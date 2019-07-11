【富邦期貨】國內外金融市場早報



《台指期走勢分析》

美股盤後：美聯儲主席週三前往國會作半年度的貨幣政策報告聽證會，其證詞指出，自六月 FOMC 會議以來不確定性持續打壓經濟前景預期，許多委員認為需要在一定程度上放鬆政策，美國公債殖利率及美元應聲走低，歐美股市則是快速拉升，隨後釋出的 6 月利率會議紀要顯示，許多官員認為，全球經濟前景不確定性和下行風險升溫，降息理由已經增強，加上 EIA 公布美國上週原油庫存大降近千萬桶，促使油價大漲超過 4% 拉高能源類股，同時美光及 AMD 持續領漲半導體類股，僅金融股因為公債殖利率下滑而表現弱勢，美股四大指數同步收高，那斯達克則創歷史新高。

台股觀點：受到比特幣概念股、觀光、食品、遊戲、金融、紡織、DRAM、車用電子、PCB、散熱以及光通訊等族群走強影響，加上大立光明日將舉行法說會，市場期待大立光將會給予正面之營運展望，推動台股上漲 0.89%；從市況分析，全球股市慶祝行情過後，投資開始回歸基本面，美中貿易談判仍舊存在許多不確定風險，降息預期短線將給予股市支撐，不過 7 月降息一碼的機率依舊較大，須注意相關利多是否已經評價入市。就台股而言，上市櫃業者陸續公布 6 月營收，加上大立光及台積電法說，蘋果供應鏈拉貨潮及電子業旺季回補庫存效應是否開始加溫，預期將成為 7 月新一波觀察重點。

關注焦點：1) 美債殖利率及美元走勢 2) 7/11 美國 CPI 3)7/11 大立光法說。

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