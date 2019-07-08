【安聯投信】降息預期暫冷卻 亞股吸金動能轉強

美中重啟貿易談判消息上周激勵市場信心，然因周五（5 日）公布的美國 6 月非農就業數據意外強勁，市場對於降息預期略為降溫，美歐股市上周呈現開高走低；從資金流向觀察，根據美銀美林引述 EPFR 統計顯示，除亞洲及中東非洲股市等新興市場資金呈現淨流入外，包括美歐股市等其餘地區多為淨流出。

安聯投信表示，受惠於美中元首高峰會正面的結果，貿易戰緊張氣氛暫時趨緩，市場信心得到提升，也激勵美股上揚，美股三大指數上周美國國慶休市前齊揚慶祝，其中標普 500 指數更在 7 月 3 日來到新高 2995.82 點，距離 3000 點大關僅一步之遙；然因周五美國勞工部發表的 6 月非農就業人數來到 22.4 萬，遠優於預期的 16.5 萬人，淡化市場對於降息期待，周五美歐主要指數皆小幅收跌；展望後市，美國貿易代表署（USTR）7 月 1 日再發佈可能對歐盟加徵的 40 億美元關稅清單，接下來是否會對美歐股市帶來進一步衝擊，仍須觀察。

安聯收益成長多重資產基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 經理人謝佳伶指出，近來緊張的全球市場情緒雖因美中將重啟談判、美國暫不課徵新一輪關稅及華為供貨有條件開放等消息得到緩解，但因中方表示若要平等互信，美方須取消之前加徵的關稅，加上華為仍未被美方自實體清單移除等情勢觀察，貿易戰雖暫緩，但煙硝仍未完全散去。

由於不確定性仍在，加上因各國政府長期寬鬆政策而帶來充沛的資金，使得近來不時出現股債齊漲，顯示市場此刻對於避險及追求成長的需求同時並存，然而此複雜的局勢也使投資操作愈發不易，對此，謝佳伶表示，採取包含多元資產如成長股、可轉債與高收益債等在內的多重配置將是不錯的策略，藉由結合股債資產不同的強項，達成既有穩定息收機會，又不錯過成長機會的絕佳綜效。

在台股方面，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，受到美中貿易情勢暫時和緩，以及市場對於 7 月聯準會（Fed）降息可能的期待鼓舞，台股上周短暫上演慶祝行情，但因貿易戰相關消息反覆，市場對跟隨短線消息起舞已逐漸免疫，周五終場收在 10785.73 點，單周雖小幅上揚，成交量卻降至 852.81 億元，保守情緒浮現。

觀察下半年發展，廖哲宏表示，美中貿易戰及華為禁令雖仍可能為市場帶來變數，但整體來說，中國將逐漸尋求擺脫美系供應鏈，藉此減少受制；此外，全球供應鏈布局重整可對台灣及東南亞國家帶來轉單效益等，為較確定之原則，故在規劃中長期投資時，應一併考量；儘管目前市場對於 7 月降息的預期不低，但仍須留意屆時若未降息，或聯準會政策方向與市場預期不同時，可能帶來的落差及波動。

展望後市，安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，面對不確定性，應回歸跟隨產業中長期發展趨勢，在重點類股選擇的部分，仍聚焦於包括 5G、物聯網、伺服器等族群；此外，在傳產部分，從去年陸續受惠訂單移轉的紡織業，以及因環保空汙議題而日益受到重視的電動自行車類等，亦值得留意。

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