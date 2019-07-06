大到不能倒！金管會公布5家系統性銀行...讓銀行喊苦的新制上路

文 / 林葉藍

「讓體質更好不是壞事。」6 月 27 日，金管會公布了一項全新法則，那就是「系統性重要銀行」名單，總共有五家銀行上榜，包括中國信託、國泰世華、台北富邦、兆豐銀行和合作金庫。

金管會主委顧立雄表示，系統性重要銀行必須符合額外的資本適足和監理要求，當市場發生動盪或風險急遽升高時，要扮演金融市場穩定的力量。

此法一出，反倒譁然，這 5 家領了「口頭獎勵」的銀行，好處沒有，卻因為要符合額外的資本適足，必須面臨增資的壓力，私底下怨聲載道，有苦說不出。

事實上，這次金管會公布這個史上頭一遭的規定與名單，主要是為了與國際標準接軌，顧立雄說，20 國集團（G20）要求巴塞爾銀行監理委員會，讓各國辨識其國內系統性主要銀行，因此，研議出我國此次的篩選架構及強化監理措施。

「我們不想要，卻也不敢說。」5 家銀行之一的發言人直白地說，這五家銀行等同是優等生代表，原本應該慶賀獎勵，但因為這次金管會公布的名單中，除了中國信託之外，其他四家都在資本適足上略有不足，因此如果要繼續留在「榜上」，都有即刻增資的壓力，即使是中國信託，也只是剛好掠過，只要再衝刺一下業務，可能馬上也要增資。

換句話說，這次金管會的口頭獎勵，紅蘿蔔沒有，卻因為對優等生提高標準，引發「表現好反被懲罰」的議論。

來源：《今周刊》 1176 期

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