北富銀延攬首位印度籍金融專才 潘柏迪掌數位金融總處

富邦金 (2881-TW) 今 (8) 日宣布，台北富邦銀行數位金融創新團隊再添強將，首度延攬印度籍金融專才、前菲律賓首都銀行信用卡公司總裁潘柏迪 (Pradeep Pant) 擔任數位金融總處總處長，潘柏迪今日走馬上任，將以豐富的亞太區信用卡、支付金融、財富管理等實戰經驗，協助北富銀整合商品開創新的數位金融服務。

北富銀總經理程耀輝表示，FinTech 為金融業帶來莫大的變革與機遇，深刻瞭解客戶痛點、敏捷開發、快速整合資源成了金融業升級轉型的關鍵。潘柏迪金融資歷 20 多年，一半時間在海外、一半時間在台灣，對亞洲市場脈動與新技術應用相當敏銳，亦擅長整合與剖析數據資料。借重他的專才，可望為北富銀的金融科技創新能力注入新動能，激盪出更多的數位金融創新服務。

潘柏迪曾任菲律賓首都銀行信用卡公司總裁、花旗集團亞太區 / 區域信用卡行銷主管、花旗 (台灣) 信用卡業務主管、澳盛 (台灣) 個人金融暨私人銀行處總處長等，亦有泰國、印度等跨國金融實戰經驗。

潘柏迪在學時主修行銷與資訊系統，並具深厚的理工基礎，跨領域的歷練，醞釀了他在數位金融創新上有源源不絕的能量與構想，曾引領澳盛 (台灣) 銀行以創新、優質的財富管理商品與服務，連續三年榮獲知名財經雜誌的「外商銀行類最佳財富管理獎」。

北富銀表示，FinTech 時代，數位金融應用如雨後春筍般出現，北富銀以「金融即生活，生活即金融」價值主張，不斷創新，走在數位浪潮前端，今年有潘柏迪的加入，可望融合跨國、跨領域的金融經驗，將數位金融應用與生活場域做更深度的結合，並無縫接軌國際智慧，進一步為兩岸五地 (台灣、中國大陸、香港、新加坡、越南) 客戶提供最新的服務體驗，目標是讓北富銀朝「亞洲一流金融機構」再邁進一大步。