【永豐期貨】台指選擇權盤前－鮑威爾放鴿美股喜洋洋 台股沾光挑戰10850

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週四上漲 81 點至 10813 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 30.42 點，電子期逆價差縮至 - 1.49 點，金融期逆價差縮至 - 8.28 點。現貨部分，三大法人買超 52.37 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 1095 口至 17145 口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨多單增加 1489 口至 44241 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 2161 口至 10573 口。

週三美國股市因為鮑威爾偏鴿派的言論而再度歡漲，美股三大指數盤中均創歷史新高，激勵台指期夜盤就先上漲 0.48% 率先反應，雖然台股早盤有開高走低的跡象，但陸港股市早盤開高走高也激勵加權指數震盪後衝高，今天除了台積電、大立光為指數上攻的關鍵要角，其他金融、電子普遍也都有所表現，推升指數盤中一度攻上 10850 點關卡，終場加權指數上漲 44.94 點或 0.42%，收在 10843.42 點，若還原今天蒸發的 16 點左右的點數，加權指數漲幅大約是 0.56%。整體而言，今天除了陸股午盤過後賣壓較重小幅收跌，亞股普遍在美股走強激勵信心下收紅，加權指數也在今天跳高走高帶量填補了 7 月 3 日的空方缺口，技術面上發球權漸漸再轉由多方掌握，不過降息的刺激行情易受臨時消息面而有大波動，偏多看待時也須時刻保持高度警覺性。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 10900 點，賣權未平倉最大量集中在 10200 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.15 升至 1.26。VIX 指數小跌 0.03 至 12.14。選擇權整體籌碼面對多方相對有利。 (永豐期貨研調)



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