100年期的債券都有人搶 債市正處「非理性繁榮」？

「非理性繁榮」是由前聯準會主席葛林斯潘（Alan Greenspan）在 1996 年 12 月提出的名言。當時在言論提出的 4 年後，科技股的泡沫出現破滅。眼下全球的債券市場，似乎正處於狂熱當中，儘管可能還未到「繁榮」的地步，但恐怕已有如 1999 年當年的瘋狂派對一般。

截至 6 月底，全球已累積高達 13 兆美元的「負殖利率債券」。主要受到 ECB 負利率政策的影響，其他還包括日本、瑞士、瑞典等國家也實行負利率政策。

在歐洲，如果投資債券想獲得「正」的殖利率，那麼你需要投資的債券天期，將需要非常非常長。就算是 100 年的債券，真的也有人買。

本周奧地利就成功拍賣了第 2 批的「百年債券」。上一次發行這種百年債券，是 2 年前，票面利率為 2.1%。這一次，殖利率僅有 1.171%，且到期日為 2117 年 9 月，拍賣的規模卻達 10.5 億歐元。

這項事實看起來相當驚人，不過，奧地利同時發行的 5 年期債券，殖利率僅 -0.435%，發行規模則高達 32.5 億歐元。而且，這樣的「負殖利率」已比德國 5 年期債券殖利率要高出 0.2% 了。

買的人是誰呢？許多退休基金、保險公司，對於投資等級的長天期債券，需求很高。奧地利國債被 Moody’s 評為 Aa1 的投資等級，S&P 也給予 AA-plus 的投資及評價。

為什麼負殖利率債券這種看似「虧本生意」，還這麼多人搶？主要理由在：對未來通膨預期、利率展望都將更低的結果。

投資人如果將負殖利率持有至到期，的確會賠錢。但是，若市場期望未來通膨更加溫和，利率之後也能降得更低，那麼手中的債券價額就會走高。因此，投資人若能於殖利率更低的時候賣出手上的「負殖利率債券」，那麼投資人便能從中賺取價差的報酬。

(債券殖利率 (Bond Yield)：買入債券後，持有至到期的年平均投資報酬率，包括債券價格的變動與利息收入等。)

「百年債券」的發行，奧地利其實不是第一個。2017 年阿根廷就發行過美元計價的百年債。儘管阿根廷信評非投資等級，不過相對的殖利率也高達 7.125%，許多投資人仍選擇買進這樣的商品。