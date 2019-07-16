聚陽Q2稅前盈餘大增5成 上半年每股稅前盈餘5.3元

成衣大廠聚陽 (1477-TW) 今 (15) 日公告第 2 季自結稅前盈餘 4.83 億元，季減 22.9%、年增 51.6%，每股稅前盈餘約 2.31 元；上半年稅前盈餘 11.11 億元，年增 53.1%，每股稅前盈餘約 5.3 元。
聚陽 6 月營收 22.98 億元，月增 11.4%、年增 26.5%、稅前盈餘 2.14 億元，月增 54.7%、年增 50.2%，每股稅前盈餘約 1.02 元，聚陽表示，主要是單價較高的服飾，集中 6 月出貨，因此大幅推升獲利表現。
聚陽第 2 季營收 61.8 億元，季減 8%、年增 22%；營益率 7.86%，季減 1.69 個百分點、年增 1.04 個百分點，稅前盈餘 4.83 億元，季減 22.9%、年增 51.6%，每股稅前盈餘約 2.31 元。
聚陽上半年營收 129 億元，年增 26.5%，營益率 8.66%，年增 1.19 個百分點，稅前盈餘 11.11 億元，年增 53.1%，每股稅前盈餘約 5.3 元。
下半年來看，法人預估，隨著第 3 季旺季來臨，聚陽營收、獲利都將登今年高峰，第 3 季營收估將年增 1 成，突破 80 億元大關，第 4 季則估年增 10-15% 左右，營收達 70 億元，全年營收可望來到 280 億元。
獲利方面，法人看好，在訂單價格成長、內部垂直整合持續推動下，聚陽今年毛利率可望增加 0.5 個百分點，營益率可望增加 0.5-1 個百分點，每股純益將達 9 元以上。