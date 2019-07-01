【永豐期貨】台指選擇權盤前－陸股走跌拖累 台股觀望量縮力守5日線

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週五下跌 44 點至 10577 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 153.83 點，電子期逆價差縮至 - 5.21 點，金融期逆價差縮至 - 24.92 點。現貨部分，三大法人賣超 21.14 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 123 口至 12374 口，其中外資空單減碼超過多單減碼，淨多單增加 1513 口至 47125 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 2081 口至 1970 口。

昨日美股三大指數漲跌互見震盪觀望，美、中雙方皆在會面前釋出協商條件；川普提出「談不成，就加稅」的 B 計畫，中國官員則提出談判的三項先決條件，而費半指數則受惠美光續漲連二日走高。台指期早盤受到美股觀望帶動以平盤開出，現貨開盤後受美股電子盤小漲帶動一度翻紅，但隨著陸股開盤後迅速走跌台股迅速翻黑轉弱，所幸市場仍觀望 G20 後中美關係變化，盤中雖跌點放大但成交量能反而出現萎縮，台積電仍相對弱勢盤中再度轉為貼息並跌破月線，加上金融傳產等大型股也多數拉回小跌，終場加權指數收 10,730.83 點，下跌 43.07 點，成交量 892.91 億元。技術面來看，周五指數日 K 小黑跌破週四摩台紅 K 中值但力守 5 日線支撐，然日 KD 指標高檔持續死亡交叉向下，所幸近期量能呈現下跌量縮上漲量增，指數短線仍為區間震盪架構，建議短線可在前波高點與月線間來回操作並嚴設停損。

選擇權分析

月選擇權未平倉最大量支撐壓力區由 10200~11000 點縮至 10200~10800 點，其中 10800 的 Call 大增了 1.1 萬口的 OI 達到 3 萬口以上，全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.09 再度降溫回到 1。VIX 指數再度回溫上漲 0.26 至 14.88。多項選擇權籌碼面都顯示偏多情緒降溫大幅降溫。 (永豐期貨研調)



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