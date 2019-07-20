〈熱門股〉南寶Q2毛利率回穩+新品佈局發酵 創上市來新高價

樹脂大廠南寶 (4766-TW) 受惠第 2 季毛利率可望回歸正常水準，帶動獲利表現攀揚，加上新品佈局逐步開花結果，且將在中國建置新廠，激勵本周股價走勢強勁，周四 (18 日) 攻上掛牌以來新高價 178 元，周五 (19 日) 終場以 175.5 元作收，股價周漲 7.67%。

南寶去年第 4 季起，受惠國際油價重挫，原料成本大幅縮減，且成功向客戶反應漲價，使毛利率明顯改善，而由於黏著劑占運動鞋總製作成本比重不高，但若出狀況代價相當大，客戶端重視品質勝於價格，因此不輕易要求降價，也帶動南寶第 1 季毛利率表現再走揚，年增 3.5 個百分點、達 25.8%。

南寶今年第 1 季起，受惠 2020 年東奧效應，在球鞋廠商提早佈局下，鞋用黏著劑出貨動能比平常高出 3 至 5%。南寶看好，隨著奧運時間接近，下半年拉貨動能還會持續增溫，帶動黏著劑營收年增率上看雙位數。

此外，南寶看好中國市場發展潛力，加上因應當地客戶需求，規劃在中國再建置 1 座廠房，最快 2021 年前完工投產。且除現有產品外，新品佈局也逐步開花結果，光學膠今年預期目標量已達標、奈米塗料也將逐步放量，而碳纖維應用方面，正積極佈局汽車結構件市場，可望打入知名日系車廠。

在東奧客戶拉貨動能強勁，加上新品擴大出貨下，南寶第 2 季合併營收達 43.42 億元，季增 15.8%，年增 6.6%，且成本壓力也減輕，毛利率可望較第 1 季再走揚，回歸正常水準。

