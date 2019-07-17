【永豐期貨】台指選擇權盤後－月結算震盪加劇 台股10日線有撐收跌0.53%

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週三下跌 62 點至 10665 點。價差方面，台指期為逆價差 - 163.48 點，電子期逆價差 - 5.87 點，金融期為逆價差 - 20.54 點。現貨部分，三大法人賣超 51.61 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 6358 口至 6926 口，其中外資多單減碼超過空單減碼，淨多單減少 3180 口至 32681 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 3454 口至 8916 口。

週二美國新公布 6 月份零售銷售優於預期，反倒引發市場擔憂將動搖 Fed 降息力道，美股三大指數收黑，拖累週三亞洲股市普遍走跌，加權指數早盤跳空開低後下挫至 10817 附近，雖然有買盤進駐台積電、鴻海、台塑化等權值股，使指數短暫收斂部分跌幅，然而適逢月結算加上昨日外資大賣 5342 口，指數回到 10850 後追價力道明顯縮手，今日指數大抵落在 10800~10850 間震盪洗刷，尤其午盤過後震盪速度加劇，終場加權指數下跌 57.57 點至 10828.48 點。整體而言，今日走跌留下影線且量能出現降溫，量價結構來看仍有利多方，但外資連兩日大幅減少台指期淨多單，籌碼面顯示投資人需開始逐漸提高警覺意識。

選擇權分析

8 月份選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 10900 點，賣權未平倉最大量集中在 10200 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.35 降至 1.06。VIX 指數小幅上升 0.56 至 12.32。選擇權籌碼面回歸中性格局。 (永豐期貨研調)



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