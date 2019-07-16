龍巖溫州瑞安陵園Q3依計畫開賣 將成海外銷售示範

今 (2019) 年為龍巖 (5530-TW) 西進中國進行陵園銷售的元年，公司預計第 3 季開賣溫州瑞安陵園規劃迄今仍然沒有改變，同時，龍巖投入溫州瑞安陵園銷售之前，已決議在台灣以合計 1 億元資金，更新第一線公務車輛及運載棺木的進口合法靈車，將有助為海外案件銷售形成示範效果。

龍巖進軍海外華人世界殯葬服務企圖心濃厚，中國溫州的瑞安陵園，為龍巖跨出台灣首件海外開發案，依龍巖規劃，在中國市場中，除溫州瑞安陵園為首發，並在確立此中國營運模式之後，3 年內將在大陸新增包括石家莊、重慶等地陵園開發項目，中期目標則是在未來 3-5 年內推動合資開發公司在中國或香港上市。

龍巖與遠洋集團合資的龍洋生命公司，資本額為 5600 萬美元，由龍巖與遠洋集團持股各半，龍洋生命進行開發的中國大陸第一筆 500 畝陵園開發案，第一期商品預計第 3 季完工開賣，對於此一首期將推出的陵園的計畫，龍巖主管今天指出，至今仍然依照原規劃進度，沒有任何改變。

龍巖與遠洋集團合資成立開發公司龍洋生命公司，也評估中國大陸現有經營中的陵園購併案，如購併案成立，即可快速為龍洋生命帶進營收及獲利。

同時，龍巖今天也宣布，在台灣以合計以 1 億元的資金更新第一線公務車輛及運載棺木的進口合法靈車。

龍巖已公布第 2 季自結獲利，單季營收達 7.7 億元，稅前盈餘 3.04 億元，每股稅前盈餘為 0.72 元；累計今年上半年營收達 20.95 億元，稅前盈餘 9.91 億元，每股稅前盈餘為 2.36 元。

龍巖去年委由信義房屋 (9940-TW) 公開標售未果的台北市東區太平洋商業大樓 3-5 樓層及地下層，5 月中以 14.2 億元售予萬海航運 (2615-TW)。龍巖此台北市東區忠孝東路 4 段上，土地面積約 175.59 坪、建物總面積 1698.14 坪的商辦資產交易案，龍巖預估有處分利益 5.27 億元，約對於龍巖每股貢獻 1.25 元，將在第 3 季入帳。