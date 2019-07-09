純芋泥堆成「紫色小山」 台北傳統冰的逆襲

小時候你是不是也在大人叨念著別吃冰後，偷偷在巷口向阿姨眨眼撒嬌，買上一碗要特意存上幾天零用錢才能享受的那碗飄著回憶的牛奶冰，簡單卻總能在心裡盪上幾回的美好。

滿到幾乎看不到冰的芋泥與一旁的芋頭與芋圓，像是三重奏響著不同的芋香與口感。

位於捷運南京復興附近的巷內藏著全白清新小店，整面的落地窗透著黃光，一旁卻掛著大大的「春美冰菓室」，讓人忍不住想起童年裡巷口賣冰的阿姨，特別親切又衝突的可愛。春美的老闆娘 Tiffany 與曾是多年日料主廚的先生當時正逢跑道轉換之際，考量日料的高成本與逐漸飽和的市場，便決定轉往夫妻倆最愛的傳統冰品刨起了屬於自己的古早味。

起著「春美」俗又有用力的名字，店面卻格外清 新時尚，每處細節都充滿老闆與老闆娘的小浪漫。

店門口也是簡潔的白色風格。

「我們想找到屬於台灣的味道」Tiffany 溫柔的笑著說，除了傳統台式的冰品、豆花，春美的人氣冰品──珍珠奶茶冰，透過不一樣的元素留下記憶的味道。特製的奶茶醬浸潤清冰，濃韻的茶味點著淡淡的奶香，剛剛好的甜度讓冰品吃起來清爽，溶成飲品卻仍然醇厚，以日本芝麻醬手作的奶酪口感紮實細膩，在熟悉的舌尖添了一點意外的驚喜。

另一個招牌「珍珠奶茶冰」選用了黑白珍珠、特製的奶茶醬與手作的芝麻奶酪，不管 是吃冰還是融了以後都別有風味。

另一頭端上了被紫色淹得幾乎看不見的小山，以不調味不加水的純芋泥、糖蜜的芋頭塊及手工的芋圓撞出三層相似又截然不同的滋味，滿滿的芋香參著煉乳，在滿著空氣感透白的氛圍裡享受帶著時尚的古早味。

景點介紹

春美冰菓室

地址｜台北市松山區敦化北路 120 巷 54 號

電話｜02-2712-9186

網址｜https://www.facebook.com/CHUNMEIIceShop

營業｜週一至日 12:00∼21:00

價格｜珍珠奶茶冰 130 元，芋頭牛奶冰 100 元，傳統糖水豆花



來源：《行遍天下》 2019 年 7 月

更多精彩內容請至 《行遍天下》