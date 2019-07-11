【永豐期貨】台指選擇權盤前－台股強漲挑戰10800點 市場聚焦晚間Fed主席演說

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週三上漲 82 點至 10732 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 66.48 點，電子期逆價差擴至 - 2.56 點，金融期逆價差擴至 - 9.71 點。現貨部分，三大法人買超 52.15 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 4056 口至 16050 口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加 3527 口至 42752 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 2316 口至 12734 口。

週二美國股市漲跌互見，不過科技股 Nasdaq 與費半指數呈現開低走高後以上漲 0.54%、0.74% 作收，激勵台指期夜盤翻紅上漲 38 點，週三美股電子盤持續小幅走高，加上韓國股市早盤開高走高，台股也在今天強勢走高，台積電、大立光、台塑、聯發科都有明顯買盤進駐，成為今天台股上攻的要角，漲勢直到午盤略有趨緩，不過一點後上演週結算強軋行情，台積電、台塑四寶、金融權值股都出現大筆買單，只加權指數強拉一度突破 10800 點關卡，終場加權指數上漲 0.89% 收在 10798.48 點。整體而言，今天台股與亞股相比相對強勢，中長紅棒緩解了破底的擔憂，也讓 KD 與 MACD 的偏空幅度暫作趨緩，不過目前上方 10800 附近看來壓力相對較重，市場目前聚焦今晚 Fed 主席鮑威爾的演說，若其言論的鴿派程度是否優於預期將是國際股市與台股能否上攻的關鍵。

選擇權分析

選擇權 OI 最大量支撐壓力區維持 10200~10900 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.03 升至 1.15。VIX 指數下降 0.66 至 12.17。目前整體選擇權部位對多方相對有利。 (永豐期貨研調)



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