美股盤中─漲跌互見 投資人評估有關中美貿易關係報導

美國股市週四中場漲跌互見，投資人評估有關中美貿易關係的不同報導。波音 737 Max 客機發現新的問題，其股價下跌 2.8%，拖累道瓊走低。

台北時間 23:57

道瓊工業平均指數下跌 24.09 點或 0.09% 至 26512.73。

Nasdaq 指數上漲 33.34 點或 0.42% 至 7943.31。

S&P 500 指數上漲 8.25 點或 0.28% 至 2922.03。

CNN 報導波音 737 機隊電腦系統出現新的問題，復飛可能延後。該款客機近來發生二次墜機，造成 346 人死亡，因而被迫停飛。

G20 高峰會將於本週末在日本大阪召開，中國國家主席習近平與美國總統川普將進行會晤。華爾街日報報導，在兩人會晤之前，習近平將提交川普解決貿易爭議的條件。

這些條件包括取消美國技術售予中國華為科技公司的禁令，取消懲罰性關稅，並停止要求中國購買額外美國出口商品。

這些要求引發投資人懷疑雙方能否達成協定。南華早報稍早報導，中美已達成臨時和平協議。

分析師說，股市稍早的樂觀氣氛，係因週末報導指出川普與習近平將在 G20 高峰會中會晤，有助達成貿易協定。但華爾街日報報導傳出後，樂觀氣氛消退。

經濟數據方面，美國公布 6 月 22 日結束的一週，初次申請失業金人數上升 1 萬人至 22.7 萬人。分析師預估為 21.6 萬人。

美國商務部公布美國第一季國內生產毛額 (GDP) 成長 3.1%。