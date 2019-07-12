〈綠悅-KY將下市〉漲停一路鎖至收盤 終場45.9萬張委買高掛 全場僅成交145張

BOPA (雙向拉伸尼龍) 薄膜生產廠商綠悅 -KY(1262-TW) 將從台股下市，鴻圖國際及其百分百持股子公司寶添控股，預計以每股 40 元收購綠悅股權，溢價幅度達 28.8%，今（12）日恢復交易，吸引買單進場，股價跳空漲停鎖住，早盤委買張數高達 62.6 萬張，收盤時仍有近 46 萬張高掛，僅成交 145 張。

綠悅 -KY 董事會昨天決議，與鴻圖國際與其子公司寶添投控達成協議，將採第 3 方控股公司 (SPV) 方式，以每股 40 元收購綠悅股權，預計持有 70.34%，綠悅也將下市，擬以 10 月 14 日為雙方合併基準日。

綠悅 2018 年虧損 4.44 億元，每股虧損 2.72 元，是 2014 年在台掛牌以來首度年度虧損，去年毛利率 -0.57%，顯示全年直接成本已高於營收，突顯市場競爭的激烈。今年第 1 季每股仍虧損 0.71 元，第 2 季營收 8.62 億元，再創歷史新低，推估第 2 季仍將出現虧損，上半年合併營收為 18.27 億元，年減 14.52%。

綠悅 -KY 為全球最大的 BOPA 生產廠商，屬早期來台 IPO 的海外控股公司，因大股東緣故在市場籌資受較多限制，產業景氣反轉下，雖然綠悅 -KY 現金流沒問題，但市場競爭劇烈未趨緩和，經營起來相當辛苦，因此選擇私有化，盼能有更多的調整彈性進行轉型。