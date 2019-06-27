【華冠投顧】台股「洗盤」後果然「上攻」 《聯茂、楠梓電》牽手大漲 《PCB口袋名單》還可鎖定誰?

賴昇楷 分析師

＜大盤分析＞

Fed 官員潑「降息」冷水引發昨夜美股下跌，外部利空、週選擇權結算加上台化等個股除息（蒸發點數約 13 點）導致今日大盤持續下跌，終場 - 54 點收破半年線，OTC 指數則是拉尾 + 0.08%。

今日盤面比較不好的是大盤日Ｋ棒收破前低，使得多頭強勢的防守慣性無法連貫，比較好的是大盤成交量萎縮到 853 億且 "大盤委賣張數" 同步降低，顯示整體賣壓依舊不重，正常而言只要短線消化完美股利空及沉澱一下 "川習會" 不確定因素，多頭點火反擊的難度不高。

對比國際股市，今日大盤回測 6/19 多方缺口上緣，同時也是本月上旬高點的頸線位置，這部分與國際盤雷同（美股當中 Nasdaq、SP500 指數和陸股當中上海、深圳指數也都是在這一兩天回測本月上旬高點頸線），依此標準如果再還原本週除息蒸發的 80 點空間，大盤短線其實比國際盤來得強。

另外值得留意的是上個月 5/6 美中貿易談判破局前，陸股於 4 月份就已領先完成「Ｍ頭」頭部型態，然而在即將到來的 G20 川習會前，陸股卻於連日利空轟炸下（美國增列 5 家中國科技機構為黑名單，之後又宣布制裁 3 家陸銀）守住底部型態。

下半週可觀察如果美股、陸股繼續穩守支撐，那麼週末「川習會」以利多反應的機率也會升高，下週台股自然也會有表現空間，現階段「川習會」前的量縮回檔仍以「洗盤」視之。

＜操作策略＞

『砷化鎵』族群《3105 穩懋》、《2455 全新》、《8086 宏捷科》，上週五提過《3105 穩懋》、《2455 全新》已漲到五月上旬的套牢平台壓力區，加上除權息可能帶出棄息賣壓，因此先讓學員獲利放口袋，不過昨日也提醒此一族群回檔整理節奏相當穩健，可留意來回操作之機會。當中《8086 宏捷科》於除息後果真展開填息走勢，而明日即將除息的《2455 全新》也開始暖身，可持續鎖定。

上週另提醒『PCB 族群』有機會輪漲並帶學員先行卡位，今日這個族群在季報、月報表現同樣亮眼的《6278 台表科》放量重上所有均線帶頭下（Q1 獲利年增 282%，5 月營收較去年同月增加 31%），普遍走出逆勢收紅表現，於 Line@當中分享的「多方口袋名單」也不乏持續創波段新高者，此一族群整體走法相當整齊，值得持續鎖定。

＜強勢股＞

強勢股方面，除上述『砷化鎵』、『PCB』族群外，今日比特幣概念股表現也相當整齊，包括《2376 技嘉》、《6150 撼訊》、《2377 微星》、《2399 映泰》、《2465 麗臺》、《5386 青雲》、《2425 承啟》... 等，皆出現逆勢甚至大漲走勢。

被動元件三巨頭《2327 國巨》、《3026 禾伸堂》、《2492 華新科》近期在利空下打出底部型態，之後進行反覆整理，惟今日同步出現逆勢小漲、成交量極縮之整理末段跡象，短線可留意多方表態動作。操作這個族群仍提醒：(1) 基本面雜音仍多，遇關鍵反壓或見爆量不漲即可下車；(2) 部分線形相對強勁的二線股當為較佳選擇。

＜弱勢股＞

今日弱勢股方面，稀土概念股《9955 佳龍》、《1809 中釉》漲多回檔、跌幅較重；矽晶圓族群繼昨日龍頭《6488 環球晶》遭外資降評、帶量下殺後，今日輪到《6182 合晶》釋出「下半年趨保守」之利空，先前提過此一族群有些個股的底部量不夠扎實，藉由利空取量反倒可能是個轉機，之後果真就利空連連，後續可以留意能否和 "被動元件" 族群一樣在利空下完成底部。

※以上內容由華冠投顧 賴昇楷分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。