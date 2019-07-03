〈潤寅傳詐貸〉倒帳拖累台企銀成最大苦主 今年獲利有壓 股價洩氣

潤寅實業驚傳積欠銀行近 80 億元融資款後人去樓空，最大苦主台企銀 (2834-TW) 損失高達 12.35 億元，確定在第 3 季提列足額呆帳準備，恐傷及今年獲利表現，台企銀今 (3) 日股價走軟，盤中下跌 1.5%，跌破 5 日均線，盤中在低接買盤承接下跌幅收斂，已回平盤價位附近震盪，盤中成交量高達 7.2 萬張。

潤寅實業從事化學纖維、塑膠進出口貿易，是國內老牌貿易商，傳出因受美國制裁伊朗衝擊資金遭凍結，公司負責人已人去樓空，讓往來銀行大感錯愕。

潤寅是與個別銀行已自貸方式融資，根據金管會統計，包括台企銀、王道銀等 13 家銀行合計放款餘額共 79.91 億元，但因高達 8 成屬無擔保放款，估算銀行

恐被迫吞下至少 60 億元呆帳損失。

最大苦主台企銀估算呆帳損失約 12.35 億元，台企銀預計在第 3 季提列全額呆帳損失，台企銀表示，銀行已於 6 月針對潤寅提列 5.44 億元備抵呆帳損失，估算還需提列近 7 億元呆帳損失準備。

由於台企銀近兩年積極調整放款結構，獲利狀況漸入佳境，但今年因潤寅與華映案影響，提列呆帳準備金額累計 9.9 億元，提列後今年前 6 月稅後純益僅剩 39.45 億元，較去年同期小幅增加 0.55%，每股稅後純益 (EPS)0.62 元，每股淨值 13.83 元。

台企銀先前在獲利穩健與員工持股信託穩定買盤支撐下，擺脫過去長期低於票面價頹勢，帶動股價一路走揚，今天受潤寅案影響，股價拉回整理跌幅逾 1%，但在買盤支撐下，股價重回平盤下整理。