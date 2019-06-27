【豐銀投顧】昨天才提醒你，今天不就軋了？

◆盤勢分析

昨天筆者才說:「不要以日線的角度來看波段行情」，並且明確的告訴大家由於世界各國大多採行寬鬆的貨幣政策，因此就算有國際之間的地緣政治利空，在資金的推升下，全球股市都還是會有行情的。話才說完，今天指數馬上大漲！是筆者神準嗎？一點也不！坦白說筆者並不知道今天就會大漲。所以筆者不想吹噓自己很神準。但筆者就是知道，這個盤會往上，你要想做空的人絕對是不對的。其實投資往往跟學生考試寫選擇題一樣，你就算不確定答案是哪一個，那你就把絕對不是答案的選項先消去，再仔細的從中去選擇，答案不就呼之欲出了？

筆者身為證券及期貨雙分析師，遇過投資人的疑難雜症不少。其中不少人醉心於鑽研技術分析，這都是一種上進的表現。但在筆者來看這些研究都只停留在日線甚至小時線的級數上，但大多數的考慮層面都停留在「價」的指標上。目前所有的指標包括最普遍的 KD、MACD、RSI… 等，都是以「價」來做指標的依據。因此許多號稱能賺錢的期貨軟體，事後看都很準，但其實那都是在一個行情、波段成型後看了會很準。實際上在盤中指數跳動的當下時，他的訊號其實是會忽隱忽現的。這一秒中顯示買進，可能下一秒中又顯示賣出，這樣會參考價值嗎？投資人真該好好思考一下了！

所有的資產，都只是貨幣現象。也就是當資金湧向某一項資產時，該資產就會產生變化，這不過就是供給跟需求的變動所造成的現象罷了。筆者研發的「神奇動能」，也就是偵測市場供給變化的系統，並不是用量或價來研究。我們小老鼠 168-937 家族成員都知道，這一波台股的行情不會那麼快結束，資金仍然寬鬆，行情就不會停歇。另外也建議投資人操作時採單邊策略即可，不要既做多又放空。理由很簡單，你不可能每次都抓對轉折，只要抓錯一次，後續的佈局操作會整個亂掉，投資人應避免這種操作，祝大家操作順利。

豐銀投顧 李世新 分析師