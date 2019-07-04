07月04日 交易日 日 期 注意交易股票名稱 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 07/04 精元、玉晶光、立積 07/03 中化生、精元、華固、玉晶光、康控-KY、科嘉-KY 07/02 中化生、精元、國建、奇鋐、泰碩、玉晶光、科嘉-KY 07/01 泰碩、玉晶光、立積、杜康-DR --------------------------------------------------------------------------------------------------- 07月份累計次休市：06、07、13、14、20、21、27、28 代號 名稱 次數 注意交易日期 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 1762 中化生 02 02、03 2387 精元 03 02、03、04 2501 國建 01 02 2548 華固 01 03 3017 奇鋐 01 02 3338 泰碩 02 01、02 3406 玉晶光 05 01、02、03、04 4943 康控-KY 01 03 4968 立積 02 01、04 5215 科嘉-KY 02 02、03 911616 杜康-DR 01 01 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 總累計次數 20 附記：06月份注意股票及次數 1541 錩泰 (02)、 1809 中釉 (01)、 2359 所羅門 (02)、 2458 義隆 (01) 2461 光群雷 (03)、 2706 第一店 (02)、 3008 大立光 (03)、 3017 奇鋐 (01) 3030 德律 (04)、 3056 總太 (07)、 3338 泰碩 (12)、 3406 玉晶光 (18) 3535 晶彩科 (02)、 3563 牧德 (01)、 3579 尚志 (02)、 3661 世芯-KY (06) 4943 康控-KY (01)、 4968 立積 (09)、 4994 傳奇 (06)、 5305 敦南 (02) 6415 矽力-KY (01)、 6552 易華電 (04)、 9103 美德醫療-DR (03)、 9105 泰金寶-DR (02) 911616 杜康-DR (03)、 911619 耀傑-DR (01)、 9157 陽光能源-DR (01)、 9944 新麗 (04) 9955 佳龍 (09)
◆台灣集中市場公告注意交易資訊
鉅亨台北資料中心※來源：台灣證券交易所
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