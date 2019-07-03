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◆台灣集中市場公告注意交易資訊

※來源：台灣證券交易所
07月03日 交易日

日 期  注意交易股票名稱
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07/03  中化生、精元、華固、玉晶光、康控-KY、科嘉-KY
07/02  中化生、精元、國建、奇鋐、泰碩、玉晶光、科嘉-KY
07/01  泰碩、玉晶光、立積、杜康-DR
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07月份累計次休市：06、07、13、14、20、21、27、28

代號   名稱      次數  注意交易日期
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1762   中化生      02  02、03
2387   精元        02  02、03
2501   國建        01  02
2548   華固        01  03
3017   奇鋐        01  02
3338   泰碩        02  01、02
3406   玉晶光      03  01、02、03
4943   康控-KY     01  03
4968   立積        01  01
5215   科嘉-KY     02  02、03
911616 杜康-DR     01  01
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總累計次數         17

附記：06月份注意股票及次數

1541   錩泰    (02)、 1809   中釉    (01)、 2359   所羅門      (02)、 2458   義隆      (01)
2461   光群雷  (03)、 2706   第一店  (02)、 3008   大立光      (03)、 3017   奇鋐      (01)
3030   德律    (04)、 3056   總太    (07)、 3338   泰碩        (12)、 3406   玉晶光    (18)
3535   晶彩科  (02)、 3563   牧德    (01)、 3579   尚志        (02)、 3661   世芯-KY   (06)
4943   康控-KY (01)、 4968   立積    (09)、 4994   傳奇        (06)、 5305   敦南      (02)
6415   矽力-KY (01)、 6552   易華電  (04)、 9103   美德醫療-DR (03)、 9105   泰金寶-DR (02)
911616 杜康-DR (03)、 911619 耀傑-DR (01)、 9157   陽光能源-DR (01)、 9944   新麗      (04)
9955   佳龍    (09)
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