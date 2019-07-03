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◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧07月03日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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宏洲              元大電子          本盟              昶和     天仁     元大寶滬深   
嘉裕              元大台商50          錩泰              大統新創 興泰     FH滬深     
東華              富邦摩台          喬山              本盟     宏亞     元大台灣50正2   
大魯閣            富邦發達          中釉              健和興   達新     安馳       
立益              富邦金融          瑞昱              旭隼     新紡     晶彩科     
佳和              元大MSCI台灣          映泰              遠雄來   佳和     康控-KY    
聯發              永豐臺灣加權          奇鋐              統領     怡華                
昶和              富邦日本          聯詠              威宏-KY  昶和                
三洋紡            國泰日經225          欣興              泰昇-KY  大統新創            
本盟              元大歐洲50          正達                       大億                
正道              元大日經225          晟鈦                       亞崴                
瑞利              元大美債20反1          泰碩                       正峰新              
正峰新            元大美元指數          玉晶光                     程泰                
億泰              兆豐藍籌30反1          晶彩科                     百達-KY             
懷特              國泰標普低波高息          康控-KY                    氣立                
士紙              元大S&P日圓反1          立積                       榮星                
燁興              富邦歐洲          傳奇                       國化                
千興              FH彭博高收益債          互億                       台硝                
威致              FH彭博新興債          聯茂                       元禎                
華豐              元大台灣高息低波          矽力-KY                    永記                
首利              群益道瓊美國地產          易華電                     日勝化              
麗正              FH富時高息低波          南電                       展宇                
東訊              國泰RMB短期報酬          冠德                       德淵                
錸德              富邦臺灣中小          杜康-DR                    華廣                
倫飛              新光內需收益          陽光能源-DR                   三福化              
虹光              FH美國金融股          佳龍                       中釉                
威盛              元大US高息特別股                                     高興昌              
浩鑫              新光中國政金綠債                                     新鋼                
國碩              新光投等債15+                                     東明-KY             
銘旺科            新光ICE美國權值                                     六暉-KY             
統懋              大統益                                       申豐                
翔耀              天仁                                         隴華                
太空梭            宏洲                                         翔耀                
兆勁              嘉裕                                         太空梭              
麗臺              東華                                         連宇                
吉祥全            大魯閣                                       吉祥全              
憶聲              立益                                         卓越                
科風              佳和                                         奇鋐                
力特              聯發                                         遠見                
喬鼎              得力                                         立萬利              
正達              昶和                                         聯德                
晟鈦              三洋紡                                       泰碩                
聯德              本盟                                         玉晶光              
同泰              正道                                         晶彩科              
新世紀            永大                                         力銘                
誠研              瑞利                                         世芯-KY             
誠創              正峰新                                       圓展                
嘉威              強信-KY                                      新至陞              
聯合再生          宏泰                                         穎漢                
力銘              大山                                         立積                
亞太電            億泰                                         迎廣                
達能              合機                                         詮欣                
太極              中碳                                         悅城                
誠美材            上緯投控                                     易華電              
慧友              懷特                                         鋐寶科技            
悠克              康聯-KY                                      無敵                
友勁              康普                                         華友聯              
百一              台玻                                         裕豐                
捷泰              士紙                                         愛山林              
天瀚              燁興                                         皇昌                
迅杰              官田鋼                                       建新國際            
華上              千興                                         遠雄來              
光麗-KY           威致                                         夏都                
元晶              東明-KY                                      欣欣                
華冠              華豐                                         統領                
裕豐              首利                                         客思達-KY            
寶徠              信錦                                         阿瘦                
皇昌              麗正                                         神州-DR             
陽明              金寶                                         同方友友-DR            
六福              台揚                                         晨訊科-DR            
康師傅-DR          東訊                                         一零四              
聖馬丁-DR          錸德                                         欣天然              
神州-DR           華碩                                         新海                
耀傑-DR           倫飛                                         欣高                
同方友友-DR          菱生                                         川飛                
晨訊科-DR          虹光                                         jpp-KY              
友佳-DR           威盛                                         台數科              
陽光能源-DR          研華                                         南六                
精熙-DR           漢唐                                         鋼聯                
中福              浩鑫                                         必應                
雷虎              國碩                                         科定                
中視              建準                                         三能-KY             
秋雨              銘旺科                                       福貞-KY             
新利虹            互盛電                                       基勝-KY             
國光生            統懋                                         波力-KY             
                  翔耀                                         東哥遊艇            
                  太空梭                                       泰昇-KY             
                  兆勁                                         政伸                
                  凌群                                         吉源-KY             
                  聯發科                                                           
                  盟立                                                             
                  麗臺                                                             
                  志聖                                                             
                  吉祥全                                                           
                  揚博                                                             
                  鴻名                                                             
                  憶聲                                                             
                  增你強                                                           
                  佰鴻                                                             
                  智原                                                             
                  科風                                                             
                  健鼎                                                             
                  台灣大                                                           
                  力特                                                             
                  喬鼎                                                             
                  日電貿                                                           
                  聯傑                                                             
                  正達                                                             
                  晟鈦                                                             
                  聯德                                                             
                  同泰                                                             
                  新世紀                                                           
                  誠研                                                             
                  台勝科                                                           
                  誠創                                                             
                  嘉威                                                             
                  聯合再生                                                         
                  力銘                                                             
                  亞太電                                                           
                  達能                                                             
                  隆達                                                             
                  太極                                                             
                  臻鼎-KY                                                          
                  誠美材                                                           
                  立積                                                             
                  榮科                                                             
                  科嘉-KY                                                          
                  松翰                                                             
                  慧友                                                             
                  悠克                                                             
                  富爾特                                                           
                  友勁                                                             
                  百一                                                             
                  捷泰                                                             
                  佳必琪                                                           
                  詮欣                                                             
                  聯茂                                                             
                  天瀚                                                             
                  迅杰                                                             
                  華上                                                             
                  光麗-KY                                                          
                  元晶                                                             
                  捷敏-KY                                                          
                  動力-KY                                                          
                  南電                                                             
                  華冠                                                             
                  達方                                                             
                  裕豐                                                             
                  寶徠                                                             
                  皇昌                                                             
                  陽明                                                             
                  中航                                                             
                  漢翔                                                             
                  六福                                                             
                  柏文                                                             
                  京城銀                                                           
                  上海商銀                                                         
                  潤泰全                                                           
                  康師傅-DR                                                         
                  聖馬丁-DR                                                         
                  神州-DR                                                          
                  耀傑-DR                                                          
                  同方友友-DR                                                         
                  晨訊科-DR                                                         
                  友佳-DR                                                          
                  陽光能源-DR                                                         
                  精熙-DR                                                          
                  中福                                                             
                  一零四                                                           
                  雷虎                                                             
                  台汽電                                                           
                  寶成                                                             
                  中視                                                             
                  秋雨                                                             
                  宏全                                                             
                  潤泰新                                                           
                  新利虹                                                           
                  國光生                                                           
                  承業醫                                                           
                  三能-KY                                                          
                  政伸                                                             
                  鈺齊-KY
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