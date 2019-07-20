〈研之有物〉從鯊魚研究到投資專家，那些年中研院教我的事 —專訪李柏鋒

生態到理財的跨界進擊

科技媒體《 INSIDE 》主編、線上理財課講師…… 李柏鋒的斜槓人生，多半圍繞著投資理財。然而在這之前，他曾在中研院從事科學研究長達十年，鑽研的還是毫不相干的鯊魚！李柏鋒分享了生態研究工作者的日常與甘苦，也述說基礎科學訓練的跨界影響力。

奇幻旅程的初章：鯊魚怎麼出現在地球上？

談起研究鯊魚的起點，李柏鋒的初心充滿赤子情懷，「鯊魚好迷人，簡直是超完美生物！」

大三暑假，他到海生館實習，常常坐在魚缸前發呆一整天。每天看著鯊魚悠游，姿態優雅又氣派，宛如海洋中的王者，他心裡忍不住好奇：這麼完美的生物，究竟怎麼誕生在地球？

李柏鋒查遍各式資料，發現這竟然是演化學的一大難題！由於鯊魚屬於軟骨魚，除了牙齒，不會留下任何骨骼，很難透過化石研究。懷抱著解謎的渴望，他考進台大海洋所，在大學教授的推薦下，找上魚類演化及分類學的權威－中研院邵廣昭研究員指導。

邵老師很快答應了，但開出條件：你得自立自強。李柏鋒毫不遲疑，因為能跟在「大神級」老師身邊做研究，已經是天上掉下來的禮物。此後，兩年碩士，八、九年的博士生涯，他除了到台大修課，幾乎都在中研院實驗室工作，就此展開這段奇幻旅程的初章。

在中研院念碩博士，平常在做什麼？

研究工作主要是三件事：採樣、做實驗、讀書寫論文，幾乎一整天都待在實驗室。

另外，我們也和院內、各大學的研究同好共組讀書會。那時候，生物科學出現了一項大躍進：DNA 定序在速度、成本上都有新突破，因此被廣泛應用在生態與演化的研究，大家都在摸索這項技術及分析理論，就會和中研院許多年輕 PI 一起研究討論，吸收國外帶回的第一手新知。

中研院近十年的研究工作，讓李柏鋒如同海綿，時刻吸收科學新知，與國際學者交流，鍛鍊起一身基礎研究功。 圖片來源│李柏鋒提供

中研院的學術訓練有什麼特別？

研究資源多到你無法想像！國際期刊、最新研究成果，都能在資料庫找到。就連剛出版的國外學術專著，早早向圖書館薦購引入，也可以和國外同步接收，完全零時差。這對研究工作者太重要了！過去我們只能自己上網訂購專業書，昂貴又耗時，圖書館完全解決這個困擾，讓其他學校的同學超羨慕。（笑）

院內間的跨單位合作也相當頻繁。鯊魚研究除了依靠 DNA 分析，還需要運用電子顯微鏡，觀察構造組織的形態。這時就會和地科所合作，請專業技師幫忙。

身處在最頂尖的學術環境，你會有超強彈藥庫、各路切磋好手，可以紮實、迅速練出一身好本事。

你們會到海裡潛水，觀察真正的鯊魚嗎？

我大約每週到宜蘭漁港採樣。原本幻想自己能像 Discovery 影片，站在一個籠子裡，看著鯊魚優雅地游來游去。結果這些情節從來沒出現，哈哈。

真實的場景是：我們提著保冰箱，一到港口，便直奔下雜魚區（trash fish ，連同目標漁獲一起被捕撈，經濟價值低）翻揀搜尋。因為這些漁民眼中不值錢的次等漁獲，都是讓研究者雙眼發光的「立體圖鑑」！

國外學者一到台灣漁港都會超驚喜！他們一年也許只採樣 20 種鯊魚，在這裡一個下午就能看到 50 種鯊魚、魟魚

台灣的鯊魚多樣性極高，我第一次到漁港時，看見圖鑑上的深海鯊魚一一出現眼前，內心超興奮！在一般人想像中，鯊魚都是身形巨大像「大白鯊」，其實牠們大部分小於 1 公尺，迷你可愛。

這些「下雜魚」經濟價值不高，只要不干擾漁民作業，我們可以盡情採樣，帶回中研院收藏在標本館。

李柏鋒在研究船上清理捕獲的鯊魚。 圖片來源│李柏鋒提供

李柏鋒正在製作台灣第一隻巨口鯊標本。巨口鯊相當罕見，1976 年首度被人類發現，目前全世界收藏的標本還不到 20 尾。 圖片來源│李柏鋒提供

讓你放棄熱愛的鯊魚研究，轉換跑道的關鍵原因，是什麼？

海洋研究和漁民關係非常密切。因為漁港是現成的採樣工作室，當我們進行生物調查時，靠海吃飯的漁民單憑經驗就能判斷如何撒網。如果有他們幫忙，絕對事半功倍。

但是，雙方的立場卻很尷尬微妙。

從事生態研究，必定會發現海洋環境正持續惡化中。多年來，許多重量級研究者都不斷呼籲，透過限漁、劃設保護區，挽救陷入重症的海洋。然而，對部分漁民來說，眼前的生計是他們過不去的那一關。研究者心頭懸著生態永續，漁民肩上扛著一家老小，彼此就在法令兩端拉扯。

我們提論文、數據，希望加快保育禁令；漁民不滿被管制而再三抗議。結果是，當政府扛不住壓力時，便回過頭要求研究者繼續交報告。最終，研究者站在第一線面對漁民的怒火和指責，成為「夾心餅乾」，現場採樣也變得困難重重，內心非常無力挫敗。

科學家不停做研究、提證據，但如果缺少大眾支持理解、政府的斡旋，再多的研究調查仍會差最後一哩路。

漁民捕獲稀罕的象鮫，李柏鋒正在漁港進行採樣工作。象鮫是世界第二大魚類，體長可達 6 公尺以上，游動緩慢、攻擊性低。近年因為魚翅、鯊魚肝等需求大增，已面臨滅絕威脅。 圖片來源│李柏鋒提供

一個生態學的博士生，你怎麼轉進金融理財領域？如何開始？

我和太太在實驗室認識，朝夕相處，相戀結婚。原本兩人是月光族，後來打算生孩子，開始思考家庭財務。但是我們對投資理財一竅不通，根本不知道怎麼入門，想啊想，突然靈光一閃：「為什麼我不用研究生態學的方式，學習理財投資？！」

我開始讀專業財經論文，弄懂學術界怎麼看待「投資」。從經典論文下手，再根據索引找下一份資料研讀，一篇追著一篇。結果，大失所望！因為所有學術研究都證實，人無法預測未來，並不存在好的投資方法。

直到有一天，我意外從一篇 1970 年代的論文讀到：人無法預測未來，但只要能承擔過程波動的風險，市場是長期穩定向上。

那一瞬間，我茅塞頓開：我不必選股、預測未來，只需要定期定額投資指數。因為指數代表市場，而市場長期穩定向上。

研究完，我就在部落格發表心得，因為內容專精艱澀，大眾讀者並不多。不過，累積了一定的深度後，陸續有大學請我分享討論。慢慢地，出現許多意想不到的財經工作邀約，我開始踏入財經媒體的領域。

從生態到理財的轉折超奇幻，你怎麼成功跨越？中研院的訓練有幫助嗎？

科學訓練對我的幫助非常大。剛踏入學術圈，邵老師主要指導的是基礎知識與研究方法。我最有興趣的鯊魚，並非老師的研究主題，他提供給我的不是直接指點，而是實驗室、中研院的豐富資源。這讓我學到一項重要的基礎功：自學。

我們從小念書，很少人懂得自主學習。當你被要求自立，同時身在豐沛的學習環境，很快會學會怎麼善用資源，主動找、主動學，這對我幫助非常大。

對你來說，生態學和經濟學有什麼共通之處嗎？

生態（Ecology）和經濟（Economics）的英文字首都是 eco- ，這點很有意思，這個字根可以代表家、生態、環境。

研究生態和經濟，都是關心大尺度、大環境的現象變化。許多電視媒體採訪，希望我告訴觀眾該買哪支股票，我通常一律拒絕，因為我關心的是財經發展的長期趨勢和變化，這和生態有很多共通點。

比如，生物演化上常戲稱：凡生物必有例外，當研究確定某種生物定律，通常就會出現例外。經濟學也是，你認定的市場趨勢規則，往往會有變數，非常有趣。

另外，生態學者常要反思人為干預的程度，判斷是否插手介入或讓生態自然發展，這種思考觀點同樣可以套用到經濟學。

李柏鋒曾是國內少數鯊魚研究者。轉換跑道後，他對生態環境、公共議題的關懷依然不減，經常在部落格、臉書倡議時事。 圖片來源│李柏鋒提供

你主張指數型投資，為小資族開課，這些理財投資的立場似乎很獨樹一格？

指數型投資、提供小資族理財建議，在市場上都比較小眾，但這和我一直以來的關懷相互呼應。

投入生態、支持環保議題，多半帶點左派色彩，希望透過政府管制，讓社會更公平正義。轉向金融投資後，則會傾向右派，主張讓市場自由競爭。雖然自己的價值立場在兩端來回擺盪，但有些理念信仰始終根存不變。

對我來說，口袋淺淺的小資族、社會新鮮人，經濟資源最弱勢 （就像面對人類處於絕對弱勢的鯊魚），受到的關注與支持最低。我希望自己能提供一些幫助，透過寫書、線上課程傳遞專業知識，為他們在競爭激烈的現實戰場，爭取多一點生存空間。

投入媒體工作多年，在 ｢讀者想知道」和 ｢自己想傳達」兩者之間，李柏鋒逐漸找到平衡，例如透過線上課程，一步步將理財觀念完整傳達。 攝影│林洵安

奇幻旅程，未完待續……

從鯊魚研究變身投資專家，大家眼中的超奇幻，在李柏鋒的描述下，有了清晰的脈絡線索，彷彿能看見他沿途撒下的「麵包屑」。跨領域的超進擊，背後是過去科學研究的訓練和態度，不追著市場跑、不緊盯個股漲跌，而是花更多時間思考、閱讀，關注大環境、大尺度的變化。

研究目標轉了彎，信念不曾改變。每一個搖擺選擇的交叉路口，他依歸的是最重要的那兩門課－靠自學練本事，累積新能量；堅持說想說的話、做想做的事，撞開現實圍牆。有沒有想過下一步計畫？他輕鬆一笑：

我一向且戰且走，把每一件事做好，自然會出現機會，你只要思考：想要什麼、如何選擇。

原文連結：從鯊魚研究到投資專家，那些年中研院教我的事 —專訪李柏鋒

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