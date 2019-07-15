【運達投顧】空單愈多 多頭愈穩

◆盤勢分析

本週三是台指期結算本週難免多空交戰，致於台股是否有機會拉高結算？多頭是否有機會挑戰前高 10914 點？幾個觀察重點分析如下：

週五美股道瓊、SP500、高科技股都紛紛創歷史新高，可見聯準會降息的利多還在發酵，就美股結構來看就剩費半指數仍屬落後但費半在週五也漲了快 2%，預計費半有機會走出落後補漲若突破 6 月高點 1531 點則預告費半也有挑戰歷史高點 1604 點的機會，所以美股只要沒有暴量長黑對台股多頭仍有領頭保護的效果，目前費半離 6 月高點只差 27 點 7 月中下旬費半是否走補漲也關係著台股可否越過 10914 點的指標，在美股多頭的背景下預計本週期貨結算台股拉高的機率仍大。

此波美股創高以及台股偏強都與聯準會的降息有關，美元上週五又跌破 97 元關卡目前來到月線 96.7 元的支撐，由於本月底聯準會正式開始降息預計 9 月還有一次，若是這兩次降息的幅度不大那麼年底前還會機會降息所以美元還有續弱的空間，當美元跌破月線後接下來年線 96.5 元再失守美元跌破所有均線後將會有一大段的跌勢，就新台幣的走勢來看近期央行阻升讓新台幣維持在半年線 31 元附近區間，但當美元有破年線壓力時台幣 31 元的關卡一定會被升破，所以熱錢流入台股是可預期的，台股的多頭攻勢速度是快是慢就要看新台幣升值的空間與速度這是台股攻擊強弱的指標。

到上週五台股融券單又續增來到 67.8 萬張離今年高點 70.9 萬張差距不遠，當融券突破前高後也代表創 102 年的新高，空單的大增對台股多頭會有穩定的效應，因近期除息旺季融券單屢創新高可見市場空方都以剛除息後的個股進場放空，但是就一些已經除息或即將除息的個股來看，如我們低檔建議的環球晶合晶中美晶都出現除息前空單被軋空被迫回補的現象，當除息後各股空單增加接下來還會有除權空單也要被迫回補的問題，所以這一波的空方在除息前被軋空除息後也將面臨除權的軋空壓力，所以當台股融券單愈多對台股的多頭就愈穩定目前台股也正在走養空軋空的盤勢。

就本週台股輪動的結構因期貨結算台灣 50 難免會有多空交戰，只要台灣 50 守穩 5 日線台股則屬強勢整理，月線守穩多頭未遭破壞，所以台積電大立光鴻海在前半週難免會有震盪，因此資金要以還在低檔的中低價股進場會比要穩定也較部受盤勢震盪影響有上漲的空間，這也是我們上週先掌握低位階補漲股進場佈局的機會如訊芯金像電，預計 7 月底前的操作策略仍以掌握盤面的輪動是操作原則。

※以上內容由 運達投顧 蕭春源分析師 整理提供。

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