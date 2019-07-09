林鄭月娥表示修例工作已「壽終正寢」 願與學生代表公開對話

香港特首林鄭月娥週二 (9 日) 表示，擬議的逃犯條例法案已「壽終正寢」，修訂《逃犯條例》工作已徹底全面停止，希望香港市民不要因用不同字眼而有不同理解。

林鄭月娥指出，社會的矛盾、紛爭、不滿及憤怒，都是因特區政府提出修訂《逃犯條例》而引起，政府今次修例工作完全失敗，包括對於社會脈搏掌握不夠，對政治敏感度有偏差，構成這次的失敗。

過去數週以來，香港爆發了歷史性的遊行與抗議活動，林鄭曾一直強調修法的正常及必要性，拒絕撤回法案，也引來香港民眾一直存有疑慮，抗爭不斷。這次她仍未明言「撤回」，但確認法案已「壽終正寢」。

林鄭指出，由這次的失敗，會加強行會成員收集意見的功能，包括行會成員應各自負責接觸不同群體，然後向特首反映各界意見。她還表示，願意與學生代表進行不設前提的公開對話。

林鄭說，從 5 年前的佔中到今日反修例，都反映社會有很多深層次問題，政府不可以視而不見，應找出問題癥結，對症下藥，期盼可以修補社會撕裂。

林鄭表示，她對香港人的素質感到自豪，絕大多數抗議者的和平行為表明了這一點。但是，她仍指責，極少數抗議者利用這種機會訴諸暴力及破壞，她很遺憾見到這些暴力行為，因為這破壞了香港的法治。

她強調，要求大赦的想法，或是不調查及起訴示威期間違法的人，是「不可接受的」。