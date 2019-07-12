【富邦期貨】國內外金融市場早報



《台指期走勢分析》

美股盤後：美聯儲主席週四再度前往國會作半年度的貨幣政策報告聽證會，重申貿易緊張帶來的不確定性，及對全球經濟的擔憂，持續對美國經濟展望構成壓力，儘管週四公布美國 6 月消費者物價指數升幅優於預期，且核心 CPI 創一年半以來最大升幅，FedWatch 顯示市場預期 7 月降息機率仍舊在 100%，同時年內最多可能降息三碼，寬鬆貨幣環境持續鼓舞風險偏好行為，道瓊成份股 UnitedHealth 在白宮收回了取消藥品退稅計畫利多刺激下，股價暴漲逾五成，支撐道瓊收高超過 200 點，站上 27000 點，不過在美債殖利率回升下，科技股則是浮現賣壓，納斯達克指數最終收跌。

台股觀點：美聯儲主席鮑威爾於半年度國會貨幣政策聽證會上釋出鴿派訊息，激勵全球股市同步走高，台積電週三公布 6 月營收，創今年新高，第 2 季營收季增逾 10%，優法說預期，週四股價上漲超過 1%，同時即將舉辦法說的大立光股價也大漲逾 3%，台幣也強升超過 1 角，激勵台股形成股匯雙漲；從市況分析，全球股市慶祝行情過後，投資開始回歸基本面，美中貿易談判仍舊存在許多不確定風險，降息預期短線將給予股市支撐，不過 7 月降息一碼的機率依舊較大，須注意相關利多是否已經評價入市。就台股而言，上市櫃業者陸續公布 6 月營收，蘋果供應鏈拉貨潮及電子業旺季回補庫存效應是否開始加溫，預期將成為 7 月新一波觀察重點。

關注焦點：1) 美債殖利率及美元走勢 2) 7/12 中國貿易數據

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