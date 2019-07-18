中信金不動產三弊案 顧立雄：內湖廠辦、台南土地案 由金管會移送

中信金 (2891-TW) 不動產案包括：內湖廠辦土地案、台南土地案、松壽大樓案，其中台南土地案、松壽大樓案爆出疑遭賤賣，對此，金管會主委顧立雄今 (18) 日表示，內湖廠辦土地案、台南土地案是金管會移送的，但現在檢調偵辦中不宜表達意見，至於松壽大樓案在他任內並沒有接觸。

檢調在 2016 年間就獲報中信銀於 2015 年以 51.4 億元買下長虹建設位於台北市內湖安康段的預售廠辦大樓，當中疑有中信內部人利用人頭子公司與建商合購土地，再以高價轉賣給中信銀，從中套利近 10 億元，中信前財務長張明田、其胞弟張明人、弟媳巫春香等人均涉入其中。

而台南土地案部分，則是張明田被控透過巫春香當人頭，購入台南市北門附近一塊土地，養地 3 年後，巫春香再將土地高價賣給張明田實質掌控的永約公司，賺取 4.2 億元價差，而永約支付的價金，竟來自內湖購地案不法所得。

松壽大樓部分，中信金 2015 年 11 月出售松壽大樓時，以 151 億元出售給子樂投資公司總裁詹偉立，調查局北機站懷疑此金額低於市價 64 億元，張明田等人在出售過程，獲取鉅額佣金，讓中信金蒙受損失。

對於中信金三大不動產弊案，顧立雄表示，台南案當時是跟內湖案一併移送的；至於松壽大樓案，在他任內並沒有接觸。這些都是過去 2015 年的案件，檢查報告都已出來，金管會行政處置部分也都做處置了，若有新的缺失，等偵查到一定段落，再看看有沒有過去沒處置的項目，再作新的處置，現在檢調偵辦中不宜表達意見。

張明田遭檢調懷疑賤賣中信金不動產，中信金昨天也發布聲明澄清，強調松壽大樓陸續調整底價過程均是鑑價公司所出具意見，並依照公司決策流程充分討論且呈請董事會決議後進行；至於出售台南市東區北門路不動產案，也有參照鑑價公司所出具意見辦理，希望不要造成投資人與社會大眾的誤解。