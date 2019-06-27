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◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧06月27日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
00632R 元大台灣50反1          19015         0    00637L 元大滬深300正2        -13195         0  
2888   新光金                 12947     27388    00672L 元大S&P原油正2         -9022         0  
2409   友達                   12007    -27359    1303   南亞                   -2801    -36810  
00677U 富邦VIX                10346         0    2886   兆豐金                 -2467      8787  
1314   中石化                  7177     -5671    1444   力麗                   -2322     -3828  
2303   聯電                    4898     26648    01002T 土銀國泰R1             -2169         0  
3481   群創                    4305    -83356    0056   元大高股息             -1814     17946  
00634R 富邦上証反1             4094         0    2408   南亞科                 -1408     -1267  
0050   元大台灣50              3973     18243    00636  國泰中國A50            -1351    -10416  
2317   鴻海                    3491    -13162    2618   長榮航                 -1293    -16432  
2330   台積電                  3429    -10225    2383   台光電                 -1120     -4024  
2376   技嘉                    2914      1483    00631L 元大台灣50正2          -1047         0  
020000 富邦特選蘋果N           2819         0    2371   大同                    -829     -9337  
2356   英業達                  2676      2013    4927   泰鼎-KY                 -825      -256  
2313   華通                    2188      1219    00739  元大MSCI A股            -756     -5510  
00673R 元大S&P原油反1          2060         0    006205 富邦上証                -707         0  
2337   旺宏                    1961     -5603    2887   台新金                  -694      7901  
2882   國泰金                  1881      1490    3017   奇鋐                    -682     -3622  
2377   微星                    1860      5680    00655L 國泰中國A50正2          -667         0  
2881   富邦金                  1796      4918    6176   瑞儀                    -641      -695  
5880   合庫金                  1759      6780    3034   聯詠                    -630     -3425  
2823   中壽                    1697      6158    1605   華新                    -587    -10925  
00708L 元大S&P黃金正2          1511         0    2520   冠德                    -568       -50  
2890   永豐金                  1487     14823    2617   台航                    -553      -647  
2903   遠百                    1399     10204    2884   玉山金                  -543    -22359  
2891   中信金                  1347      2143    00830  國泰費城半導體          -483      5676  
00664R 禤齠O灣加權反1          1225         0    00692  富邦公司治理            -447      -548  
1102   亞泥                    1218      3900    0054   元大台商50              -439        -6  
2002   中鋼                    1212      8958    0055   元大MSCI金融            -439      -379  
9904   寶成                    1107      4280    00675L I邦臺灣加權正2          -439         0  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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