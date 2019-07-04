【富邦期貨】全球金融市場日報



《台指期日盤走勢分析》

美國 ADP 就業人數為 10.4 萬人，大幅低於市場預期，帶動美國今年年底降息 3 次機率再度上升，在資金浪潮的推升下，帶動今日台股再度走強，加上中美貿易戰緩解，及被動元件跌幅縮小影響，帶動被動元件類股走勢強勁，終場台股上漲 0.3%。

《國際金融市場焦點分析》

美國總統川普今日再度指責中歐操控匯率，引發市場對於貿易談判破局擔憂加劇，加上市場目前並無進一步利多消息推動，導致前波強勢的白酒類股、保險類股及醫藥類股同步遭遇賣壓，推動今日 A50 指數下跌接近 1%；另外，受到 ADP 就業人數低於市場預期衝擊，市場預估聯準會今年降息 3 碼機率增加，推動今日日經 225 指數期貨呈現上漲。

《國際商品市場焦點分析》

EIA 公布上週美國原油庫存減少 108.5 萬桶，不及市場預估的減少 248.4 萬桶，汽油庫存減少 158.3 萬，連續 3 週錄得下滑，精煉油庫存則是增加 140.8 萬桶，連續 3 週下滑後再度錄得增長，上週美國原油出口減少 78 萬桶 / 日，不過進口大增 92.9 萬桶 / 日，同時原油產量增加 10 萬桶至 1220 萬桶 / 日，造成庫存降幅不如預期，油價一度受到衝擊下挫，不過美股走強加上石油鑽井平台的數量下滑，支撐期價反彈上漲。

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