【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

受到比特幣概念股、觀光、食品、遊戲、金融、紡織、DRAM、車用電子、PCB、散熱以及光通訊等族群走強影響，加上大立光明日將舉行法說會，市場期待大立光將會給予正面之營運展望，推動今日台股上漲 0.89%；籌碼面上，外資期現貨部位合計買超 87.43 億元。

《國際金融市場焦點分析》

美國貿易代表萊特希澤、財政部長姆努欽與中國副總理劉鶴再度通話，雙方就貿易協商交換意見，另外，美國商務部表示，將免除從醫療設備到關鍵電容器等 110 種中國產品的關稅，激勵週三滬深兩市早盤由醫療器械及半導體板塊領漲，不過晚間 FED 主席鮑威爾將赴國會進行半年度貨幣政策聽證會，市場觀望情續濃厚，以及科創板新股 IPO 持續分散資金，上証指數尾盤擴大跌幅，回測 2900 點。

《國際商品市場焦點分析》

市場觀望美國聯準會主席鮑威爾於國會聽證會上之談話，導致原油市場近期走勢平淡，惟晚間美國公佈 EIA 原油月報，月報上顯示，美國原油產量創高，需求出現減少，不過受到 OPEC + 減產協議推動，EIA 預期原油供給過剩問題出現減緩，導致輕原油期貨及布侖特原油期貨同步止跌反彈，呈現上揚，另外，今日早盤美國公佈之原油庫存大幅減少 812.9 萬桶，帶動輕原油站上 58 美元大關。

以上報告內容僅供參考，並非獲利保證