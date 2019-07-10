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[表一6]上市上櫃股東會一覽表

代碼   股票名稱 日期     地                    點
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*2101  南港     20190710 本公司新豐廠 (新竹縣新豐鄉員山村新興路 399 號)           
*4171  瑞基     20190725 台中市西屯區科園二路 19 號 (本公司一廠一樓視聽室)        
*4502  健信     20190730 彰化縣線西鄉慶福路 300 號
*3688  華立捷   20190731 新竹縣湖口鄉光復南路 2 號 (本公司會議室)                 
*2913  農林     20190801 苗栗縣三義鄉勝興村水美 307 巷 155 號 (苗栗分公司)          
*6112  聚碩     20190801 臺北市內湖區洲子街 12 號 2 樓 (內湖科技園區服務大樓 2 樓會議場地)
*6556  勝品     20190801 桃園市桃園區大誠路 10 號 B1
*2881  富邦金   20190806 台北市中山北路二段 50 號 14 樓 (台北富邦銀行中山大樓十 4 樓大禮堂)
*1787  福盈科   20190807 桃園市大園區大園工業區民生路 101 號 (大園工業區服務中心 2 樓會議室)
*6693  廣閎科   20190807 新竹縣竹北市台元街 26 號 2 樓 (台元科技園區多功能會議廳)   
 5487  通泰     20190809 新北市中和區建一路 166 號 6 樓 (遠東世紀廣場Ｆ棟)          
*6656  宬世環宇 20190809 台北市內湖區瑞光路 358 巷 38 弄 3 號 5 樓 (大議室)             
*8041  東精電   20190812 桃園市中壢區安東路 11 號東元電機員工餐廳會議室          
*4806  昇華     20190813 台北市內湖區行愛路 176 號 4 樓 (本公司會議室)              
 6131  悠克     20190813 臺北市松山區復興北路一號 3 樓之 2(藍色藝文空間 TP301 室)   
 6566  創益     20190814 台北市南港區園區街 3-1 號 G 棟 3 樓之 1
*4726  永昕     20190815 苗栗縣竹南鎮科研路 36 號 202 會議室
*3430  奇鈦科   20190816 台北市大安區新生南路三段 30 號
*4563  百德     20190816 台中市大甲區幼獅工業區工六路 3 號 (本公司 4 樓視聽室)      
*3431  長天     20190820 新竹科學工業園區新竹縣創新一路 1-1 號 6 樓                
*6637  醫影     20190822 台北市大安區忠孝東路三段 1 號 2 樓 (億光大樓 - 噶瑪廳 202 會議室)
*6680  鑫創電子 20190822 新北市中和區中正路 736 號地下 2 樓會議室 (遠東世紀廣場 A 棟 B2)

註：有 * 號者為「臨時會」，無註記者為「常會」。
 

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