【富蘭克林】領息存股術 被動收益再升級

台灣許多投資人喜歡買配息基金，習慣將配息入袋為安，但其實讓錢滾錢，投資人還有更好的選擇! 富蘭克林現正推廣「領息存股術」，教投資朋友運用每月領到的配息資金，再投資到低基期、具有爆發潛力的股票型基金，或是專為退休準備設計的目標日期基金，讓您用一份投資創造兩種投資價值!

配息資金放手邊 不如再投資

富蘭克林研究指出，在台灣很多人喜歡買配息型基金，喜歡月月有錢入帳的感覺，但多數投資朋友並未做好配息規劃，每月的配息資金反而成了閒置資金，浪費了這些配息的投資價值。因此，富蘭克林的「領息存股術」，鼓勵投資人將配息金額再利用，把每月領到的配息資金，再投資到股票型基金，創造新的獲利機會。

三大特色 用配息開創投資新局

富蘭克林的領息存股術，利用債券型基金的配息結合股票型基金的投資策略，具有下列三大特色：

一、提高資金利用率：就報酬率而言，配息與其放口袋或一般銀行帳戶，不如用於定期定額股票型基金，提高資金利用率，讓被動收益再升級。

二、可攻可守的投資策略：全球波動度升高，以配息金再投資，有機會把握到股票資產短暫修正時的低點，即使當市場持續回檔，心理負擔也相對較輕，有時間等待深蹲後的反彈行情。

三、可穩定整體資產：利用債券基金配息收入來定期定額投資股票型基金，可隨著股市轉佳而提高收益；倘若未來股市表現不如預期，也可透過債券基金分散風險，股債均衡配置的資產組合將大幅提高資產的安全性。

掌握低基期、有爆發潛力的標的

至於配息再投資的標的該如何選擇？富蘭克林建議穩健者可選全球型，較積極者可佈局具爆發潛力的美股產業型或基期較低的新興股基金，來追求更積極的回報。除了傳統股票資產外，亦可選擇專為退休準備設計的目標日期基金，隨著設定的退休「目標日期」靠近，逐步降低基金的波動與風險，替您的退休金做好報酬及風險控管。

凡 9/30 前於「富蘭克林國民 e 帳戶」領息存股術活動專區，單筆新申購債券型基金達新台幣 30 萬以上之客戶，將享有指定基金定期定額 0.3% 手續費優惠。富蘭克林希望藉由此方案，能讓投資朋友活用配息，建立資產均衡的投資組合，作為打造財富堡壘的重要基石。

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