10121
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                             9.89000   11.03000   0.01000    0.10121
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                           11.05000   10.41000   0.02000    0.18132
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                           10.43000   10.41000   0.02000    0.19212
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                          10.43000    9.99000   0.02000    0.19212
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                        10.01000   10.30000   0.02000    0.20020
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                      10.32000    9.88000   0.02000    0.19417
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                         9.89000   10.18000   0.01000    0.10121
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                      10.19000    9.73000   0.01000    0.09823
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                         9.76000   10.03000   0.03000    0.30832
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                      10.06000   39.13000   0.03000    0.29910
富蘭克林華美第一富基金                                             39.52000   10.35250   0.39000    0.99668
富蘭克林華美貨幣市場基金                                           10.35270    8.81000   0.00020    0.00193
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                               8.81000    9.52000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                               9.52000    9.09000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                             9.08000    9.81000  -0.01000   -0.11001
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                             9.81000   15.01000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                  15.09000   13.96000   0.08000    0.53298
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                    14.04000   16.32000   0.08000    0.57307
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                  16.41000   10.20350   0.09000    0.55147
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型                     10.25160   10.20340   0.04810    0.47141
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型                    10.25160   10.09460   0.04820    0.47239
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型                     10.10050   10.09460   0.00590    0.05845
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型                    10.10050   10.15630   0.00590    0.05845
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型                       10.20570   10.15630   0.04940    0.48640
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型                       10.20570   10.15620   0.04940    0.48640
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型                      10.20570   10.23730   0.04950    0.48739
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型                     10.28770   10.23730   0.05040    0.49232
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型                     10.28770   10.23720   0.05040    0.49232
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型                    10.28770    6.72210   0.05050    0.49330
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                      6.71320   10.91060  -0.00890   -0.13240
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                 10.89270    9.59660  -0.01790   -0.16406
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型     9.59140   11.61390  -0.00520   -0.05419
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型    11.60760    6.80270  -0.00630   -0.05425
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型           6.80000    9.00380  -0.00270   -0.03969
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型       8.99960   10.64870  -0.00420   -0.04665
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型      10.64380   11.01150  -0.00490   -0.04602
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型          11.00710   68.51000  -0.00440   -0.03996
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華15年期以上能源業債券ETF基金                                    68.22000   68.91000  -0.29000   -0.42330
復華15年期以上製藥業債券ETF基金                                    68.81000   62.50970  -0.10000   -0.14512
復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金                                62.47560   20.72000  -0.03410   -0.05455
復華1至5年期高收益債券基金                                         20.67000   10.75000  -0.05000   -0.24131
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.75000   10.70000   0.00000    0.00000
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.70000   66.65740   0.00000    0.00000
復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金                              66.61750   65.94950  -0.03990   -0.05986
復華8年期以上次順位金融債券ETF基金                                 66.00970   11.87600   0.06020    0.09128
復華人民幣貨幣市場基金                                             11.87670   39.66150   0.00070    0.00589
復華人生目標基金                                                   40.05900   10.30000   0.39750    1.00223
復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.30000   10.29000   0.00000    0.00000
復華十年到期新興市場債券基金(美元)                                 10.29000   10.37000   0.00000    0.00000
復華十年到期新興市場債券基金(新台幣)                               10.37000    8.92000   0.00000    0.00000
復華大中華中小策略基金                                              8.85000   66.88000  -0.07000   -0.78475
復華中小精選基金                                                   67.58000   52.77040   0.70000    1.04665
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金                             52.78870   62.38040   0.01830    0.03468
復華中國特選信用債券ETF基金                                        62.35570    9.95000  -0.02470   -0.03960
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                        9.88000    8.93000  -0.07000   -0.70352
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                        8.88000   11.78000  -0.05000   -0.55991
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                     11.76000   10.58000  -0.02000   -0.16978
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                     10.56000   10.22000  -0.02000   -0.18904
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                      10.21000   10.81000  -0.01000   -0.09785
復華六年到期新興市場債券基金                                       10.81000   11.68000   0.00000    0.00000
復華台灣智能基金                                                   11.78000   29.85000   0.10000    0.85616
復華全方位基金                                                     30.17000   13.20000   0.32000    1.07203
復華全球大趨勢基金-美元                                            13.16000   20.87000  -0.04000   -0.30303
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                          20.80000    9.25000  -0.07000   -0.33541
復華全球平衡基金-美元                                               9.25000   19.83000   0.00000    0.00000
復華全球平衡基金-新臺幣                                            19.84000   14.67000   0.01000    0.05043
復華全球物聯網科技基金-美元                                        14.67000   14.20000   0.00000    0.00000
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                      14.20000    8.44000   0.00000    0.00000
復華全球原物料基金                                                  8.46000   13.36000   0.02000    0.23697
復華全球消費基金-新臺幣                                            13.34000   12.13090  -0.02000   -0.14970
復華全球短期收益基金-新臺幣                                        12.13730   14.76100   0.00640    0.05276
復華全球債券基金                                                   14.78800   15.32000   0.02700    0.18291
復華全球債券組合基金                                               15.31000   15.19000  -0.01000   -0.06527
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                     15.17000   10.46000  -0.02000   -0.13167
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                     10.44000    9.80000  -0.02000   -0.19120
復華全球戰略配置強基金-美元                                         9.78000   11.01000  -0.02000   -0.20408
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                      11.00000   13.49470  -0.01000   -0.09083
復華有利貨幣市場基金                                               13.49490   11.56000   0.00020    0.00148
復華亞太平衡基金                                                   11.54000   12.49000  -0.02000   -0.17301
復華亞太成長基金                                                   12.48000    9.25000  -0.01000   -0.08006
復華亞太神龍科技基金-美元                                           9.22000    9.87000  -0.03000   -0.32432
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                         9.83000   12.76000  -0.04000   -0.40527
復華東協世紀基金                                                   12.76000   14.26000   0.00000    0.00000
復華南非幣長期收益基金A                                            14.35000    8.13000   0.09000    0.63114
復華南非幣長期收益基金B                                             8.18000   14.65000   0.05000    0.61501
復華南非幣短期收益基金A                                            14.67000    9.02000   0.02000    0.13652
復華南非幣短期收益基金B                                             9.03000   67.61970   0.01000    0.11086
復華美國20年期以上公債ETF基金                                      67.62040   22.38000   0.00070    0.00104
復華美國金融服務業股票ETF基金                                      22.57000   13.13000   0.19000    0.84897
復華美國新星基金-美元                                              13.09000   13.39000  -0.04000   -0.30465
復華美國新星基金-新臺幣                                            13.35000   21.97000  -0.04000   -0.29873
復華恒生基金                                                       22.20000    8.11000   0.23000    1.04688
復華恒生單日反向一倍基金                                            8.00000   32.17000  -0.11000   -1.35635
復華恒生單日正向二倍基金                                           33.07000   26.26320   0.90000    2.79764
復華神盾基金                                                       26.53910   69.22000   0.27590    1.05052
復華高成長基金                                                     70.06000   13.59000   0.84000    1.21352
復華高益策略組合基金                                               13.58000   14.45820  -0.01000   -0.07358
復華貨幣市場基金                                                   14.45840   18.34000   0.00020    0.00138
復華富時不動產證券化基金                                           18.31000   49.62000  -0.03000   -0.16358
復華富時台灣高股息低波動基金                                       49.69000   21.66000   0.07000    0.14107
復華復華基金                                                       21.94000   17.02000   0.28000    1.29271
復華華人世紀基金                                                   16.93000   31.96620  -0.09000   -0.52879
復華傳家二號基金                                                   32.34160   22.47270   0.37540    1.17437
復華傳家基金                                                       22.65390   15.91000   0.18120    0.80631
復華奧林匹克全球組合基金                                           15.90000   11.83000  -0.01000   -0.06285
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                  11.83000   14.50000   0.00000    0.00000
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                               14.51000    9.53000   0.01000    0.06897
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                                9.53000   10.93000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣短期收益基金                                         10.93000   12.26000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金A                                            12.26000    8.98000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金B                                             8.98000   21.72000   0.00000    0.00000
復華新興市場10年期以上債券基金                                     21.68000   68.80000  -0.04000   -0.18416
復華新興市場企業債券ETF基金                                        68.68000   10.02000  -0.12000   -0.17442
復華新興市場高收益債券基金A                                        10.03000    5.47000   0.01000    0.09980
復華新興市場高收益債券基金B                                         5.47000   12.32000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                              12.32000   12.01000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                              12.00000   11.34000  -0.01000   -0.08326
復華新興市場短期收益基金                                           11.34000    9.36000   0.00000    0.00000
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                     9.35000   23.57000  -0.01000   -0.10684
復華滬深300 A股基金                                                23.80000   46.77000   0.23000    0.97582
復華數位經濟基金                                                   47.37000   10.07260   0.60000    1.28287
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                         10.06980    9.83000  -0.00280   -0.02780
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                        9.82640   10.61740  -0.00360   -0.03662
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                         10.61450   10.22500  -0.00290   -0.02731
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                       10.22120    9.99960  -0.00380   -0.03716
景順2023到期優質新興債券基金累積型南非幣                            9.89450   10.02620  -0.10510   -1.05104
景順2023到期優質新興債券基金累積型美元                             10.03000   10.26990   0.00380    0.03790
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                         10.26900   10.89250  -0.00090   -0.00876
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                       10.89230   10.06230  -0.00020   -0.00184
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                             10.06180   10.69570  -0.00050   -0.00497
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                           10.69590   10.42030   0.00020    0.00187
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                             10.41990   11.06200  -0.00040   -0.00384
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                           11.06220   10.75820   0.00020    0.00181
景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣                           10.76150   10.71560   0.00330    0.03067
景順2024到期精選新興債券基金累積型美元                             10.71410   10.80940  -0.00150   -0.01400
景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣                           10.80890   10.67940  -0.00050   -0.00463
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.68360   11.94340   0.00420    0.03933
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                           11.81470   10.63400  -0.12870   -1.07758
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                             10.63270   10.86190  -0.00130   -0.01222
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.86610   12.26580   0.00420    0.03867
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                           12.13320   10.77710  -0.13260   -1.08105
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                             10.77570   10.91520  -0.00140   -0.01299
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                           10.91470   10.21260  -0.00050   -0.00458
景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣                           10.21740   10.21340   0.00480    0.04700
景順2025到期精選新興債券基金累積型美元                             10.21360   10.11250   0.00020    0.00196
景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣                           10.11330   10.57310   0.00080    0.00791
景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.57950   10.81730   0.00640    0.06053
景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣                           10.70050   10.58550  -0.11680   -1.07975
景順2025到期優選新興債券基金年配型美元                             10.58700   10.57170   0.00150    0.01417
景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.57810   10.81670   0.00640    0.06054
景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣                           10.69990   10.58240  -0.11680   -1.07981
景順2025到期優選新興債券基金累積型美元                             10.58380   10.42970   0.00140    0.01323
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣                       10.43600   10.40730   0.00630    0.06040
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元                         10.40890   10.42770   0.00160    0.01537
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣                       10.43400   10.40820   0.00630    0.06042
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元                         10.40980   10.97510   0.00160    0.01537
景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣                           10.97910   10.97540   0.00400    0.03645
景順2028到期精選新興債券基金年配型美元                             10.97410   11.05980  -0.00130   -0.01184
景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣                           11.05920   10.29170  -0.00060   -0.00543
景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣                           10.29120   10.28890  -0.00050   -0.00486
景順2029到期精選新興債券基金年配型美元                             10.28380   10.18760  -0.00510   -0.04957
景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣                           10.18310    9.19620  -0.00450   -0.04417
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                              9.20070    8.26930   0.00450    0.04893
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                                8.26380    8.30440  -0.00550   -0.06651
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                              8.29940   11.99560  -0.00500   -0.06021
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                             12.00150   10.81840   0.00590    0.04918
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                               10.81130   10.98650  -0.00710   -0.06563
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                             10.98000   17.97000  -0.00650   -0.05916
景順主流基金                                                       18.22000   31.28000   0.25000    1.39121
景順台灣科技基金                                                   31.67000    9.97000   0.39000    1.24680
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                 10.00000    9.66000   0.03000    0.30090
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                    9.67000    9.06000   0.01000    0.10352
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                  9.07000   11.64000   0.01000    0.11038
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                   11.66000   10.93000   0.02000    0.17182
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                                 10.95000   24.30000   0.02000    0.18298
景順全球科技基金                                                   24.39000   19.64000   0.09000    0.37037
景順全球康健基金                                                   19.74000   15.99310   0.10000    0.50916
景順貨幣市場基金                                                   15.99320   32.66000   0.00010    0.00063
景順潛力基金                                                       32.99000   15.06000   0.33000    1.01041
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華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                           15.04000   14.17000  -0.02000   -0.13280
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                         14.16000   11.05000  -0.01000   -0.07057
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                      11.07000   11.34000   0.02000    0.18100
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                    11.36000   11.74000   0.02000    0.17637
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                      11.76000   11.90000   0.02000    0.17036
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                    11.93000    9.57000   0.03000    0.25210
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                              9.57000    9.81000   0.00000    0.00000
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                            9.81000   10.05000   0.00000    0.00000
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                             10.05000   10.35000   0.00000    0.00000
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                           10.35000    8.62340   0.00000    0.00000
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                            8.62570    7.97500   0.00230    0.02667
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                            7.96020   11.46710  -0.01480   -0.18558
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                           11.47020   10.58230   0.00310    0.02703
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                           10.56270    8.30000  -0.01960   -0.18521
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                         8.23000    7.96000  -0.07000   -0.84337
華南永昌中國A股基金(美元)                                           7.87000   11.78000  -0.09000   -1.13065
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                        11.64000    9.59670  -0.14000   -1.18846
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                      9.59910    9.86610   0.00240    0.02501
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                    9.86920   10.20010   0.00310    0.03142
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                     10.20260   10.49030   0.00250    0.02451
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                   10.49360   20.08000   0.00330    0.03146
華南永昌永昌基金                                                   20.24000   10.06000   0.16000    0.79681
華南永昌全球多重資產基金(月配美元)                                 10.07000   10.22000   0.01000    0.09940
華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣)                               10.23000   10.47000   0.01000    0.09785
華南永昌全球多重資產基金(累積美元)                                 10.46000   10.56000  -0.01000   -0.09551
華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣)                               10.56000   14.98330   0.00000    0.00000
華南永昌全球亨利組合基金                                           14.97170   10.02000  -0.01160   -0.07742
華南永昌全球神農水資源基金                                         10.04000   10.35000   0.02000    0.19960
華南永昌全球新零售基金(美元)                                       10.32000   10.74000  -0.03000   -0.28986
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                     10.72000   17.61000  -0.02000   -0.18622
華南永昌全球精品基金                                               17.62000   10.81000   0.01000    0.05679
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                             10.82000   10.87000   0.01000    0.09251
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                           10.88000   13.69000   0.01000    0.09200
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                             13.70000   13.68000   0.01000    0.07305
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                           13.69000   12.16000   0.01000    0.07310
華南永昌物聯網精選基金                                             12.24000   16.28040   0.08000    0.65789
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                           16.28060   25.03560   0.00020    0.00123
華南永昌龍盈平衡基金                                               25.13970    9.96000   0.10410    0.41581
華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣)                            9.96000    9.96000   0.00000    0.00000
華南永昌優選收益多重資產基金(累積新台幣)                            9.96000   11.98960   0.00000    0.00000
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                           11.98980   10.75870   0.00020    0.00167
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華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                           10.75940   10.77850   0.00070    0.00651
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                           10.78550    9.97270   0.00700    0.06494
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                            9.97380    9.92330   0.00110    0.01103
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                            9.92970   10.61350   0.00640    0.06449
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                         10.61460   10.56380   0.00110    0.01036
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                         10.57100    9.95920   0.00720    0.06816
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                          9.96020    9.85370   0.00100    0.01004
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                          9.86040   20.56000   0.00670    0.06799
華頓中小型基金                                                     20.92000   11.98890   0.36000    1.75097
華頓中國多重機會平衡基金                                           11.91460   23.24000  -0.07430   -0.61974
華頓台灣基金                                                       23.59000   11.56990   0.35000    1.50602
華頓平安貨幣市場基金                                               11.57010   18.40000   0.00020    0.00173
華頓全球時尚精品基金                                               18.39000   14.12510  -0.01000   -0.05435
華頓全球高收益債券基金A                                            14.10020    8.23550  -0.02490   -0.17628
華頓全球高收益債券基金B                                             8.22100    5.06000  -0.01450   -0.17607
華頓全球黑鑽油源基金                                                5.08000    2.75600   0.02000    0.39526
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匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                         2.72740   12.45610  -0.02860   -1.03774
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                          12.31340    0.40080  -0.14270   -1.14562
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                           0.39620   12.01030  -0.00460   -1.14770
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                         11.96680   12.01030  -0.04350   -0.36219
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                         11.96680   10.63580  -0.04350   -0.36219
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                         10.60010   10.79130  -0.03570   -0.33566
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                           10.74060   10.79080  -0.05070   -0.46982
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                           10.74010    9.49160  -0.05070   -0.46984
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                            9.44700   10.92960  -0.04460   -0.46989
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                           10.87750   10.92960  -0.05210   -0.47669
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配)                           10.87750    9.63020  -0.05210   -0.47669
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息)                            9.58420   10.74000  -0.04600   -0.47766
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                       10.57000    9.35000  -0.17000   -1.58287
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                          9.19000    9.95000  -0.16000   -1.71123
匯豐中國科技精選基金(美元)                                          9.78000    2.65050  -0.17000   -1.70854
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                                2.65160    2.07200   0.00110    0.04150
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                  2.07420   12.25110   0.00220    0.10618
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                                 12.24160    9.49910  -0.00950   -0.07754
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                    9.49170    0.38480  -0.00740   -0.07790
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                  0.38450    0.30240  -0.00030   -0.07796
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                    0.30210    3.53000  -0.00030   -0.09921
匯豐中國動力基金(人民幣)                                            3.51000   15.96000  -0.02000   -0.56657
匯豐中國動力基金(台幣)                                             15.86000    0.51000  -0.10000   -0.62657
匯豐中國動力基金(美元)                                              0.51000   24.50000   0.00000    0.00000
匯豐台灣精典基金                                                   24.71000   12.94000   0.21000    0.85714
匯豐全球趨勢組合基金                                               12.98000    8.45000   0.04000    0.30912
匯豐全球關鍵資源基金                                                8.40000   25.84000  -0.05000   -0.59172
匯豐安富基金                                                       25.99000   44.46000   0.15000    0.58050
匯豐成功基金                                                       44.56000   11.06000   0.10000    0.22492
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                 11.04000    2.41000  -0.02000   -0.18083
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                  2.41000   10.88000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                   10.86000   10.21000  -0.02000   -0.18382
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                   10.19000   10.88000  -0.02000   -0.19589
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                   10.86000   11.52000  -0.02000   -0.18382
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                   11.51000   10.80000  -0.01000   -0.08681
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配)                   10.78000   11.52000  -0.02000   -0.18519
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息)                   11.51000   10.65000  -0.01000   -0.08681
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配)                   10.65000    0.50000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息)                    0.50000    2.70060   0.00000    0.00000
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                                 2.70410    2.36670   0.00350    0.12960
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                   2.36990   11.99610   0.00320    0.13521
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                  11.99770    8.06080   0.00160    0.01334
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                     8.06260    0.39360   0.00180    0.02233
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                   0.39360    0.33790   0.00000    0.00000
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                     0.33790   15.40000   0.00000    0.00000
匯豐金磚動力基金                                                   15.33000   15.01210  -0.07000   -0.45455
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                           15.01220    5.48000   0.00010    0.00067
匯豐黃金及礦業股票型基金                                            5.50000   10.90000   0.02000    0.36496
匯豐新鑽動力基金                                                   10.89000    5.66360  -0.01000   -0.09174
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                     5.70970    9.51480   0.04610    0.81397
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                     9.56060   52.91000   0.04580    0.48136
匯豐龍鳳基金-A類型                                                 53.38000   52.91000   0.47000    0.88830
匯豐龍鳳基金-I類型                                                 53.38000   37.03000   0.47000    0.88830
匯豐龍騰電子基金                                                   37.43000   12.78860   0.40000    1.08021
匯豐雙高收益債券組合基金                                           12.78530   18.16000  -0.00330   -0.02580
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                     18.39000    9.25000   0.23000    1.26652
新光中國成長基金(人民幣)                                            9.18000    9.28000  -0.07000   -0.75676
新光中國成長基金(美元)                                              9.22000    9.32000  -0.06000   -0.64655
新光中國成長基金(新臺幣)                                            9.25000   11.39290  -0.07000   -0.75107
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                             11.39580   10.39660   0.00290    0.02545
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                               10.40230   10.81670   0.00570    0.05483
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                             10.81220   23.94000  -0.00450   -0.04160
新光台灣富貴基金                                                   24.22000   22.01000   0.28000    1.16959
新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金       22.07000   40.67640   0.06000    0.27260
新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債   40.68900   43.99850   0.01260    0.03098
新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級   43.98920   10.13000  -0.00930   -0.02114
新光全球AI新創產業基金人民幣                                       10.14000   10.05000   0.01000    0.09872
新光全球AI新創產業基金美元                                         10.06000   10.19000   0.01000    0.09950
新光全球AI新創產業基金新臺幣                                       10.19000    9.80000   0.00000    0.00000
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                    9.80000    8.64000   0.00000    0.00000
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                    8.63000   11.20000  -0.01000   -0.11574
新光全球生技醫療基金(美元)                                         11.23000   11.01000   0.03000    0.26786
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                       11.03000    9.99000   0.02000    0.18165
新光全球特別股收益基金(A累積)美元                                   9.98000   10.00000  -0.01000   -0.10010
新光全球特別股收益基金(A累積)新台幣                                 9.99000   10.00000  -0.01000   -0.10000
新光全球特別股收益基金(B配息)新台幣                                 9.99000   10.86740  -0.01000   -0.10000
新光全球債券基金(A累積)美元                                        10.88260   10.71230   0.01520    0.13987
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                      10.71700   10.24930   0.00470    0.04387
新光全球債券基金(B配息)美元                                        10.26360   10.09020   0.01430    0.13952
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                      10.09450    9.25000   0.00430    0.04262
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                                 9.22000   10.66000  -0.03000   -0.32432
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                  10.63000    9.69000  -0.03000   -0.28143
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.70000    9.30000   0.01000    0.10320
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                                 9.32000   15.50760   0.02000    0.21505
新光吉星貨幣市場基金                                               15.50780    9.43000   0.00020    0.00129
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                       9.44000    8.60000   0.01000    0.10604
新光多重資產基金(A累積)美元                                         8.61000    9.05000   0.01000    0.11628
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                       9.05000    8.71000   0.00000    0.00000
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                       8.72000   21.88000   0.01000    0.11481
新光亞洲精選基金-美金                                              21.83000   22.36000  -0.05000   -0.22852
新光亞洲精選基金-新台幣                                            22.29000   22.82000  -0.07000   -0.31306
新光店頭基金                                                       23.08000   11.34000   0.26000    1.13935
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                    11.34000   10.83000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                  10.82000   10.32000  -0.01000   -0.09234
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                    10.32000    9.84000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                   9.83000   40.05510  -0.01000   -0.10163
新光首選收益傘型基金之新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金          40.06510   21.08000   0.01000    0.02497
新光特選內需收益ETF基金                                            21.13000   13.08000   0.05000    0.23719
新光創新科技基金                                                   13.21000   10.27480   0.13000    0.99388
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                                10.27320   10.55140  -0.00160   -0.01557
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                  10.54840   10.05110  -0.00300   -0.02843
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                                10.05250    9.38880   0.00140    0.01393
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                                 9.38740    9.61360  -0.00140   -0.01491
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                   9.61110    9.14640  -0.00250   -0.02600
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                                 9.14680   40.88550   0.00040    0.00437
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金           40.88870   43.62680   0.00320    0.00783
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金       43.61960   10.95000  -0.00720   -0.01650
新光澳幣八年期保本基金                                             10.94000   10.92000  -0.01000   -0.09132
新光澳幣十年期保本基金                                             10.93000   12.44000   0.01000    0.09158
新光澳幣保本基金                                                   12.44000   10.76370   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.76690    9.51770   0.00320    0.02973
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.52050    9.50130   0.00280    0.02942
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                      9.50330   10.53780   0.00200    0.02105
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                        10.54000   10.59300   0.00220    0.02088
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                        10.59590    9.53340   0.00290    0.02738
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.53600    9.48480   0.00260    0.02727
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.48400   10.52400  -0.00080   -0.00843
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                        10.52310    7.44000  -0.00090   -0.00855
瑞銀全球創新趨勢基金                                                7.42000   10.44000  -0.02000   -0.26882
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                           10.44000   10.78300   0.00000    0.00000
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                       10.77410    9.62570  -0.00890   -0.08254
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                       9.61780   10.63110  -0.00790   -0.08207
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                          10.62220    9.61770  -0.00890   -0.08372
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                         9.60970    9.68050  -0.00800   -0.08318
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                        9.66600   10.70530  -0.01450   -0.14979
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                          10.68970   14.98610  -0.01560   -0.14572
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                        14.97330    8.70120  -0.01280   -0.08541
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                         8.69380   41.22030  -0.00740   -0.08505
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金                            41.27740   42.19010   0.05710    0.13852
群益10年期以上金融債ETF基金                                        42.24780   43.03190   0.05770    0.13676
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金                     43.06580   43.16440   0.03390    0.07878
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金                                 43.24610   44.84680   0.08170    0.18928
群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金                               44.88950   42.74460   0.04270    0.09521
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                  42.81020   46.46460   0.06560    0.15347
群益15年期以上高評等公司債ETF 基金                                 46.49760   48.02430   0.03300    0.07102
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金                                48.02090   45.47300  -0.00340   -0.00708
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                  45.56390   10.74270   0.09090    0.19990
群益2028 REVERSO美元保本基金                                       10.69590   43.71010  -0.04680   -0.43564
群益25年期以上美國政府債券ETF基金                                  43.74080   40.76130   0.03070    0.07024
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金                               40.85240   11.48030   0.09110    0.22350
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.48110   10.26100   0.00080    0.00697
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                      10.26360   13.10240   0.00260    0.02534
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                      13.00390    9.79110  -0.09850   -0.75177
群益大中華雙力優勢基金-美元                                         9.71870   10.21000  -0.07240   -0.73945
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                      10.13000   10.40000  -0.08000   -0.78355
群益大印度基金N-新臺幣                                             10.31000   13.70350  -0.09000   -0.86538
群益大印度基金-人民幣                                              13.58300   12.88480  -0.12050   -0.87934
群益大印度基金-美元                                                12.77320   12.31000  -0.11160   -0.86614
群益大印度基金-新臺幣                                              12.20000   12.27990  -0.11000   -0.89358
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                                 12.32400   11.84000   0.04410    0.35912
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                   11.88400   11.20000   0.04400    0.37162
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                                 11.25000   10.94550   0.05000    0.44643
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                                 10.98480    9.62790   0.03930    0.35905
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                    9.66370    9.13000   0.03580    0.37184
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                  9.17000    9.85580   0.04000    0.43812
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                                 9.89120    8.70500   0.03540    0.35918
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                   8.73740    9.27000   0.03240    0.37220
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                                 9.30000    9.13930   0.03000    0.32362
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                                 9.17210    8.34330   0.03280    0.35889
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                   8.37440   46.21000   0.03110    0.37275
群益中小型股基金                                                   46.44000   10.29960   0.23000    0.49773
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                              10.26020    9.56030  -0.03940   -0.38254
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                                 9.52500    9.03470  -0.03530   -0.36924
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                               9.00200    8.74610  -0.03270   -0.36194
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                               8.71270    8.11740  -0.03340   -0.38188
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                                 8.08740    7.67200  -0.03000   -0.36958
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                               7.64420   10.59360  -0.02780   -0.36236
群益中國高收益債券基金N-人民幣                                     10.59170   11.65290  -0.00190   -0.01794
群益中國高收益債券基金-人民幣                                      11.65080   11.24750  -0.00210   -0.01802
群益中國高收益債券基金-美元                                        11.24570   10.39180  -0.00180   -0.01600
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                      10.39070    8.48830  -0.00110   -0.01059
群益中國新機會基金N-人民幣                                          8.38900    7.79300  -0.09930   -1.16985
群益中國新機會基金N-美元                                            7.70280    8.39000  -0.09020   -1.15745
群益中國新機會基金N-新臺幣                                          8.29000    7.52770  -0.10000   -1.19190
群益中國新機會基金-人民幣                                           7.43960    8.33210  -0.08810   -1.17034
群益中國新機會基金-美元                                             8.23560    8.01000  -0.09650   -1.15817
群益中國新機會基金-新臺幣                                           7.92000   19.75360  -0.09000   -1.12360
群益平衡王基金                                                     19.85380    9.09000   0.10020    0.50725
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                    9.10000    6.49000   0.01000    0.11001
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                    6.49000   12.11250   0.00000    0.00000
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                               12.13320   11.55860   0.02070    0.17090
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                 11.57980   11.04000   0.02120    0.18341
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                               11.06000   10.37560   0.02000    0.18116
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                               10.39330    9.90060   0.01770    0.17059
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                  9.91880    9.46000   0.01820    0.18383
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                                9.47000   10.41910   0.01000    0.10571
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                             10.43350   10.20000   0.01440    0.13821
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                               10.21390   10.15000   0.01390    0.13627
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                             10.17000    9.22190   0.02000    0.19704
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                              9.23460    9.21390   0.01270    0.13772
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                                9.22640    9.17000   0.01250    0.13566
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                              9.19000   10.47970   0.02000    0.21810
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                            10.49410   10.52020   0.01440    0.13741
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                              10.53450   10.63000   0.01430    0.13593
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                            10.64000    9.38470   0.01000    0.09407
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                             9.39760    9.85860   0.01290    0.13746
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                               9.87210   10.06000   0.01350    0.13694
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                            10.08000   11.24860   0.02000    0.19881
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                 11.25310    7.76220   0.00450    0.04000
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                  7.76530   10.72230   0.00310    0.03994
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                     10.71490   10.53840  -0.00740   -0.06902
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                       10.53150   10.63350  -0.00690   -0.06547
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                     10.62730    9.93730  -0.00620   -0.05831
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                      9.93040    9.87390  -0.00690   -0.06944
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                        9.86740    9.96320  -0.00650   -0.06583
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                      9.95740   10.72230  -0.00580   -0.05821
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                    10.71490   10.53820  -0.00740   -0.06902
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                      10.53140   10.63340  -0.00680   -0.06453
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                    10.62720    9.93730  -0.00620   -0.05831
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                     9.93050    9.87370  -0.00680   -0.06843
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                       9.86730    9.96320  -0.00640   -0.06482
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                     9.95740    9.78770  -0.00580   -0.05821
群益全球關鍵生技基金N-美元                                          9.86510   11.47000   0.07740    0.79079
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                       11.56000   16.01470   0.09000    0.78466
群益全球關鍵生技基金-美元                                          16.14130   15.91000   0.12660    0.79052
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                        16.04000   12.48000   0.13000    0.81710
群益印巴雙星基金-新臺幣                                            12.52000   11.11060   0.04000    0.32051
群益印度中小基金N-人民幣                                           10.99480    9.32510  -0.11580   -1.04225
群益印度中小基金N-美元                                              9.22910    8.88000  -0.09600   -1.02948
群益印度中小基金N-新臺幣                                            8.79000   15.04130  -0.09000   -1.01351
群益印度中小基金-人民幣                                            14.88450   13.33750  -0.15680   -1.04246
群益印度中小基金-美元                                              13.20020   15.54000  -0.13730   -1.02943
群益印度中小基金-新臺幣                                            15.38000   11.89000  -0.16000   -1.02960
群益多利策略組合基金                                               11.88000   14.10000  -0.01000   -0.08410
群益多重收益組合基金                                               14.10000   15.63000   0.00000    0.00000
群益多重資產組合基金                                               15.64000   24.84710   0.01000    0.06398
群益安家基金                                                       24.97990   16.15800   0.13280    0.53447
群益安穩貨幣市場基金                                               16.15830   21.64000   0.00030    0.00186
群益那斯達克生技基金                                               21.82000   10.90000   0.18000    0.83179
群益亞太中小基金                                                   10.88000   16.84000  -0.02000   -0.18349
群益亞太新趨勢平衡基金                                             16.76000   10.57570  -0.08000   -0.47506
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                         10.58050    7.82460   0.00480    0.04539
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                          7.82820   10.27470   0.00360    0.04601
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - NA(累積型)                        10.27940   94.12000   0.00470    0.04574
群益店頭市場基金                                                   94.87000    8.95000   0.75000    0.79686
群益東方盛世基金                                                    8.92000   13.71120  -0.03000   -0.33520
群益東協成長基金-人民幣                                            13.71900   12.03260   0.00780    0.05689
群益東協成長基金-美元                                              12.04100   11.99000   0.00840    0.06981
群益東協成長基金-新臺幣                                            12.00000   11.90290   0.01000    0.08340
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                               11.93570   11.22220   0.03280    0.27556
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                                 11.25370   10.63760   0.03150    0.28069
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                               10.66770    9.77020   0.03010    0.28296
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                                9.79710    9.21490   0.02690    0.27533
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                  9.24090    8.73280   0.02600    0.28215
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                                8.75750   10.99970   0.02470    0.28284
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣)                              11.03080    9.56110   0.03110    0.28273
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                               9.58750    9.37860   0.02640    0.27612
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                                 9.40500    9.75590   0.02640    0.28149
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                               9.78340   29.38000   0.02750    0.28188
群益長安基金                                                       29.80000   10.54020   0.42000    1.42954
群益美國新創亮點基金N-美元                                         10.59790   15.94500   0.05770    0.54743
群益美國新創亮點基金-美元                                          16.03210   15.51000   0.08710    0.54625
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                        15.60000   15.63330   0.09000    0.58027
群益真善美基金                                                     15.65580  119.11000   0.02250    0.14392
群益馬拉松基金                                                    119.84000   11.58000   0.73000    0.61288
群益深証中小板基金                                                 11.66000   32.57000   0.08000    0.69085
群益創新科技基金                                                   32.84000    9.58780   0.27000    0.82898
群益華夏盛世基金N-人民幣                                            9.52450    8.82270  -0.06330   -0.66021
群益華夏盛世基金N-美元                                              8.76560    9.26000  -0.05710   -0.64719
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                            9.20000   10.44120  -0.06000   -0.64795
群益華夏盛世基金-人民幣                                            10.37220    9.72800  -0.06900   -0.66084
群益華夏盛世基金-美元                                               9.66500   16.16000  -0.06300   -0.64762
群益華夏盛世基金-新臺幣                                            16.06000   29.58000  -0.10000   -0.61881
群益奧斯卡基金                                                     29.89000   11.77590   0.31000    1.04801
群益新興金鑽基金-美元                                              11.76570    9.06000  -0.01020   -0.08662
群益新興金鑽基金-新臺幣                                             9.05000   23.42000  -0.01000   -0.11038
群益葛萊美基金                                                     23.64000   21.99000   0.22000    0.93937
群益道瓊美國地產ETF基金                                            21.98000    7.72000  -0.01000   -0.04548
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                         7.65000   14.23000  -0.07000   -0.90674
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                        14.47000   11.20130   0.24000    1.68658
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣)                           11.23640   11.04090   0.03510    0.31336
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元)                             11.07690   11.13680   0.03600    0.32606
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣)                           11.17380   10.87860   0.03700    0.33223
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣)                           10.91260   10.72320   0.03400    0.31254
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元)                             10.75820   10.81590   0.03500    0.32640
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣)                           10.85190   11.20120   0.03600    0.33284
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣)                          11.23630   11.04130   0.03510    0.31336
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元)                            11.07730   10.87860   0.03600    0.32605
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣)                          10.91270   10.72280   0.03410    0.31346
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元)                            10.75770   13.02780   0.03490    0.32547
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                   13.03320   11.86850   0.00540    0.04145
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                     11.87060   10.89000   0.00210    0.01769
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                   10.89000   11.76470   0.00000    0.00000
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                     11.76440    8.74520  -0.00030   -0.00255
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                    8.74890    9.06750   0.00370    0.04231
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                      9.06910    8.33000   0.00160    0.01765
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                    8.33000    8.56590   0.00000    0.00000
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                      8.56560   10.33130  -0.00030   -0.00350
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)                                    10.33310   10.03170   0.00180    0.01742
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元)                                    10.03340   10.03000   0.00170    0.01695
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路博邁5G股票基金N累積(人民幣)                                      10.01000   10.02000  -0.02000   -0.19940
路博邁5G股票基金N累積(南非幣)                                      10.00000   10.03000  -0.02000   -0.19960
路博邁5G股票基金N累積(美元)                                        10.01000   10.02000  -0.02000   -0.19940
路博邁5G股票基金N累積(新臺幣)                                      10.00000   10.02000  -0.02000   -0.19960
路博邁5G股票基金N累積(澳幣)                                        10.00000   10.03000  -0.02000   -0.19960
路博邁5G股票基金T累積(人民幣)                                      10.01000   10.02000  -0.02000   -0.19940
路博邁5G股票基金T累積(南非幣)                                      10.00000   10.03000  -0.02000   -0.19960
路博邁5G股票基金T累積(美元)                                        10.01000   10.02000  -0.02000   -0.19940
路博邁5G股票基金T累積(新臺幣)                                      10.00000   10.02000  -0.02000   -0.19960
路博邁5G股票基金T累積(澳幣)                                        10.00000   10.00000  -0.02000   -0.19960
路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣)                              10.00000    9.14000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                               9.18000   10.08000   0.04000    0.43764
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                              10.13000   10.04000   0.05000    0.49603
路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣)                              10.03000   10.01000  -0.01000   -0.09960
路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣)                              10.00000   10.09000  -0.01000   -0.09990
路博邁全球高收益債券基金N月配(美元)                                10.08000   10.08000  -0.01000   -0.09911
路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣)                              10.06000   10.02000  -0.02000   -0.19841
路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣)                                10.00000   10.27000  -0.02000   -0.19960
路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣)                              10.25000   10.45000  -0.02000   -0.19474
路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣)                              10.44000   10.29000  -0.01000   -0.09569
路博邁全球高收益債券基金N累積(美元)                                10.27000   10.33000  -0.02000   -0.19436
路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣)                              10.31000   10.25000  -0.02000   -0.19361
路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣)                                10.23000    9.84000  -0.02000   -0.19512
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                               9.82000    9.91000  -0.02000   -0.20325
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                               9.89000    9.91000  -0.02000   -0.20182
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                                 9.89000    9.96000  -0.02000   -0.20182
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                               9.94000    9.83000  -0.02000   -0.20080
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                                 9.82000   10.66000  -0.01000   -0.10173
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                              10.65000   11.06000  -0.01000   -0.09381
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                              11.04000   10.61000  -0.02000   -0.18083
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                                10.59000   10.57000  -0.02000   -0.18850
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                              10.55000   10.53000  -0.02000   -0.18921
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                                10.51000   10.14000  -0.02000   -0.18993
路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣)                            10.15000   10.10000   0.01000    0.09862
路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣)                            10.11000   10.22000   0.01000    0.09901
路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元)                              10.23000   10.19000   0.01000    0.09785
路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣)                            10.20000   10.14000   0.01000    0.09814
路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣)                              10.15000   10.71000   0.01000    0.09862
路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣)                            10.72000   10.90000   0.01000    0.09337
路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣)                            10.91000   10.70000   0.01000    0.09174
路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元)                              10.71000   10.61000   0.01000    0.09346
路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣)                            10.62000   10.63000   0.01000    0.09425
路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣)                              10.64000   10.14000   0.01000    0.09407
路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣)                            10.15000   10.11000   0.01000    0.09862
路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣)                            10.11000   10.22000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元)                              10.23000   10.19000   0.01000    0.09785
路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣)                            10.20000   10.14000   0.01000    0.09814
路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣)                              10.15000   10.71000   0.01000    0.09862
路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣)                            10.72000   10.90000   0.01000    0.09337
路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣)                            10.91000   10.70000   0.01000    0.09174
路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元)                              10.71000   10.61000   0.01000    0.09346
路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣)                            10.62000   10.63000   0.01000    0.09425
路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣)                              10.64000   10.00000   0.01000    0.09407
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德信TAROBO機器人量化中國基金                                       10.00000   29.83000   0.00000    0.00000
德信大發基金                                                       30.07000   11.98000   0.24000    0.80456
德信中國精選成長基金                                               11.85000   19.64000  -0.13000   -1.08514
德信台灣主流中小基金                                               19.83000   11.98430   0.19000    0.96741
德信萬保貨幣市場基金                                               11.98450   32.35000   0.00020    0.00167
德信數位時代基金                                                   32.57000   10.92670   0.22000    0.68006
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德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別                       10.92870   10.82710   0.00200    0.01830
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別                         10.83030   11.71450   0.00320    0.02956
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                        11.71470   16.43000   0.00020    0.00171
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                            16.65000   18.03000   0.22000    1.33901
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                      18.00000   10.66530  -0.03000   -0.16639
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                     10.65790   16.12950  -0.00740   -0.06938
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                     16.11860    8.29080  -0.01090   -0.06758
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                                 8.28990   11.23070  -0.00090   -0.01086
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                       11.22880   12.20210  -0.00190   -0.01692
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                       12.20000   14.06230  -0.00210   -0.01721
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                                14.06080   17.31000  -0.00150   -0.01067
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摩根大歐洲基金                                                     17.27000   22.37000  -0.04000   -0.23108
摩根中小基金                                                       22.52000   15.19000   0.15000    0.67054
摩根中國A股基金                                                    15.05000   11.84000  -0.14000   -0.92166
摩根中國A股基金(美元)                                              11.73000   13.17000  -0.11000   -0.92905
摩根中國亮點基金                                                   13.04000   11.68730  -0.13000   -0.98709
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                      11.64640   12.95010  -0.04090   -0.34995
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                              12.90910    9.92190  -0.04100   -0.31660
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                                 9.88680   13.61810  -0.03510   -0.35376
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                        13.57040   15.70870  -0.04770   -0.35027
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                                15.65880   19.59000  -0.04990   -0.31766
摩根台灣金磚基金-累積型                                            19.73000   19.59000   0.14000    0.71465
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                        19.73000   50.25000   0.14000    0.71465
摩根台灣增長基金                                                   50.60000   27.81000   0.35000    0.69652
摩根平衡基金                                                       27.91000   18.86000   0.10000    0.35958
摩根全球α基金                                                     18.88000   16.41420   0.02000    0.10604
摩根全球平衡基金                                                   16.43710    9.54650   0.02290    0.13951
摩根多元入息成長基金-月配息型                                       9.53220   10.67800  -0.01430   -0.14979
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                              10.66430   10.09580  -0.01370   -0.12830
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                                10.08180   11.73460  -0.01400   -0.13867
摩根多元入息成長基金-累積型                                        11.71720   10.47740  -0.01740   -0.14828
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                  10.46280   10.83830  -0.01460   -0.13935
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                      10.81920   14.43350  -0.01910   -0.17623
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                        14.40810   60.64000  -0.02540   -0.17598
摩根亞洲基金                                                       60.49000    8.53880  -0.15000   -0.24736
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                                 8.53380   10.08000  -0.00500   -0.05856
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                        10.07520    8.92310  -0.00480   -0.04762
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.91830   12.99560  -0.00480   -0.05379
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                  12.98800   19.19000  -0.00760   -0.05848
摩根東方內需機會基金                                               19.15000   31.80000  -0.04000   -0.20844
摩根東方科技基金                                                   31.49000   10.05000  -0.31000   -0.97484
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                    10.03000   10.28000  -0.02000   -0.19900
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                            10.25000    9.72000  -0.03000   -0.29183
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                               9.70000   12.24000  -0.02000   -0.20576
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                      12.21000   22.39000  -0.03000   -0.24510
摩根金龍收成基金                                                   22.23000   15.13150  -0.16000   -0.71460
摩根第一貨幣市場基金                                               15.13170   14.00000   0.00020    0.00132
摩根絕對日本基金                                                   13.80000   13.10000  -0.20000   -1.42857
摩根新金磚五國基金                                                 13.10000    9.56000   0.00000    0.00000
摩根新絲路基金                                                      9.51000   13.93000  -0.05000   -0.52301
摩根新興35基金                                                     13.89000   23.29000  -0.04000   -0.28715
摩根新興日本基金                                                   22.89000    7.43590  -0.40000   -1.71748
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                                 7.43600    9.83000   0.00010    0.00134
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.83160    9.66550   0.00160    0.01628
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                           9.66650   11.44540   0.00100    0.01035
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                  11.44550   52.65000   0.00010    0.00087
摩根新興科技基金                                                   53.06000    8.96270   0.41000    0.77873
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                       8.96670    9.67930   0.00400    0.04463
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                               9.68400    9.13120   0.00470    0.04856
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                                 9.13480   10.67790   0.00360    0.03943
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                        10.68270   33.44000   0.00480    0.04495
摩根龍揚基金                                                       33.20000   10.59000  -0.24000   -0.71770
摩根環球股票收益基金-月配息型                                      10.64000   11.20000   0.05000    0.47214
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                              11.26000   10.93000   0.06000    0.53571
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                                10.98000   12.19000   0.05000    0.45746
摩根環球股票收益基金-累積型                                        12.25000    9.32620   0.06000    0.49221
摩根總收益組合基金-月配息型                                         9.32130   11.52720  -0.00490   -0.05254
摩根總收益組合基金-累積型                                          11.52120   10.06000  -0.00600   -0.05205
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-人民幣                                10.04000   10.20000  -0.02000   -0.19881
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-南非幣                                10.18000   10.09000  -0.02000   -0.19608
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-美元                                  10.08000    9.92000  -0.01000   -0.09911
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-新台幣                                 9.91000   10.06000  -0.01000   -0.10081
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-澳幣                                  10.05000   10.06000  -0.01000   -0.09940
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-人民幣                                10.05000    9.92000  -0.01000   -0.09940
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-台幣                                   9.91000   10.20000  -0.01000   -0.10081
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-南非幣                                10.19000   10.09000  -0.01000   -0.09804
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-美元                                  10.08000   10.06000  -0.01000   -0.09911
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-澳幣                                  10.05000   10.06000  -0.01000   -0.09940
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-人民幣                                10.05000   10.21000  -0.01000   -0.09940
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-南非幣                                10.19000   10.09000  -0.02000   -0.19589
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-美元                                  10.08000    9.92000  -0.01000   -0.09911
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-新台幣                                 9.91000   10.06000  -0.01000   -0.10081
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-澳幣                                  10.04000   10.06000  -0.02000   -0.19881
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-人民幣                                10.04000    9.92000  -0.02000   -0.19881
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-台幣                                   9.91000   10.20000  -0.01000   -0.10081
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-南非幣                                10.19000   10.09000  -0.01000   -0.09804
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-美元                                  10.08000   10.07000  -0.01000   -0.09911
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-澳幣                                  10.05000   20.89000  -0.02000   -0.19861
鋒裕匯理亞洲新富基金                                               20.78000   12.61450  -0.11000   -0.52657
鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金                                         12.61470   10.95000   0.00020    0.00159
鋒裕匯理阿波羅基金                                                 11.08000   10.66300   0.13000    1.18721
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣                              10.66860   10.68240   0.00560    0.05252
聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元                                10.68180   25.75000  -0.00060   -0.00562
聯邦中國龍基金                                                     25.96000   12.72910   0.21000    0.81553
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                       12.71750   11.87270  -0.01160   -0.09113
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                             11.86370   10.76750  -0.00900   -0.07580
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           10.75910   10.52300  -0.00840   -0.07801
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                       10.51350    9.87040  -0.00950   -0.09028
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                              9.86290    8.94470  -0.00750   -0.07598
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            8.93770   10.11540  -0.00700   -0.07826
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                      10.11560   10.25300   0.00020    0.00198
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                    10.25390   10.10620   0.00090    0.00878
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                   10.08900   10.34030  -0.01720   -0.17019
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                 10.32340    9.61680  -0.01690   -0.16344
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                    9.60040    9.83570  -0.01640   -0.17053
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                  9.81960   11.65340  -0.01610   -0.16369
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                               11.65160   11.42140  -0.00180   -0.01545
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                     11.42160   10.62870   0.00020    0.00175
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                   10.62920   10.78030   0.00050    0.00470
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                               10.77880   10.55180  -0.00150   -0.01391
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                     10.55200    9.82000   0.00020    0.00190
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                    9.82050   22.95400   0.00050    0.00509
聯邦金鑽平衡基金                                                   23.14590    9.61170   0.19190    0.83602
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                        9.58890   10.00120  -0.02280   -0.23721
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                      9.97810    9.56690  -0.02310   -0.23097
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                        9.54420    9.94370  -0.02270   -0.23728
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                      9.92080   13.22180  -0.02290   -0.23030
聯邦貨幣市場基金                                                   13.22200   12.90000   0.00020    0.00151
聯邦精選科技基金                                                   13.01000   16.87160   0.11000    0.85271
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                       16.85680   12.89260  -0.01480   -0.08772
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                             12.89000   12.53450  -0.00260   -0.02017
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                                 12.54800   11.93090   0.01350    0.10770
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                                 11.94370   12.39340   0.01280    0.10728
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                          12.40290   11.55520   0.00950    0.07665
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                              11.56520   10.60660   0.01000    0.08654
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                          10.61460    8.71160   0.00800    0.07542
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                               8.71920   35.76000   0.00760    0.08724
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                       36.06000   18.46000   0.30000    0.83893
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣)                                     18.27000   18.57000  -0.19000   -1.02925
聯博中國A股基金-A2類型(美元)                                       18.37000   12.37000  -0.20000   -1.07701
聯博中國A股基金-A2類型(新台幣)                                     12.24000   16.35000  -0.13000   -1.05093
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                              16.34000   10.72000  -0.01000   -0.06116
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                              10.72000   12.07000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                              12.06000   12.90000  -0.01000   -0.08285
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                              12.90000   12.03000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                                12.02000    7.64000  -0.01000   -0.08313
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                               7.63000   11.57000  -0.01000   -0.13089
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                                11.56000   15.54000  -0.01000   -0.08643
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元)            15.50000   11.18000  -0.04000   -0.25740
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.15000    8.91000  -0.03000   -0.26834
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)           8.90000   11.58000  -0.01000   -0.11223
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.55000   14.39000  -0.03000   -0.25907
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元)            14.35000   14.43000  -0.04000   -0.27797
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)          14.38000   14.44000  -0.05000   -0.34650
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)            14.40000    9.30000  -0.04000   -0.27701
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)           9.27000   15.16000  -0.03000   -0.32258
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元)            15.11000    9.86000  -0.05000   -0.32982
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣)           9.83000   21.09000  -0.03000   -0.30426
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)          21.11000   19.11000   0.02000    0.09483
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)            19.13000   13.16000   0.02000    0.10466
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)          13.18000   14.99000   0.02000    0.15198
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)          15.00000   15.97000   0.01000    0.06671
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)          15.99000   14.91000   0.02000    0.12523
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)            14.93000    9.85000   0.02000    0.13414
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)           9.86000   14.93000   0.01000    0.10152
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)            14.94000   12.85000   0.01000    0.06698
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)          12.86000   15.00000   0.01000    0.07782
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(南非幣)          15.08000   12.96000   0.08000    0.53333
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)            12.97000    8.81000   0.01000    0.07716
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)           8.82000   13.46000   0.01000    0.11351
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)            13.48000   19.53000   0.02000    0.14859
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)              19.54000   18.27000   0.01000    0.05120
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)                18.27000   11.22000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)              11.22000   13.20000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)              13.21000   14.20000   0.01000    0.07576
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)              14.20000   13.15000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)                13.15000    7.91000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)               7.91000   12.98000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)                12.99000   10.48000   0.01000    0.07704
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                              10.47000   14.17000  -0.01000   -0.09542
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                              14.15000   14.25000  -0.02000   -0.14114
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                                14.23000    9.44000  -0.02000   -0.14035
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                               9.43000   15.03740  -0.01000   -0.10593
聯博貨幣市場基金                                                   15.03750   11.17400   0.00010    0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                            11.17170   14.04650  -0.00230   -0.02058
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                              14.04280    7.58460  -0.00370   -0.02634
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                             7.58300   10.54000  -0.00160   -0.02110
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                                10.55000   14.31000   0.01000    0.09488
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                                14.32000   14.46000   0.01000    0.06988
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                  14.47000    9.48000   0.01000    0.06916
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                                 9.48000   10.19810   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣                       10.21030   10.68920   0.01220    0.11963
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣                       10.67150   10.22000  -0.01770   -0.16559
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元                         10.22800   10.23310   0.00800    0.07828
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣                       10.24100   20.47000   0.00790    0.07720
瀚亞中小型股基金                                                   20.80000   12.41000   0.33000    1.61212
瀚亞中國A股基金-人民幣                                             12.30000   13.11000  -0.11000   -0.88638
瀚亞中國A股基金-新台幣                                             12.99000    6.38000  -0.12000   -0.91533
瀚亞巴西基金                                                        6.46000   39.70000   0.08000    1.25392
瀚亞外銷基金                                                       40.14000   11.07480   0.44000    1.10831
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                     11.07160   10.69340  -0.00320   -0.02889
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                       10.68520   12.56250  -0.00820   -0.07668
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                     12.55220   10.54470  -0.01030   -0.08199
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                       10.52120    7.13500  -0.02350   -0.22286
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                      7.13320    7.85140  -0.00180   -0.02523
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                        7.84540    8.00780  -0.00600   -0.07642
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                      8.00130    6.93060  -0.00650   -0.08117
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                        6.91520    8.57930  -0.01540   -0.22220
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                      8.57220    8.77680  -0.00710   -0.08276
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                      8.77450    9.18060  -0.00230   -0.02621
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                        9.17360    8.94220  -0.00700   -0.07625
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                      8.93480   12.15000  -0.00740   -0.08275
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                   12.17000   11.78000   0.02000    0.16461
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                     11.79000   11.53000   0.01000    0.08489
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                   11.54000   10.83000   0.01000    0.08673
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                   10.85000   10.70000   0.02000    0.18467
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                     10.71000   10.50000   0.01000    0.09346
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                   10.51000   10.70410   0.01000    0.09524
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣                            10.67610    9.92700  -0.02800   -0.26158
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣                             9.90890    9.84510  -0.01810   -0.18233
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元                               9.81920    9.92090  -0.02590   -0.26308
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣                             9.89500   14.94000  -0.02590   -0.26107
瀚亞印度基金-人民幣                                                14.79000   14.11000  -0.15000   -1.00402
瀚亞印度基金-美元                                                  13.96000   31.52000  -0.15000   -1.06308
瀚亞印度基金-新台幣                                                31.19000   10.35000  -0.33000   -1.04695
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元                                 10.22000   10.42000  -0.13000   -1.25604
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣                               10.30000    9.74000  -0.12000   -1.15163
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣                                9.63000    9.75000  -0.11000   -1.12936
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元                                  9.63000    9.81000  -0.12000   -1.23077
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣                                9.69000    9.75000  -0.12000   -1.22324
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣                                9.64000    9.74000  -0.11000   -1.12821
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元                                  9.63000    9.81000  -0.11000   -1.12936
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣                                9.70000   10.35000  -0.11000   -1.12130
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元                                 10.34000   10.39000  -0.01000   -0.09662
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣                               10.38000    9.78000  -0.01000   -0.09625
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣                                9.78000    9.16000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣                                9.15000    9.89000  -0.01000   -0.10917
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元                                  9.88000    9.71000  -0.01000   -0.10111
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣                                  9.68000    9.93000  -0.03000   -0.30896
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣                                9.93000   10.25000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣                                 10.21000    9.78000  -0.04000   -0.39024
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣                                9.78000    9.89000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元                                  9.89000    9.93000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣                                9.92000   10.24000  -0.01000   -0.10070
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣                                 10.20000   13.76000  -0.04000   -0.39063
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                      13.76000   11.09000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                      11.09000   11.96000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                         11.90000   10.74000  -0.06000   -0.50167
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                           10.68000   15.25000  -0.06000   -0.55866
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                         15.16000    9.03000  -0.09000   -0.59016
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                          8.98000    7.06000  -0.05000   -0.55371
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                            7.02000    8.99000  -0.04000   -0.56657
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                          8.93000   12.20000  -0.06000   -0.66741
瀚亞亞太基礎建設基金                                               12.10000   12.47870  -0.10000   -0.81967
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                       12.47490   13.92560  -0.00380   -0.03045
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                       13.93180   11.44310   0.00620    0.04452
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                         11.43260   11.20930  -0.01050   -0.09176
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                       11.19780   12.80210  -0.01150   -0.10259
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                         12.76060    9.07270  -0.04150   -0.32417
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                        9.06980    9.53090  -0.00290   -0.03196
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                        9.53530    9.10810   0.00440    0.04617
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                          9.09970    8.91040  -0.00840   -0.09223
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                        8.90130    9.40470  -0.00910   -0.10213
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                          9.37350   10.00000  -0.03120   -0.33175
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                         10.00000   14.98070   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                       14.98730   10.68610   0.00660    0.04406
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                       10.69560   10.34980   0.00950    0.08890
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                         10.35330   12.69240   0.00350    0.03382
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                       12.69810   10.72000   0.00570    0.04491
瀚亞非洲基金-南非幣                                                10.77000   20.19000   0.05000    0.46642
瀚亞非洲基金-新臺幣                                                20.27000   13.62340   0.08000    0.39624
瀚亞威寶貨幣市場基金                                               13.62360   30.20000   0.00020    0.00147
瀚亞美國高科技基金                                                 30.31000   56.98000   0.11000    0.36424
瀚亞高科技基金                                                     58.03000   26.51000   1.05000    1.84275
瀚亞理財通基金                                                     26.71000   10.10000   0.20000    0.75443
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣              10.04000    8.97000  -0.06000   -0.59406
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣               8.93000    8.71000  -0.04000   -0.44593
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元                 8.66000    8.93000  -0.05000   -0.57405
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣               8.88000    8.93000  -0.05000   -0.55991
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣              8.89000    8.76000  -0.04000   -0.44793
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元                8.70000    8.94000  -0.06000   -0.68493
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣              8.88000    9.93000  -0.06000   -0.67114
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元                 9.90000   10.17000  -0.03000   -0.30211
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣              10.14000    9.06000  -0.03000   -0.29499
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣               9.04000    8.78000  -0.02000   -0.22075
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元                 8.75000    8.99000  -0.03000   -0.34169
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣               8.97000   10.00000  -0.02000   -0.22247
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣             10.00000    9.99000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣              9.97000    9.04000  -0.02000   -0.20020
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣              9.02000    8.89000  -0.02000   -0.22124
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元                8.87000    9.07000  -0.02000   -0.22497
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣              9.05000   21.37000  -0.02000   -0.22051
瀚亞菁華基金                                                       21.64000   14.24480   0.27000    1.26345
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                      14.31680    9.40380   0.07200    0.50545
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                       9.45140   11.00230   0.04760    0.50618
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                           11.02880   11.34600   0.02650    0.24086
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                           11.37960   10.32340   0.03360    0.29614
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                           10.34050   10.57910   0.01710    0.16564
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                             10.56570    8.22440  -0.01340   -0.12666
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                            8.24430    7.97120   0.01990    0.24196
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                            7.99490    8.88290   0.02370    0.29732
瀚亞新興豐收基金B-美元                                              8.89710    8.34300   0.01420    0.15986
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                            8.35690    8.06680   0.01390    0.16661
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                              8.05660   10.00000  -0.01020   -0.12644
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                           10.00000   14.11780   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                         14.11160   10.63020  -0.00620   -0.04392
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                         10.63800    9.93860   0.00780    0.07338
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                            9.93460   11.54030  -0.00400   -0.04025
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                         11.53520   10.15440  -0.00510   -0.04419
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣                         10.16190   10.00000   0.00750    0.07386
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元                           10.00000   10.02740   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣                         10.02300   10.56000  -0.00440   -0.04388
瀚亞歐洲基金                                                       10.62000    0.00000   0.06000    0.56818
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