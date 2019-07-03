塑化業下半年市場變數多 台塑四寶同陷貼息窘境

台塑四寶除息秀，今 (3) 日輪到最後一棒南亞 (1303-TW)，每股配 5 元現金股利，除息參考價為 73.3 元，惟今年以來受到美中貿易戰影響，市場需求疲弱，使南亞今日盤中一度下跌 1.77%，來到 72 元，面臨貼息。由於美中貿易戰造成市場需求疲弱，四寶對下半年展望均保守看待，認為市場變數仍多，台塑四寶除息行情也因此失靈。

除南亞外的台塑三寶，目前仍持續貼息。從台塑四寶過去 8 年的除息表現來看，四寶在 30 天內完全填息的紀錄，台塑共有 6 次、南亞 5 次、台化 4 次、台塑化 5 次，其中，近 2 年僅台塑擁有 30 天內完全填息的紀錄，且均不到 20 天就成功完封，至於南亞則是去年未能成功填息。

美中貿易戰使市場需求動能疲弱，加上下半年市場變數仍多，拖累台塑四寶除息行情，四寶今年除息首日，除息行情均失靈。台塑除息首日重挫 3.2%，台化 (1326-TW) 下挫 1.9%，台塑化跌幅也達 2.2%，且目前三寶仍持續處於貼息狀態，未能朝填息路邁進，也為過往一向穩健填息的台塑四寶，能否維持過往填息力道再添變數。

今年上半年以來，國際油價雖攀揚，但需求延續保守觀望氛圍，石化產品價格持續下修，四寶首季單季營收均寫逾 1 年來低點，且獲利動能均較去年同期大幅衰減，稅後純益年減 3 至 6 成不等。

展望下半年，在美中貿易戰對需求的影響持續下，加上新產能陸續開出下，引發市場對供需平衡的疑慮，四寶均保守看待下半年景氣，認為市場變數仍多。

台塑 (1301-TW) 董事長林健男日前股東會上表示，未知數仍太多，對下半年展望保守，預期下半年營運不會比上半年「好到哪裡去」。而南亞董事長吳嘉昭相較往年樂觀看待第 3 季電子材料旺季，今年展望相對保守。台塑化 (6505-TW) 董事長陳寶郎則說，美國多達 8 個乙烷裂解廠計畫啟動，市場多出 1000 萬噸的乙烯供給量，新產能開出的時間點，差不多就是近期，將對全球石化市場供需與價格帶來影響，產業經營會較為辛苦。