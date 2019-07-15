續攻10900關？本周變數多 綁好安全帶

美股隨聯準會降息預期續創新高，幫台股多頭掠陣，加權指數上周收復 10800 點關卡，本周是否續攻？包括政治、財經等方面變數多，加上本周三台指期結算，盤勢震盪恐加劇，投資人無論做多做空都得先綁好安全帶！關鍵點位仍為 10812、10841、10888 點。

台股 10812 點為保衛 10800 點關卡灘頭堡，如失守需提防也跌破 10800 關卡，多頭要續攻，必須順利闖過 10841 與 10888 點，才可望挑戰 10900 與 10914 點。如 10800 點關卡失守，下檔防線落在 10782 點，失守將進入回檔整理，短多需挺住 10749 點，才能維持盤勢掌控權。

政治面訊息部分，國民黨總統候選人將正式出爐，2020 年總統大選選戰起跑，前鴻海集團董事長郭台銘能否出線，短線將牽動集團個股表現。政治面訊息部份，香港反送中後續發展，對港股陸股影響，也需留意，另外台指期 17 日結算，台積電 18 日將召開法說會，日韓貿易戰後續，半導體以及 DRAM 等族群，都繃緊神經等待相關訊息發布。

台股如能維持 10800 至 10900 點間區間，個股表現機會較大，不過由於成交量能升溫，多空對峙氣氛升高中，投資人須留意往上急攻後，出現獲利了結賣壓，主力刻意下殺隨即急拉的洗盤動作。在盤面震盪加劇時，多方與空方的投資人更需設好停損停利，並嚴格執行，免行情迅速轉折，停損不及，損失擴大。

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