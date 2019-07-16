【永豐期貨】台指選擇權盤後－5日線推升 台股震盪上行

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週二上漲 29 點至 10878 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 8.05 點，電子期逆價差縮至 - 0.4 點，金融期逆價差縮至 - 0.51 點。現貨部分，三大法人賣超 6.79 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 3262 口至 13284 口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少 5342 口至 35861 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 3083 口至 5462 口。

昨日美股三大指數連三日走揚續創歷史新高，美、中進行電話磋商以及市場高度期待聯準會 7 月底降息，資金面與消息面利多推動本波美股連番創下歷史新高；而費半指數則受惠超微與恩智浦等個股連二日走高。台指期早盤受到美股創高帶動以小高盤開出，現貨開盤後也在台積電與鴻海等個股走強下一度衝高挑戰 10900 點整數大關，但隨著亞股普遍漲跌互見台股盤中陷入狹幅盤整，台指期盤中震盪區間不到 50 點，鴻海轉強且台積電續創波段高仍是指數走揚的最大推手，終場加權指數收 10,886.05 點作收，小漲 9.62 點，成交量 1,171.33 億元。技術面來看，周五指數日 K 連二紅續創近兩周新高，且日 KD 指標持續黃金交叉向上，近期量能呈現上漲量增的偏多架構，但指數短線受制於前波高點反壓，建議短線可在前波高點與月線間偏多操作並嚴設停損。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，買權集中在 10900 點，賣權集中在 10800 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 10900 點，賣權未平倉最大量集中在 10800 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.29 升至 1.35，大於中性值 1，反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 12.94% 升至 16.37%，賣權平均隱含波動率由 14.97% 升至 19.28%，買賣權皆升。選擇權部位整體來看顯示為中性格局。 (永豐期貨研調)



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