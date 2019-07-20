〈純網銀揭曉倒數〉傳統實體銀行雙管齊下 固樁老客戶、搶拉金融小白

面對純網銀來勢洶洶，傳統實體銀行不敢掉以輕心，透過兩大策略強化自家的數位戰力，包括：強化數位帳戶生態圈、改造行動銀行服務，優先鎖定年輕族群的「金融小白」量身打造數位金融服務，要搶在純網銀上路前穩固既有優勢並開拓新客源。

金管會將在本月底公布純網銀上榜名單，預計最快明 (2020) 年純網銀就會加入銀行競爭行列，由於純網銀可承做業務與現有的銀行網銀完全一樣，傳統銀行表面看似沉著應戰，但實際上已悄悄備戰積極強化戰力。

數位帳戶打頭陣 瞄準小資族

事實上，早在金管會拍板開放純網銀業務前，傳統實體銀行早已嗅到市場生態改變，積極培植數位軟實力，包括台新、國泰世華、華銀、一銀、王道、中信與渣打等銀行近年來陸續推出數位帳戶，以優於牌告定存利率為號召，並將基金投資、換匯、信用卡回饋等金融商品服務整合於單一帳戶，以聰明、方便理財為訴求吸引小資族青睞。

擴展生態圈 投其所好引客上門

除了強打小資理財吸引年輕族群目光外，銀行也積極打造生態圈，透過異業結盟方式試圖進一步擴大客層，以台新 Richart 來說，瞄準年輕人的消費偏好與生活型態陸續與網拍平台、電玩業者合作，直接進攻年輕人生活圈營造話題，做大市場。

國泰世華的數位品牌 KOKO 則是鎖定「個性派」的年輕人與線上潮流平台 JUKSY 街星合作，標榜可提供潮流聚落的服務諮詢台、挖掘時下潮流，透過年輕人對時尚、新潮的喜好，吸引更多年輕客層成為銀行的客戶。

行動銀行變身 社群媒體、行動裝置助攻

至於給人傳統、老派的公股行庫也沒閒著，除了數位帳戶搶存款戶外，也將自家的行動銀行注入新功能，像是第一銀行的行動銀行 APP「iLEO」緊抓年輕人對手機、社群媒體的高度依賴，突破傳統只能靠帳號轉帳的方式，一口氣推出手機、轉滑與臉書帳號轉帳，藉由社群媒體與行動裝置的力量，拉攏年輕客群。

華銀則借助型動裝置的語音助理功能，不論是 iOS 或 Android 系統的用戶，都能以語音輸入的模式完成轉帳、換匯以及帳務查詢等。

銀行主管分析，傳統銀行最大優勢在於擁有穩定的客戶量，但大多是信用評等良好、往來已久的客戶，而靠網路營運的純網銀預估將以缺乏金融交易紀錄的年輕、小資的「金融小白」為主。

銀行主管表示，純網銀 7 月放榜後，最快明年上路營運，估計至少要三年才有機會損益兩平，這段初始營運階段，預期將有更多銀行加入網銀變深改造行列以求穩顧客戶，迎戰純網銀搶市。

