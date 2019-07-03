【國票期貨】台指期權－台指期閃崩開盤一度跌逾500點

◆行情面

期貨市場:

台指期下跌 108 點或 1.00%，收在 10641 點。電子期下跌 7.15 點或 1.65%。金融期上漲 1.6 點或 0.12%。非金電期下跌 45 點或 0.35%。

籌碼動向:

台指期未平倉餘額，自營商偏空調整 519 口，累計為淨空單 5,175 口；投信偏多調整 3,192 口，累計為淨空單 24,067 口；外資偏空調整 2,221 口，累計為淨多單 42,442 口。

價差表現:

台指期逆價差 102.77 點，價差縮小；電子期逆價差 4.52 點，價差縮小；金融期逆價差 17.33 點，價差縮小；非金電期逆價差 79.61 點，價差縮小。

◆技術面

週三台指期開低走低，盤中下跌點數一度來到 547 點，終場則以下跌 108 點作收。由日Ｋ線觀察，週三台指期收盤直接將 7/1 所形成的多方缺口完全回補，並在盤中跌破近一個月以來所有低點，因此在空方掌握盤勢主控權的情況下，建議投資人保守看待盤勢。

◆期貨日線

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