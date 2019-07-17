三商美邦上半年EPS年減逾4成 接軌IFRS 17準備金皆適足

三商美邦人壽 (2867-TW) 今 (17) 日公布今 (2019) 年上半年財報自結數，稅後純益達新台幣 17 億元，較去年同期衰退 28.2%，每股稅後純益 0.72 元，年減 41.9%，該公司本季增提外匯價格準備金逾 10 億元，匯損壓力較小，三商美邦表示，因應 IFRS 17 接軌，公司準備金皆為「適足」。

三商美邦由於經常性收益較去年同期成長 8.7%、負債成本率較去年同期減少 9 bps，再加上處分長春大樓獲利 6.4 億元，今年上半年稅後純益達新台幣 17 億元，但仍較去年同期衰退 28.2%，每股稅後純益為 0.72 元，年減 41.9%。

三商美邦上半年淨值較去年底增加 77 億，另分類至攤銷後成本的債券未實現評價，也較去年底回升約 600 億，總資產逾 1.2 兆元，較去年同期成長 8.2%，公司本季增提外匯價格準備金逾 10 億元，外匯價格準備金餘額達 33.1 億元，大幅提升承擔匯率風險的能力。

產品策略方面，三商美邦今年積極開發符合保戶需求的新型保障型商品，並推出一系列投資型商品專屬的健康險與傷害險附約，截至上半年，新契約等價保費率 (FYPE/FYP) 達 39%。

此外，因應 IFRS17 接軌，三商美邦表示，該公司自 2012 年起配合主管機關逐年進行負債公允價值評估試算，試算結果顯示該公司準備金皆為「適足」，也將持續提升保障型商品及投資型商品的銷量以利於接軌。

展望未來，三商美邦人壽積極落實「優化財務結構」、「深化客戶體驗」、「強化風控法遵」三大策略方向：針對資金運用效率再強化、持續提升經常性收益；運用金融科技加速業務部隊專業現代化。