【安聯投信】G20川習會前觀望 台股後市關注三方向

G20 川習會登場在即，受此觀望氣氛影響，28 日亞股全面走軟，連帶台股也呈現量縮震盪整理格局，終場以下跌 43.07 點，收在 10730.83 點，周線收黑、月線、季線及半年線均收紅，成交量則是降至 914.18 億元。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，由於 G20 將於本周末登場，隨著 G20 登場在即，市場略顯觀望心態，相較於前一周的紅 K 棒，近一周指數相對區間表現，此外近一周的成交量也較前一周略為下降，五個交易日中有三個交易日成交量不到千億元，就是明顯的例證。

廖哲宏表示，G20 的川習會結論，不僅會影響金融市場對下半年的信心，也會下半年的總體展望，因此不僅投資人高度關注，也是多數企業注目的焦點。我們認為川習會將有以下三種情境：一是貿易協議達成；二是貿易協議未達成，但繼續舉行貿易談判；三是貿易協定未達成，貿易衝突全面爆發。

廖哲宏並針對上述三項情境進一步分析，在第一種情境下，過去一年多的紛擾將畫下休止符，產業重新回復原本秩序；在第二種情境下，將導致短期市場將關注焦點，轉向美國聯準會降息政策及貿易談判的推進上；在第三種情境下，貿易衝突若全面爆發，美國將針對中國 3250 億美元商品進行關稅課徵，此時中國必將進行反擊，全球貿易量將明顯受到衝擊。

面對 G20 川習會結果未定所帶來的不確定性，廖哲宏表示，靜待川習會結果，然而不管結果如何，對於在投資操作上，以下幾個方向仍然不變：一是中長期成長趨勢不變，仍持續聚焦 5G、雲端、AIOT、無線耳機等中長期趨勢; 二是中國企業增加非美系供應商的趨勢不變，尤其尋求長期自力發展的方向將持續，台灣的 PA、IC 設計族群將受惠轉單效應以及市占率提升；三是全球持續生產基地轉移的腳步不會改變: 生產基地位於東南亞、台灣、中南美的業者，有機會持續看到訂單的增長。

另一方面，廖哲宏表示，時序上台股已經進入除權息旺季，受到市場期待聯準會降息預期影響，美國十年期公債殖利率近期也降至 2.1% 左右，台股平均值利率介於 3.5-4% 之間，且有許多優質公司殖利率都超過 5%，相較於公債殖利率，預期台股殖利率仍將吸引部分長期資金青睞。

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，針對上述的第一種以及第二種情境下，預期下半年旺季效應可期，也會讓除權息行情更穩健；另一方面，有內需保護的食品股、水泥股、豬肉供應鏈，除權息行情較不受國際局勢影響，亦可關注。

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