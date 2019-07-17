07月16日 交易日 日 期 注意交易股票名稱 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 07/16 車王電、泰碩、欣巴巴 07/15 玉晶光、巨路、東哥遊艇 07/12 山隆、泰碩、玉晶光、茂林-KY、立積、東哥遊艇 07/11 吉祥全、龍邦、山隆、泰碩、玉晶光、聚鼎、杜康-DR、欣高 07/10 吉祥全、大立光、玉晶光 07/09 漢唐、吉祥全、玉晶光、茂林-KY、杜康-DR 07/08 中化生、精元、玉晶光、茂林-KY、康控-KY、欣巴巴 07/05 中化生、精元、泰碩、玉晶光、耀傑-DR 07/04 精元、玉晶光、立積 07/03 中化生、精元、華固、玉晶光、康控-KY、科嘉-KY 07/02 中化生、精元、國建、奇鋐、泰碩、玉晶光、科嘉-KY 07/01 泰碩、玉晶光、立積、杜康-DR --------------------------------------------------------------------------------------------------- 07月份累計次休市：06、07、13、14、20、21、27、28 代號 名稱 次數 注意交易日期 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 1533 車王電 01 16 1762 中化生 04 02、03、05、08 2387 精元 05 02、03、04、05、08 2404 漢唐 01 09 2491 吉祥全 03 09、10、11 2501 國建 01 02 2514 龍邦 01 11 2548 華固 01 03 2616 山隆 02 11、12 3008 大立光 01 10 3017 奇鋐 01 02 3338 泰碩 06 01、02、05、11、12、16 3406 玉晶光 12 01、02、03、04、05、08、09、10、11、12、15 4935 茂林-KY 03 08、09、12 4943 康控-KY 02 03、08 4968 立積 03 01、04、12 5215 科嘉-KY 02 02、03 6192 巨路 01 15 6224 聚鼎 01 11 8478 東哥遊艇 02 12、15 911616 杜康-DR 03 01、09、11 911619 耀傑-DR 01 05 9906 欣巴巴 02 08、16 9931 欣高 01 11 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 總累計次數 59 附記：06月份注意股票及次數 1541 錩泰 (02)、 1809 中釉 (01)、 2359 所羅門 (02)、 2458 義隆 (01) 2461 光群雷 (03)、 2706 第一店 (02)、 3008 大立光 (03)、 3017 奇鋐 (01) 3030 德律 (04)、 3056 總太 (07)、 3338 泰碩 (12)、 3406 玉晶光 (18) 3535 晶彩科 (02)、 3563 牧德 (01)、 3579 尚志 (02)、 3661 世芯-KY (06) 4943 康控-KY (01)、 4968 立積 (09)、 4994 傳奇 (06)、 5305 敦南 (02) 6415 矽力-KY (01)、 6552 易華電 (04)、 9103 美德醫療-DR (03)、 9105 泰金寶-DR (02) 911616 杜康-DR (03)、 911619 耀傑-DR (01)、 9157 陽光能源-DR (01)、 9944 新麗 (04) 9955 佳龍 (09)
[表一1]台灣集中市場公告注意交易資訊
鉅亨台北資料中心※來源：台灣證券交易所
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