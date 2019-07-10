◆台灣集中市場自營商持股比率前30名

台北‧07月10日 交易日 代碼 股票名稱 張數 發行張數 持股率% 0057 富邦摩台 24219 5027 481.78 00729R 第一金工業30反1 2812 598 470.23 00699R 元大美債7-10反1 4691 1214 386.41 00704L 台新MSCI台灣正2 4359 1378 316.33 0059 富邦金融 15220 4973 306.05 00667 元大韓國 2588 929 278.58 00733 富邦臺灣中小 20073 7466 268.86 00702 國泰標普低波高息 13244 5188 255.28 00698L 元大美債7-10正2 3614 1649 219.16 00705R 台新MSCI台灣反1 3838 1815 211.46 00743 國泰中國A150 16942 8847 191.50 0058 富邦發達 7420 4196 176.84 00757 統一FANG+ 10704 6494 164.83 00735 國泰臺韓科技 8292 6789 122.14 0051 元大中型100 11057 9500 116.39 00681R 元大美債20反1 6232 6094 102.26 0054 元大台商50 10273 10624 96.70 0055 元大MSCI金融 34116 37654 90.60 00649 FH香港 4755 5272 90.19 008201 BP上證50 1372 1549 88.57 00707R 元大S&P日圓反1 3762 4355 86.38 006206 元大上證50 106187 125278 84.76 00714 群益道瓊美國地產 4665 5567 83.80 0053 元大電子 4442 6488 68.46 006207 FH滬深 64109 96892 66.17 0061 元大寶滬深 205720 330116 62.32 00763U 國票道瓊銅 1838 3065 59.97 00739 元大MSCI A股 81351 142988 56.89 00736 國泰新興市場 4263 7727 55.17 00752 中信中國50 6651 12216 54.44