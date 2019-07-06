提姆．馮坦 Tim Fountaine

布萊恩．麥卡錫 Brian McCarthy

塔米姆．薩利赫 Tamim Saleh

人工智慧似乎前景看好。人工智慧的確正在指引許多決定，從農作物收成到銀行放款等許多事情的決定，都包括在內，而且，全自動化顧客服務等一度看似遙不可及的展望，現在也即將成真。實際上，麥肯錫顧問公司估計在未來十年，人工智慧將為全球經濟增加 13 兆美元的價值。然而，企業在人工智慧方面的作為，卻難以擴展規模。大多數公司只是針對特定情況推出試辦方案，或只是在單一的商業流程中運用人工智慧。

麥肯錫顧問公司調查數千名高階主管，以及與數百名客戶的合作中，見到人工智慧行動方案面臨巨大的文化與組織障礙。但也看到一開始就採取行動，打破那些障礙的領導人，可以有效抓住人工智慧的機會。這表示要引導員工擺脫傳統的心態，例如，依賴由上而下的決策制定，因為它們往往與人工智慧所需的心態背道而馳。領導人必須傳達人工智慧行動方案的緊迫性，以及對所有人的好處；在採用人工智慧方面的支出，應至少和技術方面的支出一樣多；必須根據公司的人工智慧成熟度、業務複雜性和創新步調，來規畫安排人工智慧的工作；投資讓每個人接受人工智慧教育。

來源：《哈佛商業評論》 2019 年 7 月

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