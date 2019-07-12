美股盤中─道瓊上漲逾160點 再創新高 鮑爾暗示降息的利多持續

美國股市週五中場上漲，道瓊一度上漲逾 160 點，並創新高點。聯準會 (Fed) 主席鮑爾上週在聽證會上暗示即將降息，利多持續。

台北時間 23:49

道瓊工業平均指數上漲 132.74 點或 0.49% 至 27220.82。

Nasdaq 指數上漲 27.94 點或 0.34% 至 8223.98。

S&P 500 指數上漲 5.69 點或 0.19% 至 3005.60。

週四，道瓊首度收盤站上 27000 點，S&P 500 亦創新收盤高點。近幾週，因預期 Fed 於本月稍後，將會降息，投資人持續進入股市。

Fed 主席鮑爾本週在國會說，海外經濟活動轉弱及貿易緊張上升所帶來的亂流，壓低了美國經濟展望。

分析師說，股市仍只重視對 Fed 的預期。若 Fed，歐洲央行或其他央行，對投資人的鴿派預期造成衝擊，則股市可能下跌。

根據 CME 交易所的 FedWatch 工具顯示，市場預期降息機率為 100%。Fed 降息達 50 基點的機率為 20%。

美國今日公布 6 月生產者物價指數 (PPI) 較期強勁，但市場降低利率的預期持續。

分析師說，Fed 降息意念堅定，市場明顯處於「不要與 Fed 對抗」模式。未來幾週，焦點將轉移至基本面，即企業獲利。當股市處於高點，在財報季中，投資人格外謹慎。

第二季財報季將於下週開始。分析師平均預估第二季 S&P 500 公司的獲利將下降逾 2%。